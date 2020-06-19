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На Житомирщине ужесточили карантинные меры: запрещена работа общепитов в помещении и проведение массовых мероприятий

На Житомирщине ужесточили карантинные меры: запрещена работа общепитов в помещении и проведение массовых мероприятий

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Житомирщины приняла решение об ужесточениия карантинных мер на территории области.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

"Все члены комиссии единогласно поддерживают мнение о том, что несмотря на все предостережения, призывы к самоизоляции и просьбы носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, жители области не осознают всех рисков и угроз, связанных с коронавирусом", - отметил Бунечко.

Учитывая данные показатели были приняты решения:

- усилить контроль за соблюдением населением карантинных норм в помещениях и общественном транспорте, в частности использование средств индивидуальной защиты (масок, респираторов), соблюдение социальной дистанции между гражданами, использование дезинфицирующих средств;

- запретить работу детских учреждений оздоровления и отдыха области;

- запретить проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с количеством участников более 10 человек;

- запретить работу заведениям общественного питания, ресторанного бизнеса и кафе, кроме предоставления услуг по питанию только на открытых, летних площадках;

- проводить религиозные мероприятия, богослужения при соблюдении карантинных норм.

ГУ Госпродпотребслужбы в Житомирской области поручено провести проверку работы рынков и магазинов по всей области по соблюдению карантинных мер. В случае выявления нарушений - предоставить предложения по остановке деятельности этих объектов.

Также читайте: На Житомирщине усилят карантинные меры из-за роста случаев COVID-19, - глава ОГА Бунечко

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Топ комментарии
+1
а может "проблема" как раз в том, что люди очень хорошо сознают, что риск от полумифического вирусочка намного ниже, чем от перегрева головы, например
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19.06.2020 16:25
+1
Пол часа тому был в "Варусе" Кривой Рог, 50% покупателей без масок или маски на подбородке, продавцы без перчаток
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19.06.2020 16:26
+1
у 73% зелёных перегрев головы ?
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19.06.2020 16:29
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а может "проблема" как раз в том, что люди очень хорошо сознают, что риск от полумифического вирусочка намного ниже, чем от перегрева головы, например
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19.06.2020 16:25 Ответить
у 73% зелёных перегрев головы ?
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19.06.2020 16:29 Ответить
тебе этого не понять. живёшь без мозгов и перегрев головы тебе не страшен. чуть кто что скажет вразрез с твоей дурью - записал в зелёные и спокоен. муфлон ты, паря.
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19.06.2020 16:49 Ответить
Федя Петькин ты что куришь? Куриный помёт?
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19.06.2020 16:53 Ответить
тебе 11.80? на! хочешь весь остаток жизни прожить в китайском мире? без меня! на дому себе устрой.
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19.06.2020 16:58 Ответить
Соди в церкву,оближи иконы или сзоди в больницу Александровскую,почитай им книгу,неверующий хома...
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19.06.2020 18:25 Ответить
на помойках вас собирают что ли... или в дурках...
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19.06.2020 18:29 Ответить
Таких дебилов как ты и собирать не надо,везде валяються,козлы...
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19.06.2020 18:31 Ответить
держи 11.80
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19.06.2020 18:39 Ответить
Пол часа тому был в "Варусе" Кривой Рог, 50% покупателей без масок или маски на подбородке, продавцы без перчаток
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19.06.2020 16:26 Ответить
у нас тоже так...,доиграются...
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19.06.2020 18:26 Ответить
 
 