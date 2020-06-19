На Житомирщине ужесточили карантинные меры: запрещена работа общепитов в помещении и проведение массовых мероприятий

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Житомирщины приняла решение об ужесточениия карантинных мер на территории области.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

"Все члены комиссии единогласно поддерживают мнение о том, что несмотря на все предостережения, призывы к самоизоляции и просьбы носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, жители области не осознают всех рисков и угроз, связанных с коронавирусом", - отметил Бунечко.

Учитывая данные показатели были приняты решения:



- усилить контроль за соблюдением населением карантинных норм в помещениях и общественном транспорте, в частности использование средств индивидуальной защиты (масок, респираторов), соблюдение социальной дистанции между гражданами, использование дезинфицирующих средств;



- запретить работу детских учреждений оздоровления и отдыха области;



- запретить проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с количеством участников более 10 человек;



- запретить работу заведениям общественного питания, ресторанного бизнеса и кафе, кроме предоставления услуг по питанию только на открытых, летних площадках;



- проводить религиозные мероприятия, богослужения при соблюдении карантинных норм.

ГУ Госпродпотребслужбы в Житомирской области поручено провести проверку работы рынков и магазинов по всей области по соблюдению карантинных мер. В случае выявления нарушений - предоставить предложения по остановке деятельности этих объектов.

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