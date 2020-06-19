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Новости Санкции против России
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ФРГ может принять новые санкции в отношении России в связи с убийством Хангошвили в Берлине, - Меркель

ФРГ может принять новые санкции в отношении России в связи с убийством Хангошвили в Берлине, - Меркель

Германия оставляет за собой право на новые меры в отношении РФ в связи с убийством Хангошвили, они будут зависеть от хода суда.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы оставляем за собой возможность реагирования, как и говорил глава МИД ФРГ, но вначале нужно подождать, что покажет процесс", - сказала Меркель журналистам в Берлине в пятницу.

Ранее Меркель сообщила, что лидеры стран ЕС решили продлить на полгода санкции в отношении РФ, наложенные в связи с событиями в Украине. Отвечая на вопрос, не считает ли она необходимым ужесточить санкции в связи с делом об убийстве в Берлине, канцлер дала понять, что это дело не увязано с наложенными санкциями и пока не обсуждается на уровне ЕС.

"Мы всегда сосредоточены на поводах. Один повод - это украинский конфликт, об этих санкциях мы сейчас говорили. Второе - это констатация, сделанная генпрокуратурой ФРГ в связи с кибератакой на бундестаг, в этом случае на европейском уровне ведутся переговоры. Третье - это новое свежее предъявленное обвинение", - указала канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В убийстве чеченца Хангошвили в Берлине обвинен россиянин Красиков, Германия может предпринять "новые шаги" против РФ

Накануне посла России в Германии Сергея Нечаева приглашали в МИД ФРГ для беседы, приглашение было сделано после того, как ранее в четверг генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в адрес гражданина России, задержанного по делу об этом убийстве. Как считают в ведомстве, обвиняемый получил "заказ из государственного ведомства центрального управления Российской Федерации ликвидировать грузинского гражданина чеченского происхождения Торнике К."

По мнению Генпрокуратуры ФРГ, "причина этого "заказа" заключалась в том, что Торнике К., он же Зелимхан Хангошвили, воевал в ходе чеченской кампании с 2000 по 2004 год на стороне чеченских сепаратистов. По данным следствия, российские правоохранительные органы квалифицировали Торнике К. как террориста.

Россиянин подозревается в убийстве и нарушении законодательства об обращении с оружием.

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Хангошвили был убит в Берлине летом 2019 года в районе Тиргартен. По подозрению в убийстве задержали гражданина России. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персона нон грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.

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Топ комментарии
+9
Давить кремлёвскую гниду Путин в 2020 это Гитлер в 1938! Не дать вырасти Монстру!
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19.06.2020 16:29
+9
Путинские убийцы хозяйничают в центре Берлина, а Германия "может принять новые санкции"... а может и не принять.
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19.06.2020 16:42
+8
Анджела, Шредер тебе в помощь.
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19.06.2020 16:32
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Давить кремлёвскую гниду Путин в 2020 это Гитлер в 1938! Не дать вырасти Монстру!
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19.06.2020 16:29 Ответить
Дракона уже откормили и продолжают кормить. Запад - главный спонсор войн рф.
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19.06.2020 18:36 Ответить
Ну так а от кого ты этого хочешь? От тех, чьи предки буквально кипятком писали от Бесноватого?
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20.06.2020 08:43 Ответить
Анджела, Шредер тебе в помощь.
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19.06.2020 16:32 Ответить
Правительство Германии не сомневается, что убийство чеченца Зелимхана Хангошвили - политически мотивированное, и его заказчиком была Москва, пишет обозреватель FAZ Бертольд Колер.
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19.06.2020 16:34 Ответить
Немцы, терпите путинские выходки, иначе он перекроет вам газ зимой...
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19.06.2020 16:36 Ответить
У немцев мало газа своей добычи но тк химпром нуждается в сырье им приходится "терпеть" выходки катара, рф, сша, нидерландов, египта, польши, украины
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19.06.2020 16:51 Ответить
Перечисли выходки Украины в отношении германии
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19.06.2020 17:00 Ответить
Шахтар виграв у Вольфсбурга.
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19.06.2020 17:02 Ответить
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19.06.2020 17:07 Ответить
Согласен, пожалуй только этим и может досадить. Кстати, население Wolfsburg 124 t чел. Но там есть завод по производству автомобией. Прикинь, футбол страны где исчез автопром обыграл весь мировой Volkswagen, не, это круто,прикинь...
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19.06.2020 18:25 Ответить
Ну конечно может, только скорее всего не примет ..))
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19.06.2020 16:38 Ответить
ФРГ может принять новые санкции в отношении России - отказаться от бизнеса на украинской крови с хъйолом = отказаться от трубы северный поток.
Все остальное - лицемерная муйня Меркель
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19.06.2020 16:39 Ответить
Изя, это что ви говорите? разве гешефт уже не святое?
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19.06.2020 16:55 Ответить
Лижи козломордый у меркель жопу
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19.06.2020 21:50 Ответить
даешь для эрэфии больше полезных санкций.
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19.06.2020 16:41 Ответить
Путинские убийцы хозяйничают в центре Берлина, а Германия "может принять новые санкции"... а может и не принять.
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19.06.2020 16:42 Ответить
Меокель должна пойти навстречу бесу путоеру, его не отпускает альцгеймер.
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19.06.2020 16:48 Ответить
Обоссались!
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19.06.2020 16:56 Ответить
Может принять, а может и не принять...Германцы, потомки Арминия, Меровингов, Каролингов, плантагенетов... превратились в дряблых слизняков...Хай щастить!
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19.06.2020 17:03 Ответить
Могу копать, а могу не копать. Могу шпагат растянуть, а могу пива выпить. Шмэркель.
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19.06.2020 17:44 Ответить
Не на стороне "чеченських сепаратистів" а на стороне защитников своей родины,к которой кацапье вонючее как исторически так и культурно и ментально никакого отношения не имеет!
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19.06.2020 17:30 Ответить
У Бутусова есть, есть путлеровец в редакции! Замечал уже. Может и не один.
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19.06.2020 18:40 Ответить
Может принять. Но не хочет!
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19.06.2020 18:19 Ответить
Причём самая суровая санкция , это стремление достроить северный поток2
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19.06.2020 18:21 Ответить
Харе болтать метлой - вводи!
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19.06.2020 19:39 Ответить
Може прийняти, а може й ні. Це як шреде вирішить.
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20.06.2020 07:11 Ответить
 
 