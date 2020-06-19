ФРГ может принять новые санкции в отношении России в связи с убийством Хангошвили в Берлине, - Меркель

Германия оставляет за собой право на новые меры в отношении РФ в связи с убийством Хангошвили, они будут зависеть от хода суда.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы оставляем за собой возможность реагирования, как и говорил глава МИД ФРГ, но вначале нужно подождать, что покажет процесс", - сказала Меркель журналистам в Берлине в пятницу.

Ранее Меркель сообщила, что лидеры стран ЕС решили продлить на полгода санкции в отношении РФ, наложенные в связи с событиями в Украине. Отвечая на вопрос, не считает ли она необходимым ужесточить санкции в связи с делом об убийстве в Берлине, канцлер дала понять, что это дело не увязано с наложенными санкциями и пока не обсуждается на уровне ЕС.

"Мы всегда сосредоточены на поводах. Один повод - это украинский конфликт, об этих санкциях мы сейчас говорили. Второе - это констатация, сделанная генпрокуратурой ФРГ в связи с кибератакой на бундестаг, в этом случае на европейском уровне ведутся переговоры. Третье - это новое свежее предъявленное обвинение", - указала канцлер.

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Накануне посла России в Германии Сергея Нечаева приглашали в МИД ФРГ для беседы, приглашение было сделано после того, как ранее в четверг генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в адрес гражданина России, задержанного по делу об этом убийстве. Как считают в ведомстве, обвиняемый получил "заказ из государственного ведомства центрального управления Российской Федерации ликвидировать грузинского гражданина чеченского происхождения Торнике К."

По мнению Генпрокуратуры ФРГ, "причина этого "заказа" заключалась в том, что Торнике К., он же Зелимхан Хангошвили, воевал в ходе чеченской кампании с 2000 по 2004 год на стороне чеченских сепаратистов. По данным следствия, российские правоохранительные органы квалифицировали Торнике К. как террориста.

Россиянин подозревается в убийстве и нарушении законодательства об обращении с оружием.

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Хангошвили был убит в Берлине летом 2019 года в районе Тиргартен. По подозрению в убийстве задержали гражданина России. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персона нон грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.