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аграрии (269) митинг (2541) топливо (625)

Под Кабмином митинговали аграрии: "Нет – пошлине и квотам на импортное топливо"

Под зданием Кабинета Министров Украины несколько сотен аграриев протестовали с требованием не вводить пошлины и квотирование на импортные дизель и сжиженный газ.

 Еще должен был быть трактор, но его не пропустила полиция – заблокировала возле стадиона "Динамо" имени Лобановского. Об этом сообщают "Украинские новости".

Под Кабмином митинговали аграрии: Нет – пошлине и квотам на импортное топливо 01
Под Кабмином митинговали аграрии: Нет – пошлине и квотам на импортное топливо 02
Под Кабмином митинговали аграрии: Нет – пошлине и квотам на импортное топливо 03

Акция прошла под лозунгами: "Нет – пошлине и квотам на импортное топливо" и "Нет – обогащению олигархов за счет обычных людей". В ней приняли участие фермеры из разных областей Украины, недовольные инициативой введения пошлины или квотирования на импортные дизель и сжиженный газ.

По словам митингующих, от этого не только фермеры потеряют до 3-х миллиардов гривен, но и простые украинцы больше заплатят за продукты, которые неизбежно подорожают.

"Это скажется в конце концов на внутренних ценах на базарах, на покупателях - чем будет дороже наша продукция, тем меньше ее будут покупать", – отметил Николай Стрижак, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины.

Представители аграриев отметили, что введение пошлины – это дело рук монополистов.

"В последнее время принимаются решения межведомственной комиссии, которые направлены просто на создание монопольного рынка отечественными олигархами", – отмечает заместитель председателя Аграрного союза Украины Жанетта Емельянова.

Участники акции передали обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства с требованием не допустить введения специальных пошлин или квот на импортное дизельное топливо и сжиженный газ.

Как сообщалось ранее, в январе 2020 г. "Укртатнафта" совместно с "Нафтогазом" подали жалобу в Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ), требуя ввести пошлины на импорт ДТ и СУГ на уровне 8,46% с ежегодным повышением до 25,4% до 2024. По оценкам НАУ введение пошлин сделает закупочные цены на ДТ и сжиженный газ в Украине самыми высокими в Европе, разрушит устойчивую систему нефтепродуктообеспечения, экономика Украины будет терять около 11 млрд грн. в год.
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Топ комментарии
+4
Не для того беня свой цирк в Верховную Раду пересадил , чтобы аграрии ему бабло мешали зарабатывать
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19.06.2020 16:37
+2
Та какая разница!
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19.06.2020 16:35
+2
абынепорох, теперь хоть камни с неба!
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19.06.2020 16:43
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Та какая разница!
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19.06.2020 16:35 Ответить
Не для того беня свой цирк в Верховную Раду пересадил , чтобы аграрии ему бабло мешали зарабатывать
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19.06.2020 16:37 Ответить
абынепорох, теперь хоть камни с неба!
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19.06.2020 16:43 Ответить
Не получилось у Каломойского с "Приватом" , он нас выпотрошит повышением цен на всё....Надо эту гниду раздавить, в прямом смысле....
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19.06.2020 16:44 Ответить
Украинская экономика - это очень больной пациент, который находится в руках шарлатанов - Кущ
19.06.2020, 14:31 • 202 • https://uainfo.org/blognews/1592558522-ukrainskaya-ekonomika-eto-ochen-bolnoy-patsient-kotoryy.html#mc-container 0

Это какой-то позор... Чтобы понять масштаб кризиса управления в государстве, достаточно просто "пропустить через мозги" следующую информацию: впервые в истории страны программа правительства дважды не утверждена, при этом в парламенте заседает монокоалиция!
Я уже не говорю о том, что уже длительное время ряд должностей вакантны... Страной четвертый месяц управляет "кабмин без плана"! Суть экономической политики не ясна даже приближенным.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1592479063-kushch-v-itoge-nas-zhdet-nevidannyy-zver-biflyatsiya.html Кущ: В итоге нас ждет невиданный "зверь" - бифляция
При этом, лелеются надежды на инвестиции и большую приватизацию.
Я уже не говорю о том, что монокоалиция не смогла делегировать из своего состава ни премьера, ни министров финансов, экономии, энергетики. Ни глав налоговой и таможни.
Зато есть "офис простых решений", который больше напоминает НУИНУ (научный универсальный институт необыкновенных услуг, кто читал Стругацкийх или смотрел фильм "Чародеи"). Но простых решений уже не будет, гомеопатия не поможет.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1592477326-nihto-ne-hoche-brati-na-sebe-vidpovidalnist-za-situatsiyu.html Голобуцький: Ніхто не хоче брати на себе відповідальність за ситуацію в країні
Украинская экономика - это очень больной пациент, который находится в руках шарлатанов. Как у Гашека: "Военный врач прописывает ему глауберову соль, клистир - и «плоскостопный» бегает как ошпаренный...".
К сожалению, практика работы таких "эскулапов" показывает, что могут и "залечить". Когда же оно настанет, время правильных врачей с правильными дипломами....
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3009879079092464&id=100002112044676 Алексей КУЩ
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19.06.2020 16:49 Ответить
Для этого нужно сначала раздавить гнусавую гниду
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21.06.2020 09:11 Ответить
во.... юля активизировалась
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19.06.2020 16:50 Ответить
73% из них голосовали за зеленого недомерка! Хавай - ТЕ!!!
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19.06.2020 16:58 Ответить
не зменшать мита та інші збори. Навіть не сродівайтесь. Он, кабмін Гройсмана зменшив портові збори - тепер Омеляна посадити хочуть...
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19.06.2020 17:13 Ответить
ТовариСчи ПОРОсята, как я все больше убеждаюсь, в вас ни мозгов ни совести.
____________________________________________________
Да Медведчук, который с легкой Петькиной руки стал монополистом по торговле дизтопливом, все это мутит. 42-47% "дизеля" через Медведчука поступает из России.
******** ***
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19.06.2020 17:20 Ответить
Расскажи, зебил, почему бубочка на прибрал за год мертветчука к ногтю
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21.06.2020 09:14 Ответить
 
 