На станции скорой помощи Винницы COVID-19 выявили у 76 работников. Больницы города загружены до 95%, больных направляют в соседний район, - мэр Моргунов

С начала карантина в отделении №1 филиала "Винницкая СЕМД" Винницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф заболели коронавирусной болезнью 76 из 203 работников. Это в основном водители скорых, фельдшеры и врачи бригад.

Об этом сообщил городской голова Сергей Моргунов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Мэр отметил, что это очень большой показатель заболеваемости среди медиков скорой. И жители уже испытали на себе, ведь скорую помощь в некоторых случаях приходилось ждать по 20-30 минут, а то больше.

"В большинстве заболевшими являются водители, фельдшеры и врачи медицинских бригад. Надо понимать, что врачи скорой медицинской помощи находятся на "передовой" и нам очень важно, чтобы они все были здоровы. Все заболевшие на сегодняшний день лечатся, коллективу были проведены ПЦР-тесты. На вызовы ездят только те, кто 100% не болен коронавирусом, и это подтверждено тестами", - сообщил городской голова Сергей Моргунов.

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Вместе с тем, по его словам, загруженность коек в больницах региона составляет 65%.

Винницкое инфекционное отделение ГКБ №1, где лечат винничан, заболевших коронавирусной болезнью, по состоянию на четверг, 18 июня, было заполнено на 95%. Винницкая центральная районная больница - на 78%. Учитывая достаточно большое количество больных, винничан, которые нуждаются в госпитализации и имеют COVID-19, сейчас доставляют в Калиновскую районную больницу, которая имеет 70 "ковидних" кроватей и загружена на 22%, рассказал мэр Сергей Моргунов. Также он сообщил, что за последнюю неделю в городе зарегистрированы 183 новых подтвержденных случаев инфицирования коронавируса. При нормативном показателе не более 44. При такой динамике вполне вероятным является то, что карантинные меры будут усилены.

В общем по всем опорным больницам Винницкого региона создано 381 койко-место для пациентов с коронавирусом. По состоянию на вчера по всей области были 156 пациентов с COVID-19, которые нуждаются в госпитализации, и 93 - с подозрениями на коронавирус. Итого - 249 больных. То есть загруженность составляет 65%.

"В нашем инфекционном отделении ГКБ №1 было создано 81 кровать для лечения пациентов с COVID-19. Сейчас с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус здесь лечат 77 человек", - говорит Моргунов.

С начала эпидемии в Виннице зарегистрированы 922 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, из них 83 случая у детей (9%).

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На сегодня болеют - 327 винничан, в т.ч. 27 детей. На стационарном лечении в медицинских учреждениях находится 84 винничанина.

"На сегодня достаточно серьезная динамика заболеваемости коронавирус, и при таких условиях скорее всего карантинные меры будут усилены. На сегодня мы ожидаем соответствующего решения областной комиссии по усилению противоэпидемических мероприятий в тех или иных направлениях жизнедеятельности Винницкой области и города в частности. Когда мы получим соответствующее решение, примем свое и доведем его до всех винничан", - сказал Моргунов.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Виннице 581 человек выздоровел, среди них - 56 детей, 120 медицинских работников. К сожалению, за последнюю неделю умерли три пациента. В общем - в нашем городе уже четырнадцать летальных случаев от коронавируса.

Сейчас амбулаторно лечатся дома 255 человек. Под наблюдением семейных врачей находится 866 ​​винничан.