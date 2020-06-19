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Новости Коронавирус и карантин
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больница (1409) Винница (707) карантин (16728) врачи (1503) Моргунов (6) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

На станции скорой помощи Винницы COVID-19 выявили у 76 работников. Больницы города загружены до 95%, больных направляют в соседний район, - мэр Моргунов

На станции скорой помощи Винницы COVID-19 выявили у 76 работников. Больницы города загружены до 95%, больных направляют в соседний район, - мэр Моргунов

С начала карантина в отделении №1 филиала "Винницкая СЕМД" Винницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф заболели коронавирусной болезнью 76 из 203 работников. Это в основном водители скорых, фельдшеры и врачи бригад.

Об этом сообщил городской голова Сергей Моргунов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Мэр отметил, что это очень большой показатель заболеваемости среди медиков скорой. И жители уже испытали на себе, ведь скорую помощь в некоторых случаях приходилось ждать по 20-30 минут, а то больше.

"В большинстве заболевшими являются водители, фельдшеры и врачи медицинских бригад. Надо понимать, что врачи скорой медицинской помощи находятся на "передовой" и нам очень важно, чтобы они все были здоровы. Все заболевшие на сегодняшний день лечатся, коллективу были проведены ПЦР-тесты. На вызовы ездят только те, кто 100% не болен коронавирусом, и это подтверждено тестами", - сообщил городской голова Сергей Моргунов.

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Вместе с тем, по его словам, загруженность коек в больницах региона составляет 65%.

Винницкое инфекционное отделение ГКБ №1, где лечат винничан, заболевших коронавирусной болезнью, по состоянию на четверг, 18 июня, было заполнено на 95%. Винницкая центральная районная больница - на 78%. Учитывая достаточно большое количество больных, винничан, которые нуждаются в госпитализации и имеют COVID-19, сейчас доставляют в Калиновскую районную больницу, которая имеет 70 "ковидних" кроватей и загружена на 22%, рассказал мэр Сергей Моргунов. Также он сообщил, что за последнюю неделю в городе зарегистрированы 183 новых подтвержденных случаев инфицирования коронавируса. При нормативном показателе не более 44. При такой динамике вполне вероятным является то, что карантинные меры будут усилены.

В общем по всем опорным больницам Винницкого региона создано 381 койко-место для пациентов с коронавирусом. По состоянию на вчера по всей области были 156 пациентов с COVID-19, которые нуждаются в госпитализации, и 93 - с подозрениями на коронавирус. Итого - 249 больных. То есть загруженность составляет 65%.

"В нашем инфекционном отделении ГКБ №1 было создано 81 кровать для лечения пациентов с COVID-19. Сейчас с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус здесь лечат 77 человек", - говорит Моргунов.

С начала эпидемии в Виннице зарегистрированы 922 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, из них 83 случая у детей (9%).

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На сегодня болеют - 327 винничан, в т.ч. 27 детей. На стационарном лечении в медицинских учреждениях находится 84 винничанина.

"На сегодня достаточно серьезная динамика заболеваемости коронавирус, и при таких условиях скорее всего карантинные меры будут усилены. На сегодня мы ожидаем соответствующего решения областной комиссии по усилению противоэпидемических мероприятий в тех или иных направлениях жизнедеятельности Винницкой области и города в частности. Когда мы получим соответствующее решение, примем свое и доведем его до всех винничан", - сказал Моргунов.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Виннице 581 человек выздоровел, среди них - 56 детей, 120 медицинских работников. К сожалению, за последнюю неделю умерли три пациента. В общем - в нашем городе уже четырнадцать летальных случаев от коронавируса.

Сейчас амбулаторно лечатся дома 255 человек. Под наблюдением семейных врачей находится 866 ​​винничан.

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Топ комментарии
+6
А как не критиковать, когда ляшко сначала признался,шо запрет гулять в парках был для того, шобы запугать людей, а потом он в компании с нелохом на весь телевизор без маски в хмельницком кафе.
А теперь попробуйте убедить людей, шо карантин таки надо соблюдать.
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19.06.2020 16:47
+2
Отличный карантин)) Сдинули эпидемию на 2 месяца вперёд))
По-моему, зебилы как слепые котёнки тыкаются носом куда попало.
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19.06.2020 16:32
+2
Херово замечено.
Я не критик карантина, я против тыканья вслепую без какой-либо стратегии, это у нас уже более года, как вы избрали идиотов.
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19.06.2020 16:37
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Отличный карантин)) Сдинули эпидемию на 2 месяца вперёд))
По-моему, зебилы как слепые котёнки тыкаются носом куда попало.
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19.06.2020 16:32 Ответить
Ты маску носишь?
Замечено, самые главные критики карантина - самые злостные его нарушители.
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19.06.2020 16:35 Ответить
Херово замечено.
Я не критик карантина, я против тыканья вслепую без какой-либо стратегии, это у нас уже более года, как вы избрали идиотов.
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19.06.2020 16:37 Ответить
С этим коронавирусо Планета столкнулась впервые.
Никто ещё не знает, что будет дальше.
Вакцины нет. Пробовали разные лекарства, результаты противоречивые.
А покритиковать - все мастера.
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19.06.2020 16:40 Ответить
А как не критиковать, когда ляшко сначала признался,шо запрет гулять в парках был для того, шобы запугать людей, а потом он в компании с нелохом на весь телевизор без маски в хмельницком кафе.
А теперь попробуйте убедить людей, шо карантин таки надо соблюдать.
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19.06.2020 16:47 Ответить
Что будет дальше видно по Италии. Так де видно как некоторые страны полность побороли эпидемию. Но у Зебилов свой путь, как и у их духовных наставников в кремле.
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19.06.2020 16:59 Ответить
Ну и не парься. Чем бы не лечили- лечат неправильно.
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19.06.2020 19:20 Ответить
Симулянты.
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19.06.2020 16:35 Ответить
Слышишь, урод, почему ты появляешься только в темах связанных с карантином? Хочешь сравнять счет парашки с Украиной за счет дебилов которые тебе поверят? И кстати куда делся твой немецкий флажок?
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19.06.2020 17:17 Ответить
штрафануть всех!
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19.06.2020 16:38 Ответить
Украина не Китай, похоже на то, что будет как в Италии.
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19.06.2020 18:31 Ответить
А оно Моргунов что такое а оно что то врачам и скорой помощи помогло
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19.06.2020 19:54 Ответить
Понеслась! Три месяца, когда не было всплеска, ввели карантин, а теперь не смогут потому, что жить не на что основной массе.
Покупая клубнику 2-3 кг по 65 грв., я вижу злые взгляды. Далее, что будет боюсь даже предполагать, но страшно.
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19.06.2020 22:00 Ответить
 
 