Дело о возбуждении религиозной вражды при создании ПЦУ открыли из-за обращения верующих, а не Филарета, - заявление УПЦ КП

В УПЦ КП заявляют, что патриарх Филарет не обращался в правоохранительные органы с заявлением о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте УПЦ КП, информирует Цензор.НЕТ.

"Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет не обращался в правоохранительные органы по делу, о котором идет речь, и не был его инициатором. Это сделали верующие, права которых нарушены", - сказано в заявлении.

В УПЦ КП уверяют, что патриарх Филарет не выступал против существования Православной церкви Украины. Он лишь против того, чтобы эта церковь была зависимой от Константинопольского патриархата, сказано в сообщении. "Патриарх Филарет борется с незаконным снятием с регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая состоялась 30 января 2019 года во время президентства Петра Порошенко. Выбирать религиозную организацию - право верующих в демократическом государстве", - заявляют у УПЦ КП.

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В пресс-службе патриархии добавили, что целью уголовного производства является защита нарушенного права на свободу совести верующих и духовенства Киевского патриархата, а не прекращение деятельности ПЦУ.

Также в УПЦ КП подчеркивают, что на все процессуальные действия распространяется тайна досудебного следствия, "поэтому, любые комментарии или заявления относительно дела о посягательстве на свободу совести обнародуются на судебных заседаниях".

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18 июня пятый президент Украины и действующий народный депутат "ЕС" Петр Порошенко заявил, что против него открыли дело за разжигание религиозной вражды из-за получения Православной церковью Украины томоса об автокефалии.

Позднее в ГБР подтвердили, что расследуют такое дело. Производство было начато СБУ и после передано в ГБР.

Бывший мэр Харькова и бывший народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин утверждает, что инициатором этого расследования стал именно он.