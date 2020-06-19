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Порошенко (19478) уголовное дело (2436) УПЦ КП (532) Филарет (517) Томос (259)

Дело о возбуждении религиозной вражды при создании ПЦУ открыли из-за обращения верующих, а не Филарета, - заявление УПЦ КП

Дело о возбуждении религиозной вражды при создании ПЦУ открыли из-за обращения верующих, а не Филарета, - заявление УПЦ КП

В УПЦ КП заявляют, что патриарх Филарет не обращался в правоохранительные органы с заявлением о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте УПЦ КП, информирует Цензор.НЕТ.

"Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет не обращался в правоохранительные органы по делу, о котором идет речь, и не был его инициатором. Это сделали верующие, права которых нарушены", - сказано в заявлении.

В УПЦ КП уверяют, что патриарх Филарет не выступал против существования Православной церкви Украины. Он лишь против того, чтобы эта церковь была зависимой от Константинопольского патриархата, сказано в сообщении. "Патриарх Филарет борется с незаконным снятием с регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая состоялась 30 января 2019 года во время президентства Петра Порошенко. Выбирать религиозную организацию - право верующих в демократическом государстве", - заявляют у УПЦ КП.

Читайте на Цензор.НЕТ: ГБР расследует дело о разжигании религиозной розни при создании ПЦУ по заявлению прихожан УПЦ КП

В пресс-службе патриархии добавили, что целью уголовного производства является защита нарушенного права на свободу совести верующих и духовенства Киевского патриархата, а не прекращение деятельности ПЦУ.

Также в УПЦ КП подчеркивают, что на все процессуальные действия распространяется тайна досудебного следствия, "поэтому, любые комментарии или заявления относительно дела о посягательстве на свободу совести обнародуются на судебных заседаниях".

Также на Цензор.НЕТ: "Отсиди за Томос": Добкин похвастался, что является инициатором нового производства против Порошенко

18 июня пятый президент Украины и действующий народный депутат "ЕС" Петр Порошенко заявил, что против него открыли дело за разжигание религиозной вражды из-за получения Православной церковью Украины томоса об автокефалии.

Позднее в ГБР подтвердили, что расследуют такое дело. Производство было начато СБУ и после передано в ГБР.

Бывший мэр Харькова и бывший народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин утверждает, что инициатором этого расследования стал именно он.

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Топ комментарии
+34
...по просьбам трудящихся ...гидота ...як воно все знайомо ...
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19.06.2020 16:44
+28
На московію хмиздуйте вєрующіє.
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19.06.2020 16:45
+21
Уж не Новинский ли сунул своё рыло?
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19.06.2020 16:43
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Це добків - прихожанин УПЦ-КП?
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19.06.2020 19:12 Ответить
Уже пришили всё, что ему обрезали в детстве ?
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19.06.2020 19:34 Ответить
Якось соромно за тих "прихожан" православної церкви, як вони себе називають "Київського патріархату", які борються з українською церквою -ПЦУ, а не з російською, яка тут неканонічна. То чиї ви громадяни? Чиї ви прихожани? Вже ворога перемогли і хочете вияснити хто вищий і головніший? Російські рублі з кишень не випадають? Може вам мішечки підігнати?
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19.06.2020 19:12 Ответить
Питання: чи прийдуть гестапівці з ГБР красти Томос?
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19.06.2020 19:16 Ответить
Прийдуть обов*язково, або через своїх підсобників підпалять пару храмів для підтвердження ворожнечі.
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19.06.2020 19:19 Ответить
Бред!
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19.06.2020 19:32 Ответить
Создание пцу (от слова пеця) это рейдерский захват настоящей Самостийной Церкви - УПЦ КП.
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19.06.2020 19:38 Ответить
А дедушка Филарет понял что спалился и пошел на попятную видно почерк КГБ
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19.06.2020 19:48 Ответить
допа вірянин ? не смішіть
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19.06.2020 19:49 Ответить
не пойму, як неіснуюча структура може подати до суду? ах, вони не подавали, вони то зробили через віруючих. так чого тоді Цензор пише УПЦ КП?
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19.06.2020 20:10 Ответить
Так віруюючі УПЦ КП (МП)
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19.06.2020 20:20 Ответить
Всіма цими "переслідуваннями" Пєця сам собі рейтинг надуває перед місцевими. Хоче ще й у грамадах помародерити
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19.06.2020 20:46 Ответить
Замовлення на розпалювання ворожнечі Допкіним,який і подав позов до Прокуратури на Порошенка.
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20.06.2020 06:37 Ответить
Так Добкін і Порошенко - колишні однопартійці. А зараз удають з себе ворогів. Ви вірите в мародерський патріотизм?
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20.06.2020 10:22 Ответить
Еврей и фарисей добкин к православной вере не имеет ни какого отношения. Просто за деньги Отрабатывает заказ мертветчука
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19.06.2020 21:03 Ответить
и самый большой разжигатель ненавести.
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19.06.2020 21:19 Ответить
Теперь всех священников ПЦУ посадят?
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19.06.2020 22:19 Ответить
Це добкін православний віруючий?
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19.06.2020 22:45 Ответить
Добкин ,хоть еврей но в православии . как и Пепины предки . таких у нас много выкрестов .
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19.06.2020 22:59 Ответить
Михайло Добкін, Нестор Шуфрич та Юрій Бойко є вірянами МП,а Петро Порошенко навіть був там дьячком. https://censor.net/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_
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20.06.2020 08:36 Ответить
Привет ФСБ и местным кацапским *******.
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20.06.2020 01:00 Ответить
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