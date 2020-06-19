НАБУ хочет судить меня за снижение самых высоких в мире портовых сборов и рост доходов отрасли, - Омелян
НАБУ обвиняет экс-министра инфраструктуры в нанесении ущерба государству из-за уменьшения на 20% портовых сборов, что стимулировало рост доходов морской отрасли.
Об этом сообщил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.
"В прошлую пятницу меня пригласили в НАБУ дать дополнительные показания в уголовном производстве по снижению Правительством Украины портовых тарифов и сборов на 20% в 2018 году. Напомню, что снижение тарифа осуществлялось для увеличения товаро / грузопотока. Благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018-19 гг рост более чем на 20%, и растет до сих пор, несмотря на кризис! " - написал Омелян.
Он также сообщил, что несмотря на то, что его пригласили на допрос в НАБУ в качестве свидетеля, детектив пытается вручить ему подозрение в том, что уменьшение портовых тарифов и сборов привело к сокращению доходов государственного бюджета и был нанесен ущерб государству.
"Это, безусловно, прецедент, и теперь любое правительство, облегчающее давление на бизнес, занимающееся дерегуляцией, сокращающее ЕСВ, уменьшающее другие налоги - может быть обвиненным во вредительстве", - написал Омелян.
Напомним, ранее исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев заявил, что портовые сборы в украинских портах самые высокие среди стран Черноморского региона, и они экономически не обоснованы, их нужно снижать.
Кроме того, глава Федерации металлургов Сергей Беленький отмечал, что снижение портовых сборов стало бы шагом правительства навстречу промышленности, отметив, что это поможет украинским экспортерам удержать свои позиции на мировых рынках в условиях кризиса.
Пожалуйста, подождите...
- Тайный «Союз меча и орала»! - зловеще прошептал Остап.
«Десять лет»! - мелькнула у Кислярского мысль.
- Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!..
«Я тебе покажу, сукин сын, - подумал Остап, - меньше, чем за 100 рублей, я тебя не выпущу».
Ипполит Матвеевич даже и не старался ничего понять. Он уже давно махнул на все рукой и молча сидел, надувая щеки.(с)
"Незважаючи на те, що мене було запрошено на допит у якості свідка, детектив НАБУ намагається вручити мені підозру, що зменшення портових тарифів і зборів призвело до скорочення доходів державного бюджету і я (хоча це було колегіальне рішення Кабміну) завдав збитків державі."
Это подлая месть трусливого и завистливого чмошника за насмешки и критику. Помните членина на шаре снадписью "володя, на..я ты туда залез?",которую Омелян в фейсбуке выложил?
Только за снижение "административного" сбора, который снижать у тебя не было никакого права!
Понабирают министрами детвору с улиц, а те, по подобию этого "гиперлупа", даже не трудятся узнать, что им разрешено, а чего делать ни в коем случае нельзя?...
І, зебіле, ти б з біографією Омеляна ознайомився. Яка освіта. який послужний список. І зі своїм паяцом можеш порівняти, ну так, заради хохми.
https://twitter.com/24JDI @24JDI
https://twitter.com/24JDI/status/1273950543665344512 1 ч
"Омеляну повідомили про підозру.
Йдеться про недоотримання державним бюджетом понад 30 млн гривень через зменшення портових зборів"
Зеленим ... приготуватися. Тільки Дубінеску світить 10 довічних за недоотримання державним бюджетом 3 млрд. гривень через тютюнову поправку.
Потом и Саакашвили посадят, он тоже хочет нормальные налоги и сборы сделать.
Для таких дискусій (свисти, не свисти) потрібні цифри. У вас вони є?
Терміново подати позов на зе Уряд про збільшення пенсій, бо вони призвели до додаткових видатків з бюджету країни.
ЛЮБОЕ снижение налогов, сборов, тарифов и пр. можно объявить нанесением ущерба государству!