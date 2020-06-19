НАБУ хочет судить меня за снижение самых высоких в мире портовых сборов и рост доходов отрасли, - Омелян

НАБУ обвиняет экс-министра инфраструктуры в нанесении ущерба государству из-за уменьшения на 20% портовых сборов, что стимулировало рост доходов морской отрасли.

Об этом сообщил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.



"В прошлую пятницу меня пригласили в НАБУ дать дополнительные показания в уголовном производстве по снижению Правительством Украины портовых тарифов и сборов на 20% в 2018 году. Напомню, что снижение тарифа осуществлялось для увеличения товаро / грузопотока. Благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018-19 гг рост более чем на 20%, и растет до сих пор, несмотря на кризис! " - написал Омелян.



Он также сообщил, что несмотря на то, что его пригласили на допрос в НАБУ в качестве свидетеля, детектив пытается вручить ему подозрение в том, что уменьшение портовых тарифов и сборов привело к сокращению доходов государственного бюджета и был нанесен ущерб государству.



"Это, безусловно, прецедент, и теперь любое правительство, облегчающее давление на бизнес, занимающееся дерегуляцией, сокращающее ЕСВ, уменьшающее другие налоги - может быть обвиненным во вредительстве", - написал Омелян.



Напомним, ранее исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев заявил, что портовые сборы в украинских портах самые высокие среди стран Черноморского региона, и они экономически не обоснованы, их нужно снижать.



Кроме того, глава Федерации металлургов Сергей Беленький отмечал, что снижение портовых сборов стало бы шагом правительства навстречу промышленности, отметив, что это поможет украинским экспортерам удержать свои позиции на мировых рынках в условиях кризиса.