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Продажа наркотиков и ограбление - ГБР сообщило о подозрении двум полицейским Харьковщины. ФОТО

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении младшим инспекторам взвода реагирования роты управления полиции охраны в Харьковской области. Полицейские подозреваются в грабеже, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины), а один из них также подозревается в незаконном приобретении, хранении и сбыте особо опасного психотропного вещества (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины ).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Продажа наркотиков и ограбление - ГБР сообщило о подозрении двум полицейским Харьковщины 01

По данным следствия, младший инспектор приобрел особо опасное психотропное вещество - "PVP", после чего продал психотроп жителю Харькова.

Продажа наркотиков и ограбление - ГБР сообщило о подозрении двум полицейским Харьковщины 02

Кроме того, следователи выяснили, что указанный правоохранитель в феврале 2020 г. со своим коллегой, остановили гражданина и провели поверхностный обыск, во время которого обнаружили и изъяли медицинские пипетки с остатками наркотического вещества и полимерный сверток с тем же веществом. После чего, угрожая привлечением к уголовной ответственности, открыто завладели тремя мобильными телефонами гражданина, которые обещали вернуть в дальнейшем после получения взятки в размере 1 000 гривен.

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Продажа наркотиков и ограбление - ГБР сообщило о подозрении двум полицейским Харьковщины 03

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет и от 6 до 10 лет с конфискацией имущества соответственно.

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Правоохранители имени аваковской реформы.
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19.06.2020 16:59 Ответить
Рехворма имени Рюкзакова удалась на славу
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19.06.2020 17:02 Ответить
ну надо же- майкопы уже и наркоту грабят у прохожих, до чего докатились..
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19.06.2020 18:21 Ответить
 
 