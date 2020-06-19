Ученые выявили зависимость между группой крови и восприимчивостью к COVID-19: люди со второй группой имеют больший риск развития тяжелых симптомов

Британские ученые выявили зависимость между группой крови и восприимчивостью к COVID-19.

Об этом сообщает Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.

"Исследование, результаты которого опубликовали в медицинском журнале Новой Англии, показало, что люди со второй группой крови (А) имеют больший риск развития тяжелых симптомов в случае инфицирования, а с первой (О) – риски меньше, чем у людей с другими группами крови", - говорится в сообщении.

Шансы развития тяжелых осложнений также могут зависеть от иммунитета человека, на днях объявили исследователи Оксфордского университета. В то же время, на зависимость протекания болезни и иммунитета указывают и исследования американских ученых. Билл Петри, профессор Университета Вирджинии, говорит: "Предыдущие исследования пациентов с COVID-19 свидетельствуют, что если их иммунитет слишком активен, в определенный момент это может начать вредить организму".

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"Речь идет о цитокиновом шторме, когда иммунная системно реагирует излишне и начинает уничтожать ткани очага воспаления, а затем - и другие ткани организма. В случае с коронавирусом могут образовываться тромбы и отказывать легкие", - отмечает издание.