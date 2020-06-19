Ученые выявили зависимость между группой крови и восприимчивостью к COVID-19: люди со второй группой имеют больший риск развития тяжелых симптомов
Британские ученые выявили зависимость между группой крови и восприимчивостью к COVID-19.
Об этом сообщает Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.
"Исследование, результаты которого опубликовали в медицинском журнале Новой Англии, показало, что люди со второй группой крови (А) имеют больший риск развития тяжелых симптомов в случае инфицирования, а с первой (О) – риски меньше, чем у людей с другими группами крови", - говорится в сообщении.
Шансы развития тяжелых осложнений также могут зависеть от иммунитета человека, на днях объявили исследователи Оксфордского университета. В то же время, на зависимость протекания болезни и иммунитета указывают и исследования американских ученых. Билл Петри, профессор Университета Вирджинии, говорит: "Предыдущие исследования пациентов с COVID-19 свидетельствуют, что если их иммунитет слишком активен, в определенный момент это может начать вредить организму".
"Речь идет о цитокиновом шторме, когда иммунная системно реагирует излишне и начинает уничтожать ткани очага воспаления, а затем - и другие ткани организма. В случае с коронавирусом могут образовываться тромбы и отказывать легкие", - отмечает издание.
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За статистикою, найпоширенішою є перша група крові (0): до неї належать 33,5 % населення Землі. Найменш поширеною є четверта група крові (АВ) - 5 % населення. При цьому розподіл поширеності людей з певним типом крові має свої відмінності у різних країнах, що ілюструє наступна таблиця:
В українців http://www.bloodbook.com/world-abo.html найпоширенішою групою крові є друга група (А) - 40 %. Далі йдуть перша група (0) - 37 %, третя (В) - 17 %, четверта (АВ) - 6 %.
просто людей з другою групою найбільше
Разницу понимаешь? - Так кто "тормознутый?
Исследование, результаты которого https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2020283?query=featured_coronavirus опубликовали в медицинском журнале Новой Англии Источник: https://censor.net/n3203147
Новая Англия не находится в Соединенном Королевстве