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Новости Коронавирус и карантин
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Ученые выявили зависимость между группой крови и восприимчивостью к COVID-19: люди со второй группой имеют больший риск развития тяжелых симптомов

Ученые выявили зависимость между группой крови и восприимчивостью к COVID-19: люди со второй группой имеют больший риск развития тяжелых симптомов

Британские ученые выявили зависимость между группой крови и восприимчивостью к COVID-19.

Об этом сообщает Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.

"Исследование, результаты которого опубликовали в медицинском журнале Новой Англии, показало, что люди со второй группой крови (А) имеют больший риск развития тяжелых симптомов в случае инфицирования, а с первой (О) – риски меньше, чем у людей с другими группами крови", - говорится в сообщении.

Шансы развития тяжелых осложнений также могут зависеть от иммунитета человека, на днях объявили исследователи Оксфордского университета. В то же время, на зависимость протекания болезни и иммунитета указывают и исследования американских ученых. Билл Петри, профессор Университета Вирджинии, говорит: "Предыдущие исследования пациентов с COVID-19 свидетельствуют, что если их иммунитет слишком активен, в определенный момент это может начать вредить организму".

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"Речь идет о цитокиновом шторме, когда иммунная системно реагирует излишне и начинает уничтожать ткани очага воспаления, а затем - и другие ткани организма. В случае с коронавирусом могут образовываться тромбы и отказывать легкие", - отмечает издание.

Автор: 
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Топ комментарии
+14
зелена
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19.06.2020 17:19
+8
С надеждой в голосе: а у бубочки какая группа?
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19.06.2020 17:08
+4
хєрня
просто людей з другою групою найбільше
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19.06.2020 17:04
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значит когда то в древности люди (предки людей) уже сталкивались с ковидом
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19.06.2020 16:49 Ответить
36 групп крови ...значит шансы есть
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19.06.2020 16:52 Ответить
Розподіл груп AB0 й Rh у різних країнах
За статистикою, найпоширенішою є перша група крові (0): до неї належать 33,5 % населення Землі. Найменш поширеною є четверта група крові (АВ) - 5 % населення. При цьому розподіл поширеності людей з певним типом крові має свої відмінності у різних країнах, що ілюструє наступна таблиця:
В українців http://www.bloodbook.com/world-abo.html найпоширенішою групою крові є друга група (А) - 40 %. Далі йдуть перша група (0) - 37 %, третя (В) - 17 %, четверта (АВ) - 6 %.
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19.06.2020 16:56 Ответить
В Республике Беларусь распространенность О (I) группы крови составляет примерно 35-40%, группы А (II) - 35-37%, группы В (III) - 15-20%, группы АВ (IV) - 5-10%. 85% населения имеют резус-положительную принадлежность, 15% - резус-отрицательную резус-принадлежность.
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19.06.2020 17:52 Ответить
хєрня
просто людей з другою групою найбільше
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19.06.2020 17:04 Ответить
С надеждой в голосе: а у бубочки какая группа?
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19.06.2020 17:08 Ответить
Военная тайна.
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19.06.2020 17:14 Ответить
зелена
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19.06.2020 17:19 Ответить
Надо сразу в заголовке писать, что британские.
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19.06.2020 17:18 Ответить
Ага. З ремаркою : «Кацапам не читати.»
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19.06.2020 17:35 Ответить
Всё равно буду маску носить...
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19.06.2020 17:49 Ответить
ну надо же... а резус??
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19.06.2020 18:23 Ответить
Цій новині вже місяці зо два
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19.06.2020 18:24 Ответить
Первая (о) это потомки инопланетян.
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19.06.2020 19:34 Ответить
якісь тормознуті вчені - про те, що друга група крові найвразливіша тут писали ще три місяці тому
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19.06.2020 19:54 Ответить
Месяц назад писали что " https://censor.net/n3182287. А сейчас установили, что люди со 2 группой склонны к тяжелому течению и осложнениям.
Разницу понимаешь? - Так кто "тормознутый?
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19.06.2020 22:47 Ответить
Британские ученые выявили зависимость между группой крови и восприимчивостью к COVID-19 Источник: https://censor.net/n3203147

Исследование, результаты которого https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2020283?query=featured_coronavirus опубликовали в медицинском журнале Новой Англии Источник: https://censor.net/n3203147

Новая Англия не находится в Соединенном Королевстве
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19.06.2020 23:50 Ответить
Наконец то! Стали говорить правду, о том что таки имунитет зависит от группы крови! Вы еще сделайте исследования внутри подвидовым генетическим кодам, например, между рассами, и очень удивитесь!!!!!! Когда поймете, что цветные и азиаты более подвержены этому вирусу нежели носители групп RH1 RH2, то есть белого населения. Почему так? Потому что все люди разные по цвету кожи не просто так, и климатические условия здесь не причем! Потому что предки создатели этих гуманоидов разные! И это факты, от которых очень тяжело принять! Рассы людей- это разные люди , и они не имеют общих предков, их предки разные Сущности которые в современных условиях принято называть Богами. Это воплощения и потомки разных Богов! А не Одного Бога!
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20.06.2020 00:23 Ответить
Проще говоря кому, как повезет, обыкновенная лотерея.
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18.10.2020 14:43 Ответить
 
 