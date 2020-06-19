Коронавирус в Италии появился на два месяца раньше первого официального случая заражения: его обнаружили в сточных водах, - AFP
Национальный институт здравоохранения Италии (ISS) обнаружил коронавирус в образцах сточных вод двух крупных городов на севере страны - Милане и Турине, - которые были отобраны еще в декабре 2019 года.
Об этом сообщает AFP, информирует Цензор.НЕТ.
Специалисты ISS провели анализ 40 заборов сточных вод, взятых в Милане, Турине и Болонье с октября 2019-го по февраль 2020-го. Две разные лаборатории независимо друг от друга показали наличие SARS-CoV-2 в образцах из Милана и Турина от 18 декабря 2019 и в образце из Болоньи, взятом 29 января 2020 года.
В то же время в образцах от октября и ноября 2019-го коронавирус не обнаружили. Это, по мнению итальянских медиков, означает, что тогда его в Италии еще не было.
Первый официально установленный случай коронавируса в Италии датируется серединой февраля.
Как утверждает ISS, результаты "помогают понять начало распространения вируса в Италии" и "подтверждают совокупные многочисленные свидетельства из разных стран мира" о роли анализа сточных вод для раннего выявления инфекционных заболеваний.
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Любопытно, что в Венеции ничего такого не обнаружено, хотя там китайских туристов должно было быть не меньше и 2 аэропорта в окрестностях... Да и в Риме тоже...
Правду ніхто не скаже бо це буде кінець брехунам,а так вони займаються відтягуванням кінця (свого).
За первые 10 недель (2.5 месяца) распространения будет всего 1000 зараженных. Что можно и не заметить списав на сезонные орви.
За следующие 10 недель будет около 1млн зараженных.
Еще через 10 недель - 1 млрд.
Карантины замедляют распространение. Но без масового тестирования не изменят финал
Это старая как мир задачка - на одну клетку шахматной доски ложим зёрнышко, на второе два. Первая треть доски в кармане помещается, а на последнюю не хватит всего урожая Земли за всю ее историю
Нужна бесплатная массовая проверка людей, чтобы люди знали, переболели или нет.
https://phc.org.ua/news/scho-varto-znati-pro-testi-imuno-fermentnogo-analizu-ifa-testi-na-covid-19
Кому буде проводитися ІФА-тестування?
ІФА-тестування може проводитися пацієнтам із симптомами COVID-19, пацієнтам з пневмонією, контактним особам, особам, що потребують планової госпіталізації та/або операції, медичним працівникам, які працюють з хворим на COVID-19, працівникам лабораторій, які обробляють зразки на COVID-19, працівникам патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які приймають участь у розтині тіла, в тому числі взятті зразків секційного матеріалу, працівники Національної поліції, Національної гвардії, Держприкордонслужби та іншим медичним та фармацевтичним працівникам.
https://phc.org.ua/news/scho-varto-znati-pro-testi-imuno-fermentnogo-analizu-ifa-testi-na-covid-19
Из окна выбрасывать не стали, такой способ подходит для глав.врачей и полковников-криминалистов. Отрицатели коронобесия президентского уровня умирают от других причин: ковид, сердечный приступ.
президент Бразилії також живий )