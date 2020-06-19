Коронавирус в Италии появился на два месяца раньше первого официального случая заражения: его обнаружили в сточных водах, - AFP

Национальный институт здравоохранения Италии (ISS) обнаружил коронавирус в образцах сточных вод двух крупных городов на севере страны - Милане и Турине, - которые были отобраны еще в декабре 2019 года.

Об этом сообщает AFP, информирует Цензор.НЕТ.

Специалисты ISS провели анализ 40 заборов сточных вод, взятых в Милане, Турине и Болонье с октября 2019-го по февраль 2020-го. Две разные лаборатории независимо друг от друга показали наличие SARS-CoV-2 в образцах из Милана и Турина от 18 декабря 2019 и в образце из Болоньи, взятом 29 января 2020 года.

В то же время в образцах от октября и ноября 2019-го коронавирус не обнаружили. Это, по мнению итальянских медиков, означает, что тогда его в Италии еще не было.

Первый официально установленный случай коронавируса в Италии датируется серединой февраля.

Как утверждает ISS, результаты "помогают понять начало распространения вируса в Италии" и "подтверждают совокупные многочисленные свидетельства из разных стран мира" о роли анализа сточных вод для раннего выявления инфекционных заболеваний.

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