Бахматюк будет добиваться компенсации после решения Верховного Суда по банку "Финансовая инициатива"
Решение Верховного Суда о неправомерности действий Нацбанка Украины (НБУ) по выводу банка "Финансовая инициатива" с рынка позволяет экс-владельцу банка Олегу Бахматюку требовать компенсации и дает дополнительный аргумент к предлагаемому им урегулированию по вопросу долгов этому банку и VAB Банку.
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" сам бизнесмен. "После недавнего принятия Верховной Радой "банковского" закона мы не можем вернуть себе банк, но будем обращаться за компенсацией по всем процедурам, имеющим правовой характер. Самое главное - суд признал очевидную вещь, что банк неправомерно вывели с рынка, что он мог работать и был достаточно ликвиден", – сказал Бахматюк по телефону. Пишут Українські новини.
Он напомнил, что изначально указывал на незаконность дисконтирования Нацбанком облигаций внутреннего госзайма, что повлекло за собой признание "Финансовой инициативы" неплатежеспособной. "К сожалению, за эти пять лет банк превратился в ничто. Но это была уже принципиальная задача доказать свою правоту, и такая историческая справедливость важна для меня и для команды", – сказал бизнесмен.
Бахматюк отметил, что суд фактически признал вину Нацбанка в падении "Финансовой инициативы". "А значит, в половине того долга, в котором меня обвиняют, они виноваты сами. Выходит, что это было сознательное доведение банка до банкротства. Мы этот аргумент используем и в международных судах", – пояснил экс-владелец.
Он также напомнил о принятом 5 июня Печерским райсудом Киева решении об отмене постановления о возобновлении уголовного дела против него лично и его компании экс-заместителем генпрокурора Виталием Касько. "Уже неделя, как это решение оглашено. Оно уже в Генпрокуратуре, и я надеюсь, что генпрокурор выполнит это решение суда", – сказал бизнесмен.
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В виде компенсации .
А то охерел совсем .
Автор 40ka.info
«Еще одно важнейшее для Украины производство может быть быстро завершено, как только друг президента, председатель СБУ, разблокирует проведение ключевой экспертизы в одном из производств НАБУ по Приватбанку. Уже несколько месяцев заблокированная руководством СБУ экспертиза спасает организаторов миллиардной схемы от сообщения о подозрении. Напомню, что по закону сообщить о подозрении без установления экспертизой ущерба НАБУ/САП не имеют права», - заявил Рябошапка.
19 Жовтень 2018
В этом годhttps://40a.tv/?p=7794 у порошенковские мафиози Косюк и Бахматюк украли из бюджета Украины 6,3 млрд гривен на "животноводство"
«Я знаю, как проще договариваться с МВФ про очередные транши. Переговоры с фондом должен вести не Владимир Гройсман, а трое самых уважаемых в стране агрария - Юрий Косюк, Олег Бахматюк и Андрей Веревский. Этим ребятам уже третий год удается уговаривать правительсово выделять миллиарды (!) гривен из бюджета воюющей страны на свой личный высокорентабельный агробизнес.
Просто для сравнения, в бюджете 2018 года:
- на реконструкцию и расширение Национального института рака было выделено всего 168,6 млн грн.
- на всю (!) программу обучение детей с особыми потребностями - 504 млн грн;
- на строительство лечебно-диагностического корпуса "Охматдета" - 930 млн грн;
- на всю (!) программу повышения энергоэффективности школ и создание национальной образовательной онлайн-платформы мы выделяем 1,4 млрд гривен;
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за часів аграрного міністра Тараса Кутового (у 2016 році) депутати коаліції БПП-НФ підтримали законодавчі зміни до Бюджетного кодексу про мінімальні розміри держпідтримки для аграріїв: згідно з ними, у 2017-2021 роках у бюджеті має бути на потреби АПК не менше 1% аграрного ВВП. Приблизно такі суми фінансування і були в попередні роки: у 2018 році виділили з бюджету України 5,9 млрд грн, у 2019-му - 6,9 млрд грн
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маєток у Козині по вул.Київській, 50. Згідно з даними Реєстру майнових прав, до його складу входить житловий будинок на 1 049 кв.м. та будинок охорони. Цю нерухомість Бахматюк придбав у жовтні 2012 р. за кредит у 58 млн грн, взятий у власному банку «Фінансова ініціатива»