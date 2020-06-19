РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4334 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 222 10
карантин (16728) МВД (9151) Геращенко Антон (1438) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Сотрудники МВД - вторые после врачей по степени риска и по факту заражения COVID-19

Сотрудники МВД - вторые после врачей по степени риска и по факту заражения COVID-19

Для обеспечения карантинных мер ежедневно привлекается более 16,5 тыс. правоохранителей. Средства, которые планируется выделить МВД из фонда по борьбе с коронавирусом пойдут на доплаты именно этим работникам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"С самого начала спасатели, полицейские, пограничники, нацгвардейцы и врачи были и остаются на передовой борьбы с COVID-19. Большинство личного состава привлекалось к мероприятиям по противодействию распространению коронавируса - от пограничного оформления, санитарных постов в наиболее пострадавших регионах к розыску лиц, больных коронавирусом, которые самовольно покинули больницы. Работники МВД - вторые по степени риска и по факту заражения после врачей", - отметил замглавы МВД Антон Геращенко.

Ежедневно для обеспечения карантинных мер и безопасности в Украине привлекается более 16,5 тыс. вравоохранителей. Из них 13,5 тыс. полицейских, из которых 509 задействованы непосредственно в обеспечении безопасности медучреждений, где проходят лечение инфицированные коронавирусом.

К полицейских ежедневно для обеспечения карантина присоединяются также 2 тыс. нацгвардейцев, 1,5 тыс. пограничников и 22 сотрудника ГСЧС.

В системе МВД уже зафиксировано 709 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 605 человек выздоровели и 104 продолжают лечение.

Напомним, парламентский Комитет по вопросам бюджета принял постановление Правительства №485 от 10 июня 2020 о выделении 2,6 млрд грн.  работникам системы МВД. Дополнительные средства планируется направить на выплаты доплат в размере до 50% заработной платы полицейским, нацгвардейцам, пограничникам и врачам системы МВД, которые лечат больных COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков никогда не держался за должность и не собирается быть "вечным" министром, - замглавы МВД Геращенко

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
канєшна-канєшна!
героїчна професія!
показать весь комментарий
19.06.2020 17:55
+4
"Работники МВД - вторые по степени риска и по факту заражения после врачей"

А я думав, що на другому - медсестри, на третьому - санітари, на четвертому - фельдшера. Ментовські генерали собі чергову годівничку собі зробили за рахунок бюджету.
показать весь комментарий
19.06.2020 18:09
+4
Дайте платок, утереть слезы)))
Руководство у ментов хитрым членом сделано. Отправляет контактеров на самоизоляцию в счёт отпуска.
Аваков, Алё?!
показать весь комментарий
19.06.2020 18:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
канєшна-канєшна!
героїчна професія!
показать весь комментарий
19.06.2020 17:55 Ответить
Неужели, когда бабу в Кагарлыке насиловали, половина украинской полиции заразилась ?
Героическая профессия.
показать весь комментарий
19.06.2020 19:15 Ответить
Особливо аваківська ОЗУ..а як же бабло брудне...вони перші порушують умови карантину..банда..
показать весь комментарий
19.06.2020 17:57 Ответить
Невже теж часто хворіють як і лікарі?
показать весь комментарий
19.06.2020 18:03 Ответить
"Работники МВД - вторые по степени риска и по факту заражения после врачей"

А я думав, що на другому - медсестри, на третьому - санітари, на четвертому - фельдшера. Ментовські генерали собі чергову годівничку собі зробили за рахунок бюджету.
показать весь комментарий
19.06.2020 18:09 Ответить
Дайте платок, утереть слезы)))
Руководство у ментов хитрым членом сделано. Отправляет контактеров на самоизоляцию в счёт отпуска.
Аваков, Алё?!
показать весь комментарий
19.06.2020 18:09 Ответить
Мабуть на першому, судячи по матеріальному зебезпеченню. Лікарям до них, як до неба рачки
показать весь комментарий
19.06.2020 18:26 Ответить
Уберите их с дороги. Риск уменьшится на 50 %
показать весь комментарий
19.06.2020 19:22 Ответить
Ну да.
Затем идут прокуроры, судьи, СБУ - им нужно платить тройные оклады на период пандемии...
показать весь комментарий
19.06.2020 19:22 Ответить
Менты, продавцы, провизоры... Кто там еще вторые после врачей и практически не болеют?
показать весь комментарий
19.06.2020 22:43 Ответить
 
 