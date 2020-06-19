Сотрудники МВД - вторые после врачей по степени риска и по факту заражения COVID-19

Для обеспечения карантинных мер ежедневно привлекается более 16,5 тыс. правоохранителей. Средства, которые планируется выделить МВД из фонда по борьбе с коронавирусом пойдут на доплаты именно этим работникам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"С самого начала спасатели, полицейские, пограничники, нацгвардейцы и врачи были и остаются на передовой борьбы с COVID-19. Большинство личного состава привлекалось к мероприятиям по противодействию распространению коронавируса - от пограничного оформления, санитарных постов в наиболее пострадавших регионах к розыску лиц, больных коронавирусом, которые самовольно покинули больницы. Работники МВД - вторые по степени риска и по факту заражения после врачей", - отметил замглавы МВД Антон Геращенко.

Ежедневно для обеспечения карантинных мер и безопасности в Украине привлекается более 16,5 тыс. вравоохранителей. Из них 13,5 тыс. полицейских, из которых 509 задействованы непосредственно в обеспечении безопасности медучреждений, где проходят лечение инфицированные коронавирусом.

К полицейских ежедневно для обеспечения карантина присоединяются также 2 тыс. нацгвардейцев, 1,5 тыс. пограничников и 22 сотрудника ГСЧС.

В системе МВД уже зафиксировано 709 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 605 человек выздоровели и 104 продолжают лечение.

Напомним, парламентский Комитет по вопросам бюджета принял постановление Правительства №485 от 10 июня 2020 о выделении 2,6 млрд грн. работникам системы МВД. Дополнительные средства планируется направить на выплаты доплат в размере до 50% заработной платы полицейским, нацгвардейцам, пограничникам и врачам системы МВД, которые лечат больных COVID-19.

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