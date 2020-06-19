Двое воинов ранены, наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Шумов, Орехово и Хутора Вильный, - пресс-центр ОС
Сегодня вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Крымского утром противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Впоследствии, вблизи Шумов агрессор обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм. А по окрестностям населенного пункта Орехово противник выпустил 6 мин из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.
Позиции у Хутора Вильный враг в течение часа обстреливал из минометов калибров 120 мм и 82 мм. Кроме этого агрессор применил у этого населенного пункта ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Итоги за прошлые сутки
18 июня вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксировано неподалеку населенных пунктов Орехово, Крымское, Марьинка и Авдеевка.
К сожалению, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, и еще один воин получил ранение. По данным разведки,
18 июня украинские защитники уничтожили 1 вражеский военныц грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции оккупантов.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыто среди гражданского населения 21 преступление. Среди которых 9 краж и 9 случаев незаконного хранения наркотических веществ, незаконное обращение с оружием и взрывчаткой, а также два преступления в сфере служебной деятельности. Также выявлено 74 административных правонарушения.
Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" со стороны временно оккупированной территории линию разграничения пересекло 107 человек, в обратном направлении - 77 человек. КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов.
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Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!