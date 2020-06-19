Двое воинов ранены, наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Шумов, Орехово и Хутора Вильный, - пресс-центр ОС

Сегодня вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Крымского утром противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Впоследствии, вблизи Шумов агрессор обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм. А по окрестностям населенного пункта Орехово противник выпустил 6 мин из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.

Позиции у Хутора Вильный враг в течение часа обстреливал из минометов калибров 120 мм и 82 мм. Кроме этого агрессор применил у этого населенного пункта ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

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Итоги за прошлые сутки

18 июня вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксировано неподалеку населенных пунктов Орехово, Крымское, Марьинка и Авдеевка.

К сожалению, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, и еще один воин получил ранение. По данным разведки,

18 июня украинские защитники уничтожили 1 вражеский военныц грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции оккупантов.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыто среди гражданского населения 21 преступление. Среди которых 9 краж и 9 случаев незаконного хранения наркотических веществ, незаконное обращение с оружием и взрывчаткой, а также два преступления в сфере служебной деятельности. Также выявлено 74 административных правонарушения.

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Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" со стороны временно оккупированной территории линию разграничения пересекло 107 человек, в обратном направлении - 77 человек. КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов.