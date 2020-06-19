РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4274 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 574 13
армия (8253) обстрел (25772) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Двое воинов ранены, наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Шумов, Орехово и Хутора Вильный, - пресс-центр ОС

Двое воинов ранены, наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Шумов, Орехово и Хутора Вильный, - пресс-центр ОС

Сегодня вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Крымского утром противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Впоследствии, вблизи Шумов агрессор обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм. А по окрестностям населенного пункта Орехово противник выпустил 6 мин из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.

Позиции у Хутора Вильный враг в течение часа обстреливал из минометов калибров 120 мм и 82 мм. Кроме этого агрессор применил у этого населенного пункта ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Также смотрите: Хомчак в зоне проведения ООС вручил ведомственные награды бойцам 24-й ОМБр. ФОТО

Итоги за прошлые сутки

18 июня вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксировано неподалеку населенных пунктов Орехово, Крымское, Марьинка и Авдеевка.

К сожалению, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, и еще один воин получил ранение. По данным разведки,

18 июня украинские защитники уничтожили 1 вражеский военныц грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции оккупантов.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыто среди гражданского населения 21 преступление. Среди которых 9 краж и 9 случаев незаконного хранения наркотических веществ, незаконное обращение с оружием и взрывчаткой, а также два преступления в сфере служебной деятельности. Также выявлено 74 административных правонарушения.

Также смотрите: Воин 54-й ОМБр Богдан Коваленко погиб 18 июня в зоне ООС от пули снайпера наемников РФ. ФОТО

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" со стороны временно оккупированной территории линию разграничения пересекло 107 человек, в обратном направлении - 77 человек. КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Одужання хлопцям........
показать весь комментарий
19.06.2020 17:59
+9
где же обещанное зелей перемирие. он же большой спец в переговорах и не наживается на войне, или наживается
показать весь комментарий
19.06.2020 18:00
+7
горіть у пеклі москалі (с) ...гори-палай і вата, яка закликала в наш дім чужого солдата
показать весь комментарий
19.06.2020 19:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одужання хлопцям........
показать весь комментарий
19.06.2020 17:59 Ответить
где же обещанное зелей перемирие. он же большой спец в переговорах и не наживается на войне, или наживается
показать весь комментарий
19.06.2020 18:00 Ответить
Двох воїнів поранено, найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Шумів, Оріхового і Хутору Вільний, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6484
показать весь комментарий
19.06.2020 18:16 Ответить
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Двох воїнів поранено, найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Шумів, Оріхового і Хутору Вільний, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5611
показать весь комментарий
19.06.2020 18:32 Ответить
сьогодні вийшов з "зе блокування" пацаки йдіть на Х....ї
показать весь комментарий
19.06.2020 19:45 Ответить
горіть у пеклі москалі (с) ...гори-палай і вата, яка закликала в наш дім чужого солдата
показать весь комментарий
19.06.2020 19:19 Ответить
Украинским Воинам полного выздоровления. Всей Украине богатырского здоровья!
показать весь комментарий
19.06.2020 19:23 Ответить
війска від передка відвели а піаніна не завезли для кампазітора
показать весь комментарий
19.06.2020 19:43 Ответить
Пораненим хлопцям швидкого і повного одужання. Бережи Вас Боже, та нехай згинуть усі вороги України!

Двох воїнів поранено, найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Шумів, Оріхового і Хутору Вільний, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1410
показать весь комментарий
19.06.2020 21:45 Ответить
 
 