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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
2 022 26
Зеленский (19042) Иран (1735) переговоры (4780) Енин (328)

Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с Ираном о сбитом самолете МАУ

Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с Ираном о сбитом самолете МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в переговорах с Ираном о сбитом 8 января 2020 года самолете авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Соответствующий указ №240/2020 обнародован на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

Главой делегации назначен Евгений Енин, заместитель министра иностранных дел Украины. Всего в состав вошло 16 представителей различных ведомств.

Согласно тексту указа, глава делегации может изменять состав делегации и привлекать к обеспечению работы делегации работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Иран должен до 26 июня передать черные ящики сбитого самолета МАУ или объяснить свои действия, - Енин

Также президент утвердил Директивы делегации для участия в переговорах, которые скрыты с пометкой "тайно".

Кабинет Министров Украины должен обеспечить финансирование расходов, связанных с участием украинской делегации в переговорах.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Также на Цензор.НЕТ: Иран направит Франции черные ящики сбитого украинского самолета, – Трюдо

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

Также на Цензор.НЕТ: Черные ящики сбитого самолета не были отправлены в срок в Украину из-за коронавируса, - Иран

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

По итогам общения с Бахарвандом 10 июня посол Украины Сергей Бурдиляк заявил, что в ближайшее время в Украину может приехать делегация из Ирана.

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Топ комментарии
+14
Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с Ираном о сбитом самолете МАУ - Цензор.НЕТ 3430
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19.06.2020 18:47
+13
вы обратили внимание что нет реальных фото где бы бедосик за столом ОДИН делал вид что работает с бумагами? только фото-кадр из сериала.....
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19.06.2020 18:46
+12
Скоти таки уряд Порошенка, так сцикуна підставили....
Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с Ираном о сбитом самолете МАУ - Цензор.НЕТ 6909
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19.06.2020 18:48
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вы обратили внимание что нет реальных фото где бы бедосик за столом ОДИН делал вид что работает с бумагами? только фото-кадр из сериала.....
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19.06.2020 18:46 Ответить
На морях з Лєнкою засмагають.
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19.06.2020 19:16 Ответить
Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с Ираном о сбитом самолете МАУ - Цензор.НЕТ 3430
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19.06.2020 18:47 Ответить
Как Сивоха похудела
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19.06.2020 18:54 Ответить
Скоти таки уряд Порошенка, так сцикуна підставили....
Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с Ираном о сбитом самолете МАУ - Цензор.НЕТ 6909
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19.06.2020 18:48 Ответить
Як діти...самі малюють, самі сміються...
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19.06.2020 20:10 Ответить
Лысого-95 - председателем комиссии. Хоть поржем вволю...
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19.06.2020 18:49 Ответить
Не, не успеем. Аятоллы такие шутки не понимают и снесут ему башку еще до первой его тупой шутки, а череп на частокол для всеобщего обозрения выставят. Не то, чтобы я был против, но что тогда делать с черными ящиками? Впрочем, они их и так не отдадут.
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19.06.2020 18:57 Ответить
С самого начала зелеными были нарушены протоколы ИКАО. Теперь вся надежда на Францию и Канаду.
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19.06.2020 19:07 Ответить
А сделали бы все правильно с комиссией с самого начала -- и не было бы такого геморроя.
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19.06.2020 18:56 Ответить
І дружина справжня ніччо - Вєра брєжнєва...
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19.06.2020 18:57 Ответить
Только тіха... Вєрку галушку не чіпать! Бо вона знає головну воєнну тайну! Ну, тіпо, де зєльман , а де мужик!
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19.06.2020 19:21 Ответить
Не обзывайте Галушку Брежневой. Жену Леонида Ильича звали Виктория.
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19.06.2020 19:38 Ответить
Теперь есть кому смотреть в глаза иранцам и выискивать там желание замять дело.
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19.06.2020 19:04 Ответить
І шо та комісія повинна зробити, якщо Іран зібрався передавати ті скриньки до Франції? Кістьми лягти на ЗПС чи взяти в облогу всі державні установи Ірану?

Не по темі, але все ж спитаю: воно погодилось добровільно сплатити штраф за "каву" в Хмельницькому?
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19.06.2020 19:05 Ответить
Нє, воно ні за що платить не буде, бо на ПРЕЗИДЕНТА ці штрафи не розповсюджуються, ОКАЗИВАЄТСЯ. Гарно устроївся!
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19.06.2020 19:23 Ответить
Тоді воно може ґвалтувати, вбивати, обкрадати і... Ніц за це не мати! Бо воно недоторкане для закону. Добре що для людей воно ще й яке доторкане...
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19.06.2020 20:04 Ответить
Эта делегация будет просить Иран признать Украину виноватой стороной.
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19.06.2020 19:06 Ответить
кто б у Ирана спросил, зачем ящики держали столько времени
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19.06.2020 21:00 Ответить
зачем столько много командировочных засылать? залежались-заскучали чинуши в Украине, позагорать охота???
ну 2-3 плюс переводчик... нафига кагалом? если 1-3 пристрамить не смогут... то что.?.тогда 16 хором петь будут???
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19.06.2020 19:13 Ответить
Для чего?? Для кого?? Иран уже признал свою ошибку и свою ответственность... Компенсация?? Не такими методами.. тем более страну ковид кроет.. самоутвердиться?? Не тот случай... Как раз тот случай - для самоабосраться...
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19.06.2020 19:31 Ответить
А до этого что было, поездки, полеты, делегации, участие в расследовании....Боже, какие никчемы....
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19.06.2020 20:04 Ответить
Дело со сбитым иранцами украинским самолетом для ЗЕ течет гноем из язвы после "ОМАНСКОГО ОТДЫХА"
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19.06.2020 20:42 Ответить
Кто из вас и в каком количестве придет под стены суда, где для доказательств вины вашего "лидера" будут представлены и записи прослушки, и видео, и фото, и свидетелей будет масса - из его же разношерстного окружения?
Каждый звонок с Банковой - Венедиктовой уже кем-то зафиксирован. Каждое поручение прокуратуре кем-то записано. Каждая поездка, каждая ложь, каждая копейка из бюджета давно и скрупулезно взята на учет и вооружение как своими, так и регионалами.
Неужели не видно, что в случае с Порошенко - дело не в Порошенко?
Эта сила будет жить и костенеть многие годы и десятилетия после него, кто бы ни встал на его место.

В случае с Зеленским - дело именно в Зеленском, потому что это нечто бОльшее, чем просто "х@хлофильм".
Это действия, имеющие реальный состав преступления. Реальный, состоящий из каждого факта давления на силовые структуры. Из каждого факта пренебрежения Законом. Из каждого плевка на Конституцию. ЕЛЕНА КУДРЕНКО НА ФЕЙСБУК
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19.06.2020 20:44 Ответить
состав делегации

Зеленський затвердив склад делегації України на переговорах з Іраном про збитий літак МАУ - Цензор.НЕТ 6476
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20.06.2020 00:16 Ответить
 
 