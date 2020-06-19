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Новости Местные выборы-2020
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местное самоуправление (251) местные выборы (2751) партия (558) Филатов (560) Сенкевич (188) Сухомлин (33) Пропозиция (12)

Весь прошедший год мы пытались объяснить: стране не нужна война между центральной властью и местным самоуправлением. Но нас не слышат, - инициаторы создания партии "Пропозиція"

Весь прошедший год мы пытались объяснить: стране не нужна война между центральной властью и местным самоуправлением. Но нас не слышат, - инициаторы создания партии

Первые члены новосозданной партии местног осамоуправления "Пропозиція" заявили, что вынуждены создать партию, чтобы центральная власть поняла, что не нужно воевать с влатсью на местах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом они сказали во время презентации партии сегодня, 19 июня.

"Весь прошедший год мы занимались тем, что пытались объяснить: стране не нужна война между центральной властью и местным самоуправлением. Сначала нас пугали досрочными местными выборами. Потом начали пугать досрочными местными выборами в областные советы. Потом начали пугать досрочными выборами в Харькове, Днепре и Одессе. Потом пытались сделать изменения в Конституцию в плане децентрализации. Затем решили перекроить административно-территориальное деление. Потом начали придумывать какой-то новый избирательный кодекс. Целый год Ассоциация местного самоуправления, мэры говорили, что не нужно этого делать: давайте сядем, поговорим, определимся копцептуально. Хватит идти в конфронтационной риторике. К сожалению, нас не слышат. Мы понимаем, что для того чтобы нас услышали, мы должны иметь в том числе политическое представительство. Это наш инструмент донесения до власти мысли, что с местным самоуправлением не нужно воевать. Местное самоуправление не является вертикалью власти, отстаньте от нас. Мы готовы работать на благо нашей державы", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин отметил, что реформа децентрализации движется в неправильном направлении:

"Мы ожидали, что до местных выборов будет закончена административная реформа и реформа децентрализации. Должны исчезнуть областные администрации. А облсоветы должны сформировать исполкомы, которые будут отвечать за жизнь людей на территории области. Прямые финансовые отношения между центром и ОТГ – это философия этой реформы. Чтобы каждый сельский глава или глава ОТГ, мэр города не ходил к чиновникам обладминистрации и не просил денег на свой регион. Например, дорожная субвенция должна была выводиться автоматически из центра на конкретную территорию. Должен быть префект, который будет следить за законностью решений, которые принимают действующие советы. То есть, депутаты не имеют права принимать решения, которые не входят в их полномочия. Например, были случаи (когда местные депутаты принимали решения) по блокаде дорог или языку. Это недопустимо.

Что же мы видим сейчас? Сейчас в этой философии вновь появляются районные администрации и районные советы. Что они будут решать, когда почти вся область будет в объединенных территориальных громадах? Мы не знаем. То есть, мэру нужно будет для решения финансовых вопросов ходить не только в облсовет, но и в райсовет. Это не децентрализация, а что-то другое. Думаю, что депутаты немного не понимают, что такое децентрализацию, нужно доказывать свою позицию".

Читайте также: Лидеры местного самоуправления создали партию "Пропозиція". ФОТО (обновлено)

В свою очердь городской глава Николаева Александр Сенкевич призвал имплиментировать Европейскую хартию местного самоуправления.

"Нашей целью является доказать, что все хорошее уже существует, ничего не надо выдумывать. Берите Европейскую хартию местного самоуправления и имплиментируйте ее... Мы имеем историю пятилетней давности, когда на первом заседании новоизбранные депутаты местного совета, фактически наплевав на выбор граждан, назначили секретаря совета и сняли городского главу. И потом городской глава судится в судах и возвращается на место. Нужно ли это менять? Да, просто нужно имплиментировать Европейскую хартию в законодательством Украины".

Читайте также: Мэры Днепра Филатов, Николаева Сенкевич, Черновцов Каспрук и Житомира Сухомлин заявляют о создании нового политического проекта "Пропозиция"

Как сообщалось, лидеры местного самоуправления создали партию "Пропозиція". В политсиле отметили, что партия "Пропозиция" нацелена на ближайшие местные выборы, а по их результатам, будет решаться вопрос участия в дальнейших кампаниях.
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Топ комментарии
+15
Омелян сьогодні сказав, що причина цього конфлікту полягає в тому, що Зеб-Клован вважає мерів та місцеві ради елементами державної машини, якою він керує. І, коли, мери йому кажуть "пацан, а хто такий для нас"? - він починає їх пресувати
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19.06.2020 19:28
+14
Зеленые не хотят воевать с местной властью. Они хотят эту власть отнять...
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19.06.2020 19:30
+10
вовочку надо конкретно приземлить.. он себя царем почувствовал.. не знает истории мальчик - таких в УКРАИНЕ никогда не было..
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19.06.2020 19:33
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Рыгоаналы-2. Партия дерибана и миазмов русского мира.
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19.06.2020 19:17 Ответить
Судя по спамам, петеботики уже отрабатывают на пропозиционеров.
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19.06.2020 19:43 Ответить
Истчо адни атцы-спасители народаВесь прошедший год мы пытались объяснить: стране не нужна война между центральной властью и местным самоуправлением. Но нас не слышат, - инициаторы создания партии "Пропозиція" - Цензор.НЕТ 990...
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19.06.2020 19:17 Ответить
Название ж такое талантливое, яркое, необычайное... наверное на целых 1,5% замахнулись.
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19.06.2020 19:19 Ответить
Ну да - рыги ныне на быкву Ж, а эти, как ПЕС и ПОП - на букву П. А в чём разница между Ж и П?
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19.06.2020 19:24 Ответить
И этим мало власти)
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19.06.2020 19:21 Ответить
Какой дурак это рассуждает в годы войны между Украиной и оккупантом Россией., в то время когда на фронте солдаты и мирное население гибнет?
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19.06.2020 19:24 Ответить
https://ru.slovoidilo.ua/2020/06/19/novost/bezopasnost/minoborony-ozvuchili-poteri-vsu-nachala-goda В Минобороны озвучили потери ВСУ с начала года
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19.06.2020 19:34 Ответить
Омелян сьогодні сказав, що причина цього конфлікту полягає в тому, що Зеб-Клован вважає мерів та місцеві ради елементами державної машини, якою він керує. І, коли, мери йому кажуть "пацан, а хто такий для нас"? - він починає їх пресувати
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19.06.2020 19:28 Ответить
Омелян хай бере своїх американських дітей і летить на гіперлупі вдаль
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19.06.2020 19:36 Ответить
чому тотально по Україні де-які мери міст всупереч протоколів чисельних зборів намагаються приєднати до себе територіальні громади, які цього не хочуть?? чого добиваєтесь??
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19.06.2020 20:49 Ответить
Первые члены новосозданной партии местног осамоуправления "Пропозиція" заявили, что вынуждены создать партию, чтобы центральная власть поняла, что не нужно воевать с влатсью на местах. Источник: https://censor.net.ua/n3203193
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Можна навчити ведмідя, собаку, кота, сороку..., але слуг народу можна вчити лише у Ріксосі Прикарпаття їсти і пити.
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19.06.2020 19:28 Ответить
Весь прошедший год мы пытались объяснить: стране не нужна война между центральной властью и местным самоуправлением. Но нас не слышат, - инициаторы создания партии "Пропозиція" - Цензор.НЕТ 2733
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19.06.2020 19:58 Ответить
https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/dneprlena ШотваРіцца @dneprlena

https://twitter.com/dneprlena https://twitter.com/dneprlena



Автори концепції Респонсизму: Сергій Гайдай, Віталій Помазанов, Дмитро Бушуєв, Вікторія Гладченко https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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19.06.2020 19:59 Ответить
Зеленые не хотят воевать с местной властью. Они хотят эту власть отнять...
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19.06.2020 19:30 Ответить
вовочку надо конкретно приземлить.. он себя царем почувствовал.. не знает истории мальчик - таких в УКРАИНЕ никогда не было..
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19.06.2020 19:33 Ответить
При Порохе кацапам не удалось раздерибанить унитарную Украину на "федеративные округа" так кацапия решила растащить Украину по "областным княжествам" по подобию Московии 16 столетия..
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19.06.2020 19:35 Ответить
А шо Боря из Укропа уже вышел?
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19.06.2020 19:37 Ответить
И сколько людей в этой мертворождённой партии? Три? Десять?
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19.06.2020 19:38 Ответить
якась ця партія слизька
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19.06.2020 19:41 Ответить
перед виборами українські "зелені слуги" ,не асоціювали часом з путінськими "зелеными человечками" ,котрі допомагали рашисту в окупації Криму?
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19.06.2020 20:09 Ответить
У мене часом складається таке враження, що зовсім не кОЛОМОЙСЬКИЙ є коструктором і рухомою силою оманського Зе. Він- потворне створіння і тряпчана лялька на середньому пальці *****.
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19.06.2020 20:29 Ответить
Партия регионов тоже начиналась с мелочи, а потом чуть не проглотила всю Украину.
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19.06.2020 19:44 Ответить
Совершенно верно, рыги начинались именно с "пацанов которых не слышат" ... Больше партий хороших и разных, начинать нужно с партии начальников ЖКХ, потом упревдомов, директоров хлебокомбинатов и.т.д .... а Борю закрыть-бы на недельку , пусть подумает
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19.06.2020 20:15 Ответить
незважаючи на кількість смертей в ОРДЛО з двох сторін за 6 років, в парламенті повно депутатів, політика яких направлена на ОРДЛО для всієї України, і ніхто їх не зупиняє.
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19.06.2020 20:53 Ответить
Боря заигрался в суперполитика.Наведи порядок в городе.Если тебе нужно противостоять зеле,бросай город переходи на другой уровень.Видим твои косяки каждый день.Но не это самое страшное,маме страшное,что ты даёшь этим шанс на реванш,сам знаешь кому.
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19.06.2020 22:27 Ответить
 
 