Весь прошедший год мы пытались объяснить: стране не нужна война между центральной властью и местным самоуправлением. Но нас не слышат, - инициаторы создания партии "Пропозиція"

Первые члены новосозданной партии местног осамоуправления "Пропозиція" заявили, что вынуждены создать партию, чтобы центральная власть поняла, что не нужно воевать с влатсью на местах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом они сказали во время презентации партии сегодня, 19 июня.

"Весь прошедший год мы занимались тем, что пытались объяснить: стране не нужна война между центральной властью и местным самоуправлением. Сначала нас пугали досрочными местными выборами. Потом начали пугать досрочными местными выборами в областные советы. Потом начали пугать досрочными выборами в Харькове, Днепре и Одессе. Потом пытались сделать изменения в Конституцию в плане децентрализации. Затем решили перекроить административно-территориальное деление. Потом начали придумывать какой-то новый избирательный кодекс. Целый год Ассоциация местного самоуправления, мэры говорили, что не нужно этого делать: давайте сядем, поговорим, определимся копцептуально. Хватит идти в конфронтационной риторике. К сожалению, нас не слышат. Мы понимаем, что для того чтобы нас услышали, мы должны иметь в том числе политическое представительство. Это наш инструмент донесения до власти мысли, что с местным самоуправлением не нужно воевать. Местное самоуправление не является вертикалью власти, отстаньте от нас. Мы готовы работать на благо нашей державы", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин отметил, что реформа децентрализации движется в неправильном направлении:

"Мы ожидали, что до местных выборов будет закончена административная реформа и реформа децентрализации. Должны исчезнуть областные администрации. А облсоветы должны сформировать исполкомы, которые будут отвечать за жизнь людей на территории области. Прямые финансовые отношения между центром и ОТГ – это философия этой реформы. Чтобы каждый сельский глава или глава ОТГ, мэр города не ходил к чиновникам обладминистрации и не просил денег на свой регион. Например, дорожная субвенция должна была выводиться автоматически из центра на конкретную территорию. Должен быть префект, который будет следить за законностью решений, которые принимают действующие советы. То есть, депутаты не имеют права принимать решения, которые не входят в их полномочия. Например, были случаи (когда местные депутаты принимали решения) по блокаде дорог или языку. Это недопустимо.

Что же мы видим сейчас? Сейчас в этой философии вновь появляются районные администрации и районные советы. Что они будут решать, когда почти вся область будет в объединенных территориальных громадах? Мы не знаем. То есть, мэру нужно будет для решения финансовых вопросов ходить не только в облсовет, но и в райсовет. Это не децентрализация, а что-то другое. Думаю, что депутаты немного не понимают, что такое децентрализацию, нужно доказывать свою позицию".

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В свою очердь городской глава Николаева Александр Сенкевич призвал имплиментировать Европейскую хартию местного самоуправления.

"Нашей целью является доказать, что все хорошее уже существует, ничего не надо выдумывать. Берите Европейскую хартию местного самоуправления и имплиментируйте ее... Мы имеем историю пятилетней давности, когда на первом заседании новоизбранные депутаты местного совета, фактически наплевав на выбор граждан, назначили секретаря совета и сняли городского главу. И потом городской глава судится в судах и возвращается на место. Нужно ли это менять? Да, просто нужно имплиментировать Европейскую хартию в законодательством Украины".

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Как сообщалось, лидеры местного самоуправления создали партию "Пропозиція". В политсиле отметили, что партия "Пропозиция" нацелена на ближайшие местные выборы, а по их результатам, будет решаться вопрос участия в дальнейших кампаниях.