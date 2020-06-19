Информация ряда СМИ про обыски и изъятие средств в коммунальном предприятии Днепра является фейком, - горсовет
Днепровский горсовет официально заявил о том, что информация про обыски в коммунальных предприятиях является лживой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы горсовета.
В тексте отмечается: "Информация, которую распространили некоторые СМИ относительно изъятия средств во время обысков в одном из коммунальных предприятий, не соответствует действительности. В публикации нет ни одной фотографии из соответствующего КП.
Ждем также на ряд сногсшибательных публикаций об этом от медиаплощадки формата "Тупик Коломойского".
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Що б не робив Моніка - нічого не виходить. Єдине, що вдається Зетермосу - це потихенько здавати Україну., від чого оргазмує проросійське зестадо і всілякі опзжопофіли.
Днепре, 19 июня, в информационном агентстве Dnepr.info силовики устроили массовые обыски. Они ворвались в офис, изъяли документы и перепугали всех сотрудников, передает корреспондент «Наше місто».
По словам главного редактора сайта Dnepr.info Стаса Руденко, в период карантина сотрудники работают удаленно, а в офисе находится только руководство СМИ.
«У нас обыски проводит областная прокуратура. Силовики изъяли диски с компьютера и деньги, и соответственно парализовали работу редакции. Однако сайт продолжает работать, так как большинство сотрудников на удаленке», - рассказал Стас Руденко.
Источник: https://nashemisto.dp.ua/2020/06/19/v-dnepre-ljudi-v-balaklavah-provodjat-obyski-v-redakcii-smi-foto-video/ nashemisto.dp.ua
"Як виявило слідство, гроші міського бюджету перераховувалися приватним особам, натомість роботу виконували працівники самого КП."