Информация ряда СМИ про обыски и изъятие средств в коммунальном предприятии Днепра является фейком, - горсовет

Днепровский горсовет официально заявил о том, что информация про обыски в коммунальных предприятиях является лживой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы горсовета.

В тексте отмечается: "Информация, которую распространили некоторые СМИ относительно изъятия средств во время обысков в одном из коммунальных предприятий, не соответствует действительности. В публикации нет ни одной фотографии из соответствующего КП.

Ждем также на ряд сногсшибательных публикаций об этом от медиаплощадки формата "Тупик Коломойского".



