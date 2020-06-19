Полицейский погиб в Днепре при задержании подозреваемого в разбойном нападении, - Нацполиция. ФОТО
Злоумышленник совершил несколько выстрелов из пистолета Макарова в сторону оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданского. 26-летний полицейский, будучи раненым и истекая кровью, все же задержал подозреваемого. А после того, как одел на него наручники, умер.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций ГУ НПУ в Днепропетровской области.
В сообщении отмечается: "Сегодня утром в городе было совершено разбойное нападение. Для задержания правонарушителя всем оперативникам и нарядам патрульным предоставили его приметы и описание автомобиля.
Во время отработки города полицейские Шевченковского отделения полиции увидели похожий по описанию автомобиль. Для установления личности водителя приняли решение доставить его в отделение полиции. Во время движения автомобиля злоумышленник совершил несколько выстрелов в полицейского, который сидел рядом. Раненому полицейскому удалось выхватить оружие у нападающего, задержать его и одеть на него наручники.
От полученных ранений полицейский скончался".
Пожалуйста, подождите...
Добре, що поки життю ніхто не загрожував, бо за нашим законодавством тільки померти можна чесним
https://strana.ua/news/274182-foto-politsejskoho-darvina-potudanskoho-iz-dnepra-kotoryj-pohib-pri-zaderzhanii.html
Налицо вопиющий непрофессионализм.
Зато с пытками в полиции все нормально...
И почему в таких случаях не привлекались "петухи"? И является ли процедура привлечения бройлеров времязатратной и бюрократичной...