Полицейский погиб в Днепре при задержании подозреваемого в разбойном нападении, - Нацполиция. ФОТО

Злоумышленник совершил несколько выстрелов из пистолета Макарова в сторону оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданского. 26-летний полицейский, будучи раненым и истекая кровью, все же задержал подозреваемого. А после того, как одел на него наручники, умер.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций ГУ НПУ в Днепропетровской области.

В сообщении отмечается: "Сегодня утром в городе было совершено разбойное нападение. Для задержания правонарушителя всем оперативникам и нарядам патрульным предоставили его приметы и описание автомобиля.

Во время отработки города полицейские Шевченковского отделения полиции увидели похожий по описанию автомобиль. Для установления личности водителя приняли решение доставить его в отделение полиции. Во время движения автомобиля злоумышленник совершил несколько выстрелов в полицейского, который сидел рядом. Раненому полицейскому удалось выхватить оружие у нападающего, задержать его и одеть на него наручники.

От полученных ранений полицейский скончался".

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