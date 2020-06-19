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Полицейский погиб в Днепре при задержании подозреваемого в разбойном нападении, - Нацполиция. ФОТО

Полицейский погиб в Днепре при задержании подозреваемого в разбойном нападении, - Нацполиция. ФОТО

Злоумышленник совершил несколько выстрелов из пистолета Макарова в сторону оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданского. 26-летний полицейский, будучи раненым и истекая кровью, все же задержал подозреваемого. А после того, как одел на него наручники, умер.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций ГУ НПУ в Днепропетровской области.

В сообщении отмечается: "Сегодня утром в городе было совершено разбойное нападение. Для задержания правонарушителя всем оперативникам и нарядам патрульным предоставили его приметы и описание автомобиля.

Во время отработки города полицейские Шевченковского отделения полиции увидели похожий по описанию автомобиль. Для установления личности водителя приняли решение доставить его в отделение полиции. Во время движения автомобиля злоумышленник совершил несколько выстрелов в полицейского, который сидел рядом. Раненому полицейскому удалось выхватить оружие у нападающего, задержать его и одеть на него наручники.

От полученных ранений полицейский скончался".

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Полицейский погиб в Днепре при задержании подозреваемого в разбойном нападении, - Нацполиция 01
Полицейский погиб в Днепре при задержании подозреваемого в разбойном нападении, - Нацполиция 02

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Топ комментарии
+47
Посадили в машину, не перевіривши на наявність зброї.
Я вибачаюся, це премія Дарвіна.
Це навіть не помилка- це взагалі казна-що.
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19.06.2020 21:20
+41
земля пухом оперу!!
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19.06.2020 21:20
+28
Ну якщо витіг у мєнта- то точно вже казна-що.
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19.06.2020 21:23
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а гибнут эти придурки потому, что нет у них мозгов... насмотрелись фильмов и думают, что горцы бессмертные... хотя если бы их вообще не было, то и порядка было бы больше...
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20.06.2020 06:02 Ответить
та їх і так не діждешся - по 4 години чекаєш коли треба.
Добре, що поки життю ніхто не загрожував, бо за нашим законодавством тільки померти можна чесним
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20.06.2020 07:22 Ответить
до речі може тому і в країні казна що коїться бо відбір йде негативний
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20.06.2020 07:22 Ответить
Надо было сразу стрелять в ответ
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20.06.2020 07:08 Ответить
почему не провел обыск
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20.06.2020 07:29 Ответить
Премия Дарвина Дарвину Потуданскому - так звали опера:
https://strana.ua/news/274182-foto-politsejskoho-darvina-potudanskoho-iz-dnepra-kotoryj-pohib-pri-zaderzhanii.html
Налицо вопиющий непрофессионализм.

Зато с пытками в полиции все нормально...
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20.06.2020 08:25 Ответить
Не понял, они его посадили в машину, поехали в райотдел, а по пути тот выхватил у одного из них пистолет и его же застрелил? Феерично.
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20.06.2020 08:34 Ответить
Не выхватил...пистолет с резьбой под ПБС (бесшумной беспламенной стрельбы) такие только у разведчиков и им подобным
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20.06.2020 08:57 Ответить
В США тоже гибнут патрульные полицейские ...интересно при каких обстоятельствах? Возможен ли аналогичный случай?
И почему в таких случаях не привлекались "петухи"? И является ли процедура привлечения бройлеров времязатратной и бюрократичной...
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20.06.2020 08:55 Ответить
придурок ..за две сумки чужих денег
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20.06.2020 09:51 Ответить
Справжній коп загинув. При виконанні. А міг тупо проігнорувати автівку, все одно б отримав свою зарплатню. Смерть забирає найкращих.
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20.06.2020 11:01 Ответить
RIP.
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20.06.2020 13:33 Ответить
R.I.P.
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20.06.2020 17:02 Ответить
настоящий герой! я сочувствую им, так как ежедневно вижу на улицах с каким отребьем им приходиться иметь дело. биомусор, который населяет нашу страну, должен быть на месте этого полицейского. причем без лишних слов и движений!
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20.06.2020 17:30 Ответить
*надеть
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20.06.2020 18:09 Ответить
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