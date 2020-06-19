Говорить о жестком карантине по всей Украине преждевременно, он может быть локальным, - Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подчеркивает, что говорить о возвращении к тотальному карантину на территории всей Украины преждевременно, это будет локально, в зависимости от ситуации в отдельном регионе.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".
"С 22 июня прописываются этапы входа в более жёсткий карантин, который может быть локальным, региональным. Есть 4 индикатора, и в случае, если в какой-то области один из этих индикаторов превышается, отслеживается тенденция на протяжении трёх дней и региональная комиссия вводит ограничительные противоэпидемические меры. Они могут вводиться на территории конкретного населенного пункта или в отношении конкретных сфер деятельности", - сказал Ляшко.
При этом он добавил: "Говорить о жёстком карантине на территории страны сейчас преждевременно, надо выполнять все рекомендации министерства здравоохранения".
Отвечая на вопрос о том, готова ли система здравоохранения к увеличению количества пациентов с коронавирусом, главный санврач отметил, что процент заполняемости коек для пациентов с COVID-19 невысокий.
"Что касается Киева - да, мы можем говорить, что количество людей в реанимационных отделениях инфекционных отделений увеличивается, поскольку тенденция... говорит о том, что среди всех зарегистрированных увеличивается количество людей с тяжёлым течением и это требует реанимационных мер", - подчеркнул Ляшко.
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Я в параллельной реальности спасибо кому очутился ?
Отзовитесь, кто голосовал за ЗЕ !!!
У них, якобы, была 81 модель развития эпидемии. 81, Карл! А что, так можно было?
Понимаете, если перечислить все мыслимые варианты развития событий, то какой-то один сбудется и можно будет себя похвалить за прозорливость. Только вот толку с таких прогнозов - меньше нуля.
Теперь, глядя на бодрую экспоненту с фактором роста 1.3-1.5 нам начинают втирать, что с 22 числа в ряде регионов опять введут строгий карантин.
Зайки вы мои ненаглядные, вы ж не можете даже обеспечить элементарный масочный режим в транспорте. Ваше самое эффективное в наблюдаемой части вселенной МВД три месяца не в состоянии наладить систему отлова и выписки штрафов придуркам, вообразивших себя бессмертными. Ваш премьер-министр не отличает экспоненту от гиперболы. Ваши пиарщики и пресс-служба, которые должны быть 24\7 в каждом утюге, страдают такой профессиональной импотенцией, что по сравнению с ней пол-шестого - стояк. КАК вы собираетесь контролировать жесткий карантин, лучезарные вы наши чебурашки?
Если закрыть метро и транспорт, то вас, боюсь, просто начнут бить и может быть даже ногами. Ваша репутация ниже плинтуса настолько, насколько это вообще возможно. Карантинные меры в развитых странах были эффективными из-за взаимного доверия и взаимодействия властей и населения. А у вас что? Вы ж двух слов связать не можете так, чтобы на ха-ха не пробивало. Профессионалы, господи прости... Угораздило же...
все отобраны из отары
найти и откриворожить!
8 велосипедов, после 12-го - на поиск, сами с 12тью как то справимся...
а на якій підставі (за яким законом та за якими науковими дослідженнями) будь-хто здоровий будь-де повинний одягати маску? в той час, коли маска ніяк не впливає на поширення вірусу і є шкідливою для здоров'я?
Скоро отвечать придется за уничтожение экономики Украины.
https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1273992684789739522 5 ч
Пздык!
В Виннице на "скорой" 76 ковидных.
Всего их там 203