Говорить о жестком карантине по всей Украине преждевременно, он может быть локальным, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подчеркивает, что говорить о возвращении к тотальному карантину на территории всей Украины преждевременно, это будет локально, в зависимости от ситуации в отдельном регионе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".

"С 22 июня прописываются этапы входа в более жёсткий карантин, который может быть локальным, региональным. Есть 4 индикатора, и в случае, если в какой-то области один из этих индикаторов превышается, отслеживается тенденция на протяжении трёх дней и региональная комиссия вводит ограничительные противоэпидемические меры. Они могут вводиться на территории конкретного населенного пункта или в отношении конкретных сфер деятельности", - сказал Ляшко.

При этом он добавил: "Говорить о жёстком карантине на территории страны сейчас преждевременно, надо выполнять все рекомендации министерства здравоохранения".

Отвечая на вопрос о том, готова ли система здравоохранения к увеличению количества пациентов с коронавирусом, главный санврач отметил, что процент заполняемости коек для пациентов с COVID-19 невысокий.

"Что касается Киева - да, мы можем говорить, что количество людей в реанимационных отделениях инфекционных отделений увеличивается, поскольку тенденция... говорит о том, что среди всех зарегистрированных увеличивается количество людей с тяжёлым течением и это требует реанимационных мер", - подчеркнул Ляшко.

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