РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5804 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 833 29
карантин (16728) Ляшко Виктор (1358) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Говорить о жестком карантине по всей Украине преждевременно, он может быть локальным, - Ляшко

Говорить о жестком карантине по всей Украине преждевременно, он может быть локальным, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подчеркивает, что говорить о возвращении к тотальному карантину на территории всей Украины преждевременно, это будет локально, в зависимости от ситуации в отдельном регионе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".

"С 22 июня прописываются этапы входа в более жёсткий карантин, который может быть локальным, региональным. Есть 4 индикатора, и в случае, если в какой-то области один из этих индикаторов превышается, отслеживается тенденция на протяжении трёх дней и региональная комиссия вводит ограничительные противоэпидемические меры. Они могут вводиться на территории конкретного населенного пункта или в отношении конкретных сфер деятельности", - сказал Ляшко.

При этом он добавил: "Говорить о жёстком карантине на территории страны сейчас преждевременно, надо выполнять все рекомендации министерства здравоохранения".

Отвечая на вопрос о том, готова ли система здравоохранения к увеличению количества пациентов с коронавирусом, главный санврач отметил, что процент заполняемости коек для пациентов с COVID-19 невысокий.

"Что касается Киева - да, мы можем говорить, что количество людей в реанимационных отделениях инфекционных отделений увеличивается, поскольку тенденция... говорит о том, что среди всех зарегистрированных увеличивается количество людей с тяжёлым течением и это требует реанимационных мер", - подчеркнул Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
И єто говорит чувак, которого зажопили за нарушение карантина ))))))))
показать весь комментарий
19.06.2020 22:02
+6
Блин, а педофила после установления судом факта педофилии, могут назначить омбудсменом по правам детей ?

Я в параллельной реальности спасибо кому очутился ?

Отзовитесь, кто голосовал за ЗЕ !!!
показать весь комментарий
19.06.2020 22:05
+5
Наперсточники медицинские, вам уже никто не верит, просрали вы свои рейтинги.
Скоро отвечать придется за уничтожение экономики Украины.
показать весь комментарий
19.06.2020 22:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И єто говорит чувак, которого зажопили за нарушение карантина ))))))))
показать весь комментарий
19.06.2020 22:02 Ответить
Блин, а педофила после установления судом факта педофилии, могут назначить омбудсменом по правам детей ?

Я в параллельной реальности спасибо кому очутился ?

Отзовитесь, кто голосовал за ЗЕ !!!
показать весь комментарий
19.06.2020 22:05 Ответить
Ляшко , такую ненависть , как к тебе, на моей памяти вызывал только Бродский, ( при Яныке) котрый тоже изводил население нехорошими идеями. Для здоровья и благополучия семьи это неполезно. Бродскому не помогла даже красная ниточка, которую он носил на руке от порчи. Ты хотя бы маску носи, может, обойдется.
показать весь комментарий
19.06.2020 22:05 Ответить
Почитал тезисы брифинга министра имитации здравоохранения. Лучше б я этот бред сивой кобылы в безлунную летнюю ночь вообще не читал... Испанский стыд просто.

У них, якобы, была 81 модель развития эпидемии. 81, Карл! А что, так можно было?

Понимаете, если перечислить все мыслимые варианты развития событий, то какой-то один сбудется и можно будет себя похвалить за прозорливость. Только вот толку с таких прогнозов - меньше нуля.

Теперь, глядя на бодрую экспоненту с фактором роста 1.3-1.5 нам начинают втирать, что с 22 числа в ряде регионов опять введут строгий карантин.

Зайки вы мои ненаглядные, вы ж не можете даже обеспечить элементарный масочный режим в транспорте. Ваше самое эффективное в наблюдаемой части вселенной МВД три месяца не в состоянии наладить систему отлова и выписки штрафов придуркам, вообразивших себя бессмертными. Ваш премьер-министр не отличает экспоненту от гиперболы. Ваши пиарщики и пресс-служба, которые должны быть 24\7 в каждом утюге, страдают такой профессиональной импотенцией, что по сравнению с ней пол-шестого - стояк. КАК вы собираетесь контролировать жесткий карантин, лучезарные вы наши чебурашки?

Если закрыть метро и транспорт, то вас, боюсь, просто начнут бить и может быть даже ногами. Ваша репутация ниже плинтуса настолько, насколько это вообще возможно. Карантинные меры в развитых странах были эффективными из-за взаимного доверия и взаимодействия властей и населения. А у вас что? Вы ж двух слов связать не можете так, чтобы на ха-ха не пробивало. Профессионалы, господи прости... Угораздило же...
показать весь комментарий
19.06.2020 23:41 Ответить
Єдине, що вас, курви, виправдовує, то це те, що від цього вірусу немає ліків та вакцини. Решта - суцільне порушення прав і свобод, які прописані в Конституції. Або введіть надзвичайний стан на деяких територіях, або примусьте ВРУ працювати - оформити на законодавчому рівні всі ті обмеження, які ви впроваджуєте! Ну і, звісно, із точним зазначенням терміну дії такого закону.
показать весь комментарий
19.06.2020 22:05 Ответить
Або хотя бы главный санітарний врач, який триндить про пользу масок, хай сам її одіває
показать весь комментарий
19.06.2020 22:08 Ответить
Там не маска потрібна, а намордник... Причому не тільки йому... І в комплекті з повідком та ошийником...
показать весь комментарий
19.06.2020 22:17 Ответить
но суть прикола именно в том, что тот, кто требует ношения масок, оштрафован за неношение маски
показать весь комментарий
19.06.2020 22:21 Ответить
режим надзвичайного стану вводиться тільки указом президента а він всіляко ухиляється від відповідальності саме тому все було скинуто на кабмін з його антиконституційними постановами і в разі чого його просто попросять.
показать весь комментарий
19.06.2020 22:14 Ответить
Він ухиляється не тіко від відповідальності, а й від виконання своїх обов'язків, які прописані в Конституції... Зате Єрмак задніх не пасе - підставив плече і виконує обов'язки найвеличнішого... От цікаво: якщо Єрмака "раптом" не стане, що найвеличніше робити буде?
показать весь комментарий
19.06.2020 22:20 Ответить
За Санжари всі мабуть забули . Починалось все красиво . А термінів дії ніде не прописали , - от і барахтаються як гівно в ополонці , - рівняються на ЕС , а в ЕС цей коронавірус вже давно з" їли і виплюнули .
показать весь комментарий
19.06.2020 22:27 Ответить
говорить вообще преждевременно - сначала думать надо, но не привычка....
показать весь комментарий
19.06.2020 22:06 Ответить
ляшко-баран.
показать весь комментарий
19.06.2020 22:07 Ответить
а кто там не баран ?

все отобраны из отары
показать весь комментарий
19.06.2020 22:17 Ответить
кто ляшку андреналин в глаза закапал?
найти и откриворожить!
показать весь комментарий
19.06.2020 22:08 Ответить
ето не ворос - ето приказ.
8 велосипедов, после 12-го - на поиск, сами с 12тью как то справимся...
показать весь комментарий
19.06.2020 22:28 Ответить
Много всяких мудаков и мудачих, которые без масок лезут прямо в лицо.... Советую в подобных случаях выпускать в них струю освежителя воздуха для туалета...Даже . если это зловоние и не попадёт в рожу, не расстраивайтесь, одежда этого чма будет вонять целый день и привлекать к себе нездоровое внимание....Выбирайте самые зловонные и стойкие запахи - ягодный, хвойный, лимонный, яблочный и прочие ароматы... Не благодарите...
показать весь комментарий
19.06.2020 22:12 Ответить
а в масці в обличчя лізти можна?
а на якій підставі (за яким законом та за якими науковими дослідженнями) будь-хто здоровий будь-де повинний одягати маску? в той час, коли маска ніяк не впливає на поширення вірусу і є шкідливою для здоров'я?
показать весь комментарий
19.06.2020 22:34 Ответить
А откуда Вы уверены, что Вы здоровы? Вы жаждете заразить своих родителей, детей. жену, мужа? Бессимптомные разносчики - самые опасные существа....Не ленитесь , одевайте маску, а то получите от меня струю хвойного освежителя в нос, рот и глаза.... И ещё больше на одежду....
показать весь комментарий
19.06.2020 22:48 Ответить
Докажите сначала, что человек не здоров! У нас вину определяет вину суд и заражение медицина, а не перепунганные уроды в масках, из-за которых скоро голодные орды будут крушить все за кусок сухаря!
показать весь комментарий
21.06.2020 00:55 Ответить
Залезь в погреб и не мешай людям жить.
показать весь комментарий
19.06.2020 22:44 Ответить
Скорее, заражаться, заболевать и умирать...
показать весь комментарий
19.06.2020 22:50 Ответить
Умри от страха!!!
показать весь комментарий
19.06.2020 22:56 Ответить
Наперсточники медицинские, вам уже никто не верит, просрали вы свои рейтинги.
Скоро отвечать придется за уничтожение экономики Украины.
показать весь комментарий
19.06.2020 22:43 Ответить
Та да. От коли за день було у сто разів менше випадків - отді був саме час на всеукраїнський та загальнонаціональний карантин. А тепер куди вже спішить...
показать весь комментарий
19.06.2020 22:57 Ответить
https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1273992684789739522 5 ч

Пздык!
В Виннице на "скорой" 76 ковидных.
Всего их там 203
показать весь комментарий
19.06.2020 22:58 Ответить
За весь период в винницкой обл умерло 28 человек от короновируса.
показать весь комментарий
19.06.2020 23:18 Ответить
Им за это доплачивают, вот и ломанулись инфицироваться. Наверное одной ложкой в обеденный перерыв борщ ели.
показать весь комментарий
20.06.2020 08:47 Ответить
20000 грн за 2 недели самоизоляции платят. Сначала создали такую ситуацию, а людям деться некуда. Вот оттуда и новые ,,зараженные ковидом,,
показать весь комментарий
21.06.2020 00:57 Ответить
 
 