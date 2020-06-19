Законопроект о референдуме - единственный, который был выставлен на всеукраинское обсуждение, - "слуга народа" Стефанчук

Проект закона о народовластии был выставлен на всеукраинское обсуждение на сайте парламента и направлен для получения отзывов и замечаний в различные организации.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал первый вице-спикер парламента, нардеп "Слуги народа" Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Это первый и единственный законодательный акт, который был выставлен на сайт парламента на всеукраинское обсуждение - раз, и второе - на международное обсуждение", - сказал Стефанчук.

Проект закона был переведен на английский язык и отправлен в международные организации.

"Мы получили отзывы от организации "Айфас", мы получили отзывы институты Швейцарской конфедерации, мы сейчас ожидаем заключение Венецианской комиссии", - рассказал Стефанчук.

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По его словам, планировалось, что Венецианская комиссия сможет озвучить свое мнение о законопроекте уже в июне, но это оказалось невозможным.

"К большому сожалению, уже повестка была сформирована, и поэтому мы попросили, чтобы в июле, учитывая, что он будет принят в первом чтении, чтобы ко второму чтению мы получили выводы. Мы еще раз написали им. Есть такая неофициальная договоренность, что они постараются в июле сделать заседание", - рассказал Стефанчук.

Напомним, 18 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского о референдуме. "За" проголосовали 252 депутата.

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Согласно проекту закона, на референдум можно выносить вопросы об изменении Конституции и территории Украины, решении вопросов общегосударственного значения и утрате законом силы.

Референдум по народной инициативе объявляется по требованию не менее 3 млн избирателей, подписи которых собраны не менее чем в двух третях регионов Украины (включая все области, Киев, Севастополь и АР Крым), не менее 100 000 в каждом из регионов.