Законопроект о референдуме - единственный, который был выставлен на всеукраинское обсуждение, - "слуга народа" Стефанчук
Проект закона о народовластии был выставлен на всеукраинское обсуждение на сайте парламента и направлен для получения отзывов и замечаний в различные организации.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал первый вице-спикер парламента, нардеп "Слуги народа" Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Это первый и единственный законодательный акт, который был выставлен на сайт парламента на всеукраинское обсуждение - раз, и второе - на международное обсуждение", - сказал Стефанчук.
Проект закона был переведен на английский язык и отправлен в международные организации.
"Мы получили отзывы от организации "Айфас", мы получили отзывы институты Швейцарской конфедерации, мы сейчас ожидаем заключение Венецианской комиссии", - рассказал Стефанчук.
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По его словам, планировалось, что Венецианская комиссия сможет озвучить свое мнение о законопроекте уже в июне, но это оказалось невозможным.
"К большому сожалению, уже повестка была сформирована, и поэтому мы попросили, чтобы в июле, учитывая, что он будет принят в первом чтении, чтобы ко второму чтению мы получили выводы. Мы еще раз написали им. Есть такая неофициальная договоренность, что они постараются в июле сделать заседание", - рассказал Стефанчук.
Напомним, 18 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского о референдуме. "За" проголосовали 252 депутата.
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Согласно проекту закона, на референдум можно выносить вопросы об изменении Конституции и территории Украины, решении вопросов общегосударственного значения и утрате законом силы.
Референдум по народной инициативе объявляется по требованию не менее 3 млн избирателей, подписи которых собраны не менее чем в двух третях регионов Украины (включая все области, Киев, Севастополь и АР Крым), не менее 100 000 в каждом из регионов.
Пожалуйста, подождите...
и харя шире плеч и губенки бантиком...
Пугало, ты хоть шота знаешь о швейцарских референдумах?
И как ты опыт конфедерации собираешься применять в унитарном государстве?
А Венецианская комиссия тебе не ответила, потому шо ты один хрен ничего не поймешь.
привели во власть 95 квартал. Власть хочет снять с себя ответственность и переложить
её на народ то есть на тупое большинство .
"Я раньше думал, что не на долго...
Лукашенко разгоняет парламент, чтобы сделать его карманным.
Лукашенко, через референдумы, повязывает лохторат "их" решением.
На референдумах очарованный демагогией лохторат отказывается от языка, национальных символов, а, следовательно, от истории".
Ви над цим не замислювалися? Ми ж по тому шляху зараз ідемо