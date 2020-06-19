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Венецианская комиссия (423) законопроект (3203) референдум (1432) Стефанчук Руслан (637)

Законопроект о референдуме - единственный, который был выставлен на всеукраинское обсуждение, - "слуга народа" Стефанчук

Законопроект о референдуме - единственный, который был выставлен на всеукраинское обсуждение, -

Проект закона о народовластии был выставлен на всеукраинское обсуждение на сайте парламента и направлен для получения отзывов и замечаний в различные организации.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал первый вице-спикер парламента, нардеп "Слуги народа" Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Это первый и единственный законодательный акт, который был выставлен на сайт парламента на всеукраинское обсуждение - раз, и второе - на международное обсуждение", - сказал Стефанчук.

Проект закона был переведен на английский язык и отправлен в международные организации.

"Мы получили отзывы от организации "Айфас", мы получили отзывы институты Швейцарской конфедерации, мы сейчас ожидаем заключение Венецианской комиссии", - рассказал Стефанчук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Стефанчук о стоимости референдума: похожие по структуре выборы стоят 12 млрд грн

По его словам, планировалось, что Венецианская комиссия сможет озвучить свое мнение о законопроекте уже в июне, но это оказалось невозможным.

"К большому сожалению, уже повестка была сформирована, и поэтому мы попросили, чтобы в июле, учитывая, что он будет принят в первом чтении, чтобы ко второму чтению мы получили выводы. Мы еще раз написали им. Есть такая неофициальная договоренность, что они постараются в июле сделать заседание", - рассказал Стефанчук.

Напомним, 18 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского о референдуме. "За" проголосовали 252 депутата.

Также на Цензор.НЕТ: Электронный референдум не будут проводить, пока процедура не будет безопасной, - первый вице-спикер Стефанчук

Согласно проекту закона, на референдум можно выносить вопросы об изменении Конституции и территории Украины, решении вопросов общегосударственного значения и утрате законом силы.

Референдум по народной инициативе объявляется по требованию не менее 3 млн избирателей, подписи которых собраны не менее чем в двух третях регионов Украины (включая все области, Киев, Севастополь и АР Крым), не менее 100 000 в каждом из регионов.

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Топ комментарии
+18
Законопроєкт про референдум - єдиний, який був виставлений на всеукраїнське обговорення, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 193
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19.06.2020 22:14
+16
Законопроект о референдуме - единственный, который был выставлен на всеукраинское обсуждение, - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 9444
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19.06.2020 22:05
+15
Совет да любовьЗаконопроект о референдуме - единственный, который был выставлен на всеукраинское обсуждение, - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 7975
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19.06.2020 22:10
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Законопроект о референдуме - единственный, который был выставлен на всеукраинское обсуждение, - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 9444
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19.06.2020 22:05 Ответить
если б она трымалась на Пороху, то Порох бы её утрымав. А так слабенький - якийсь Ишак отнял трымалку.
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19.06.2020 22:09 Ответить
Совет да любовьЗаконопроект о референдуме - единственный, который был выставлен на всеукраинское обсуждение, - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 7975
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19.06.2020 22:10 Ответить
В чем прикол?
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19.06.2020 22:13 Ответить
Законопроєкт про референдум - єдиний, який був виставлений на всеукраїнське обговорення, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 193
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19.06.2020 22:14 Ответить
Ліл. Свого часу https://censor.net/photo_news/231126/tsygane_nazvali_syna_yanukovichem_a_dochku_nazovut_annagerman_fotoreportaj
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19.06.2020 22:52 Ответить
https://censor.net/user/457594 В чем прикол?

Законопроєкт про референдум - єдиний, який був виставлений на всеукраїнське обговорення, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 686
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19.06.2020 22:39 Ответить
офіс зеленского
Законопроєкт про референдум - єдиний, який був виставлений на всеукраїнське обговорення, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 1074
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19.06.2020 22:13 Ответить
Законопроєкт про референдум - єдиний, який був виставлений на всеукраїнське обговорення, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 1202
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19.06.2020 22:17 Ответить
там написано "держава" а не нарид класса "гы гы" который смотрит 95 квартал
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19.06.2020 22:12 Ответить
ЭТА ЖИРНАЯ СВИНЬЯ СТЕФАНЧУК НЕ ХОЧЕТ ОЗВУЧИТЬ ВОПРОС ПЕРВОГО РЕФЕРЕНДУМА ?
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19.06.2020 22:11 Ответить
Законопроєкт про референдум - єдиний, який був виставлений на всеукраїнське обговорення, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 829
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19.06.2020 22:25 Ответить
У многих "господ" этого "слуги" рожа худее.
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19.06.2020 22:06 Ответить
Говорящая жирная жопа😂
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19.06.2020 22:09 Ответить
Законопроект о референдуме - единственный, который был выставлен на всеукраинское обсуждение, - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 7483
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19.06.2020 22:09 Ответить
я не обсуждал. потрудитесь выложить последнюю редакцию. а то я знаю вас - вы ухитряетесь голосовать за один текст а в результате - другой
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19.06.2020 22:11 Ответить
Депутат Лариса Билозир невестка певицы, бугага....
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19.06.2020 22:12 Ответить
А шо, мудрий нарід, який проголосував за тєлжвізор, плюнувшине лише на власну свободу і гідність, але й на вміст власного холодильника, на рехверендумі покаже не меншу "мудрість" , ніж на виборах.
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19.06.2020 22:14 Ответить
Знову брехня! Скільки законів ви направили до міжнародних організацій? Невже тіки "закон про референдум"? А як же заяви, що закони, які зара приймаються, пройшли міжнародні інстанції та повернулися зі схваленням/рекомендаціями/запереченнями... Ви ж тіко цей закон туди направляли? Чи знов десь хтось бре?
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19.06.2020 22:14 Ответить
Вопрос о референдуме вынесли на референдум.
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19.06.2020 22:14 Ответить
Закон о референдуме нужен будет лет через 5,если не больше...
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19.06.2020 22:16 Ответить
Как раз таки он нужен, в калифорнии после такого референдума, много больных вопросов решилось. Если не сфальсифицируют и не скомпрометируют, то польза будет.
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19.06.2020 22:19 Ответить
https://censor.net/user/464256

Законопроєкт про референдум - єдиний, який був виставлений на всеукраїнське обговорення, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 2772
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19.06.2020 22:43 Ответить
хаха
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19.06.2020 23:27 Ответить
Ну і огидна пика у цієї жирної свині - стефанчука.
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19.06.2020 22:18 Ответить
спасибо фотографу - кадр замечательный.
и харя шире плеч и губенки бантиком...
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19.06.2020 22:18 Ответить
Сначала нужно успешно закончить школу,чтобы стать студентом ВУЗа и ума набраться... на жизненном пути...
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19.06.2020 22:18 Ответить
Тепер треба хитро формулювати питання референдуму і у нас буде король Зе.
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19.06.2020 22:19 Ответить
Вони ще хочуть його проводити за допомогою інтернету...
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19.06.2020 22:44 Ответить
***** проводит в параше плебисцид (референдум) и этим почему-то понадобилось пореферендить. Совпадение? Не думаю. Поэтому считаю закон о референдуме от этой власти враждебным для Украины.
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19.06.2020 22:20 Ответить
Закон о референдуме нужно принимать на референдуме, ибо без референдума закон о референдуме не лигетимен. Это не парадокс - это настоящее народовластие!
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19.06.2020 22:23 Ответить
Дилетанты в политике всегда пургу несут для поддержания рейтинга своего популиста...,на это волне пришли во власть не толькие зеленские макроны и трампы...,совершенно не понмаюшие что такое реальная политика...Читайте Уинстона Черчилля...,или хотя бы реформы Наполеона.....для начала...
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19.06.2020 22:26 Ответить
"мы получили отзывы институты Швейцарской конфедерации" Источник: https://censor.net.ua/n3203215
Пугало, ты хоть шота знаешь о швейцарских референдумах?
И как ты опыт конфедерации собираешься применять в унитарном государстве?
А Венецианская комиссия тебе не ответила, потому шо ты один хрен ничего не поймешь.
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19.06.2020 22:32 Ответить
Якеж ото зелене лайно жалюгідне. Боягузливе,зачухане чмо. Військовий, якого Зеленський обізвав "тріплом", заявив, що його звільнили з ЗСУ "через службову невідповідність"Майора Романа Ковальова, який критикував президента Володимира Зеленського, звільнили зі Збройних сил."Отже, сталося те, до чого все йшло: 18.06.2020 мене звільнено з лав Збройних сил України за "службовою невідповідністю". Покарано за свободу слова", - написав майор запасу.
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19.06.2020 22:35 Ответить
единственный вопрос на референдуме: зешобло вешать или таки не поскупиться на набои
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19.06.2020 22:43 Ответить
"Законопроект о референдуме - единственный, который был выставлен на всеукраинское обсуждение, - "слуга народа" Стефанчук" - надо было об этом украинцам сообщить.
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19.06.2020 22:52 Ответить
Путлеру стал неудобен Лукашенко,его устранят от власти с помощью.... референдума...ставлю 1 доллар против вашего миллиарда...
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19.06.2020 22:55 Ответить
Первый танкер с американской нефтью для Бацьки прибыл в литовский порт Клайпеда....крыса кремля в ярости...оно и понятно...бацька кинул КГБшную банду не воров и жуликов...
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19.06.2020 23:04 Ответить
В Украине война ,какие референдумы ? Большинство у нас уже отреферендили ,
привели во власть 95 квартал. Власть хочет снять с себя ответственность и переложить
её на народ то есть на тупое большинство .
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19.06.2020 23:22 Ответить
Крошка Стефанчук врал как всегда не краснея.
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19.06.2020 23:57 Ответить
Мене вразив пост нашого гостя ВКЛ_это_мы_01 з Білорусі про референдум. Вони це уже пройшли
"Я раньше думал, что не на долго...

Лукашенко разгоняет парламент, чтобы сделать его карманным.
Лукашенко, через референдумы, повязывает лохторат "их" решением.
На референдумах очарованный демагогией лохторат отказывается от языка, национальных символов, а, следовательно, от истории".



Ви над цим не замислювалися? Ми ж по тому шляху зараз ідемо
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20.06.2020 07:57 Ответить
 
 