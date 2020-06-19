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На участников перекрытия дороги против строительства моста через Днепр в Киеве составлены протоколы, - Нацполиция

На участников перекрытия дороги против строительства моста через Днепр в Киеве составлены протоколы, - Нацполиция

Полиция составила админпротоколы на участников акции протеста на Русановских садах в Киеве, перекрывших движение строительного транспорта,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает пресс-служба полиции столицы.

Отмечается, что на месте проведения акции работала полиция диалога, которая призвала протестующих соблюдать нормы законодательства и не нарушать общественный порядок.

"Однако граждане перекрыли движение, чтобы не допустить проезд строительного транспорта. На просьбы правоохранителей освободить проезжую часть участники акции не реагировали", - сообщают правоохранители.

Полицейские оттеснили граждан. На семерых активных участников составили административные материалы по ст. 127 (нарушение правил дорожного движения пешеходами) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Проводится проверка.

Жители Русановских садов протестуют против возведения на улице Центральной Садовой съезда с Подольско-Воскресенского моста, который, согласно проекту, должен соединить Подол на правом берегу Днепра с районами Воскресенка и Радужный на левом, пройдя через Рыбальский остров, Труханов остров и Русановские сады.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители Русановских садов не пустили технику на строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+6
Десять дебилов положили на полмиллиона жителей Киева, им всем предлагают и дают землю, но этим мало они хотят по несколько участков, мало бл...
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19.06.2020 22:48
+4
Этого мало,нужно было еще и откиздить,народ поддержал бы такую инициативу полиции.
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20.06.2020 00:16
+4
Если протестующие против моста - запретить им по нему ездить навсегда.
Принципы дороже всего.
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20.06.2020 07:46
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"На участников перекрытия дороги против строительства моста через Днепр в Киеве, - Нацполиция" кто пишет эти заглавия, что на участников? положили БОЛТ на 32!?
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19.06.2020 22:38 Ответить
Якщо прибрати кому, то буде динамічний ефект атаки.
На участников перекрытия дороги против строительства моста через Днепр в Киеве - Нацполиция
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19.06.2020 22:40 Ответить
На участников перекрытия дороги против строительства моста через Днепр в Киеве

...
Яка інтригуюча недосказаність у заголовку На участников перекрытия дороги против строительства моста через Днепр в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6389
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19.06.2020 22:38 Ответить
Скончался экс-глава Чувашии Игнатьев, подавший в суд на Путина. Сообщалось, что у него коронавирус😂
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19.06.2020 22:39 Ответить
И у Немцова был коронавирус.
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20.06.2020 07:44 Ответить
На участников перекрытия дороги против строительства моста через Днепр в Киеве напала чупакабра, - Нацполиция
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19.06.2020 22:40 Ответить
Если строительство моста через Русановские дачи незаконно, то это полиция нарушает закон.
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19.06.2020 22:41 Ответить
Строительство моста законно, незаконны отклонения от проекта которые разрешил взяточник Кличко и использование тяжёлой техники на дороге, которую люди построили за свои деньги.
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19.06.2020 22:47 Ответить
Значит полиция действует незаконно.
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19.06.2020 23:14 Ответить
Если там пройтись по домам то все протесторы без воды и света останутся. Половина ватников с Русановских садов Рашку обожают. Хотел бы я посмотреть на этих протесторов в Рашке. Где бы они были. Хорошо всегда желать порядка для соседа а н5 для себя~!
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19.06.2020 23:27 Ответить
Не те ахтивисты, обычные - против кличковской стройки бастуют. За этих посольство америки, партия голос и прочие порошенки не заступятся.
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19.06.2020 22:47 Ответить
Главное, чтобы за тебя "амыриканец" заступились ***** и оманский зельц))))) А мы тут сами, без кремледрочеров разберемся.
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19.06.2020 22:59 Ответить
Десять дебилов положили на полмиллиона жителей Киева, им всем предлагают и дают землю, но этим мало они хотят по несколько участков, мало бл...
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19.06.2020 22:48 Ответить
Любой мост ущемляет чьи -то права.Не строить мосты?.Проще заблокировать выезды с Русановки строительными конструкциями со всех сторон и закрыть проходы при сборе урожая.Пока жители не созрекют.В Киеве много мостов и нет пробок?.Халявщики.
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19.06.2020 22:49 Ответить
Вот, когда торговый центр строят не по проекту, а посреди дороги, то всех это возмущает.
А, когда не порроекту строят мост - так это ж для людей!
А торговый центр - это для марсиан?
А зелёные насаждения и пляжи - тоже для марсиан?
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19.06.2020 23:04 Ответить
Да вообще в элитом районе на Днепре гнидники понастроили. В Европе все регулируется земельным налогом.
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19.06.2020 23:30 Ответить
Там проект, родной, был ещё до того составлен, как появился бульвар Перова
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20.06.2020 12:52 Ответить
***** сажает патриотов
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19.06.2020 22:50 Ответить
Снести дачи бульдозером и все , эти дачи выдавали как садовое общество и земля города
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19.06.2020 23:14 Ответить
ТИТУШКИ НА БАЗЕ РУСАНОВКА НА РУСАНОВСКИХ САДАХ ТРЕНЕРУЮТСЯ, А ПОЛИЦИЯ ТАМ МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ ЗА САМООБОРОНУ ПРОТОКОЛЫ ВЫПИСЫВАЕТ !!!??? ТРЕТИЙ МАЙДАН РЕШИТ... !!!
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19.06.2020 23:24 Ответить
Давить з техникой- не дожидаясь перитонитов)))
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19.06.2020 23:31 Ответить
Этого мало,нужно было еще и откиздить,народ поддержал бы такую инициативу полиции.
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20.06.2020 00:16 Ответить
А не проще бы было построить мост в другом месте, или провести тоннель под днепром?
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20.06.2020 00:57 Ответить
Люди приходили на народные собрание с оружием как доказательство того что ты можешь отстоять закон который будет принят и тебе за это ничего не будет.В отличии того кто нарушил правила,он вне закона. За него никто не вступися. Такого можно грабить. Кодекс
первобытного человека. В американских фильмах судебный процес начинается -мистер @ против народа US- А у нас совок и государство в голове и чинушам это очень нравится. Менять сознание никогда не поздно. Не меняют своих убеждений только идиоты.
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20.06.2020 05:32 Ответить
Если протестующие против моста - запретить им по нему ездить навсегда.
Принципы дороже всего.
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20.06.2020 07:46 Ответить
 
 