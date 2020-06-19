На участников перекрытия дороги против строительства моста через Днепр в Киеве составлены протоколы, - Нацполиция
Полиция составила админпротоколы на участников акции протеста на Русановских садах в Киеве, перекрывших движение строительного транспорта,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.
Отмечается, что на месте проведения акции работала полиция диалога, которая призвала протестующих соблюдать нормы законодательства и не нарушать общественный порядок.
"Однако граждане перекрыли движение, чтобы не допустить проезд строительного транспорта. На просьбы правоохранителей освободить проезжую часть участники акции не реагировали", - сообщают правоохранители.
Полицейские оттеснили граждан. На семерых активных участников составили административные материалы по ст. 127 (нарушение правил дорожного движения пешеходами) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Проводится проверка.
Жители Русановских садов протестуют против возведения на улице Центральной Садовой съезда с Подольско-Воскресенского моста, который, согласно проекту, должен соединить Подол на правом берегу Днепра с районами Воскресенка и Радужный на левом, пройдя через Рыбальский остров, Труханов остров и Русановские сады.
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На участников перекрытия дороги против строительства моста через Днепр в Киеве - Нацполиция
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Яка інтригуюча недосказаність у заголовку
А, когда не порроекту строят мост - так это ж для людей!
А торговый центр - это для марсиан?
А зелёные насаждения и пляжи - тоже для марсиан?
первобытного человека. В американских фильмах судебный процес начинается -мистер @ против народа US- А у нас совок и государство в голове и чинушам это очень нравится. Менять сознание никогда не поздно. Не меняют своих убеждений только идиоты.
Принципы дороже всего.