На участников перекрытия дороги против строительства моста через Днепр в Киеве составлены протоколы, - Нацполиция

Полиция составила админпротоколы на участников акции протеста на Русановских садах в Киеве, перекрывших движение строительного транспорта,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

Отмечается, что на месте проведения акции работала полиция диалога, которая призвала протестующих соблюдать нормы законодательства и не нарушать общественный порядок.

"Однако граждане перекрыли движение, чтобы не допустить проезд строительного транспорта. На просьбы правоохранителей освободить проезжую часть участники акции не реагировали", - сообщают правоохранители.

Полицейские оттеснили граждан. На семерых активных участников составили административные материалы по ст. 127 (нарушение правил дорожного движения пешеходами) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Проводится проверка.

Жители Русановских садов протестуют против возведения на улице Центральной Садовой съезда с Подольско-Воскресенского моста, который, согласно проекту, должен соединить Подол на правом берегу Днепра с районами Воскресенка и Радужный на левом, пройдя через Рыбальский остров, Труханов остров и Русановские сады.

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