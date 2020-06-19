Основная борьба на выборах мэра Киева будет между Кличко и представителем партии "Слуга народа", - замглавы ОП Тимошенко
Кандидат от власти в мэры Киева станет известен через несколько недель, столице нужен хороший менеджер, который будет эффективно использовать нынешние значительные средства в бюджете города.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Среди потенциальных кандидатов есть не только представители депутатского корпуса. У нас уже был первый раунд встреч с президентом всех вероятных кандидатов от "Слуги народа", мы провели первые социологические исследования, на которые будут ориентироваться так называемые внутрифракционные праймериз. Я думаю, что через несколько недель мы уже выйдем с кандидатом", - сказал замглавы ОП.
Тимошенко считает, что основная борьба на выборах мэра Киева будет между действующим городским головой Виталием Кличко и представителем партии "Слуга народа". "Все понимают, что другие кандидаты не проходят во второй тур. Но мы понимаем, что второй тур, фактически, будет. Будем надеяться, что представитель "Слуги народа" победит и станет руководителем столицы", - заяввил он.
Замглавы ОП отметил, что Киеву нужен "действительно хороший менеджер". "Потому что бюджет огромный, поступления в бюджет Киева огромные, но все движется в Киеве не такими темпами, как поступления в бюджет. Куда-то эти деньги немного деваются. Поэтому нужен хороший менеджер, который будет вкладывать и в инфраструктуру города, и в те потребности, которые есть в городе", - подчеркнул Тимошенко.
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Потом похороним зеленых ублюдков в общей могиле и поставим над ней смешной какой-нить памятник.
жодна поважаюча себе людина
пе проголосує за ставленика Єрмака-Мудака
(зеленський відсунут від влади та як
Говнюкович скаче по пенькам)
на одном уровне.
Киевляне ,только нокаут слугам от Кличко !
Вперше за рік партія "Слуга народу" втратила лідерство в Києві - тепер вона на другому місці, на першому - "Європейська солідарність". Але столиця - це політичний медіатор і тепер рейтинг обвалиться в регіонах. Так було завжди.
Кандидатом в міські голови Львова від Зеленського стане Садовий - прогнозують експерти.
Садовий давно в команді Зеленського - публічно підтримав призначення в РНБО українофоба Сівохо; члени його команди - Подоляк та Чаплінський, працювали заступниками міністрів в першому уряді Зеленського; колишній депутат від "Самопомочі" Пастух - заступник голови Харківської ОДА, а діючий депутат Бакунець голосує синхронно з владою.
Деталі дивіться у програмі "СтопРеванш" у неділю, 21 червня, о 19:30 на "5 каналі".