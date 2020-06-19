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Новости Местные выборы-2020
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Киев (24765) местные выборы (2751) мэр (1475) Слуга народа (2620) Тимошенко Кирилл (432)

Основная борьба на выборах мэра Киева будет между Кличко и представителем партии "Слуга народа", - замглавы ОП Тимошенко

Основная борьба на выборах мэра Киева будет между Кличко и представителем партии

Кандидат от власти в мэры Киева станет известен через несколько недель, столице нужен хороший менеджер, который будет эффективно использовать нынешние значительные средства в бюджете города.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Среди потенциальных кандидатов есть не только представители депутатского корпуса. У нас уже был первый раунд встреч с президентом всех вероятных кандидатов от "Слуги народа", мы провели первые социологические исследования, на которые будут ориентироваться так называемые внутрифракционные праймериз. Я думаю, что через несколько недель мы уже выйдем с кандидатом", - сказал замглавы ОП.

Тимошенко считает, что основная борьба на выборах мэра Киева будет между действующим городским головой Виталием Кличко и представителем партии "Слуга народа". "Все понимают, что другие кандидаты не проходят во второй тур. Но мы понимаем, что второй тур, фактически, будет. Будем надеяться, что представитель "Слуги народа" победит и станет руководителем столицы", - заяввил он.

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Замглавы ОП отметил, что Киеву нужен "действительно хороший менеджер". "Потому что бюджет огромный, поступления в бюджет Киева огромные, но все движется в Киеве не такими темпами, как поступления в бюджет. Куда-то эти деньги немного деваются. Поэтому нужен хороший менеджер, который будет вкладывать и в инфраструктуру города, и в те потребности, которые есть в городе", - подчеркнул Тимошенко.

Читайте также: Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" станет известен в конце июля, - глава фракции СН Арахамия

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Топ комментарии
+21
За Кличко проголосую, и все родичи тоже.....да и по всем опросам Кличко безусловный лидер с большим отрывом. ЗЕмразям ничего не светит, ЗЕсепарская шваль иди в меры Даунецка балотируйся, Сивоху своего кандидатом выдвините..чучела ЗЕбильные.
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19.06.2020 22:54
+14
Киевляне, не совершайте ошибок! Не сдавайте город слугам велюра и прочим уродам! Мер Кличко!
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19.06.2020 22:59
+12
Короче земрази готовят фальсификации
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19.06.2020 22:44
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А давайте Сосуны урода будут просто парами выходить на Кличко.

Потом похороним зеленых ублюдков в общей могиле и поставим над ней смешной какой-нить памятник.
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20.06.2020 03:13 Ответить
"Эффективного менеджера" для страны киевляне уже выбрали в прошлом году и получили "эффективную" дыру в Госбюджете. Осталось выбрать подобного "менеджера" и для города с последующим аналогичным результатом для бюджета города.
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20.06.2020 05:18 Ответить
Киевляне. голосуйте за зеленого типилла. Он вам устроит кинець епохи зубажиння. Як Бубочка.
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20.06.2020 06:01 Ответить
Нафиг он нам нужен,тут пора всю шоблу здыхивать.
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20.06.2020 08:08 Ответить
Думаю Кличко победит даже в первом туре.
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20.06.2020 07:28 Ответить
Я полагаю, что уродам ничего не светит. Хотя Педалик - тот еще оратор...
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20.06.2020 08:33 Ответить
Ну по сравнению с тупым гринпоцем уклонистом просто Цицерон.
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20.06.2020 10:44 Ответить
зелений Дурень думкой багатіє
жодна поважаюча себе людина
пе проголосує за ставленика Єрмака-Мудака
(зеленський відсунут від влади та як
Говнюкович скаче по пенькам)
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20.06.2020 16:47 Ответить
Какая ещё борьба ? Борьба это когда противники хотя бы приблизительно
на одном уровне.
Киевляне ,только нокаут слугам от Кличко !
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20.06.2020 17:21 Ответить
https://www.5.ua/polityka/chomu-sluhy-narodu-vtrachaiut-reitynh-ta-navishcho-zelenskomu-potriben-sadovyi-u-lvovi-stoprevansh-217714.html Чому "Слуги народу" втрачають рейтинг та навіщо Зеленському потрібен Садовий у Львові

Вперше за рік партія "Слуга народу" втратила лідерство в Києві - тепер вона на другому місці, на першому - "Європейська солідарність". Але столиця - це політичний медіатор і тепер рейтинг обвалиться в регіонах. Так було завжди.
Кандидатом в міські голови Львова від Зеленського стане Садовий - прогнозують експерти.
Садовий давно в команді Зеленського - публічно підтримав призначення в РНБО українофоба Сівохо; члени його команди - Подоляк та Чаплінський, працювали заступниками міністрів в першому уряді Зеленського; колишній депутат від "Самопомочі" Пастух - заступник голови Харківської ОДА, а діючий депутат Бакунець голосує синхронно з владою.
Деталі дивіться у програмі "СтопРеванш" у неділю, 21 червня, о 19:30 на "5 каналі".
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20.06.2020 19:51 Ответить
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