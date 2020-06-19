"Слуга народа" Лерос опубликовал темники для СМИ от советника главы ОП Подоляка о том, как писать про Ермака

"Слуга народа" Гео Лерос опубликовал ряд документов, свидетельствующих о том, что советник главы ОП Андрея Ермака Михаила Подоляк рассылает в СМИ темники с инструкциями о том, как писать про Андрея Ермака.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лерос написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Ермак как тот козел мычит всё, что ему Подоляк пишет)

Вижу некоторые СМИ разобрали заголовки прям из этого файла, лол"











