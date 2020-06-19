РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7929 посетителей онлайн
Новости Денис Ермак и Гео Лерос
37 736 156
темники (39) Ермак Андрей (1240) Лерос Гео (378)

"Слуга народа" Лерос опубликовал темники для СМИ от советника главы ОП Подоляка о том, как писать про Ермака

"Слуга народа" Гео Лерос опубликовал ряд документов, свидетельствующих о том, что советник главы ОП Андрея Ермака Михаила Подоляк рассылает в СМИ темники с инструкциями о том, как писать про Андрея Ермака.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лерос написал в Фейсбуке. 

Он отметил: "Ермак как тот козел мычит всё, что ему Подоляк пишет)

Вижу некоторые СМИ разобрали заголовки прям из этого файла, лол"

Слуга народа Лерос опубликовал темники для СМИ от советника главы ОП Подоляка о том, как писать про Ермака 01
Слуга народа Лерос опубликовал темники для СМИ от советника главы ОП Подоляка о том, как писать про Ермака 02
Слуга народа Лерос опубликовал темники для СМИ от советника главы ОП Подоляка о том, как писать про Ермака 03
Слуга народа Лерос опубликовал темники для СМИ от советника главы ОП Подоляка о том, как писать про Ермака 04
Слуга народа Лерос опубликовал темники для СМИ от советника главы ОП Подоляка о том, как писать про Ермака 05
Слуга народа Лерос опубликовал темники для СМИ от советника главы ОП Подоляка о том, как писать про Ермака 06

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+60
"Щоб дізнатися, хто володарює над вами, просто дізнайтесь, кого вам не дозволено критикувати" - https://socratify.net/quotes/volter Вольтер
показать весь комментарий
19.06.2020 23:05
+57
"Слуга народу" Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака - Цензор.НЕТ 9158
показать весь комментарий
19.06.2020 23:09
+47
https://twitter.com/dimo4ki

https://twitter.com/dimo4ki Макальондра @dimo4ki

https://twitter.com/dimo4ki https://twitter.com/dimo4ki



Сьогодні день смерті Дмитра Тимчука.
Його "брати та сестри" у перші дні війни вселяли надію.
Шкода.

https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1273914801341829123 10 ч

И что-то я не вижу об этом ничего на Эспрессо и Цензоре
показать весь комментарий
19.06.2020 23:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не знаю про кого, але десь писали, що повне ім'я - Янелох.
показать весь комментарий
20.06.2020 00:08 Ответить
Этот завхоз дорого обойдется Украине, очень дорого.
показать весь комментарий
20.06.2020 00:15 Ответить
Практика превращения Украины в малороссийскую область Мордора. Ермак агент ФСБ по кличке "Козырь" отлично справляется с порученной ему работой.
показать весь комментарий
20.06.2020 00:01 Ответить
Нелох яку кличку має, чи просто номер? Бо виконувати обов'язки контори він почав в день інавгурації, старається, отримає орден Богдана Хмельницького.
показать весь комментарий
20.06.2020 08:49 Ответить
Так, Зеленський тільки грає роль президента, а президентом він був ще тоді як йому колишній керівник ОП щось на вухо нашіптував.
показать весь комментарий
20.06.2020 00:03 Ответить
Каждый день новое днище! Сколько еще стерпим???
показать весь комментарий
20.06.2020 00:06 Ответить
Беларусь-2
Я раньше думал, что не на долго...
Лукашенко разгоняет парламент, чтобы сделать его карманным.
Лукашенко, через референдумы, повязывает лохторат "их" решением.
На референдумах очарованный демагогией лохторат отказывается от языка, национальных символов, а, следовательно, от истории.
показать весь комментарий
20.06.2020 00:49 Ответить
Який актуальний пост про референдум. Напевно, це нас чекає. Бо у нас зелені референдумів захотіли. Допоможемо попасти посту в ТОП!
показать весь комментарий
20.06.2020 08:01 Ответить
"Приватбанк" отозвал исковые требования к на сумму 5,439 млрд. $. к Коломойкому и К, бывшему члену правления "Приватбанка" Дубилету и компаниям PrimeCap Limited и DuxtonLimited по юрисдикции Кипра. (*) Мерзко, но люди слабы ... Есть в этом два аспекта которые вы должны знать.
Первое - реально для фигурантов дела это ничего не решает, давление на "Приват" и его прогиб - просто акт отчаяния. Идет следствие по по акту-требованию судебного решения в рамках процедуры акта RICO (борьба с организованной преступностью, международная юрисдикция).
Во-вторых - единственным следствием для Украины будет лишь то, что деньги по этому

эпизоду просто будут конфискованы США, а Украина не получит ничего.
показать весь комментарий
20.06.2020 00:09 Ответить
А я не СМИ и говорить про этого мудака буду все что считаю нужным.
показать весь комментарий
20.06.2020 00:10 Ответить
"Слуга народу" Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака - Цензор.НЕТ 8341
показать весь комментарий
20.06.2020 10:21 Ответить
Ти Питра бачив, що він каже?
показать весь комментарий
20.06.2020 00:11 Ответить
Задумайтесь: почему в декабре 2019 у Ермака получился обмен пленными, а у Богдана нет?Ведь судьбу украинских заложников в РФ решает исключительно Путин. До этого самым "эффективным" переговорщиком по пленным был Медведчук.
показать весь комментарий
20.06.2020 00:12 Ответить
Думати - це непогано, але треба мати чим думати.
показать весь комментарий
20.06.2020 00:34 Ответить
Радник «Темного демона»: хто такий Михайло Подоляк, новий помічник Андрія Єрмака? "Слуга народу" Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака - Цензор.НЕТ 4648 https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html
показать весь комментарий
20.06.2020 10:33 Ответить
а темників для зе-клована ще не знайшли?
показать весь комментарий
20.06.2020 00:35 Ответить
Более важными были бы тезисы о преследовании Порошенко, это бы помогло бы разрушить у 73% минус - фанаты ЮВТ и ОПЗЖ образ врага, который последние навязали и по Г+Г ударило бы неслабо...
показать весь комментарий
20.06.2020 00:57 Ответить
Уточни якого мафіозного клану ти фанат.
показать весь комментарий
20.06.2020 10:37 Ответить
И того, который вычисляет Лахту и полезных идиотов, ранее задававшего им вопрос - "Что Порошенко украл и смародёрил?", а теперь их просто посылает, как и кацапов:
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
показать весь комментарий
20.06.2020 11:01 Ответить
Статья 109 УК.
показать весь комментарий
20.06.2020 00:58 Ответить
Статья 109, Ч. 3. УК
показать весь комментарий
20.06.2020 10:26 Ответить
А чому вказівки кацапським койне?це дійсно документ з офісу Українського президента?

в Україні зараз є президент чи лише присутній ********** та шобла москальських консерв-запроданців?

Для дєрьмака та ЗеБільної шобли ці ЦУ спускать їм їх куратори з масквабадського кремля та лубянки?

питання, лише одні питання...
показать весь комментарий
20.06.2020 02:39 Ответить
Стержень ЗЕ-Ермачества - жидобольшевизм. Точка.
показать весь комментарий
20.06.2020 03:03 Ответить
В лучших традициях Роиси и Ялынковича.

Спасибо, 73% даунов и подонков, за такой вот дауншифт на 6 лет назад всего за 1 год.
показать весь комментарий
20.06.2020 03:05 Ответить
а чому лише"73% даунов и подонков" отримали від тебе подякуДякуй вже усім їм пс. НАГАДАЮ за шмарклю голосувало 23%виборців+21%"протіфПорошенко" за партію шмарклі ті ж самі 23% - от ці 23% і є лохорат шмарклі
показать весь комментарий
20.06.2020 08:56 Ответить
Тому, що у другому турі тих, хто був "протіф Порошенко" та "за шмарклю" було 73%.

Ніяких шаріїв у другому турі вже не було.
показать весь комментарий
20.06.2020 11:15 Ответить
ти хоч не дуркуй 73=лахтинський ДЕМОТІВАТОР!!
а за шмарклю голосувало 44%( 23+21)ВИБОРЦІВ вчи арифметику - корисна наука
показать весь комментарий
20.06.2020 11:23 Ответить
Из тех, кто пришел на выборы во втором туре, 73%.
показать весь комментарий
20.06.2020 11:30 Ответить
Проявите снисхождение к человеку, у которого Порошенко "убил" брата.
показать весь комментарий
20.06.2020 05:31 Ответить
Що,і батька-не тільки брата?
показать весь комментарий
20.06.2020 07:43 Ответить
це друзі порошенка,разом землю дерибанять,закони приймють в унісон,одна шайка.
показать весь комментарий
20.06.2020 10:45 Ответить
І що цікаво..-"темники" подляк пише не на рідній йому та єрмаку мові ідіш.. і не державною-УКРАЇНСЬКОЮ а виключно язиком ляпає
показать весь комментарий
20.06.2020 06:30 Ответить
"Слуга народу" Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака - Цензор.НЕТ 3950
показать весь комментарий
20.06.2020 06:47 Ответить
а що це за висер на свинособачій мові?
показать весь комментарий
20.06.2020 07:57 Ответить
яке ж це дніще...
показать весь комментарий
20.06.2020 08:51 Ответить
цей Подоляк ще у Шльопера працював.
показать весь комментарий
20.06.2020 09:01 Ответить
Одного этого уже достаточно, чтобы понять кто есть власть, куда она нас ведёт и что мы будем вынуждены сделать. У меня всё.
показать весь комментарий
20.06.2020 09:34 Ответить
ЕСЛИ честно! то ЭТО чистой воды галиматня какая то, Лерос уже не знает как себя про пиарить.
показать весь комментарий
20.06.2020 09:43 Ответить
господин Ермак, перелогинтесь
показать весь комментарий
20.06.2020 12:08 Ответить
У Дерьмака есть советник? Круто...А по каким вопросам? По дверным замкам или по пылесосам и канцелярским скрепкам? Удивительное у нас быдло, любит по -царски содержать завхоза ОП со штатом в сотни человек, с автопарком в десятки машин, с многомиллионным бюджетом на мелкие расходы, поездки. встречи, визиты....
показать весь комментарий
20.06.2020 09:45 Ответить
Ну шо зебилоиды, понятно вам, как работает пропаганда?
А как обсырали Порошенко, лили грязь отовсюду!
показать весь комментарий
20.06.2020 10:42 Ответить
И даже тезисы по комментирования акции партии шмария! У кого-то еще есть сомнения что в стране оккупационная администрация о не т.н. офис президента?
показать весь комментарий
20.06.2020 10:45 Ответить
И это только то, что всплыло. А ведь умные люди вас зебилы предупреждали...
показать весь комментарий
20.06.2020 10:49 Ответить
Темники вам нужны? Извольте!
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОРОШЕНКО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

№1 и №2 - ""Сюжет такой -" хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу ". Один эпизод был 25 февраля, а второй - 27 февраля прошлого года во время поездки Запорожьем и Червоноградом".

№ 3 - "Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко."

В тех https://news.liga.net/politics/news/stalo-izvestno-v-kakih-delah-gbr-figuriruet-poroshenko-spisok 16 или 17 делах (открытых против Порошенко, - ред.)

НАБУ решило, что Порошенко больше не причастен к присвоению миллиардов Януковича. Ранее Нацбюро подозревало Петра Алексеевича в растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долл., арестованных на счетах его предшественника Януковича.

№4 ". Правда, 7 апреля пришла еще одна интересная весть: САП вернула в ГБР дело, где речь шла об узурпации власти Петром Порошенко.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное дело в отношении депутата Верховной рады и бывшего президента страны Петра https://www.gazeta.ru/tags/person/petr_poroshenko.shtml Порошенко .
На этот раз экс-главу государства подозревают в незаконных действиях при назначении судей Верховного суда, в частности, в том, что указы бывшего президента нарушили нормы конституции.
Дело против Порошенко возбуждено по статьям украинского УК о злоупотреблении властью или служебным положением, вмешательстве в деятельность судебных органов, невыполнении судебного решения и о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.
показать весь комментарий
20.06.2020 10:58 Ответить
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОРОШЕНКО - продолжение!!!!

№5 Моряки в Керченском проливе
№6 "Кузня на Рыбальском"
№7 Телеканал "Прямой"
Расследование ГБР относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов касается и сделки по ООО "Телеканал Прямой
№8 Высший совет правосудия
Еще одно уголовное производство ГБР, в котором фигурирует Петр Порошенко, касается возможного осуществления неправомерного влияния при проведении конкурсного отбора кандидатов для назначения членов Высшего совета правосуди
№9 Премьер-министр
Еще одного уголовное производство ГБР открыло по факту возможных нарушений при направлении в Верховную Раду представления относительно назначения премьер-министра Украины при отсутствии парламентской коалиции.
№10 Носители секретной информации
Предмет еще одного уголовного производства ГБР, в котором фигурирует пятый президент Украины, - возможная потеря материальных носителей секретной информации. В письменных пояснениях Порошенко указано, что речь идет о производстве, зарегистрированном "по факту совершения должностными лицами Администрации президента Украины, должности которых относятся к категории "А", утери материальных носителей секретной информации
№11 База "Ивушка"
Еще одно уголовное производство ГБР, в котором фигурирует имя пятого президента, касается возможного противоправного завладения имуществом базы "Ивашка" Украинского общества слепых (УОС). 4.3 га в пгт Козин для строительства базы отдыха УОС получило в 1998 году. По данным СМИ, в 2010 она была отчуждена по инвестиционной схеме. Вернуть через суд базу обществу слепых удалось только в 2015 году.
№12 Национализация ПриватБанка
Кроме того, расследует ГБР и возможное вмешательство в работу судей Окружного административного суда Киева по делу о национализации ПриватБанка. Речь идет о созыве Порошенко совещания Совета национальной безопасности и обороны после того, как https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/sud-udovletvoril-isk-kolomojskogo-po-nacionaliza-352207/ Окружной админсуд удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.
№13 Вмешательство в работу судей
Еще одно досудебное расследование ГБР касается уголовного производства относительно возможного вмешательства в деятельность судей при помощи несвоевременного назначения их на должности. Как сообщила ранее пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, речь идет о том, что, по данным следствия, Порошенко после начала судебной реформы в 2016 году
№14 1500 га земли
Как сообщают в ГБР, еще одно уголовное производство, в котором фигурирует Порошенко, касается возможных нарушений при отмене распоряжений местной администрации о причислении земельного участка общей площадью более 1500 га к землям запаса государственной собственности.
№ 15 Отдых на Мальдивах
И еще одно досудебное расследование ГБР касается возможных фактов незаконного пересечения Петром Порошенко государственной границы с использованием заведомо поддельных документов. Речь идет о его поездке в отпуск на Мальдивы вместе с семьей в начале 2018 года. Следователи ГБР проверяют информацию о том, что он якобы совершил перелет под чужим именем.
показать весь комментарий
20.06.2020 10:58 Ответить
Преступления Порошенко (продолжение)

Ой, совсем забыл историю с музеем, № 16!
показать весь комментарий
20.06.2020 10:59 Ответить
НОВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПОРОШЕНКО!
№17 !!!
Джамарики, фас!

"Государственное бюро расследований завело на пятого Президента Петра Порошенко дело "за разжигание межрелигиозной розни" из-за получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
"Отсиди за томос, Петя", - написал Добкин.
Он также опубликовал свое заявление в ГБР.Источник: https://censor.net/n3202960
показать весь комментарий
20.06.2020 11:00 Ответить
всі ці "Преступлєнія" пана Порошенко потрібно брати в лапки,тому що всі ці злочини існують тільки в хворій уяві ЗеБілів, віслюка Оманського, антиукраїнської, запроданської шобли,що згуртувалась навколо криворіжського малоросса Янелоха,та в уяві їх кураторов з-за поребрика.

А ось у віслюка вже повна торба реальних злочинів,починаючи від ігнорування повісток, паплюження і знущання над Україною та гідністю українців, від незаконного розгону Ради, від роботи на ворога, коли шмаркля виганяла наших вояків з обладнаних позицій під обстріли рашистської сволоти та їх шавок,колаборантського лайна, і закінчуючи організацією незаконного переслідування п'ятого Українського Президента.

А бєнядіктовна так,виконавець,шавка, що виконує злочинний наказ, сцить,розуміє,що скоює злочин, але все рівно гадить та віддано махає хвостом.
показать весь комментарий
20.06.2020 15:07 Ответить
И все по кацапски.
показать весь комментарий
20.06.2020 12:18 Ответить
Зацініть черговий "злочин Порошенка" -
https://censor.net/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/436396/sortby/date 20.06.2020 11:40 https://censor.net/blogs/3203249/chomu_poroshenko_ne_prins_vnok_do_mogili_mogo_batka
показать весь комментарий
20.06.2020 13:00 Ответить
ну якщо б українською то і х,, би з ним, а так ну мені цікаво я доживу до того часу що в Україні буде Україна . мені вже 44 рік .
показать весь комментарий
20.06.2020 14:08 Ответить
Ермак работает не на зе, а на кремль.
показать весь комментарий
20.06.2020 14:17 Ответить
ваньше я писал Ермак-мудак
теперь опираясь на темники буду писать
Ермак-Мудак
показать весь комментарий
20.06.2020 16:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 