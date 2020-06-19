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"Слуга народа" Лерос опубликовал темники для СМИ от советника главы ОП Подоляка о том, как писать про Ермака
"Слуга народа" Гео Лерос опубликовал ряд документов, свидетельствующих о том, что советник главы ОП Андрея Ермака Михаила Подоляк рассылает в СМИ темники с инструкциями о том, как писать про Андрея Ермака.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лерос написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Ермак как тот козел мычит всё, что ему Подоляк пишет)
Вижу некоторые СМИ разобрали заголовки прям из этого файла, лол"
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Пожалуйста, подождите...
Я раньше думал, что не на долго...
Лукашенко разгоняет парламент, чтобы сделать его карманным.
Лукашенко, через референдумы, повязывает лохторат "их" решением.
На референдумах очарованный демагогией лохторат отказывается от языка, национальных символов, а, следовательно, от истории.
Первое - реально для фигурантов дела это ничего не решает, давление на "Приват" и его прогиб - просто акт отчаяния. Идет следствие по по акту-требованию судебного решения в рамках процедуры акта RICO (борьба с организованной преступностью, международная юрисдикция).
Во-вторых - единственным следствием для Украины будет лишь то, что деньги по этому
эпизоду просто будут конфискованы США, а Украина не получит ничего.
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
в Україні зараз є президент чи лише присутній ********** та шобла москальських консерв-запроданців?
Для дєрьмака та ЗеБільної шобли ці ЦУ спускать їм їх куратори з масквабадського кремля та лубянки?
питання, лише одні питання...
Спасибо, 73% даунов и подонков, за такой вот дауншифт на 6 лет назад всего за 1 год.
Ніяких шаріїв у другому турі вже не було.
а за шмарклю голосувало 44%( 23+21)ВИБОРЦІВ вчи арифметику - корисна наука
А как обсырали Порошенко, лили грязь отовсюду!
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОРОШЕНКО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
№1 и №2 - ""Сюжет такой -" хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу ". Один эпизод был 25 февраля, а второй - 27 февраля прошлого года во время поездки Запорожьем и Червоноградом".
№ 3 - "Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко."
В тех https://news.liga.net/politics/news/stalo-izvestno-v-kakih-delah-gbr-figuriruet-poroshenko-spisok 16 или 17 делах (открытых против Порошенко, - ред.)
НАБУ решило, что Порошенко больше не причастен к присвоению миллиардов Януковича. Ранее Нацбюро подозревало Петра Алексеевича в растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долл., арестованных на счетах его предшественника Януковича.
№4 ". Правда, 7 апреля пришла еще одна интересная весть: САП вернула в ГБР дело, где речь шла об узурпации власти Петром Порошенко.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное дело в отношении депутата Верховной рады и бывшего президента страны Петра https://www.gazeta.ru/tags/person/petr_poroshenko.shtml Порошенко .
На этот раз экс-главу государства подозревают в незаконных действиях при назначении судей Верховного суда, в частности, в том, что указы бывшего президента нарушили нормы конституции.
Дело против Порошенко возбуждено по статьям украинского УК о злоупотреблении властью или служебным положением, вмешательстве в деятельность судебных органов, невыполнении судебного решения и о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.
№5 Моряки в Керченском проливе
№6 "Кузня на Рыбальском"
№7 Телеканал "Прямой"
Расследование ГБР относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов касается и сделки по ООО "Телеканал Прямой
№8 Высший совет правосудия
Еще одно уголовное производство ГБР, в котором фигурирует Петр Порошенко, касается возможного осуществления неправомерного влияния при проведении конкурсного отбора кандидатов для назначения членов Высшего совета правосуди
№9 Премьер-министр
Еще одного уголовное производство ГБР открыло по факту возможных нарушений при направлении в Верховную Раду представления относительно назначения премьер-министра Украины при отсутствии парламентской коалиции.
№10 Носители секретной информации
Предмет еще одного уголовного производства ГБР, в котором фигурирует пятый президент Украины, - возможная потеря материальных носителей секретной информации. В письменных пояснениях Порошенко указано, что речь идет о производстве, зарегистрированном "по факту совершения должностными лицами Администрации президента Украины, должности которых относятся к категории "А", утери материальных носителей секретной информации
№11 База "Ивушка"
Еще одно уголовное производство ГБР, в котором фигурирует имя пятого президента, касается возможного противоправного завладения имуществом базы "Ивашка" Украинского общества слепых (УОС). 4.3 га в пгт Козин для строительства базы отдыха УОС получило в 1998 году. По данным СМИ, в 2010 она была отчуждена по инвестиционной схеме. Вернуть через суд базу обществу слепых удалось только в 2015 году.
№12 Национализация ПриватБанка
Кроме того, расследует ГБР и возможное вмешательство в работу судей Окружного административного суда Киева по делу о национализации ПриватБанка. Речь идет о созыве Порошенко совещания Совета национальной безопасности и обороны после того, как https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/sud-udovletvoril-isk-kolomojskogo-po-nacionaliza-352207/ Окружной админсуд удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.
№13 Вмешательство в работу судей
Еще одно досудебное расследование ГБР касается уголовного производства относительно возможного вмешательства в деятельность судей при помощи несвоевременного назначения их на должности. Как сообщила ранее пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, речь идет о том, что, по данным следствия, Порошенко после начала судебной реформы в 2016 году
№14 1500 га земли
Как сообщают в ГБР, еще одно уголовное производство, в котором фигурирует Порошенко, касается возможных нарушений при отмене распоряжений местной администрации о причислении земельного участка общей площадью более 1500 га к землям запаса государственной собственности.
№ 15 Отдых на Мальдивах
И еще одно досудебное расследование ГБР касается возможных фактов незаконного пересечения Петром Порошенко государственной границы с использованием заведомо поддельных документов. Речь идет о его поездке в отпуск на Мальдивы вместе с семьей в начале 2018 года. Следователи ГБР проверяют информацию о том, что он якобы совершил перелет под чужим именем.
Ой, совсем забыл историю с музеем, № 16!
№17 !!!
Джамарики, фас!
"Государственное бюро расследований завело на пятого Президента Петра Порошенко дело "за разжигание межрелигиозной розни" из-за получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
"Отсиди за томос, Петя", - написал Добкин.
Он также опубликовал свое заявление в ГБР.Источник: https://censor.net/n3202960
А ось у віслюка вже повна торба реальних злочинів,починаючи від ігнорування повісток, паплюження і знущання над Україною та гідністю українців, від незаконного розгону Ради, від роботи на ворога, коли шмаркля виганяла наших вояків з обладнаних позицій під обстріли рашистської сволоти та їх шавок,колаборантського лайна, і закінчуючи організацією незаконного переслідування п'ятого Українського Президента.
А бєнядіктовна так,виконавець,шавка, що виконує злочинний наказ, сцить,розуміє,що скоює злочин, але все рівно гадить та віддано махає хвостом.
https://censor.net/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/436396/sortby/date 20.06.2020 11:40 https://censor.net/blogs/3203249/chomu_poroshenko_ne_prins_vnok_do_mogili_mogo_batka
теперь опираясь на темники буду писать
Ермак-Мудак