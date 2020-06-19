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взятка (6041) Львовщина (2795) Минобороны (9038) Офис Генпрокурора (2385)

На Львовщине главный инженер лесхоза Минобороны попался на взятке 61,5 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Во Львовской области правоохранители задержали на взятке главного инженера одного из военных лесных хозяйств Министерства обороны Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

На Львовщине главный инженер лесхоза Минобороны попался на взятке 61,5 тыс. грн, - прокуратура 01

"По данным следствия, взятка в размере 61,5 тыс. грн предназначалась за продажу гражданину неучтенной на оборонном предприятии лесопродукции без надлежащих товарно-сопроводительных документов. Задержан главный инженер после получения второй части взятки - 42,5 тыс. грн", - говорится в сообщении.

На Львовщине главный инженер лесхоза Минобороны попался на взятке 61,5 тыс. грн, - прокуратура 02

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Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия – осмотр места происшествия, а также обыски на госпредприятии и по месту проживания задержанного. По итогам их проведения будет решаться вопрос о сообщении главному инженеру о подозрении, избрании меры пресечения и отстраненииот должности.

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Какие же они все гнусные эти ермаки с леросами. Противно что вся эта мразь в правительстве.
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20.06.2020 11:47 Ответить
Зато при Порохе все так было классно, лес пилят продают , доллар с 8 до 30 летит. Все довольны. Во всем виноват путин. Про таможню и не вспоминали ( там отлично пилили бабло че вспоминать ) Никого не садят нет же коррупции, но и экономика не развиваеться, тока рошен рошен рошен. Тока обычным людям как-то ********* на унитаз работать за шоколадку.
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20.06.2020 12:45 Ответить
Шо за взятки непонятные,по 0,5к делют частями этот мизер,вот и попандос...
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20.06.2020 14:44 Ответить
 
 