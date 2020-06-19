На Львовщине главный инженер лесхоза Минобороны попался на взятке 61,5 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Во Львовской области правоохранители задержали на взятке главного инженера одного из военных лесных хозяйств Министерства обороны Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, взятка в размере 61,5 тыс. грн предназначалась за продажу гражданину неучтенной на оборонном предприятии лесопродукции без надлежащих товарно-сопроводительных документов. Задержан главный инженер после получения второй части взятки - 42,5 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия – осмотр места происшествия, а также обыски на госпредприятии и по месту проживания задержанного. По итогам их проведения будет решаться вопрос о сообщении главному инженеру о подозрении, избрании меры пресечения и отстраненииот должности.