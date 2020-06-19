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законопроект (3203) игорный бизнес (396) Арахамия (984) Слуга народа (2620)

В бюджет на 2020 год заложены 7 млрд грн. от игорного бизнеса, - "слуга народа" Арахамия

В бюджет на 2020 год заложены 7 млрд грн. от игорного бизнеса, -

Чтобы получить от игорного бизнеса 7 млрд гривен, заложенные в бюджете на 2020 год, законопроект о его легализации нужно рассмотреть на следующей неделе.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году мы можем получить около 7 млрд гривен. Если мы хотим эти 7 млрд гривен в этом году, мы его должны поставить пораньше. Если мы не хотим, сознательно от этого отказываемся, тогда мы можем это перенести на попозже", — сказал Арахамия.

По его словам, проект закона должны были начать рассматривать сегодня. Но из-за короткого рабочего дня в Раде, решили перенести рассмотрение на следующую неделю.

Читайте на Цензор.НЕТ: К законопроекту об игорном бизнесе с 3,5 тыс. поправок не планируют применять спецпроцедуру рассмотрения, - "слуга народа" Верещук

"Основной план на сегодня — в следующий вторник его начать, и где-то там к четвергу завершить", — уточнил Арахамия.

Он также сообщил, что к законопроекту подали около 3,5 тыс. поправок.

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Топ комментарии
+9
Ха-ха-ха. Украина разбогатеет на игорном бизнесе. Пенсионеры пойдут играть в рулетку - сразу все богатыми станут.
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19.06.2020 23:17
+7
АРА-хамия кудесник ты наш-----народ сейчас,под вашим руководством,в глубокой финансовой жопе,где деньги взять на казино ??????????
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19.06.2020 23:27
+4
Везде, в любом месте, где можно отбить игральные автоматы очень быстро.
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19.06.2020 23:22
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И где в Украине будет новый Лас-Вегас.
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19.06.2020 23:17 Ответить
Везде, в любом месте, где можно отбить игральные автоматы очень быстро.
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19.06.2020 23:22 Ответить
АРА-хамия кудесник ты наш-----народ сейчас,под вашим руководством,в глубокой финансовой жопе,где деньги взять на казино ??????????
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19.06.2020 23:27 Ответить
Зачем Лас Вегас? Арахамия с Зеленским пусть и играют
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19.06.2020 23:23 Ответить
Криворогульный Вегас))))))
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19.06.2020 23:31 Ответить
Ха-ха-ха. Украина разбогатеет на игорном бизнесе. Пенсионеры пойдут играть в рулетку - сразу все богатыми станут.
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19.06.2020 23:17 Ответить
А мають виключно мусора багатіти? Чи кудой?
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19.06.2020 23:21 Ответить
ти вважаєш, що мусора багатіють, бо грають в рулетку?
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19.06.2020 23:31 Ответить
Я считаю что дурные вопросы Говорят только об уровне того кто их ставит
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19.06.2020 23:34 Ответить
ага, тобто ти дебіл. То йди, дебіле, звідки прийшов.
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19.06.2020 23:35 Ответить
Такие дебил если тебе отвечаю😜
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19.06.2020 23:42 Ответить
А чим би й ні...
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19.06.2020 23:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RrPW9yGp0Nk
Кто главный врач в твоей психиатрической больнице?
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19.06.2020 23:21 Ответить
Тобі кращезнати, хто еже лікує. 😁
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19.06.2020 23:23 Ответить
А сколько в бюджет от штрафов заложено за дурантин?
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19.06.2020 23:20 Ответить
Уже сразу смешно... Остаётся легализовать
ещё наркотики и проституцию...
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19.06.2020 23:21 Ответить
Та да - як у цивілізованих
краінах. А дурні хай і далі сміються.
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19.06.2020 23:25 Ответить
Нина Лабунская,наркотики очевидно дерьмо,а вот легальная проституция и порнография(взрослая)-признак нормального устройства общества.Как и легальное короткоствольное оружие(вместе с законами,разрешающими его применение).
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19.06.2020 23:27 Ответить
дивуюсь чому досі не легалізовали - мабуть Аваков проти - наповненість гаманців мусорів критично впаде
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22.06.2020 07:19 Ответить
Добавьте ещё сколько же от легальной проституции и порнобизнеса,а там глядишь и от коррупции избавиться недолго!
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19.06.2020 23:22 Ответить
проституцією займатись чомусь заборонено, а народжувати дітей у чужі сім'ї - ні.
Країна абсурду (насправді ні - країна під окупацією)
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22.06.2020 07:20 Ответить
Ви, імбецили, з митниці не спромоглись податків набрати. Миші і там походу все з"їли. А там же клондайк.
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19.06.2020 23:30 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25201775.html Где деньги, Зеленски?

До бюджету на 2020 рік закладено 7 млрд грн від грального бізнесу, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 5690Парламент проголосовал за выделение 35 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом на дороги и мед оборудование. Пока что без конкретики: ни сколько именно из этих 35 млрд уйдёт на дороги, ни какие именно дороги. Сказано только, что и местного назначения, и государственного, а это даёт ещё больше места для манёвров с распилом бюджета.

Во-первых, вопрос, куда делись деньги из дорожного фонда? Сколько там их осталось? Топливный акциз же обещали направить в дорожный фонд, что пошло не так?

Во-вторых, вопрос, куда делись деньги из 3 млрд долларов от Газпрома, 35 млрд грн из которых зеленский уже до этого планировал выделить на дороги?

В-третьих, дороги местного назначения опять растворятся в тумане, а деньги уйдут слугам народа на местах, так?

В-четвертых, конец июня, а вы только сейчас выделяете деньги? То есть тендера не проведены, скоро дорожный сезон закончится, а про деньги на дороги только заговорили. Что строить то будем, дяди?

В-пятых, это шутка такая: из медицины на дороги? У нас же медицина уже на высшем уровне, никто ни в чем не нуждается, да?

В-шестых, мы так и продолжим смотреть ролики про «велике будівництво», в которых ничерта непонятно: ни где строится, ни что строится, ни сколько это в километрах, а только пиарится найвеличнишый?

В-седьмых, господи, ну, за что нам всё это: сколько выделено денег на бигборды и брендирование спецтехники цветами зеленского? Или без наклеечек не считается?

До бюджету на 2020 рік закладено 7 млрд грн від грального бізнесу, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 5690



https://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=ibigdan&itemid=25201775 https://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=ibigdan&itemid=25201775 https://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=ibigdan&itemid=25201775
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19.06.2020 23:38 Ответить
Кстати, Юльке дело шили за то, что она Киотские деньги на пенсии потратила.
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20.06.2020 08:52 Ответить
Буде чим пояснювати лишні міліони в деклараціях: "виграв в рулєтку"
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19.06.2020 23:30 Ответить
А КАК ЖЕ ШКОЛЫ БЕЗ ТУАЛЕТОВ В ЗДАНИИ !!!???...
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19.06.2020 23:37 Ответить
Клоун и Ара хотят на казино зарабатывать.
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19.06.2020 23:38 Ответить
Суки.... зламані життя закладено теж у "бюджет" ???
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19.06.2020 23:41 Ответить
Чтоб зеленым гнидам эти кровавые бабки вышли кровавым поносом!
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20.06.2020 02:48 Ответить
збс.. наркоман сухумский)
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20.06.2020 03:07 Ответить
"Слуги"! Поменяйте своего "глашатая", пожалейте его.
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20.06.2020 05:34 Ответить
Снова в каждой подворотне по 3 игроных лохотрона откроют на одном квадратном метре .
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20.06.2020 08:14 Ответить
Ну однозначно нужно что то решать, ведь найти где поиграть может каждый желающий найти, это у нас запрет на игры, но онлайн казино Беларуссии https://casinoplayby.com/ https://casinoplayby.com/ casinoplayby для игры на реальные деньги доступны всем желающим в интернете.
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07.07.2020 21:34 Ответить
 
 