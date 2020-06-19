В бюджет на 2020 год заложены 7 млрд грн. от игорного бизнеса, - "слуга народа" Арахамия
Чтобы получить от игорного бизнеса 7 млрд гривен, заложенные в бюджете на 2020 год, законопроект о его легализации нужно рассмотреть на следующей неделе.
Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"В этом году мы можем получить около 7 млрд гривен. Если мы хотим эти 7 млрд гривен в этом году, мы его должны поставить пораньше. Если мы не хотим, сознательно от этого отказываемся, тогда мы можем это перенести на попозже", — сказал Арахамия.
По его словам, проект закона должны были начать рассматривать сегодня. Но из-за короткого рабочего дня в Раде, решили перенести рассмотрение на следующую неделю.
Читайте на Цензор.НЕТ: К законопроекту об игорном бизнесе с 3,5 тыс. поправок не планируют применять спецпроцедуру рассмотрения, - "слуга народа" Верещук
"Основной план на сегодня — в следующий вторник его начать, и где-то там к четвергу завершить", — уточнил Арахамия.
Он также сообщил, что к законопроекту подали около 3,5 тыс. поправок.
Пожалуйста, подождите...
Кто главный врач в твоей психиатрической больнице?
ещё наркотики и проституцию...
краінах. А дурні хай і далі сміються.
Країна абсурду (насправді ні - країна під окупацією)
Парламент проголосовал за выделение 35 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом на дороги и мед оборудование. Пока что без конкретики: ни сколько именно из этих 35 млрд уйдёт на дороги, ни какие именно дороги. Сказано только, что и местного назначения, и государственного, а это даёт ещё больше места для манёвров с распилом бюджета.
Во-первых, вопрос, куда делись деньги из дорожного фонда? Сколько там их осталось? Топливный акциз же обещали направить в дорожный фонд, что пошло не так?
Во-вторых, вопрос, куда делись деньги из 3 млрд долларов от Газпрома, 35 млрд грн из которых зеленский уже до этого планировал выделить на дороги?
В-третьих, дороги местного назначения опять растворятся в тумане, а деньги уйдут слугам народа на местах, так?
В-четвертых, конец июня, а вы только сейчас выделяете деньги? То есть тендера не проведены, скоро дорожный сезон закончится, а про деньги на дороги только заговорили. Что строить то будем, дяди?
В-пятых, это шутка такая: из медицины на дороги? У нас же медицина уже на высшем уровне, никто ни в чем не нуждается, да?
В-шестых, мы так и продолжим смотреть ролики про «велике будівництво», в которых ничерта непонятно: ни где строится, ни что строится, ни сколько это в километрах, а только пиарится найвеличнишый?
В-седьмых, господи, ну, за что нам всё это: сколько выделено денег на бигборды и брендирование спецтехники цветами зеленского? Или без наклеечек не считается?
https://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=ibigdan&itemid=25201775 https://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=ibigdan&itemid=25201775 https://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=ibigdan&itemid=25201775