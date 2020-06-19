В бюджет на 2020 год заложены 7 млрд грн. от игорного бизнеса, - "слуга народа" Арахамия

Чтобы получить от игорного бизнеса 7 млрд гривен, заложенные в бюджете на 2020 год, законопроект о его легализации нужно рассмотреть на следующей неделе.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году мы можем получить около 7 млрд гривен. Если мы хотим эти 7 млрд гривен в этом году, мы его должны поставить пораньше. Если мы не хотим, сознательно от этого отказываемся, тогда мы можем это перенести на попозже", — сказал Арахамия.

По его словам, проект закона должны были начать рассматривать сегодня. Но из-за короткого рабочего дня в Раде, решили перенести рассмотрение на следующую неделю.

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"Основной план на сегодня — в следующий вторник его начать, и где-то там к четвергу завершить", — уточнил Арахамия.

Он также сообщил, что к законопроекту подали около 3,5 тыс. поправок.