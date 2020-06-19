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игорный бизнес (396) Арахамия (984)

В Украине работали 80 тысяч нелегальных игровых автоматов, - глава фракции "СН" Арахамия

В Украине работали 80 тысяч нелегальных игровых автоматов, - глава фракции

Еще несколько месяцев назад в Украине работали 80 тысяч нелегальных игровых автоматов, которые обслуживали 4 тысячи человек.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

"80 тысяч автоматов существовало всего лишь несколько месяцев назад, до того, как президент Зеленский сказал запретить полностью. Нелегальные, все полностью нелегальные. 80 тысяч, и в этом было занято более 4 тысяч человек, чтобы вам было понятно", — сказал Арахамия.

По его словам, сейчас практически все залы игровых автоматов закрыты.

"Но это будет недолго. Мы все прекрасно знаем, что еще при Юлии Владимировне было то же самое. Вначале закрытие, потом постепенное открытие, потом крышевание правоохранительными органами, и так далее. То есть, их необходимо легализовать", — добавил Арахамия.

Также на Цензор.НЕТ: В бюджет на 2020 год заложены 7 млрд грн. от игорного бизнеса, - "слуга народа" Арахамия

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Топ комментарии
+5
А как же мощный и бессмертный министр Аваков?
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19.06.2020 23:25
+3
Некогда ему. Прибыль от игровых залов подсчитывает.
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19.06.2020 23:42
+2
теперь все будут арсенбарисыча
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19.06.2020 23:26
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А как же мощный и бессмертный министр Аваков?
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19.06.2020 23:25 Ответить
Смертен, как и все.
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19.06.2020 23:27 Ответить
Некогда ему. Прибыль от игровых залов подсчитывает.
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19.06.2020 23:42 Ответить
теперь все будут арсенбарисыча
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19.06.2020 23:26 Ответить
авакян раскололся
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19.06.2020 23:26 Ответить
Да крепко взялись. Кто бы мог подумать что так сурово---Ой! Где ни сунься ----та замки висят, ленты поклеены, собаки и те стороной обходят! Ну нет у нас игры---сбылось!
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19.06.2020 23:28 Ответить
Аваков, как ты мог просто так взять и уволить 4 тыс чел без выходного пособия ?
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19.06.2020 23:33 Ответить
РАЗРЕШАЮ ЗЕБИТЬ НОГАМИ !)
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19.06.2020 23:39 Ответить
ТАК ДОБАВЬ ЧТО БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ ПРОРОССИЙСКИХ !!!
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19.06.2020 23:40 Ответить
Главное, что никто не ответил, пока другие, лохи легально работали, налоги платили, а эти жили по своим законам.
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19.06.2020 23:40 Ответить
ну это ж неплохо игровые автоматы, теперь будут легально. заплатил - и окучивай народ
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19.06.2020 23:42 Ответить
Ще не народилися такі дурні щоб податки платити. До цього працювали нелегально і нікого не боялися. Тепер буде легально, більше точок, а податки всеодно не будуть платити.
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20.06.2020 00:00 Ответить
ух ты, давно арахноида не было
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19.06.2020 23:49 Ответить
Дивився Слабоду поки не почалась реклама і вимкнув. Нафіга вона мені.
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19.06.2020 23:53 Ответить
От легализации игрового бизнеса экономика очень оживится. Бюджет треснет от поступлений....Можно ещё легализовать тяжёлые наркотики, рэкет, воровство, грабежи, угоны машин. фальшивомонетничество, заказные убийства. изнасилования, аферизм, госизмену....Страна расцветёт.... Столько рабочих мест. А кто-то говорил, что "слуги народа" - идиоты и бездари....
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19.06.2020 23:54 Ответить
как только зебараны из шоблы слуг сброда открывают рты, сразу становится понятно, что чуваки явно сидят на какой то дури))))
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19.06.2020 23:55 Ответить
Лучше бы он молчал.

Арахамия только что признался, что власть хотела бы закрыть игровые автоматы, но она не может, т.к. их крышует МВД, и власть готова сдаться и разрешить им делать это официально. Нормас ))
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19.06.2020 23:57 Ответить
То есть, их необходимо легализовать" добавил Арахамия - если пьянку нельзя предотвратить ее нужно возглавить
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20.06.2020 00:46 Ответить
Молодцы слуги, постепенно разгребают завалы которые в Украине годами никто не трогал а только наживался на крышевании и схемах( игорный бизнес не исключение)
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20.06.2020 01:18 Ответить
Тут нещодавно один користувач в екстазі (чи під екстазі)))) ) перераховував "досягнення" зебільної влади, в тому числі, цитую: "Закрили нарешті гральні заклади по всій Україні (Петро з цим впоратись не міг)" То як, закрили?))))))))))
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20.06.2020 01:47 Ответить
вона чё... так этому небритому и немытому все пофиг... его гондурас расчесанный беспокоит... экономика ему не нужна...
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20.06.2020 05:58 Ответить
И как же теперь будет жить без такого бабла "лучший" министр Рюкзаков ???
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20.06.2020 07:08 Ответить
Эта индустрия по всей стране разлагала полицию.
Сам факт, когда законы не выполняются без указки сверху - уничтожает чувство добра и зла.
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20.06.2020 07:23 Ответить
При живому КМУ, СБУ, МВС, НАЦГВАРДІЇ ДБР, НАБУ, НАЗК, ОГП, ОПУ, ВР. І ніхто не бачив порушень закону щодо заборони. Де тоді пулічні будинки, які теж працюють на "дядю" а не на бюджет ?
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20.06.2020 07:54 Ответить
а тепер підрахуйте скільки аваківська банда заробила за 6 років, враховуючи те що прибуток одного автомата мінімум 1000 в день
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20.06.2020 07:58 Ответить
Если они не законны и власть даже знает их количество, они не изъяты, не уничтожены, менеджмент не оштрафован на шестизначные цифры, а хозяева не сидят.. Да потому что многие во власти в доле или сами заняты в "этом бизнесе". Так где наше реформированное МВД с Аваковым, где реформированная прокуратура, суды, СБУ, следственные органы - наверное тоже " в бизнесе" или в доле.. Все это может вызвать только возмущение. Государство только рассказывает сколько у нас незаконной добычи янтаря, коррупции на таможне, фальсификата лекарств и спиртного и т.д, контрабанды, незаконных игровых автоматов, коррупции в гос аппарате, медицине, полиции в судах, наличие не объемного количества оружия на руках включая очень модные сейчас гранаты и многом другом. ( и это я еще не упомянул что агентура агрессора и его пятая колонная в стране чувствует себя в 100 раз вольготнее патриотов Ну и на кой нам извините тогда "государство" если оно только то и делает , что рассказывает нам о том что у нас в стране бардак. На кой мы содержим за счет налогов всю эту армию правоохранителей и служб. Тьфу одним словом.
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20.06.2020 08:02 Ответить
Они вроде все нелегальные.
Или только 80 000?
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20.06.2020 08:30 Ответить
а не проще авакова звільнити і притянути до відповідальності,за ці 80 тис і кришування???? про це арахмія не подумав?
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20.06.2020 09:00 Ответить
Тролеферма проти легалізації грального бізнесу, бо фінансується за рахунок нелегальної ігорки, що розцвіла при верховному кришувателі *****.
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22.06.2020 09:45 Ответить
 
 