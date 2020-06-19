В Украине работали 80 тысяч нелегальных игровых автоматов, - глава фракции "СН" Арахамия

Еще несколько месяцев назад в Украине работали 80 тысяч нелегальных игровых автоматов, которые обслуживали 4 тысячи человек.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

"80 тысяч автоматов существовало всего лишь несколько месяцев назад, до того, как президент Зеленский сказал запретить полностью. Нелегальные, все полностью нелегальные. 80 тысяч, и в этом было занято более 4 тысяч человек, чтобы вам было понятно", — сказал Арахамия.

По его словам, сейчас практически все залы игровых автоматов закрыты.

"Но это будет недолго. Мы все прекрасно знаем, что еще при Юлии Владимировне было то же самое. Вначале закрытие, потом постепенное открытие, потом крышевание правоохранительными органами, и так далее. То есть, их необходимо легализовать", — добавил Арахамия.

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