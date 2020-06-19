Если я поведу себя демократично, у меня шанс потерять страну вообще, - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что если он поступит демократично, то потеряет страну и его "проклянут", и его толкают на силовое разрешение ситуации в стране.

"Не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя демократично, покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года. Никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси", - заявил Лукашенко на совещании в пятницу в Минске, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сюжет с совещания показало государственный телеканал "Беларусь 1".

"Другой вариант. Меня просто толкают к тому, чтобы Лукашенко пошел на какое-то силовое разрешение этой ситуации", - добавил он.

Лукашенко при этом подчеркнул, что как лидер страны, "который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства", никому не позволит "сломать эту страну".

"На сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило", - подчеркнул он.

При этом, по мнению президента, люди, которые хотят изменить ситуацию в стране, "заблудшие" и не понимают, что их используют.

"Я пока прошу и предупреждаю: не делайте этого, не заставляйте власть идти на меры реагирования, не подталкивайте нас к этому", - резюмировал он.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.

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