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Беларусь (7771) Лукашенко (3542)

Если я поведу себя демократично, у меня шанс потерять страну вообще, - Лукашенко

Если я поведу себя демократично, у меня шанс потерять страну вообще, - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что если он поступит демократично, то потеряет страну и его "проклянут", и его толкают на силовое разрешение ситуации в стране.

"Не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя демократично, покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года. Никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси", - заявил Лукашенко на совещании в пятницу в Минске, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сюжет с совещания показало государственный телеканал "Беларусь 1".

"Другой вариант. Меня просто толкают к тому, чтобы Лукашенко пошел на какое-то силовое разрешение этой ситуации", - добавил он.

Лукашенко при этом подчеркнул, что как лидер страны, "который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства", никому не позволит "сломать эту страну".

"На сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило", - подчеркнул он.

При этом, по мнению президента, люди, которые хотят изменить ситуацию в стране, "заблудшие" и не понимают, что их используют.

"Я пока прошу и предупреждаю: не делайте этого, не заставляйте власть идти на меры реагирования, не подталкивайте нас к этому", - резюмировал он.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Беларуси: Маски сорваны не только с кукол, но и с кукловодов

Автор: 
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Топ комментарии
+33
Истерит диктатор. Его время подходит к концу. Он уже много дней занимается таким самогипнозом.
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20.06.2020 00:06
+28
Если и беларусы прогонят своего таракана, то россиянские лошпеты останутся в гордом одиночестве со своим вождём. Искренне желаю беларусам удачи!
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20.06.2020 00:04
+26
Лукашенко, ты такой же гандон как и ***** бункерное.....уйди, хватит мучить людей!!!
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20.06.2020 00:03
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Страница 4 из 4
Будет БАОРФ( белоруССкий автономный округ РФ)
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20.06.2020 20:50 Ответить
Як не парадоксально, але Лукашенко зараз правий. Білорусам зараз краще "пересидіти" й дочекатися, коли з лаптєстаном щось станеться, а до цього йде. Інакше будуть лежати під балалайниками й не пікнуть. Найактивніші підуть під ніж
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20.06.2020 12:32 Ответить
Лука- це такий собі мікро-хуйло. Боязно владу втрачати,бо з втратою влади відразу послідує тюремний срок на багато-багато років.Якщо ти,лука,такий крутий,то організуй нормальні вибори,запроси представників міжнародних організацій бути спостерігачами,от тоді і подивимись,що ти з себе представляєш,та як народ до тебе ставиться.А зараз ти просто престарілий тупий чмошник,який забув власні корені.Цікаво,лука ще може хоч який небудь віршик білоруською мовою прочитати?
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20.06.2020 12:51 Ответить
Білорусь - останній із могікан. Країна, вільна від giдівського керування. Тримайся Білорусь.
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20.06.2020 13:11 Ответить
Президент Белоруссии на все сто прав. Ибо подавляющая часть народа любого государства руководствуется в своих действиях, прежде всего, своими эмоциями. Поэтому, обладая соответствующими ресурсами и соответственными технологиями, можно управлять любым народом, настраивая его эмоции в нужное для себя русло. Поэтому Запад так ненавидит диктаторов, которые во благо своего народа и своей безопасности вынужден руководствоваться реальностью, а не своими эмоциями.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июнь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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20.06.2020 14:29 Ответить
Точно. Типа Пол Пота, Мао, или Бокассы. Все на благо народа упыри работали
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20.06.2020 15:24 Ответить
Между прочем, коммунизм - это рай земной, который необходимо человеку создать на земле по законам духовного мира - человек человеку друг, товарищ и брат (моральный кодекс строителя коммунизма), чтобы войти в Царство Божие. Ибо, отдавая - приобретаешь, беря - теряешь. Поэтому и сказано: «И ещё говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное» Мф. 19:24.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июнь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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20.06.2020 17:23 Ответить
Рано радіти - як що на місце Лукаша прийде кремлівська маріотнетка Україні буде не до радості
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20.06.2020 21:56 Ответить
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