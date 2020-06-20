Правоохранители находятся на втором месте среди госслужащих по количеству заболеваний коронавирусом, - Геращенко о выделении средств для МВД

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко объяснил для чего нужно увеличение финансирования правоохранительных органов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Замминистра отметил: "Сегодня на бюджетном комитете Рады рассматривался вопрос о выделении 2,7 миллиарда гривен на доплаты полицейским, спасателям, нацгвардейцам и пограничникам из так называемого короновирусного фонда бюджета.



Доплаты в размере 50 % от должностных окладов должны будут получить 87 000 сотрудников структур МВД.



В том числе, их должны будут получить 67 000 полицейских, каждый день контактирующие со значительным количеством людей на улицах и в рабочих помещениях.



Член бюджетного Комитета, депутат от фракции "Голос", выступил с резкой критикой выделения средств на мотивацию полицейских, которые рискуют своим здоровьем и жизнью вместе с врачами, стоя на переднем краю борьбы с короновирусом.



Мол зачем поощрять полицейских, которые бьют людей на митингах.



Я напомнил депутату от "Голоса", о том, что после медиков, сотрудники структур МВД, находятся на втором месте по заболеваемости среди госслужащих - по состоянию на вчера - 681 заболевший полицейский, пограничник, гвардеец, спасатель и 180 членов их семей.



Я также напомнил депутату от "Голоса" и другим его коллегам, что работа полицейских, спасателей, гвардейцев, пограничников - есть ежедневный риск потерять свою жизнь и здоровье. И что не надо всех грести под одну гребёнку. У нас в полиции есть как герои так и те, за чьи поступки бывает стыдно.



Но, нельзя своими действиями демотивировать и разрушать работу правоохранительной системы.



Несмотря на жесткую критику Бюджетный комитет Парламента поддержал инициативу МВД и 87 000 сотрудников структур МВД получать доплаты к своей зарплате. 16 голосов - "За", 2 - "Против", 1 - "Воздержался".



И я благодарен всем депутатам, кто поддержал решение о мотивационном пакете для правоохранителей, борющихся плечом к плечу вместе с медиками".

Геращенко продолжил: "Это было о хорошем. А теперь о плохом.



Сегодня в Днепре, при задержании грабителя подозреваемого в вооружённом похищении 4 миллионов гривен от двух огнестрельных ранений погиб старший лейтенант полиции Дарвин Потуданский, 1990 года рождения.

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Истекая кровью, он успел помочь своим товарищам обезоружить и надеть наручники на преступника.



Так что доплаты, господин депутат член бюджетного комитета от фракции "Голос", получит не 67 000, а 66 999 полицейских...



На фото, погибший сегодня 30 летний старший лейтенант Дарвин Потуданский





Его должностной оклад был 7 тысяч гривен. С премией получалось около 13 тысяч гривен.



Если бы Дарвин сегодня не погиб при задержании преступника он бы получил надбавку из фонда по борьбе с короновирусом в 3500 гривен в месяц.



Сотрудники полиции вместе с следователями ДБР восстанавливают все детали трагедии. Подробности будут завтра.



А Днепровские оперативники будут всю ночь вычислять и задерживать остальных членов банды вооруженных грабителей, пока все Украина готовиться отойти ко сну ..."