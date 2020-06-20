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Правоохранители находятся на втором месте среди госслужащих по количеству заболеваний коронавирусом, - Геращенко о выделении средств для МВД

Правоохранители находятся на втором месте среди госслужащих по количеству заболеваний коронавирусом, - Геращенко о выделении средств для МВД

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко объяснил для чего нужно увеличение финансирования правоохранительных органов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Замминистра отметил: "Сегодня на бюджетном комитете Рады рассматривался вопрос о выделении 2,7 миллиарда гривен на доплаты полицейским, спасателям, нацгвардейцам и пограничникам из так называемого короновирусного фонда бюджета.

Доплаты в размере 50 % от должностных окладов должны будут получить 87 000 сотрудников структур МВД.

В том числе, их должны будут получить 67 000 полицейских, каждый день контактирующие со значительным количеством людей на улицах и в рабочих помещениях.

Член бюджетного Комитета, депутат от фракции "Голос", выступил с резкой критикой выделения средств на мотивацию полицейских, которые рискуют своим здоровьем и жизнью вместе с врачами, стоя на переднем краю борьбы с короновирусом.

Мол зачем поощрять полицейских, которые бьют людей на митингах.

Я напомнил депутату от "Голоса", о том, что после медиков, сотрудники структур МВД, находятся на втором месте по заболеваемости среди госслужащих - по состоянию на вчера - 681 заболевший полицейский, пограничник, гвардеец, спасатель и 180 членов их семей.

Я также напомнил депутату от "Голоса" и другим его коллегам, что работа полицейских, спасателей, гвардейцев, пограничников - есть ежедневный риск потерять свою жизнь и здоровье. И что не надо всех грести под одну гребёнку. У нас в полиции есть как герои так и те, за чьи поступки бывает стыдно.

Но, нельзя своими действиями демотивировать и разрушать работу правоохранительной системы.

Несмотря на жесткую критику Бюджетный комитет Парламента поддержал инициативу МВД и 87 000 сотрудников структур МВД получать доплаты к своей зарплате. 16 голосов - "За", 2 - "Против", 1 - "Воздержался".

И я благодарен всем депутатам, кто поддержал решение о мотивационном пакете для правоохранителей, борющихся плечом к плечу вместе с медиками".

Геращенко продолжил: "Это было о хорошем. А теперь о плохом.

Сегодня в Днепре, при задержании грабителя подозреваемого в вооружённом похищении 4 миллионов гривен от двух огнестрельных ранений погиб старший лейтенант полиции Дарвин Потуданский, 1990 года рождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейский погиб в Днепре при задержании подозреваемого в разбойном нападении, - Нацполиция. ФОТО

Истекая кровью, он успел помочь своим товарищам обезоружить и надеть наручники на преступника.

Так что доплаты, господин депутат член бюджетного комитета от фракции "Голос", получит не 67 000, а 66 999 полицейских...

На фото, погибший сегодня 30 летний старший лейтенант Дарвин Потуданский

Правоохранители находятся на втором месте среди госслужащих по количеству заболеваний коронавирусом, - Геращенко о выделении средств для МВД 01

Его должностной оклад был 7 тысяч гривен. С премией получалось около 13 тысяч гривен.

Если бы Дарвин сегодня не погиб при задержании преступника он бы получил надбавку из фонда по борьбе с короновирусом в 3500 гривен в месяц.

Сотрудники полиции вместе с следователями ДБР восстанавливают все детали трагедии. Подробности будут завтра.

А Днепровские оперативники будут всю ночь вычислять и задерживать остальных членов банды вооруженных грабителей, пока все Украина готовиться отойти ко сну ..."

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Топ комментарии
+20
Да, это горе. Если вымрут - некому будет коррупцию охранять.
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20.06.2020 00:39
+13
менты никого не проверяют.
Огромное кол-во людей не соблюдают карантин или работают с нарушениями, и где стражи порядка?? но бабла им надо выделить.

Кстати, какая ср. зарплата врача? В районе 5 тыс. грн?
А мента?? От 15? так кому надо поднять зарплату?
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20.06.2020 00:45
+12
А почему обычные граждане денег не получают за то, что инфицировались ? Ментам платят за ковид, медикам платят, а граждан обдирают как липку, штрафами, за то, что они еще не заразились, а только вероятность такая возможна в будущем.Лишили возможности заработать, детей лишили образования, всех лишили медицинской помощи, один ковид лечат, носятся с ним , как с писаной торбой. Платите и гражданам за заражение, они тоже налогоплательщики, хоть так бы заработали в эти трудные времена.
Прям злочинне угруповання, медики с полицией, спелись и пилят бюджет миллиардами, а простых людей обложили грабительскими штрафами, и масками в жару мордуют.
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20.06.2020 00:53
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Да, это горе. Если вымрут - некому будет коррупцию охранять.
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20.06.2020 00:39 Ответить
выделить мани мани, это святое, на это слуги мастера.
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20.06.2020 00:42 Ответить
"И я благодарен всем депутатам, кто поддержал решение о мотивационном пакете для правоохранителей борющихся плечо у покус вместе с медиками". - ЩО?Источник:https://censor.net/n3203228
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20.06.2020 00:44 Ответить
681 заболевший полицеймейский
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20.06.2020 08:09 Ответить
в полиции есть как герои так и те, за чьи поступки бывает стыдно,ю.
Источник: https://censor.net/n3203228
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20.06.2020 08:10 Ответить
Слуги черта авакова.
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20.06.2020 12:05 Ответить
фокус-покус
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20.06.2020 08:14 Ответить
менты никого не проверяют.
Огромное кол-во людей не соблюдают карантин или работают с нарушениями, и где стражи порядка?? но бабла им надо выделить.

Кстати, какая ср. зарплата врача? В районе 5 тыс. грн?
А мента?? От 15? так кому надо поднять зарплату?
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20.06.2020 00:45 Ответить
За що мусорам, а не лікарям, надбавки? Що вони взагалі роблять такого відповідального не за зарплатню?
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20.06.2020 00:45 Ответить
А почему обычные граждане денег не получают за то, что инфицировались ? Ментам платят за ковид, медикам платят, а граждан обдирают как липку, штрафами, за то, что они еще не заразились, а только вероятность такая возможна в будущем.Лишили возможности заработать, детей лишили образования, всех лишили медицинской помощи, один ковид лечат, носятся с ним , как с писаной торбой. Платите и гражданам за заражение, они тоже налогоплательщики, хоть так бы заработали в эти трудные времена.
Прям злочинне угруповання, медики с полицией, спелись и пилят бюджет миллиардами, а простых людей обложили грабительскими штрафами, и масками в жару мордуют.
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20.06.2020 00:53 Ответить
так они все в масках всегда ходят. как они заражаются то? на службе? значит выпороть командиров и навести порядок. дома? а при чем тут МВД тогда? нипанятна
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20.06.2020 00:56 Ответить
Від Вас такого не очікував ! Лайк .
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20.06.2020 04:16 Ответить
почему?
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20.06.2020 07:45 Ответить
Песня про пандемию Ковида.
https://www.youtube.com/watch?v=j83QVJVG2Vg
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20.06.2020 00:58 Ответить
обнять и плакать
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20.06.2020 01:02 Ответить
Антоніну?
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20.06.2020 22:50 Ответить
"правоохоронців"
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21.06.2020 17:55 Ответить
Зе боится народа Украины потому берёт в долг у мвф и бросает эти средства на полицаев.
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20.06.2020 01:04 Ответить
зарплата лікаря 5тис
зарплата поліцая 15 тис
гепайте мудрий нарід і надалі - вони це заслужили
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20.06.2020 01:15 Ответить
У лікаря НЕМАЄ статусу "держслужбовець"
А у антохі і його поліцаїв Є.
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20.06.2020 08:17 Ответить
Мусора и слуги совсем оборзели
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20.06.2020 01:55 Ответить
В Україні відсутні правоохороннці за визначенням !
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20.06.2020 04:17 Ответить
Нє,Тоха.Цифра захворюваності на ковідку в нашій країні прямо пропорційна до кількості проведених тестів.
І не зрозуміло,чому медики не отримують надбавку,а мєнтам з фонду такий подарунок ?
А може і продавцям в магазинах і аптеках трошки грошенят з фонду відсипати ?-Вони точно контактують з набагато більшою кількістю людей.
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20.06.2020 05:24 Ответить
Я напомнил депутату от "Голоса", о том, что после медиков, сотрудники структур МВД, находятся на втором месте по заболеваемости среди госслужащих - по состоянию на вчера - 681 заболевший полицеймейский, пограничник, гвардеец, спасатель и 180 членов их семей.Источник: https://censor.net.ua/n3203228
Ххххххххххххххххххх
А я в свою очередь хочу спросить у неуважаемого сурла Геращенко: а сколько зараженньіх короновирусом врачей? А сколько зараженньіх ментов умерло от "короньі" и сколько врачей?
А имя Иван Гайда тебе, к сожалению здоровьем пьішащий Геращенко, тебе, суке, о чем-то говорит?
И последний вопрос: почему тьі, козел, не до сих пор не заразился и не сдох, тварь?
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20.06.2020 06:24 Ответить
Дают премии не за бардак а за порядок. Если у кого порядок с ковидом то в ВСУ. А так это выглядит как поощрение за заражние. У кого больше зараженых тому и платят. Ясно для чего ковид нужен?
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20.06.2020 06:50 Ответить
А де ви їх взагалі бачили. Ці сцикуни сидять по норам. От реально. Я за час карантину, у місті, бачив їх може два рази....А, суки. зарплатню і надбавки получають.
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20.06.2020 07:17 Ответить
(но врачи - не госслужащие!) Никто им статус госслужащие не давал.
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20.06.2020 07:33 Ответить
а где деньги взять, антон? в тумбочке?
шо ты шо твой аваков - по-ть в фейсбуке герои, а как доходит до дела - то берем деньги в бюджете
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20.06.2020 08:03 Ответить
так мусаров розвелось як собак нєрєзаних - ото яку б статістіку не візьми, вони там в перших рядах - по вбивствам, згвалтуванням, грабєжам, корупції. Странно, чого вони не перші по колічеству заболєвших - ма'ть тому шо контактіруют з людьми гумовими кийками та ногами б'ють лежачих.
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20.06.2020 08:06 Ответить
Если бы Дарвин сегодня не погиб при задержании преступника он бы получил надбавку из фонда по борьбе с короновирусом в 3500 гривен в месяц. Источник: https://censor.net/n3203228
*** прємія Дарвіна
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20.06.2020 08:13 Ответить
який бюджет МВС і МОЗу? в ментів штати роздуті нехай набирають вільнонайманих працівників
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20.06.2020 08:42 Ответить
Не хабарем єдиним існує українська мусарня. Іноді трапляється й таке ДОРОГІ поліцаї.
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20.06.2020 08:46 Ответить
В усіх країнах проти поліції--хабарникі,бандити, злодії,шахраї і інша наволоч. Законослухняний громадянин до поліції відноситься з розумінням. Але ж ті порушникі нахабніше і кричать в одрес поліції і їм вона не потрібна,бо грабувать і вбивать їм буде простіше. Все не так просто з цим питанням.Але явне одне--кричать більше порушникі.
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20.06.2020 09:03 Ответить
Забыли про первые эшелоны борцунов - судьи, прокуроры, СБУ и прочая срань...
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20.06.2020 09:59 Ответить
это называется приплатите и мы будем дубинками добивать митингующих
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20.06.2020 10:35 Ответить
хай ідуть наХ... слідом за тобою, всерівно ніхера не роблять під твоїм керівництвом авакінської сраки!
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20.06.2020 12:05 Ответить
Это манипуляция: полицейских чаще тестируют, поэтому зараженных выявляют чаще. Почему бы тогда кондукторам не повысить зарплату, они ведь тоже контактируют с большим количеством народа, и кассирам.
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20.06.2020 13:05 Ответить
Прикрывать свои "рюкзачки" погибшими -это позор!
Рюкзакова в тюрьму.
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20.06.2020 14:57 Ответить
Антошка, а ти точно не кацап? Бо лапшу вішаєш чисто як москаль.
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21.06.2020 09:03 Ответить
 
 