Правоохранители находятся на втором месте среди госслужащих по количеству заболеваний коронавирусом, - Геращенко о выделении средств для МВД
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко объяснил для чего нужно увеличение финансирования правоохранительных органов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Замминистра отметил: "Сегодня на бюджетном комитете Рады рассматривался вопрос о выделении 2,7 миллиарда гривен на доплаты полицейским, спасателям, нацгвардейцам и пограничникам из так называемого короновирусного фонда бюджета.
Доплаты в размере 50 % от должностных окладов должны будут получить 87 000 сотрудников структур МВД.
В том числе, их должны будут получить 67 000 полицейских, каждый день контактирующие со значительным количеством людей на улицах и в рабочих помещениях.
Член бюджетного Комитета, депутат от фракции "Голос", выступил с резкой критикой выделения средств на мотивацию полицейских, которые рискуют своим здоровьем и жизнью вместе с врачами, стоя на переднем краю борьбы с короновирусом.
Мол зачем поощрять полицейских, которые бьют людей на митингах.
Я напомнил депутату от "Голоса", о том, что после медиков, сотрудники структур МВД, находятся на втором месте по заболеваемости среди госслужащих - по состоянию на вчера - 681 заболевший полицейский, пограничник, гвардеец, спасатель и 180 членов их семей.
Я также напомнил депутату от "Голоса" и другим его коллегам, что работа полицейских, спасателей, гвардейцев, пограничников - есть ежедневный риск потерять свою жизнь и здоровье. И что не надо всех грести под одну гребёнку. У нас в полиции есть как герои так и те, за чьи поступки бывает стыдно.
Но, нельзя своими действиями демотивировать и разрушать работу правоохранительной системы.
Несмотря на жесткую критику Бюджетный комитет Парламента поддержал инициативу МВД и 87 000 сотрудников структур МВД получать доплаты к своей зарплате. 16 голосов - "За", 2 - "Против", 1 - "Воздержался".
И я благодарен всем депутатам, кто поддержал решение о мотивационном пакете для правоохранителей, борющихся плечом к плечу вместе с медиками".
Геращенко продолжил: "Это было о хорошем. А теперь о плохом.
Сегодня в Днепре, при задержании грабителя подозреваемого в вооружённом похищении 4 миллионов гривен от двух огнестрельных ранений погиб старший лейтенант полиции Дарвин Потуданский, 1990 года рождения.
Истекая кровью, он успел помочь своим товарищам обезоружить и надеть наручники на преступника.
Так что доплаты, господин депутат член бюджетного комитета от фракции "Голос", получит не 67 000, а 66 999 полицейских...
На фото, погибший сегодня 30 летний старший лейтенант Дарвин Потуданский
Его должностной оклад был 7 тысяч гривен. С премией получалось около 13 тысяч гривен.
Если бы Дарвин сегодня не погиб при задержании преступника он бы получил надбавку из фонда по борьбе с короновирусом в 3500 гривен в месяц.
Сотрудники полиции вместе с следователями ДБР восстанавливают все детали трагедии. Подробности будут завтра.
А Днепровские оперативники будут всю ночь вычислять и задерживать остальных членов банды вооруженных грабителей, пока все Украина готовиться отойти ко сну ..."
Пожалуйста, подождите...
Источник: https://censor.net/n3203228
Огромное кол-во людей не соблюдают карантин или работают с нарушениями, и где стражи порядка?? но бабла им надо выделить.
Кстати, какая ср. зарплата врача? В районе 5 тыс. грн?
А мента?? От 15? так кому надо поднять зарплату?
Прям злочинне угруповання, медики с полицией, спелись и пилят бюджет миллиардами, а простых людей обложили грабительскими штрафами, и масками в жару мордуют.
https://www.youtube.com/watch?v=j83QVJVG2Vg
зарплата поліцая 15 тис
гепайте мудрий нарід і надалі - вони це заслужили
А у антохі і його поліцаїв Є.
І не зрозуміло,чому медики не отримують надбавку,а мєнтам з фонду такий подарунок ?
А може і продавцям в магазинах і аптеках трошки грошенят з фонду відсипати ?-Вони точно контактують з набагато більшою кількістю людей.
Ххххххххххххххххххх
А я в свою очередь хочу спросить у неуважаемого сурла Геращенко: а сколько зараженньіх короновирусом врачей? А сколько зараженньіх ментов умерло от "короньі" и сколько врачей?
А имя Иван Гайда тебе, к сожалению здоровьем пьішащий Геращенко, тебе, суке, о чем-то говорит?
И последний вопрос: почему тьі, козел, не до сих пор не заразился и не сдох, тварь?
шо ты шо твой аваков - по-ть в фейсбуке герои, а как доходит до дела - то берем деньги в бюджете
*** прємія Дарвіна
Рюкзакова в тюрьму.