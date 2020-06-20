"Европейская солидарность" определится с кандидатом в мэры Киева в августе, - Гончаренко. ВИДЕО

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко рассказал о своих амбициях на местных выборах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".

Отвечая на вопрос, почему в Киеве так много его рекламы и не означает ли это, что он будет баллотиирваться на мэра Киева, Гончаренко заявил: "Это означает, что наша политическая команда, "Европейская солидарность" заявляет некоторую политическую позицию. Мы в Киеве есть партия номер один по поддержке людей и за это очень благодарны киевлянам и мы начинаем презентовать свою программу. Безусловно это связано с местными выборрами. И мы считаем, что именно на местных выборах должен начаться процесс очищения Украины от команды Зеленского и от всей этой власти, которая показала свою полную профнепригодность за год и ведет Украинуу просто в пропасть. Поэтому нельзя допустить, чтобы тот хаос, который властвует на центральном уровне опустился еще и на местный уровень. И во-вторых, мы должны продемонстрировать Зеленскому, и это в первую очередь должен сделать Киев, как столица государства, что та политика, которую он ведет не имеет поддержки людей".

Говоря о том, будет ли он выдвигаться, Гончаренко заявил, что согласно законодательства выдвижение кандидатов будет в августе и тогда партия определится со своим кандидатом.



