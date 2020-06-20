"Европейская солидарность" определится с кандидатом в мэры Киева в августе, - Гончаренко. ВИДЕО
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко рассказал о своих амбициях на местных выборах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".
Отвечая на вопрос, почему в Киеве так много его рекламы и не означает ли это, что он будет баллотиирваться на мэра Киева, Гончаренко заявил: "Это означает, что наша политическая команда, "Европейская солидарность" заявляет некоторую политическую позицию. Мы в Киеве есть партия номер один по поддержке людей и за это очень благодарны киевлянам и мы начинаем презентовать свою программу. Безусловно это связано с местными выборрами. И мы считаем, что именно на местных выборах должен начаться процесс очищения Украины от команды Зеленского и от всей этой власти, которая показала свою полную профнепригодность за год и ведет Украинуу просто в пропасть. Поэтому нельзя допустить, чтобы тот хаос, который властвует на центральном уровне опустился еще и на местный уровень. И во-вторых, мы должны продемонстрировать Зеленскому, и это в первую очередь должен сделать Киев, как столица государства, что та политика, которую он ведет не имеет поддержки людей".
Говоря о том, будет ли он выдвигаться, Гончаренко заявил, что согласно законодательства выдвижение кандидатов будет в августе и тогда партия определится со своим кандидатом.
Пожалуйста, подождите...
Рік тому "зелений вірус" некомпетентності захопив центральну владу. Протягом року він зсередини підточує сили країни і наближає її до хаосу. Зухвалі волюнтаристські лозунги про "кінець епох" так і не були втілені в життя. Натомість, суверенність держави, яку ми будували роками і відстоювали на Сході, дала тріщини.
Цієї осені вірус може перекинутися на місцеву владу.
Центральним полем боротьби буде Київ. Столиця ― це місто, з якого починається Україна. Символічне для кожного українця. Тому сюди будуть спрямовані найбільші сили тих, кому хочеться за будь-яку ціну осквернити його. Наше завдання просте. Не дати цьому статися.
Місцеві вибори в Києві ― це, по суті, референдум недовіри Зеленському. Звідси починалися українські революції. Отже, восени з Києва почнеться очищення влади від "зелені".
Зеленими в Києві мають бути тільки каштани.
Что бы предотвратить дальнейшее превращение города в каменные джунгли, придется договариваться с Юлькой и поддерживать ее Томенко.
И Кондитер хочет, что его защищали. Хрен...
Кондитер заселил власть своими хиртожопыми соплеменниками -
для украинцев места остались только на фронте.
Кондитер страну на военные рельсы не перевел - зато произошли гешефты.
Этот список можно долго продолжать.
п.с.
"Армия, мова, віра"?
Это ему, безусловно, зачтется в плюс.
Хотя понятно, что это был всего лишь пиар...
1. "Кондитер выпестовал элитную коррупцию" - не согласен. слово "выпестовал" означает вырастил. т.е. до него элитная коррупция находилась в зачаточном состоянии. т.е. ты хочешь сказать что при овоще коррупции (элитной) практически небыло?
2. "Кондитер заселил власть своими хиртожопыми соплеменниками " - согласен. и это правильно. потому что Порошенко - украинец.
3. "Кондитер страну на военные рельсы не перевел" - что ты имеешь ввиду? военное положение и всеобщая трудовая повинность? а как тогда провести выборы? а как быть с тем что попытка локального ввода ограниченного варианта ВП вызвала массу гневных воплей внутри страны?
4. "зато произошли гешефты." - не понимаю гнева. Гешефт - выгодная сделка. Какой смысл в невыгодных сделках? Не понимаю криминала.
У меня четкое ощущение что ты просто разговариваешь лозунгами не понимая ни сути ни смысла. Возможно я ошибаюсь и ты сможешь все-таки ответить на мою просьбу не используя предвыборные штампы образца 2019 года
А мені - бридко за ту брехню на форумі. І я її крию спамом.
https://youtu.be/giTIP0SoME4
Якби в ЄС розраховували перемогти Кличка - висували би куди більших важковаговиків. Наприклад, В'ячеслава Кириленка, який має достатній досвід адміністративної роботи.
Уже три дня у метро Унивесритет висит плакат Гончаренко "Зелёными в Киеве должны быть только каштаны!"
становится все интереснее....
Вперше за рік партія "Слуга народу" втратила лідерство в Києві - тепер вона на другому місці, на першому - "Європейська солідарність". Але столиця - це політичний медіатор і тепер рейтинг обвалиться в регіонах. Так було завжди.
Кандидатом в міські голови Львова від Зеленського стане Садовий - прогнозують експерти.
Садовий давно в команді Зеленського - публічно підтримав призначення в РНБО українофоба Сівохо; члени його команди - Подоляк та Чаплінський, працювали заступниками міністрів в першому уряді Зеленського; колишній депутат від "Самопомочі" Пастух - заступник голови Харківської ОДА, а діючий депутат Бакунець голосує синхронно з владою.
Деталі дивіться у програмі "СтопРеванш" у неділю, 21 червня, о 19:30 на "5 каналі".