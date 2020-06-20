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Киев (24765) Гончаренко (532)

"Европейская солидарность" определится с кандидатом в мэры Киева в августе, - Гончаренко. ВИДЕО

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко рассказал о своих амбициях на местных выборах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".

Отвечая на вопрос, почему в Киеве так много его рекламы и не означает ли это, что он будет  баллотиирваться на мэра Киева, Гончаренко заявил: "Это означает, что наша политическая команда, "Европейская солидарность" заявляет некоторую политическую позицию. Мы в Киеве есть партия номер один по поддержке людей и за это очень благодарны киевлянам и мы начинаем презентовать свою программу. Безусловно это связано с местными выборрами. И мы считаем, что именно на местных выборах должен начаться процесс очищения Украины от команды Зеленского и от всей этой власти, которая показала свою полную профнепригодность за год и ведет Украинуу просто в пропасть. Поэтому нельзя допустить, чтобы тот хаос, который властвует на центральном уровне опустился еще и на местный уровень. И во-вторых, мы должны продемонстрировать Зеленскому, и это в первую очередь должен сделать Киев, как столица государства, что та политика, которую он ведет не имеет поддержки людей". 

Говоря о том, будет ли он выдвигаться, Гончаренко заявил, что согласно законодательства выдвижение кандидатов будет в августе и тогда партия определится со своим кандидатом. 

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Топ комментарии
+25
Не раздирайте голоса!
Договаривайтесь с Клычем !
иначе пролезет ЗЕльоная плесень
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20.06.2020 02:06
+16
Дубинский не нужен в Киеве
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20.06.2020 03:48
+13
Найди мне место в Украине, где на сейчас поддержка зеленых шмарлей больше, чем у Пети) у Пети хоть есть какая-то электоральная база, которая будет поддерживать его в любом случае,
даже у ******** и опзж есть 20% имбицилов, а у зелени такого нету, люди по приколу проголосовали, теперь извиняются, была поддержка и стерлась в ноль, нет ни поддержки, ни постоянной электроальной базы, не предоставляет он никаких ценностей, за которые люди готовы пойти за ним, полное ничтожество
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20.06.2020 03:05
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Страница 3 из 3
Шо опять Свинарчука из корпорации Богдан?
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20.06.2020 07:54 Ответить
не, тебя, плесень , поставим. Ты ж когда при памперсе еще очень даже боец
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20.06.2020 08:43 Ответить
До речі, про Свинарчуків... Чому не сидять свинарчуки? Зеленський вже рік як президент.
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20.06.2020 09:11 Ответить
Хто від ЄС не пішов - він відтягне від Кличка 5-7% голосів,які можуть стати аирішальними у боротьбі з представником МН. Вибори у ВР мало чому навчили
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20.06.2020 08:01 Ответить
Я думаю с Кличко Порох порешает!
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20.06.2020 08:06 Ответить
Гончаренко поздравляю с профессиональным праздником "Днём Медсестры",только благодаря мед братьям украинцы меньше болеют
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20.06.2020 08:10 Ответить
Гончаренко

Рік тому "зелений вірус" некомпетентності захопив центральну владу. Протягом року він зсередини підточує сили країни і наближає її до хаосу. Зухвалі волюнтаристські лозунги про "кінець епох" так і не були втілені в життя. Натомість, суверенність держави, яку ми будували роками і відстоювали на Сході, дала тріщини.

Цієї осені вірус може перекинутися на місцеву владу.

Центральним полем боротьби буде Київ. Столиця ― це місто, з якого починається Україна. Символічне для кожного українця. Тому сюди будуть спрямовані найбільші сили тих, кому хочеться за будь-яку ціну осквернити його. Наше завдання просте. Не дати цьому статися.

Місцеві вибори в Києві ― це, по суті, референдум недовіри Зеленському. Звідси починалися українські революції. Отже, восени з Києва почнеться очищення влади від "зелені".

Зеленими в Києві мають бути тільки каштани.
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20.06.2020 08:12 Ответить
Кличко - самый позорный мер за всю историю.
Что бы предотвратить дальнейшее превращение города в каменные джунгли, придется договариваться с Юлькой и поддерживать ее Томенко.
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20.06.2020 08:12 Ответить
Самый позорный мэр,это Леня/космос/еапкоман.А Юльке,этой армянке,давно уже ничего не светит.Бегает,как шавка вдоль корыта,а ее все пинают.Ее поезд давно ушёл,один дымок от него остался.Пусть у чебя в Днепре шарится.Впрочем ее и оттуда Беня пинком под зад выгнал.
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20.06.2020 08:17 Ответить
Если Жулькин выпердыш победит мне жаль будет Киева и киевлян. Это как раз тот случай когда живые позавидуют мертвым!
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20.06.2020 08:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lLsTpHgbWaU С ЗОЛОТЫМ ЧЛЕНОМ
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20.06.2020 08:59 Ответить
Виталик останется мэром. Уже практически очевидно. Не потому, что умный и красноречивый, а потому, что нет соперников. А ЕС лучше вообще никого не выдвигать, что бы лишний раз не светить миниатюрным рейтингом.) Типа поддержать Виталика, если конечно он сам не открестится от такой поддержки.))
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20.06.2020 08:23 Ответить
У ЕС сейчас самый высокий рейтинг по Киеву как и по всей Украине. Кстати судилище над Порохом показало какой у него маленький рейтинг!
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20.06.2020 08:32 Ответить
По миру кстати у ЕС тоже самый высокий рейтинг. Выше по-моему только у Майкла Джексона. Но это не точно!
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20.06.2020 09:02 Ответить
маленький - то у клована, а может его Мандель и вовсе огтгрызла, чтоб не доставался никому
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20.06.2020 08:45 Ответить
Это замаскированное парашинское чмо до сих пор вякает?
И Кондитер хочет, что его защищали. Хрен...
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20.06.2020 08:31 Ответить
Кондитер в защите альтернативно ориентированных не нуждается. Так, что не напрягай попу
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20.06.2020 08:46 Ответить
а можешь раскрыть свой тезис? интересна мотивация
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20.06.2020 09:45 Ответить
Кондитер выпестовал элитную коррупцию.
Кондитер заселил власть своими хиртожопыми соплеменниками -
для украинцев места остались только на фронте.
Кондитер страну на военные рельсы не перевел - зато произошли гешефты.
Этот список можно долго продолжать.
п.с.
"Армия, мова, віра"?
Это ему, безусловно, зачтется в плюс.
Хотя понятно, что это был всего лишь пиар...
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20.06.2020 09:52 Ответить
а можно не просто слова а конкретные факты?
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20.06.2020 09:57 Ответить
давай я начну. подискутируем

1. "Кондитер выпестовал элитную коррупцию" - не согласен. слово "выпестовал" означает вырастил. т.е. до него элитная коррупция находилась в зачаточном состоянии. т.е. ты хочешь сказать что при овоще коррупции (элитной) практически небыло?
2. "Кондитер заселил власть своими хиртожопыми соплеменниками " - согласен. и это правильно. потому что Порошенко - украинец.
3. "Кондитер страну на военные рельсы не перевел" - что ты имеешь ввиду? военное положение и всеобщая трудовая повинность? а как тогда провести выборы? а как быть с тем что попытка локального ввода ограниченного варианта ВП вызвала массу гневных воплей внутри страны?
4. "зато произошли гешефты." - не понимаю гнева. Гешефт - выгодная сделка. Какой смысл в невыгодных сделках? Не понимаю криминала.

У меня четкое ощущение что ты просто разговариваешь лозунгами не понимая ни сути ни смысла. Возможно я ошибаюсь и ты сможешь все-таки ответить на мою просьбу не используя предвыборные штампы образца 2019 года
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20.06.2020 10:05 Ответить
ти не помиляєшся
А мені - бридко за ту брехню на форумі. І я її крию спамом.
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20.06.2020 10:22 Ответить
Речь Порошенко на суде ВАС НИКТО НЕ БОИТСЯ

https://youtu.be/giTIP0SoME4
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20.06.2020 08:31 Ответить
Понравилось выступление. Все выверено, театрально, пафосно, наиграно... Одним словом - профи. Не зря удается 30 лет быть во власти, мошну набивать. Он как в свое время Микоян - "от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича"
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20.06.2020 10:22 Ответить
Знову цей слизняк, Льошка-флюгер понти ганяє.
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20.06.2020 08:47 Ответить
Регионалы были жулики, а это тогда кто?
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20.06.2020 08:48 Ответить
"Європейська солідарність" визначиться із кандидатом на посаду мера Києва в серпні, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7200
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20.06.2020 08:52 Ответить
Какие мозги - такие и "речи"
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20.06.2020 10:45 Ответить
с него хоть поржать можно
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20.06.2020 09:11 Ответить
"Як Коломойський руками Дубінського лізе до ДП "Антонов"." Розслідування.https://espreso.tv/news/2020/06/20/yak_kolomoyskyy_rukamy_dubinskogo_lize_do_dp_quotantonovquot_rozsliduvannya
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20.06.2020 09:16 Ответить
"Коломойський та охоронець Зеленського вивезли в ліс ДП "Центренерго", - розслідування"https://espreso.tv/news/2020/06/19/kolomoyskyy_ta_okhoronec_zelenskogo_vyvezly_v_lis_dp_quotcentrenergoquot_rozsliduvannya
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20.06.2020 09:18 Ответить
Отличная идея! А в меры одессы его дружбана Труханова!
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20.06.2020 10:02 Ответить
ЄС хотіла йти на вибори в коаліції з Ударом. Не вийшло. Ну, це їх вибір. ЄС не заперечує кандидатури Кличка на посаді мера, але активно буде просувати своїх депутатів в Київраду, з прицілом взяти більшісь (бажано абсолютну) з метою отримання другої ключової посади в Київраді - посади секретаря. А для цього в партії має бути пропозиція виборцям власної кандидатури мера. От Гончаренко і запропонував себе. Це не означає, що він в реалі збирається вигравати у Кличка посаду мера... тим більше, у Кличка. Це означає, що ЄС розраховує як максимум, на другий тур, з почесним програшем там.

Якби в ЄС розраховували перемогти Кличка - висували би куди більших важковаговиків. Наприклад, В'ячеслава Кириленка, який має достатній досвід адміністративної роботи.
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20.06.2020 10:43 Ответить
ПЕС будет играть в поддавки. Поддерживать Боксера, но ответственность за его промахи (все эти метро на троещины и уставшие мосты) на себя брать не захочет. Собственно так уже 6 лет продолжается - хотя Боксер был главой партии БПП, но они делают вид, что это не так.
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20.06.2020 11:04 Ответить
Європейська Солідарність визначиться з кандидатом на мера Києва Кличком на наступному тижні...
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20.06.2020 11:29 Ответить
Лёху губатого в мэры Киева,да короткая у ПСа скамейка.Это полный отстой.
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20.06.2020 11:43 Ответить
Ещё эту мерзоту гончаренко поставьте мэром Киева
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20.06.2020 11:51 Ответить
Простітутка простітутки рвеця до корита.
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20.06.2020 11:54 Ответить
ну, свои 8% я думаю они наберут !
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20.06.2020 12:55 Ответить
Ага!
Уже три дня у метро Унивесритет висит плакат Гончаренко "Зелёными в Киеве должны быть только каштаны!"
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20.06.2020 12:02 Ответить
Дай Бог, что бы выбрали Олежика.
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20.06.2020 13:25 Ответить
на алежика коров не хватит, шо бы всех вилами забодать
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20.06.2020 17:49 Ответить
а упасть уснуть - шмаркля обвиняет петю, шо он не был шмаркей?
становится все интереснее....
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20.06.2020 17:38 Ответить
Не "Солидарность", а бездарность! Всё просрали, всё!
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20.06.2020 18:28 Ответить
https://www.5.ua/polityka/chomu-sluhy-narodu-vtrachaiut-reitynh-ta-navishcho-zelenskomu-potriben-sadovyi-u-lvovi-stoprevansh-217714.html Чому "Слуги народу" втрачають рейтинг та навіщо Зеленському потрібен Садовий у Львові
Вперше за рік партія "Слуга народу" втратила лідерство в Києві - тепер вона на другому місці, на першому - "Європейська солідарність". Але столиця - це політичний медіатор і тепер рейтинг обвалиться в регіонах. Так було завжди.
Кандидатом в міські голови Львова від Зеленського стане Садовий - прогнозують експерти.
Садовий давно в команді Зеленського - публічно підтримав призначення в РНБО українофоба Сівохо; члени його команди - Подоляк та Чаплінський, працювали заступниками міністрів в першому уряді Зеленського; колишній депутат від "Самопомочі" Пастух - заступник голови Харківської ОДА, а діючий депутат Бакунець голосує синхронно з владою.
Деталі дивіться у програмі "СтопРеванш" у неділю, 21 червня, о 19:30 на "5 каналі".
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20.06.2020 19:52 Ответить
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