РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11217 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 147 16
обстрел (25772) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Враг за минувшие сутки 8 раз открывал огонь по позициям ОС: ранены 2 воина, уничтожены 2 оккупанта

Враг за минувшие сутки 8 раз открывал огонь по позициям ОС: ранены 2 воина, уничтожены 2 оккупанта

За минувшие сутки российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... Во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись такие населенные пункты: Крымское, Шумы, Орехово, Хутор Вильный, Славное.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили двух и ранили не менее трех российских наемников.

Смотрите также: Воин 54-й ОМБр Богдан Коваленко погиб 18 июня в зоне ООС от пули снайпера наемников РФ. ФОТО

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи Авдеевки открывали огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов… За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

Враг за минувшие сутки 8 раз открывал огонь по позициям ОС: ранены 2 воина, уничтожены 2 оккупанта 01
Враг за минувшие сутки 8 раз открывал огонь по позициям ОС: ранены 2 воина, уничтожены 2 оккупанта 02
Враг за минувшие сутки 8 раз открывал огонь по позициям ОС: ранены 2 воина, уничтожены 2 оккупанта 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
показать весь комментарий
20.06.2020 09:00
+7
подскажите пожалуйста, где можно посмотреть информацию о том сколько денег на армию и на что именно за год передал "квартал 95". Очень надо. пишу большой пост в фейсбуке чтобы утереть нос порохоботам
показать весь комментарий
20.06.2020 09:25
+6
Зеленский хоть знает об обстрелах? Или ему гораздо интереснее игорный бизнес и прочая дрянь...Хотя бы раз за год высказал своё отношение к обстрелам, поблагодарил бы воинов - защитников. Высказал бы соболезнование убитым ....Не президент, а непонятно что....
показать весь комментарий
20.06.2020 09:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а де темники єрмулки на ці обстріли?
показать весь комментарий
20.06.2020 08:25 Ответить
Готовятся к параду пад-ы. Камни им на голову...
показать весь комментарий
20.06.2020 08:25 Ответить
Поверишь когда съездишь на горловское кладбище.
показать весь комментарий
20.06.2020 08:53 Ответить
Ворожа влада шоденно намагається нищити українських патріотів
https://www.youtube.com/watch?v=lz4ySWBjbYM Корчинський - Репресії проти патріотів
показать весь комментарий
20.06.2020 08:59 Ответить
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
показать весь комментарий
20.06.2020 09:00 Ответить
Зеленский хоть знает об обстрелах? Или ему гораздо интереснее игорный бизнес и прочая дрянь...Хотя бы раз за год высказал своё отношение к обстрелам, поблагодарил бы воинов - защитников. Высказал бы соболезнование убитым ....Не президент, а непонятно что....
показать весь комментарий
20.06.2020 09:02 Ответить
https://enovosty.com/news_abroad/full/2006-putin-reshil-chto-okkupaciya-stran-baltii-v-1940-godu-byla-zakonnoj Путин решил, что оккупация стран Балтии в 1940 году была законной - газета "Решало с кооператива "Озеро"
показать весь комментарий
20.06.2020 09:19 Ответить
Именно поэтому и по многим другим причинам он *****!
показать весь комментарий
20.06.2020 09:58 Ответить
подскажите пожалуйста, где можно посмотреть информацию о том сколько денег на армию и на что именно за год передал "квартал 95". Очень надо. пишу большой пост в фейсбуке чтобы утереть нос порохоботам
показать весь комментарий
20.06.2020 09:25 Ответить
Стрєлок, напиши краще пост про те, що гловнокомандувач скорочує найбоєздатніші частини в армії, скоротив харчування, а Пуйло готується восени на штурм.
показать весь комментарий
20.06.2020 10:24 Ответить
а вы сами?
показать весь комментарий
20.06.2020 10:27 Ответить
навіщо було базікати про "прекращеніє огня"..якщо дальше йдуть бойові дії.замість того щоб.знищувати то "переміріє"
показать весь комментарий
20.06.2020 10:05 Ответить
Одужання нашим героям
показать весь комментарий
20.06.2020 10:22 Ответить
 
 