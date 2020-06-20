Замглавы ОП Тимошенко - украинцам: Никто же не хочет, чтобы лета не было через десять дней. Хватит уже гулять

Ситуация с коронавирусом в Украине может существенно усугубиться, если люди и дальше будут игнорировать соблюдение условий карантина.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

"Если мы сейчас не приостановим эту ситуацию, может быть через десять дней совсем другая ситуация. А мы не хотим снова вводить карантин, который был у нас. Это, в первую очередь, бьет по экономике и по карманам людей", - сказал Тимошенко.

Он призвал украинцев максимально придерживаться всех условий карантина. "Никто же не хочет, чтобы лета не было через десять дней. Поэтому надо носить маски, дезинфицировать руки и придерживаться других условий", - отметил заместитель главы Офиса президента.

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Тимошенко уточнил, что власти не хотят усиливать карантин, но такую вероятность он не исключает.

"Хватит уже гулять, нагулялись. Все видят, какая у нас ситуация, каждый день у нас все больше и больше людей заболевают коронавирусной инфекцией", - подчеркнул Тимошенко.

По его словам, президент дал задание правоохранителям усилить проверку соблюдения мер карантина.