В Украине 841 случай COVID-19 за сутки, умерли 9 человек, всего зафиксированы 35 825 случаев
По состоянию на 20 июня в Украине лабораторно подтверждены 35 825 случаев COVID-19. За сутки - 841 новый случай, что на 80 меньше, чем днем ранее.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине зафиксировали 841 нового больного коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки. Вчера был зафиксирован рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии - 921 новый случай. До этого самый высокий показатель был 18 июня - 829 случаев, 17 июня - 758 случаев, 13 июня - 753 заболевших, перед этим 689 заболевших 11 июня и 588 заболевших 4 июня, а перед этим 578 заболевших 23 апреля. Всего в Украине выявили 35 825 случаев коронавирусной инфекции.
За сутки умерли 9 пациентов (сутками ранее - 19), всего - 994. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Ривненской (2), Киевской (2) и Харьковской (2) областях.
За последние сутки выздоровели 373 человека (сутками ранее - 586), всего - 16 406.
Всего в Украине сейчас болеют 18 425 человек, что на 459 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (139), Закарпатской (109), Ривненской (83) областях и Киеве (76).
На Херсонщине новых случаев COVID-19 не выявили.
Пожалуйста, подождите...
Головний і самий Великий санітарний т.зв. лікар Ляшко спрогнозував жахливу цифру! Аж 4000 смертей від Ковід-19 в 2020 році!
Вся країна в шоці !!! Терміново закрити все і вся! Зупинити життя !!! Ані ходити, ані лежати, не працювати, не жерти! Забути про країну, про економіку, про те, як прогодувати своїх дітей, виграти війну і повернути території! Всі повинні обісратися і не жити взагалі! Тому що 4000 можуть померти! Геніально !!! Браво !!!! Ви найкращі!!!
У той же час, за весь 2019 рік від серцево-судинних захворювань померло 387 000 чоловік. У 97 (!) Разів більше. І ніхто так і не заборонив пальмову олію, не став краще контролювати виробництво продуктів харчування і місць їх продажу, не закінчили будувати нові лікарні ,не ввели масові перевірки людей на схильність до цих ССЗ. Що за хрінь, можете ви запитати? Чи не політкоректно ж так виражатися?
Йдемо далі. 77 000 смертей від раку !!! Де нові лікарні, де державна програма на 64 мільярди гривень ??? Де масова діагностика ??? Де нові методи і підходи в лікуванні чуми 20-го і 21-го століть ???
Інші інфекційні захворювання забрали життя 13000 чоловік. В тому числі СНІД та туберкульоз. Напевно, це не так страшно як коронавірус, раз закриваються туберкульозні диспансери!
Одним словом, нас РОБЛЯТЬ !!! Жорстко і в збоченій формі. А ми ще масочку чіпляємо на мордочки, щоб ІМ більше подобалося ...
Vladyslav Shypinskyi