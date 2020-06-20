В Украине 841 случай COVID-19 за сутки, умерли 9 человек, всего зафиксированы 35 825 случаев

По состоянию на 20 июня в Украине лабораторно подтверждены 35 825 случаев COVID-19. За сутки - 841 новый случай, что на 80 меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине зафиксировали 841 нового больного коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки. Вчера был зафиксирован рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии - 921 новый случай. До этого самый высокий показатель был 18 июня - 829 случаев, 17 июня - 758 случаев, 13 июня - 753 заболевших, перед этим 689 заболевших 11 июня и 588 заболевших 4 июня, а перед этим 578 заболевших 23 апреля. Всего в Украине выявили 35 825 случаев коронавирусной инфекции.

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За сутки умерли 9 пациентов (сутками ранее - 19), всего - 994. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Ривненской (2), Киевской (2) и Харьковской (2) областях.

За последние сутки выздоровели 373 человека (сутками ранее - 586), всего - 16 406.

Всего в Украине сейчас болеют 18 425 человек, что на 459 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (139), Закарпатской (109), Ривненской (83) областях и Киеве (76).

На Херсонщине новых случаев COVID-19 не выявили.