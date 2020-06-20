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Новости
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Электротяжмаш (16) ФГИУ (503) Сенниченко Дмитрий (64)

Двери "Электротяжмаша" открыты для всех серьезных инвесторов, заинтересованных не просто в замене менеджмента, - глава ФГИ Сенниченко

Двери

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко готов открыть двери "Электротяжмаша" всем инвесторам, которые серьезно настроены на приватизацию предприятия, а не просто замену менеджмента на лояльных людей.

Об этом Сенниченко рассказал в комментарии главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. 

Глава ФГИ в частности прокомментировал ситуацию с назначением бывшего менеджера ДТЭК Виктора Бусько директором "Электротяжмаша".

"Сейчас в СМИ выходит много заказных материалов против Фонда госимущества по поводу ситуации с заводом "Электротяжмаш", где проходят обыски правоохранительных органов. В чем причина? В ноябре 2019-го завод передали в ФГИ для проведения приватизации, приватизация запланирована на осень 2020-го. Чтобы подготовить приватизацию, был отобран и назначен Кабмином новый директор "Электротяжмаша", Виктор Бусько. Когда-то он был менеджером ДТЭК, затем за свой счет учился за границей, в Великобритании на MBA, так что опыта у него хватает", - сказал Сенниченко.

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Также он разъяснил свою позицию по приватизации предприятия.

"Во-первых, назначение нового менеджмента преследует одну цель – подготовка к приватизации "Электротяжмаша", которая намечена на осень. Только приватизация прекратит эти подковерные коррупционные войны за назначение "своего" директора. Назначен директор, который сможет организовать приватизацию как можно быстрей. А для этого надо навести порядок в финансах и организации, чтобы условия приватизации были максимально выгодными для государства. Бусько внедряет меры экономии, налаживает международную систему отчетности.

Во-вторых, в ходе приватизации мы прекрасно понимаем, что на завод нужен системный инвестор. Он нужен, чтобы создать новые рабочие места, внедрить технологии, расширить производство, платить налоги в бюджет. Именно в этом интерес государства. Мы понимаем, что у завода долги. Но мы ведем диалог с инвесторами, открываем двери для них. Для этих целей на предприятии работает советник международной аудиторской компании KPMG, в ФГИ приступил к работе менеджер по инвестиционным отношениям, создана виртуальная комната данных о состоянии предприятия которая наполняется и скоро будет открыта для всех потенциальных инвесторов.

В-третьих, мы действуем честно, и после таких конкурсов как "Электротяжмаш", как другие крупнейшие предприятия в плане приватизации, все это увидят. Увидят и по справедливой цене приватизации, и по инвестиционным обязательствам, и по качеству инвесторов. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем серьезным инвесторам. Если ваша цель – участие в приватизации, а не просто замена менеджмента на госпредприятиях, я буду вашим первым союзником. Я готов принять всех, мы отработаем все вопросы, ответим по всем проблемам. Не надо искать двойное дно там, где открыта дверь", - сказал Сенниченко.

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Он также подчеркнул, что на заводе "Электротяжмаш" находится очень важная техническая документация.

"Важная, как мы думаем, для России, где хотят избавиться от зависимости от "Электротяжмаша" и построить свое такое же предприятие. Конечно, для этого им нужна документация. Любые ее выемки, пусть даже в ходе следственных действий, создают риски", - сказал он, имея ввиду недавний визит на предприятие СБУ.
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Топ комментарии
+6
центрэнерго уже отжали. теперь и электротяжмаш отожмут

закрывайте двери!
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20.06.2020 09:56
+4
Поставили менеджера от рыжего и загоняют в минус, каждый контракт через англию идет и никто в фги и сбу якобы не видит етого, потом рыжий как обычно спасет убыточное предприятие забрав за долги своим же конторам, а фги и сбу получит свой откат. 30 лет одно и то же, что вы нам втуливаете про велосипед?
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20.06.2020 10:08
+3
Лохотрон.
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20.06.2020 09:59
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центрэнерго уже отжали. теперь и электротяжмаш отожмут

закрывайте двери!
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20.06.2020 09:56 Ответить
Ищут лохов .. кто поведется на такую дичь когда пврламент суды сбу прокуратура полиция остаются карманными для группы олигархов
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20.06.2020 09:56 Ответить
Лохотрон.
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20.06.2020 09:59 Ответить
На Одесщине завершились испытания ракетного комплекса «Нептун». Видео

https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3048845-na-odessine-zaversilis-ispytania-raketnogo-kompleksa-neptun.html
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20.06.2020 10:02 Ответить
Двери открыты, но должность получит тот кто заплатил Ермаком- Зеленскому бабло за должность.
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20.06.2020 10:03 Ответить
Поставили менеджера от рыжего и загоняют в минус, каждый контракт через англию идет и никто в фги и сбу якобы не видит етого, потом рыжий как обычно спасет убыточное предприятие забрав за долги своим же конторам, а фги и сбу получит свой откат. 30 лет одно и то же, что вы нам втуливаете про велосипед?
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20.06.2020 10:08 Ответить
какой инвестор придет в Украину если клоун попрал законы и давит на суды
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20.06.2020 10:14 Ответить
то смотря какие параметры (грудь/живот/будра) будут у инвестняни.
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20.06.2020 10:17 Ответить
будра=бедра
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20.06.2020 10:18 Ответить
купи себе букварь лапоть
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20.06.2020 10:22 Ответить
купи себе мозги тапок
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20.06.2020 10:24 Ответить
https://censor.net/video_news/3203243/kostinskiyi_zayavil_chto_natssovet_i_gbr_davyat_na_telekanal_pryamoyi_s_tselyu_ego_zakrytiya_video
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20.06.2020 10:30 Ответить
я знаю. я вчера смотрел "прямой" в прямом эфире
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20.06.2020 10:34 Ответить
не смеши мои тапки
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20.06.2020 10:26 Ответить
відкривай, не відкривай - все одно получиш х@й. Зебілізм - це не тих інвесторів, які вкладуватимуть бабло у виробництво. Максимум - в спекулятивну частину економіки.
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20.06.2020 10:17 Ответить
не будет нормальных инвесторов кроме жирных котов типа Бени и Ахметова
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20.06.2020 10:24 Ответить
Поки в Україні влада ЗелеБєнів - у ці ворота будуть заходити хіба що собаки, щоб помітити стовби.
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20.06.2020 10:32 Ответить
В наших "законах" може існувати тільки "вітчизняний інвестор" ))) Перелік інвесторів з мішком готівки, паяльником і бритоголовою командою - це 2-3 прізвища. Західні інвестори в ці джунглі ще довго не прийдуть.
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20.06.2020 10:39 Ответить
про паяльник пожалуста подробнее
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20.06.2020 10:43 Ответить
С теми законами, которые "настрогали" зебилы, инвестор будет обходить Украину десятой дорогой... потому что лучше с умным потерять, чем с дебилом найти!
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20.06.2020 11:18 Ответить
После выступления зели в Давосе тут и так от инвесторов отбоя нет, так они еще новых приглашают.
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20.06.2020 12:10 Ответить
Власнисть народа распряжаются громадЫ конституция. А так как от УССр громадам ничего еще не передано то и власника нема. Государство не е власник. Как купят так и отдадут. А продовцы ответят. Республика громаад И СУСПИЛЬНЫЙ ДОГОВОР.
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20.06.2020 14:17 Ответить
Завод обречён. Зелёные мрази воплощают в жизнь планы запада по превращению Украины в аграрную колонию, где украинцы будут за копейки выращивать на когда-то своей земле хлеб для иностранных агрохолдинов. Умирают одна за другой отрасли, на смену им пришли взяточничество и коррупция. То что сегодня происходит в Украине есть самый настоящий геноцид против украинского народа!
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20.06.2020 16:25 Ответить
 
 