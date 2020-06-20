Двери "Электротяжмаша" открыты для всех серьезных инвесторов, заинтересованных не просто в замене менеджмента, - глава ФГИ Сенниченко

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко готов открыть двери "Электротяжмаша" всем инвесторам, которые серьезно настроены на приватизацию предприятия, а не просто замену менеджмента на лояльных людей.

Об этом Сенниченко рассказал в комментарии главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

Глава ФГИ в частности прокомментировал ситуацию с назначением бывшего менеджера ДТЭК Виктора Бусько директором "Электротяжмаша".

"Сейчас в СМИ выходит много заказных материалов против Фонда госимущества по поводу ситуации с заводом "Электротяжмаш", где проходят обыски правоохранительных органов. В чем причина? В ноябре 2019-го завод передали в ФГИ для проведения приватизации, приватизация запланирована на осень 2020-го. Чтобы подготовить приватизацию, был отобран и назначен Кабмином новый директор "Электротяжмаша", Виктор Бусько. Когда-то он был менеджером ДТЭК, затем за свой счет учился за границей, в Великобритании на MBA, так что опыта у него хватает", - сказал Сенниченко.

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Также он разъяснил свою позицию по приватизации предприятия.

"Во-первых, назначение нового менеджмента преследует одну цель – подготовка к приватизации "Электротяжмаша", которая намечена на осень. Только приватизация прекратит эти подковерные коррупционные войны за назначение "своего" директора. Назначен директор, который сможет организовать приватизацию как можно быстрей. А для этого надо навести порядок в финансах и организации, чтобы условия приватизации были максимально выгодными для государства. Бусько внедряет меры экономии, налаживает международную систему отчетности.

Во-вторых, в ходе приватизации мы прекрасно понимаем, что на завод нужен системный инвестор. Он нужен, чтобы создать новые рабочие места, внедрить технологии, расширить производство, платить налоги в бюджет. Именно в этом интерес государства. Мы понимаем, что у завода долги. Но мы ведем диалог с инвесторами, открываем двери для них. Для этих целей на предприятии работает советник международной аудиторской компании KPMG, в ФГИ приступил к работе менеджер по инвестиционным отношениям, создана виртуальная комната данных о состоянии предприятия которая наполняется и скоро будет открыта для всех потенциальных инвесторов.

В-третьих, мы действуем честно, и после таких конкурсов как "Электротяжмаш", как другие крупнейшие предприятия в плане приватизации, все это увидят. Увидят и по справедливой цене приватизации, и по инвестиционным обязательствам, и по качеству инвесторов. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем серьезным инвесторам. Если ваша цель – участие в приватизации, а не просто замена менеджмента на госпредприятиях, я буду вашим первым союзником. Я готов принять всех, мы отработаем все вопросы, ответим по всем проблемам. Не надо искать двойное дно там, где открыта дверь", - сказал Сенниченко.

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Он также подчеркнул, что на заводе "Электротяжмаш" находится очень важная техническая документация.

"Важная, как мы думаем, для России, где хотят избавиться от зависимости от "Электротяжмаша" и построить свое такое же предприятие. Конечно, для этого им нужна документация. Любые ее выемки, пусть даже в ходе следственных действий, создают риски", - сказал он, имея ввиду недавний визит на предприятие СБУ.