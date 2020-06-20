РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11077 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 397 15
карантин (16728) туризм (1506) Черногория (198) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Черногория готова принимать украинцев при наличии "свежего" отрицательного теста на COVID-19

Черногория готова принимать украинцев при наличии

Украинцы смогут путешествовать в Черногорию с наличием отрицательного результата теста на коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Жители Украины могут въехать в Черногорию с отрицательным результатом теста ПЦР на SARS-CoV-2, сделанным в аккредитованных лабораториях. Тесту должно быть не более, чем 48 часов.

Соответствующее решение принял Национальный координационный комитет по инфекционным болезням (NKT).

Такие же условия для въезда получили жители Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Турции, Израиля, Польши, Румынии и Италии.

Читайте также: Украинцы с 1 июля могут летать в Турцию без самоизоляции и тестирования, - Криклий

Черногория принимает иностранцев на основании места жительства, а не гражданства. Решение принимается на основе эпидемиологической ситуации.

Черногория готова принимать украинцев при наличии свежего отрицательного теста на COVID-19 01
Черногория готова принимать украинцев при наличии свежего отрицательного теста на COVID-19 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Да: в ЕС впускают с тестами PCR ( мазок из носа и горла) - стоимость 1500 гр
В ЕС стоимость такого теста 70 евро .

Как жто делают в Словакии - небольшая лаборатория на первом этаже ( в ес - жто нулевые этажи соответствуют украинским первым ) врачи и лаборанты работают на улице в защитных костюмах - в помещение пациенты НЕ ЗАХОДЯТ .

Приём осуществляется по электронной записи и там же ДИСТАНЦИОННО платят за тест , В своё время подъезжаешь , регистрируют на улице, потом берут мазок и уезжаешь
НИКАКИХ ТОЛП И ОЧЕРЕДЕЙ
Через 4 часа тест приходит по электронной почте
Медперсонал В ПРОТИВОЧУМНЫХ Костюмах, на лицах Очки и пластиковые экраны , волосы спрятаны. На руках синие перчатки , но при работе с пациентом сверху одевают ещё и полиэтиленовые ( как в супермаркетах) , которые после мазка сразу выбрасывают
показать весь комментарий
20.06.2020 11:05
+2
Лично сдавала
показать весь комментарий
20.06.2020 11:06
+2
Ключевой аспект єто " аккредитованние лаборатории". Возникает вопрос: кем?
показать весь комментарий
20.06.2020 13:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а вот и показались ушки выгодополучателей от коронаистерии.
показать весь комментарий
20.06.2020 10:47 Ответить
Если 49ч,то не прокатит,уже тухлый...
показать весь комментарий
20.06.2020 10:51 Ответить
Да: в ЕС впускают с тестами PCR ( мазок из носа и горла) - стоимость 1500 гр
В ЕС стоимость такого теста 70 евро .

Как жто делают в Словакии - небольшая лаборатория на первом этаже ( в ес - жто нулевые этажи соответствуют украинским первым ) врачи и лаборанты работают на улице в защитных костюмах - в помещение пациенты НЕ ЗАХОДЯТ .

Приём осуществляется по электронной записи и там же ДИСТАНЦИОННО платят за тест , В своё время подъезжаешь , регистрируют на улице, потом берут мазок и уезжаешь
НИКАКИХ ТОЛП И ОЧЕРЕДЕЙ
Через 4 часа тест приходит по электронной почте
Медперсонал В ПРОТИВОЧУМНЫХ Костюмах, на лицах Очки и пластиковые экраны , волосы спрятаны. На руках синие перчатки , но при работе с пациентом сверху одевают ещё и полиэтиленовые ( как в супермаркетах) , которые после мазка сразу выбрасывают
показать весь комментарий
20.06.2020 11:05 Ответить
Лично сдавала
показать весь комментарий
20.06.2020 11:06 Ответить
Молодчинка!
показать весь комментарий
20.06.2020 11:14 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2020 11:16 Ответить
Садюги, представляю каково в таком костюме хоть часок на жаре простоять.
показать весь комментарий
20.06.2020 11:14 Ответить
А в Украине врачам только марлевую повязку выдают , которая рвётся сразу БО КИТАЙ
ВОТ и заболеваемость врачей большая
показать весь комментарий
20.06.2020 11:18 Ответить
у нас - приезжает скорая помощь с теткой. Тетка одета в бахилы и маску. Ты (потенциально заразный) спускаешся, выходиш с подьезда, лезешь в машину. Тетка делает мазок. Результат ровно через неделю)
показать весь комментарий
20.06.2020 11:19 Ответить
В Украине ЗЕЛЁНАЯ ВЛАСТЬ - ВЛАСТЬ ДВОЕЧНИКОВ
А Из-за них страдают украинцы

Был когда-то мультик про Вову- двоечника 😀😀😀
показать весь комментарий
20.06.2020 12:08 Ответить
в Черногории круто! ....маскали правда наваливают туда ...им же в КримНаш западло ... а так от 1500 - 2000 евро за двоих можна вложиться.
показать весь комментарий
20.06.2020 11:40 Ответить
если бы кацапских свиней туда не пускали, было бы ещё круче !
показать весь комментарий
20.06.2020 13:00 Ответить
Ключевой аспект єто " аккредитованние лаборатории". Возникает вопрос: кем?
показать весь комментарий
20.06.2020 13:28 Ответить
до сих пор не могу понять: возвращаясь из Турции или Черногории, нам нужно проходить обсервацию?кто в курсе?
показать весь комментарий
20.06.2020 15:54 Ответить
Єгипет дешевше , + все включено і ніхто три шкіри не дере 😎👍.Літаком 4 години і людина реально відпочиває . Супер.
показать весь комментарий
20.06.2020 16:08 Ответить
 
 