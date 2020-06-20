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Черногория готова принимать украинцев при наличии "свежего" отрицательного теста на COVID-19
Украинцы смогут путешествовать в Черногорию с наличием отрицательного результата теста на коронавирус.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Балканский обозреватель".
Жители Украины могут въехать в Черногорию с отрицательным результатом теста ПЦР на SARS-CoV-2, сделанным в аккредитованных лабораториях. Тесту должно быть не более, чем 48 часов.
Соответствующее решение принял Национальный координационный комитет по инфекционным болезням (NKT).
Такие же условия для въезда получили жители Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Турции, Израиля, Польши, Румынии и Италии.
Черногория принимает иностранцев на основании места жительства, а не гражданства. Решение принимается на основе эпидемиологической ситуации.
Топ комментарии
+3 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий20.06.2020 11:05
+2 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий20.06.2020 11:06
+2 Mykhailo Stepanov
показать весь комментарий20.06.2020 13:28
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В ЕС стоимость такого теста 70 евро .
Как жто делают в Словакии - небольшая лаборатория на первом этаже ( в ес - жто нулевые этажи соответствуют украинским первым ) врачи и лаборанты работают на улице в защитных костюмах - в помещение пациенты НЕ ЗАХОДЯТ .
Приём осуществляется по электронной записи и там же ДИСТАНЦИОННО платят за тест , В своё время подъезжаешь , регистрируют на улице, потом берут мазок и уезжаешь
НИКАКИХ ТОЛП И ОЧЕРЕДЕЙ
Через 4 часа тест приходит по электронной почте
Медперсонал В ПРОТИВОЧУМНЫХ Костюмах, на лицах Очки и пластиковые экраны , волосы спрятаны. На руках синие перчатки , но при работе с пациентом сверху одевают ещё и полиэтиленовые ( как в супермаркетах) , которые после мазка сразу выбрасывают
ВОТ и заболеваемость врачей большая
А Из-за них страдают украинцы
Был когда-то мультик про Вову- двоечника 😀😀😀