Черногория готова принимать украинцев при наличии "свежего" отрицательного теста на COVID-19

Украинцы смогут путешествовать в Черногорию с наличием отрицательного результата теста на коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Жители Украины могут въехать в Черногорию с отрицательным результатом теста ПЦР на SARS-CoV-2, сделанным в аккредитованных лабораториях. Тесту должно быть не более, чем 48 часов.

Соответствующее решение принял Национальный координационный комитет по инфекционным болезням (NKT).

Такие же условия для въезда получили жители Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Турции, Израиля, Польши, Румынии и Италии.

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Черногория принимает иностранцев на основании места жительства, а не гражданства. Решение принимается на основе эпидемиологической ситуации.



