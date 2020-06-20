На освобожденную из плена "ДНР" Валентину Бучок, которая дает показания о пытках террористов, совершено покушение, - глава ВЦОИ Щербаченко. ФОТО (обновлено)

На Валентину Бучок, которая после освобождения из плена "ДНР" дает показания о пытках террористов, совершено покушение.

Об этом сообщил глава Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Совершено нападение на Валентину Бучок. Валентина, бывшая пленная "ДНР", тюрьмы МГБ ДНР "Изоляция" сегодня утром подорвалась на растяжке у себя во дворе дома в селе рядом с Константиновкой Донецкой области", - написал он, добавив, что женщина жива и ее увезла скорая.

Щербаченко отметил, что Бучок "откровенно и бесстрашно свидетельствует о преступлениях т.н. "ДНР", а также ведет несколько судебных процессов против корпорации ДТЭК".

Смотрите также: Мужчина за $140 тыс. "заказал" частного предпринимателя на Донетчине, СБУ предотвратила заказное убийство. ФОТО

По словам Щербаченко, это уже не первая попытка покушения на Бучок.

"Предыдущие покушения остались нерасследованными правоохранительными органами. Украинские спецслужбы не способны обеспечить безопасность свидетелей в судебных процессах против оккупантов", - пишет глава Восточноукраинского центра общественных инициатив.

В полиции позже прокомментировали данное событие.

"Сегодня около 08:00 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Иванополье Константиновского района Донецкой области на территории домовладения местной жительницы произошел взрыв, в результате которого она получила телесные повреждения.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники", - отметили в Константиновском отделении полиции Донетчины.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Предварительная правовая квалификация события - ст. 15 (Покушение на преступление), ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Помочь Валентине Бучок можно, перечислив деньги на ее карту 5168 7551 1316 2578.

Как отметили в свою очередь в пресс-службе ДТЭК, компания работает в полном соответствии с законодательством Украины, своевременно выполняет решения органов законодательной, исполнительной и судебной власти.

В ноябре 2019 года Донецкий апелляционный суд вынес постановление об удовлетворении иска Валентины Бучок. Согласно решению суда в январе 2020 года ДТЭК Донецкие электросети полностью исполнил решение суда и осуществил В. Бучок все выплаты, предусмотренные решением суда.

С момента вышеописанного решения и по сегодняшний день (июнь 2020) открытые судебные производства между Валентиной Бучок и ДТЭК Донецкие электросети – отсутствуют. С 2018 года Валентина Бучок не состоит в трудовых отношениях с ДТЭК.