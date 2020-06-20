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покушение (1006) Нацполиция (16194) Донецкая область (8770) Бучок (6)

На освобожденную из плена "ДНР" Валентину Бучок, которая дает показания о пытках террористов, совершено покушение, - глава ВЦОИ Щербаченко. ФОТО (обновлено)

На освобожденную из плена

На Валентину Бучок, которая после освобождения из плена "ДНР" дает показания о пытках террористов, совершено покушение.

Об этом сообщил глава Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Совершено нападение на Валентину Бучок. Валентина, бывшая пленная "ДНР", тюрьмы МГБ ДНР "Изоляция" сегодня утром подорвалась на растяжке у себя во дворе дома в селе рядом с Константиновкой Донецкой области", - написал он, добавив, что женщина жива и ее увезла скорая.

Щербаченко отметил, что Бучок "откровенно и бесстрашно свидетельствует о преступлениях т.н. "ДНР", а также ведет несколько судебных процессов против корпорации ДТЭК".

Смотрите также: Мужчина за $140 тыс. "заказал" частного предпринимателя на Донетчине, СБУ предотвратила заказное убийство. ФОТО

По словам Щербаченко, это уже не первая попытка покушения на Бучок.

"Предыдущие покушения остались нерасследованными правоохранительными органами. Украинские спецслужбы не способны обеспечить безопасность свидетелей в судебных процессах против оккупантов", - пишет глава Восточноукраинского центра общественных инициатив.

В полиции позже прокомментировали данное событие.

"Сегодня около 08:00 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Иванополье Константиновского района Донецкой области на территории домовладения местной жительницы произошел взрыв, в результате которого она получила телесные повреждения.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники", - отметили в Константиновском отделении полиции Донетчины.

На освобожденную из плена ДНР Валентину Бучок, которая дает показания о пытках террористов, совершено покушение, - глава ВЦОИ Щербаченко 01

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Предварительная правовая квалификация события - ст. 15 (Покушение на преступление), ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Помочь Валентине Бучок можно, перечислив деньги на ее карту 5168 7551 1316 2578.

На освобожденную из плена ДНР Валентину Бучок, которая дает показания о пытках террористов, совершено покушение, - глава ВЦОИ Щербаченко 02

Как отметили в свою очередь в пресс-службе ДТЭК, компания работает в полном соответствии с законодательством Украины, своевременно выполняет решения органов законодательной, исполнительной и судебной власти.

В ноябре 2019 года Донецкий апелляционный суд вынес постановление об удовлетворении иска Валентины Бучок. Согласно решению суда в январе 2020 года ДТЭК Донецкие электросети полностью исполнил решение суда и осуществил В. Бучок все выплаты, предусмотренные решением суда.

С момента вышеописанного решения и по сегодняшний день (июнь 2020) открытые судебные производства между Валентиной Бучок и ДТЭК Донецкие электросети – отсутствуют. С 2018 года Валентина Бучок не состоит в трудовых отношениях с ДТЭК.
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Топ комментарии
+82



Предыдущие покушения остались нерасследованными правоохранительными органами... зато на Пороха 30 дел - и время есть и деньги.
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20.06.2020 11:40
+80
В статье написано:- кто бы ни был заказчиком-правоохранительные органы не способны защитить свидетеля. Им некогда,они картины у Порошенки считают и Томосы меряют.
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20.06.2020 11:51
+79
Ахметка и весь его фонд все годы войны спонсировал сепаров и оккупантов, а с украинцев на подконтрольной территории бабки собирал.
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20.06.2020 11:47
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Страница 2 из 2
Так, в українській версії новини йдуть з опізданням (зараз начебто трохи оперативніше стало...)
Борошна перекладу - то окрема тема ))) "Звездная Скалецкая" та "творожистый ангидрид"
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20.06.2020 13:12 Ответить
Борошна перекладу -
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20.06.2020 13:54 Ответить
Так ще й видно, що кацапську версію, яку подають явно гуглом перекладали. Вже скаржився їм декілька разів, що видно ж, що оригінальна стаття була українською, то у чому проблема її викласти одразу?
В мене головна сторінка Цензора стоїть російською, відкриваю новини і наводжу курсор на UA, якщо у посиланні після https://censor.net/ua є ще якийсь шлях, то переходу на українську. До речі, не усі статті взагалі українською викладають.
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20.06.2020 14:35 Ответить
Аналогічно. Цензор відкритий у кількох вкладках, і стрічка новин в RU версії - хоча читати краще українською... але то як пощастить, нові публікації частіше доводиться східноукраїнською (яку кацапи називають "вяликим и магучим русским языком" - повбивав би).
Десь взимку була публікація про затримання вилупка, що намагався зґвалтувати студентку, погрожуючи ножем (на щастя, дівчинці вдалося втекти). Стаття містила феєричне речення - "в ходе задержания было изъято чем" Звільнена з полону "ДНР" Валентина Бучок, яка дає свідчення про тортури терористів, підірвалася на розтяжці у дворі будинку на Донеччині, - глава СЦГІ Щербаченко - Цензор.НЕТ 5213
Брутально, але справедливо - "чик-чик, и нет пиписи". Вилучили знаряддя, так би мовити ))))))
Насправді гугл транслейт так переклав "було вилучено ніж" (порівняльний сполучник "ніж" = "чем")
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20.06.2020 14:50 Ответить
Насчет " *********" это твои кацапы боты поверят.
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21.06.2020 12:18 Ответить
Інколи українська версія не з'являється взагалі.
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20.06.2020 14:36 Ответить
і таке буває, я кацапську версію і не відкриваю, як нема, то нема.
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21.06.2020 09:56 Ответить
А бакланівським чортам із сЕбЕу зайнятись нічим, зелена шмаркля доручила займатись бакланівським утиркам перегрузами фур на автошляхах!
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20.06.2020 12:01 Ответить
несколько судебных процессов против корпорации ДТЭК".Источник: https://censor.net/n3203248

торчат роги прокацапского выродка ахметки
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20.06.2020 12:10 Ответить
"Предыдущие покушения остались нерасследованными правоохранительными органами. Украинские спецслужбы не способны обеспечить безопасность свидетелей в судебных процессах против оккупантов", - пишет глава Восточноукраинского центра общественных инициатив.Источник: https://censor.net/n3203248


Очередное подтверждение того, что в Украине оккупационная администрация а не так называемый офис президента.
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20.06.2020 12:11 Ответить
Самое опасное в этой истории что рыжего удава связывают с конструкцией,которую он создал. Этот "бенифициар ДНР"( свозивший своих шахтеров с шахт на митинги за ДНР), торговавший угольком ЛДНР себестоимостью по 22$ для Украины по 90-110$( при этом мировая цена была 40-65$)). Этот рыжий удав за несколько лет на "ротердаме+" добавил 6млр$( всего лишь). Ну и хрен с ними,с придурками,пусть работают за 15тыс рубликов( вместо 15тыс грн.( тех по 8грн за $).и с этими придурками,которые платят за э/э себестоимостью 2 цента за 1Квт 7центов( в три раза дороже) и с Украиной. А этот удельный Князек поступает так же как на стадионе шахтер пук и как бы и нет проблемы.
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20.06.2020 12:13 Ответить
Отношусь к рыжему резко отрицательно,но когда пишите о шести миллиардах на Роттердам +, справедливости ради посмотрите тот же Форбс,нет у Ахмета таких денег в активах.С 2014 года бизнесс-империя гудка сдает свои позиции,и только с назначением узеленскими премьером человека Ахмета,у того появились неплохие перспективы.
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20.06.2020 15:27 Ответить
Імперія Ахметова доволі неефективна. Його менеджменту нема сенсу вишукувати способи зниження витрат, бо за його продукт все одно заплатять. Тому там, де конкурентний ринок отримав би більший прибуток при меншому обігу, ці просто тягнуть соки зі споживача.
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20.06.2020 15:57 Ответить
3,5 в 2014 9,6 в 2019 посмотрите сами.
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20.06.2020 17:17 Ответить
Справедлівасті раді, пасмарєлі -все бджілка правильно пише.На звільнену з полону "ДНР" Валентину Бучок, яка дає свідчення про тортури терористів, скоєно замах, - глава СЦГІ Щербаченко - Цензор.НЕТ 4298
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20.06.2020 19:31 Ответить
Кто защищает Ахметова тот враг Украины и точка. Никогда не поверю, что человек живущий на зарплату будет думать и рьяно защищать какого-то миллиардера, тем более миллиардера обворовавшего Украину и продолжающего это делать, и кстати спровоцировавшего войну. Это он промывал годами мозги своим шахтерам/рабам и раскалывал страну.
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20.06.2020 17:44 Ответить
скорейшего выздоровления мужественной Валентине и жесткого наказания негодяев не обеспечившим гарантированную защиту свидетеля
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20.06.2020 12:16 Ответить
А чого забули про тих, хто цю розтяжку поставив
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20.06.2020 12:44 Ответить
а їм залишок життя провести в розятяжках, щоб розірвало на шматки
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21.06.2020 09:59 Ответить
"Украинские спецслужбы не способны обеспечить безопасность свидетелей в судебных процессах против оккупантов" Источник: https://censor.net/n3203248
не удивлюсь если они сами эту растяжку ставили!
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20.06.2020 12:25 Ответить
Спецслужбы подконтрольной части Донецкой области - вата ватная в своем большинстве,мечтающая о приходе срусского мира.
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20.06.2020 15:31 Ответить
мечтающие о высоких зарплатах спецслужб РФ при КГБешном гноме....
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20.06.2020 16:10 Ответить
Швидкого одужання пані Валентині. Героїчна жінка
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20.06.2020 12:28 Ответить
Ця жінка виступає свідком у документальному фільмі Сергія Іванова, який недавно вийшов на YouTube https://www.youtube.com/watch?v=bRv_Ui_A4VQ&t=4213s . У фільмі є ще кілька людей, які побували "на подвалах" і розповідають про те, що там творилось. Це дуже серйозні звинувачення для ЛДНР, тому цих людей треба включати в програму по захисту свідків, якщо така є в Україні. І цей випадок з Валентиною Бучок тільки перший дзвіночок!
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20.06.2020 12:47 Ответить
Дякую за посилання , це важливо .
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20.06.2020 14:02 Ответить
зато Портянкин на своих спичах по Ньюс Уан ни словом никогда не обмолвится про зверства ДНР, как и Ленка Банда ренка и Лукашиха.
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20.06.2020 21:08 Ответить
На Ізоляції сама жесть... Там серед катів самі кінчені відморожені виродки без совісті та жалю...
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20.06.2020 12:49 Ответить
А что можно ждать от работы СБУ которой руководит КВНшик?
Звільнена з полону "ДНР" Валентина Бучок, яка дає свідчення про тортури терористів, підірвалася на розтяжці у дворі будинку на Донеччині, - глава СЦГІ Щербаченко - Цензор.НЕТ 8841
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20.06.2020 12:49 Ответить
Ну, если у НЕГО!!! в кабинете были выявлены прослушивающие устройства, то что ещё говорить? Вчера говорил с бывшим СБУшником, соседом по дому... Кинул какую-то шутку об том, что СБУшников бывших, не бывает... А он мне: "Это при мне была "Служба безопасности Украины...". А сейчас - "Служба Бывших в Употреблении... Это же надо - "прослушку" в кабинете шефа "проворонить"!!! Три прослушивающих устройства только в кабинете!!!" .
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20.06.2020 15:00 Ответить
Аваковская мусорня не только не способна расследовать покушения на патриотов, но скорее всего и покушается на патрниотов и зе, и попэрэдника аваков устраивает.
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20.06.2020 12:52 Ответить
Выздоравливай Валентина!
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20.06.2020 12:54 Ответить
Зате в Портнова охорона державна...
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20.06.2020 13:00 Ответить
и у Ленки Банда ренки, и у Ленки Лукаш и Медведчука
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20.06.2020 21:06 Ответить
Украинцев в этой новости должно волновать только то, что Аваковские псы не делают ничего для защиты стратегически важного свидетеля.
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20.06.2020 13:13 Ответить
Звільнена з полону "ДНР" Валентина Бучок, яка дає свідчення про тортури терористів, підірвалася на розтяжці у дворі будинку на Донеччині, - глава СЦГІ Щербаченко - Цензор.НЕТ 2222
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20.06.2020 13:29 Ответить
Год назад на этом месте фото был Порошенко.
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20.06.2020 13:49 Ответить
Невже Петро з фотографувався з тими 73% , що проголосували за Зеееее ?))
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20.06.2020 14:12 Ответить
С приходом ЗЕлени вся жизнь в Украине сплошной квест: а ну ка виживи ( пересичени украинцы вначале в условиях спада производства, а теперь пандемии), а ну ка защитись ( волонтеры, доровольцы, свидетели), а ну ка докажите (оседланные особами приближенными и не очень на потоки ), а ну ка посмотрите (видисики с величайшим политиком) и т.д.
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20.06.2020 13:31 Ответить
За попередника те саме було .
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20.06.2020 14:04 Ответить
Хватить брехать
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20.06.2020 15:06 Ответить
"видисики с величайшим политиком" - https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
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20.06.2020 14:04 Ответить
Да это и не удивительно,при нынешнем президенте,страну просто утопили в сепаратизме,поэтому,скоро будут подрывать только за то,что ты украинец.
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20.06.2020 13:51 Ответить
Покушение на патриота Украины при Зеленском правоохранителей не возбуждает, вот если бы на какого-нибудь представителя "партии" Шария - вот тут бы был правоохранительный хай на всю Украину, вот тут бы они показали свои "розыскные способности", хватая направо и налево первых попавшихся украинских активистов. Такова теперь жизнь, когда зелёное говно у власти. Избиратели Зеленского, видимо, довольны.
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20.06.2020 13:51 Ответить
Тут подробно
https://youtube.com/watch?v=G2lsy-D23Ss
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20.06.2020 13:52 Ответить
"Предыдущие покушения остались нерасследованными правоохранительными органами. Украинские спецслужбы не способны обеспечить безопасность свидетелей в судебных процессах против оккупантов"
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20.06.2020 13:55 Ответить
Влада всі сили , включаючи СБУ і прокуратуру кинула на боротьбу з ........... Порошенко,..в той час коли сепари вільно себе почувають на всіх ділянках ,від ради до подвір'я звичайної людини..Вони вже давно просочилися через фронт .., чи вилізли з нір .., де сховалися під час Порошенко...позор
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20.06.2020 13:56 Ответить
Звичайно , що коли не поставили то помагали ставити свої « односельчани» інфекційно і інформаційно хворі ...., як можна лити бруд на таке світле і тепле Г...?]]]
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20.06.2020 13:59 Ответить
Пропоганда обіцяна Зе ,.. так і не почалась вестися серед лугодронського населення ,... а уявну казку судячи можна тільки вибити з завилини побувавши в тюрмах лугодрону ..., хо-ча ....))) деякі комуністи , колись , побувавши в за стінках кгб структури ..., продовжували вірити в світле майбутнье знаходячись в центрі Г.....,... гени ...
Бучок ... скорого видужування , бути сильною і відважною.., бо за нею Правда ...!
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20.06.2020 14:07 Ответить
Зеля обычная безродная-ссыкливая - катализатор проблем в Украине..
зебилы, вы сделали это вместе, дебилы-экспериментаторы
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20.06.2020 13:59 Ответить
Пока люди будут жить по "писаным" законам вместо человеческих, они будут оставаться рабами, жертвы будут умирать, не прожив и полжизни, а убийцы(в лучшем случае) будут расплачиваться за содеяное всего лишь 15-ю годами читанием книжек взаперти из 70-и лет, отведенных им "богом".
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20.06.2020 14:17 Ответить
**** влада попередня і ще більш теперішня. Хіба не можна було її забрати звідти?!!!! Просто підставили сміливу людину під молот смерті. А повиздихали б ви , *******.
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20.06.2020 14:28 Ответить
А менти на Донбасі -то всі поголовно прихована сепарня, так що годі чекати від них шевеління "копитами". Донбаські суди такі ж самі, бійців і добробатівців там судять "с пристрастием" і дають вироки, непомірно великі за незначні проступки - мстять падлюки.
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20.06.2020 14:52 Ответить
После свидания с растяжкой и гранатой ргд 6, обычно ноги отдельно от туловища.
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20.06.2020 14:56 Ответить
Валентинка, Сонечко! Одужання тобі і Божого Захисту!!!
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20.06.2020 15:06 Ответить
Зе-прокуратура тепер може почати переслідувати Валентину Бучок , за те що вона не загинула під час замаху . Ну Стерненка ж переслідують саме за це , що не дав кілеру себе вбити .
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20.06.2020 16:02 Ответить
Дармиц,а это правда,что невинная жертва килерского произвола,еще 100 метров бежал за киллером,чтобы защитить себя и не дать себя убить?Не делайте из него культ жертвы.
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20.06.2020 16:22 Ответить
Не тільки себе. Ти, синку також би ще повз за ним і зубами рвав.
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20.06.2020 16:38 Ответить
Добре пояснення, що можна зробити з кульовими пораненням серця. Фрагмент з Антикора "«Оперуполномоченный сразу остановил автомобиль и помог раненому коллеге выхватить оружие у нападающего. Когда на стрелка одели наручники, Дарвин Потуданский умер на руках у своего напарника: пули попали в сердце», - уточнили представители следствия.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/389034-umer_na_rukah_naparnika_v_gbr_rasskazali_podrobnosti_gibeli_politsejskogo_v_dnepre
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20.06.2020 22:23 Ответить
Ні, борух, це -брехня у виконанні зєльоних мусорів, а слідом за ними і зєльоних пракурорів. Бігла не жертва кілера, Сергій по-життю - не жертва, а "убівець" у стані афекту.
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21.06.2020 07:25 Ответить
Мені цікаво що Вами рулить? Ви прихильник злодіїв від партії ригів у сраці? Ви совдепівське тупе лайно? Чому не знаючи абсолютно ніх.... про обставини, про те що медики з цього приводу казали ( про 100 метрів) що людина з таким і гіршим пораненням може у стані шоку бігти дуже швидко, ходити, говорити, підіймати тяжкі речі та інше а потім вже витрачає свідомість? Ви про це чули чи просто треба виправдати мусорню? Може ви тупий мусор дармоїдський? Який усе життя працював у мусарні проти людей брав хабарі а потім вкрав у цих людей квартиру та пільги та добру пенсію? Ні? Бо так як Ви говорите - це виглядає саме таким чином. Я не знаю Стерненка і не доводжу що він супердостойна людина - це невідомо на широкий загал це треба з'ясовувати. Може так а може й ні - цього ніхто не знає. Але юридичний факт один. Третій напад..Третій захист ..Ніж ідентичний фігуруючому по експертній оцінці - не є холодною зброєю. Вже цей аргумент у сміття..Жертва не у "лапках" - а де юре. І законодавство клубу тих країн куди ми збираємося як цивілізоввана країна - вже давно виправдало Стерненка аж бігом. Бо закон повинен максимально означати - "справедливість" наскільки це можливо. Мав місце захист. І не треба тут дурних сарказмів та совдепівського піздоватизму на кшалт "сталася автоаварія. серед двох водіїв винен той у кого авто менше побите". Винен - ВИННИЙ який задумав, організував та намагався втілити у життя злочин. Замочили при цьому - супер! Одним лайном менше.
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21.06.2020 09:48 Ответить
Это аваковские мусора подстроили, 99%
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20.06.2020 17:49 Ответить
Ума должно было хватить поселить ее в Днепре или Киеве, а так решили идти по простому пути еще бы в Светлодарске поселили особо важного свидетеля преступлений против Человечества!
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20.06.2020 18:09 Ответить
Сегодня около 08:00 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Иванополье Константиновского района Донецкой области на территории домовладения местной жительницы произошел взрыв, в результате которого она получила телесные повреждения, правоохранители опубликуйте во сколько опергруппа прибыла на место преступления.
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20.06.2020 18:12 Ответить
Хтось обставини її полону знає ?
Щоб можна було висувати якісь версії.
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20.06.2020 19:27 Ответить
В Україні йде війна без лінії фронту. Причина цього проста, український етнос це - аморфна маса, в якої відсутнє почуття приналежності до аутентичної, національно мотивованої соціальної групи. В них нема ні політичної структури національного масштабу і характеру, ні харизматичних лідерів. Найбільше, що вони можуть собі дозволити - це бути хоч трохи на щось подібними і намагатися комусь сподобатися.
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20.06.2020 19:46 Ответить
На звільнену з полону "ДНР" Валентину Бучок, яка дає свідчення про тортури терористів, скоєно замах, - глава СЦГІ Щербаченко - Цензор.НЕТ 7237
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20.06.2020 20:36 Ответить
Таких свідків треба ховати надійно - вона цінний свідок, сепарня і ахметовські виродки полюють на неї, а Зе виродкам чхати на безпеку таких свідків
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20.06.2020 21:51 Ответить
Экстраполируя деятельность силовых органов по поддержке шариков (подручных ФСБ-шника Шария) и титушек и по подавлению движения за независимость Украины, ожидаемо, что баба-прокурор объявит Валентину Бучок виновной в покушении на нее тем, что спровоцировала террористов русского мира на терракт. Чем спровоцировала? Своими признаниями о пытках людей террористами русского мира. А мужик-мент с энтузиазмом поддержит это обвинение.
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21.06.2020 01:34 Ответить
Если не деэнеровцы ,так наш суд ,засадит.
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21.06.2020 07:29 Ответить
Сабаков, там точно не гуляли люди, схожі походкою і фігурою на Антоненко з Кузьменко чи Дугарь? А де Федина з Звіробій були, ви, пси ментовські, вже перевірили?
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21.06.2020 09:07 Ответить
Кому нужны ваши ДНРовцы? Пороха посадить , Стерненко -вот кто стране жить мешает!!
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21.06.2020 10:28 Ответить
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