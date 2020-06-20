РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10999 посетителей онлайн
Новости
6 407 55
Омелян (712) Заблоцкий (23)

Обвинения в адрес Омеляна - бред, тогда каждый, кто хочет снизить налоги - преступник, - "слуга народа" Заблоцкий

Обвинения в адрес Омеляна - бред, тогда каждый, кто хочет снизить налоги - преступник, -

Депутат "Слуги народа" Марьян Заблоцкий вступился за экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого подозревают в незаконных действиях из-за снижения портовых сборов.

Свою позицию Заблоцкий озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Меня точно нельзя считать сторонником Volodymyr Omelyan, до сих пор жду его Гиперлуп. Но обвинения от НАБУ ему, что снижение портовых сборов является преступлением - полный бред. Они у нас и так в 2-3 раза выше, чем в других черноморских странах", - написал Заблоцкий.

По словам депутата, это обвинение может стать опасным прецедентом, ведь получится, что снижение налогов и сборов - это преступление.

Читайте на Цензор.НЕТ: НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну

"Мы тогда также преступники, если освободим выигрыши от НДФЛ (налога на доход физлиц. - Ред.), а без этого легализация азартного рынка невозможна. Преступники тогда и все депутаты, которые давали льготы бизнесу на время карантина. Преступными являются свободные экономические зоны, рассрочки уплаты НДС при импорте оборудования, отмена антидемпинговых пошлин и т.д." - пояснил Заблоцкий.

"Будем менять Уголовный Кодекс если придется. Жить в стране, где снижение налогов и сборов является криминалом, мы не будем", - подытожил депутат.

Также на Цензор.НЕТ: НАБУ хочет судить меня за снижение самых высоких в мире портовых сборов и рост доходов отрасли, - Омелян

Напомним, 19 июня НАБУ и САП сообщили экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн. Подозрение предъявлено из-за того, что Омелян в декабре 2017 года снизил все портовые сборы, кроме маячного, на 20%.

Омелян утверждает, что сборы снизили для увеличения товаро/грузопотока, и морская отрасль благодаря этому показала в 2018-2019 гг. ростболее чем на 20%, и растет до сих пор, несмотря на кризис.

Обвинения в адрес Омеляна - бред, тогда каждый, кто хочет снизить налоги - преступник, - слуга народа Заблоцкий 01

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
А вся деятельность СН ,вместе с их вождем-бред.
показать весь комментарий
20.06.2020 11:54
+21
наскока я помню, то нынешний глава налогового комитета Данила Гетьманцев, до 2019 года (т.е.до прихода в Раду), занимался для 95 квартала и для Зеленского лично, уходом от налогов (занижением налогообложения)..
и при следующем Президенте, эти факты будут исследованы ГБР, СБУ, НАБУ и Зеленский и Гетманцев будут осуждены..
показать весь комментарий
20.06.2020 11:58
+17
Киев. Наши дни. Тетки и сестры Зеленского "зарабатывают " деньги на покупку ему коня.Обвинения в адрес Омеляна - бред, тогда каждый, кто хочет снизить налоги - преступник, - "слуга народа" Заблоцкий - Цензор.НЕТ 4766
показать весь комментарий
20.06.2020 11:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вся деятельность СН ,вместе с их вождем-бред.
показать весь комментарий
20.06.2020 11:54 Ответить
единим розумним виглядає Зеленський Дьопйош
показать весь комментарий
20.06.2020 11:57 Ответить
это точно
Обвинения в адрес Омеляна - бред, тогда каждый, кто хочет снизить налоги - преступник, - "слуга народа" Заблоцкий - Цензор.НЕТ 9083
показать весь комментарий
20.06.2020 12:12 Ответить
Звинувачення на адресу Омеляна - маячня, тоді кожен, хто хоче знизити податки, - злочинець, - "слуга народу" Заблоцький - Цензор.НЕТ 7652
показать весь комментарий
20.06.2020 12:19 Ответить
Феєричний олбодоб.
показать весь комментарий
20.06.2020 12:41 Ответить
Вірогідність того, що прєзєдєнт повторить свій номер гри на роялі у Верховній Раді, набагато більша.
показать весь комментарий
20.06.2020 12:55 Ответить
Шось в царствє клована пашло нє туда ілі не с темі ...
показать весь комментарий
20.06.2020 11:55 Ответить
Киев. Наши дни. Тетки и сестры Зеленского "зарабатывают " деньги на покупку ему коня.Обвинения в адрес Омеляна - бред, тогда каждый, кто хочет снизить налоги - преступник, - "слуга народа" Заблоцкий - Цензор.НЕТ 4766
показать весь комментарий
20.06.2020 11:56 Ответить
наскока я помню, то нынешний глава налогового комитета Данила Гетьманцев, до 2019 года (т.е.до прихода в Раду), занимался для 95 квартала и для Зеленского лично, уходом от налогов (занижением налогообложения)..
и при следующем Президенте, эти факты будут исследованы ГБР, СБУ, НАБУ и Зеленский и Гетманцев будут осуждены..
показать весь комментарий
20.06.2020 11:58 Ответить
А в это же время мама Гентьманцева кидает тысячи туристов не возвращая деньги за несостоявшиеся туры, т.к. она является владелицей туроператора ТПГ.
Это единственный туроператор, который тупо кинул туристов.
показать весь комментарий
20.06.2020 16:21 Ответить
Это ещё цветочки!
Обвинения в адрес Омеляна - бред, тогда каждый, кто хочет снизить налоги - преступник, - "слуга народа" Заблоцкий - Цензор.НЕТ 429
показать весь комментарий
20.06.2020 12:00 Ответить
Мертвечук знову не впорався з Україною , хоча й вигляд робив що не вмішується до ЗЕбаранів, хоча й корєш Разумков там у стаді ніби рулить, а задумка Кремля знову накривається мідним тазіком
показать весь комментарий
20.06.2020 12:02 Ответить
Только почему все в том числе и етот Гиперлуп недорезанный, снижают налоги для олигархата, а для народа только повышают?
показать весь комментарий
20.06.2020 12:05 Ответить
Государство работает на олигархов потому что. Вот и всё.
показать весь комментарий
20.06.2020 12:24 Ответить
Как только коррупционера прижимают, так сразу подельники выгодополучатели стонать начинают.
показать весь комментарий
20.06.2020 12:05 Ответить
тоже бредишь
показать весь комментарий
20.06.2020 12:10 Ответить
убогое, ты уколы не пропускай, прячешься от санитаров?
показать весь комментарий
20.06.2020 12:11 Ответить
ты еще и сам с собой разговариваешь
показать весь комментарий
20.06.2020 12:12 Ответить
Не до всіх вас, 73/43%зебілів, доходять прості життєві істини. І, навіть, якщо доходять, як то для тебе, https://censor.net/user/467924 - то поступово, не всі одразу.
показать весь комментарий
20.06.2020 12:47 Ответить
а шо у клоуна не бред ?
показать весь комментарий
20.06.2020 12:09 Ответить
Они выигрыши в лотерею хотят освободить от НДФЛ? Это круто. Кто у нас там главный по выигрышам на текущий период? Раньше был Ляшко. А сейчас?
показать весь комментарий
20.06.2020 12:10 Ответить
так их два Ляшка
показать весь комментарий
20.06.2020 12:11 Ответить
Я тоже не сторонник Омеляна...
И не сторонник правительства Гройсмана...
Вот только Зеленая Власть оказалась на порядок тупее и наглее...
Если у вас есть факты преступлений, то в студию....
Но привлекать за то что будучи управляющим, он снизил завышенные налоги, то это бред и тупизм....
показать весь комментарий
20.06.2020 12:10 Ответить
Я тоже
показать весь комментарий
20.06.2020 12:16 Ответить
Отакі, як ви, ''не прихильники'' і призвели до того, що зебанда має в Україні абсолютну владу. Чи ви підете на операцію до молоденького, але недосвідченого хірурга? Чи сядете в літак з молоденьким, але недосвідченим пілотом? Банальні питання. А от віддати країну невігласам, ще й антиукраїнцям, - будь ласка.
показать весь комментарий
20.06.2020 19:55 Ответить
Well they feed upon the poor…

(Они кормятся за счёт бедных)
показать весь комментарий
20.06.2020 12:13 Ответить
То　ｂｅ，　ｏｒ　ｎｏｔ　то　ｂｅ：　ｔｈａｔ　ｉｓ　ｔｈｅ　ｑｕｅｓｔｉｏｎ
показать весь комментарий
20.06.2020 12:17 Ответить
Назначенный Зеленским Саакашвили тоже призывает снижать налоги.
Когда за ним придут?

А Дубинеску УЖЕ должен греть нары за табачные поправки, из-за которых бюджет недополучил в разы больше.
показать весь комментарий
20.06.2020 12:13 Ответить
табак ушел в тень
показать весь комментарий
20.06.2020 12:14 Ответить
Звинувачення на адресу Омеляна - маячня, тоді кожен, хто хоче знизити податки, - злочинець, - "слуга народу" Заблоцький - Цензор.НЕТ 1780
показать весь комментарий
20.06.2020 12:21 Ответить
Зелешеску пора ставить к стенке!
показать весь комментарий
20.06.2020 12:25 Ответить
Министр инфраструктуры Омелян: "Все ждут, что при Зеленском будет лучше. Не будет"
показать весь комментарий
20.06.2020 12:27 Ответить
лучше уже было
показать весь комментарий
20.06.2020 12:28 Ответить
Внутрішня окупація. Сьогодні на"Интере"великий концерт Крістіни Орбакайте Ця хвойда в перший день захоплення Криму приїхала з концертом в Севастополь вітати зелених чоловічків,"прісаєдінєніє"та путіна А тим часом Герасим'юк та посіпаки з Нацради кошмарять ТК"Прямий"за слово"дупа"Звинувачення на адресу Омеляна - маячня, тоді кожен, хто хоче знизити податки, - злочинець, - "слуга народу" Заблоцький - Цензор.НЕТ 5678Звинувачення на адресу Омеляна - маячня, тоді кожен, хто хоче знизити податки, - злочинець, - "слуга народу" Заблоцький - Цензор.НЕТ 6758
показать весь комментарий
20.06.2020 12:30 Ответить
Омелян об английском Зеленского: уровень африканского вождя
показать весь комментарий
20.06.2020 12:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2YzcpMPYP2U

Эллочка-людоедка.
показать весь комментарий
20.06.2020 12:37 Ответить
ОМЕЛЯН О ПОЛИТИКЕ ЗЕЛЕНСКОГО: НЕТ НИКАКОЙ ЛОГИКИ ДЕЙСТВИЙ
показать весь комментарий
20.06.2020 12:33 Ответить
Даже адекватные из зебилов остаются зебилами -"Меня точно нельзя считать сторонником Volodymyr Omelyan, до сих пор жду его Гиперлуп.Источник: https://censor.net/n3203251
показать весь комментарий
20.06.2020 12:33 Ответить
Омелян: Зеленский подрывает институт государственности и уничтожает Украину
показать весь комментарий
20.06.2020 12:34 Ответить
политические преследования и давление на суды и прокуроров
показать весь комментарий
20.06.2020 12:36 Ответить
Обрати кловуна президентом- оце брєд, ідіотизм та маразм.
показать весь комментарий
20.06.2020 12:39 Ответить
До окремих 73/43%зебілів, і навіть окремих клованів вже доходять беззаперечні економічні істини...
показать весь комментарий
20.06.2020 12:43 Ответить
емельян это потужный и мыролюбный свиногиперлуп который построил миллион илометров автодорог?
показать весь комментарий
20.06.2020 12:47 Ответить
как ты задрал своей безграмотностью и пищерной тупостью
у меня у ребенка черепашка и то умнее и разнообразнее

кстати, я тебя барана поздравляю. евробляхерам подняли въезд в страну на 200 евро. чтобы жизнь медом не казалась.
показать весь комментарий
20.06.2020 13:05 Ответить
ну так евробляхеры и виноваты в 144 мыролюбных винницких реформах.
показать весь комментарий
20.06.2020 13:15 Ответить
Если снизить налоги, то, что власть будет разворовывать из бюджета?
показать весь комментарий
20.06.2020 12:48 Ответить
Перестаньте ныть, попытка снизить налоговые обязательства. используя всевозможные законные, подчеркиваю ЗАКОННЫЕ, методы не только правильно, но и должно делаться топменеджментом.
показать весь комментарий
20.06.2020 13:03 Ответить
Та чего стоны,сейчас и проверят на законность.
показать весь комментарий
20.06.2020 16:34 Ответить
31 августа пресса Германии сообщила: «…в четверг приблизительно в 20 часов помещение радиостанции в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5 Глайвице было захвачено поляками». На самом же деле это были https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E_%D0%B2_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5 переодетые в польскую военную форму солдаты СС во главе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4 Альфредом Науйоксом
показать весь комментарий
20.06.2020 13:25 Ответить
1 сентября 1939 года вооружённые силы Германии перешли границы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польши , также в боевых действиях на стороне Германии приняли участие войска https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1939%E2%80%941945) Словакии , чуть позже это спровоцировало объявление им войны со стороны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Англии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Франции и прочих стран, имевших с Польшей союзнические обязательства.
показать весь комментарий
20.06.2020 13:26 Ответить
 
 