Обвинения в адрес Омеляна - бред, тогда каждый, кто хочет снизить налоги - преступник, - "слуга народа" Заблоцкий
Депутат "Слуги народа" Марьян Заблоцкий вступился за экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого подозревают в незаконных действиях из-за снижения портовых сборов.
Свою позицию Заблоцкий озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Меня точно нельзя считать сторонником Volodymyr Omelyan, до сих пор жду его Гиперлуп. Но обвинения от НАБУ ему, что снижение портовых сборов является преступлением - полный бред. Они у нас и так в 2-3 раза выше, чем в других черноморских странах", - написал Заблоцкий.
По словам депутата, это обвинение может стать опасным прецедентом, ведь получится, что снижение налогов и сборов - это преступление.
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"Мы тогда также преступники, если освободим выигрыши от НДФЛ (налога на доход физлиц. - Ред.), а без этого легализация азартного рынка невозможна. Преступники тогда и все депутаты, которые давали льготы бизнесу на время карантина. Преступными являются свободные экономические зоны, рассрочки уплаты НДС при импорте оборудования, отмена антидемпинговых пошлин и т.д." - пояснил Заблоцкий.
"Будем менять Уголовный Кодекс если придется. Жить в стране, где снижение налогов и сборов является криминалом, мы не будем", - подытожил депутат.
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Напомним, 19 июня НАБУ и САП сообщили экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн. Подозрение предъявлено из-за того, что Омелян в декабре 2017 года снизил все портовые сборы, кроме маячного, на 20%.
Омелян утверждает, что сборы снизили для увеличения товаро/грузопотока, и морская отрасль благодаря этому показала в 2018-2019 гг. ростболее чем на 20%, и растет до сих пор, несмотря на кризис.
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и при следующем Президенте, эти факты будут исследованы ГБР, СБУ, НАБУ и Зеленский и Гетманцев будут осуждены..
Это единственный туроператор, который тупо кинул туристов.
И не сторонник правительства Гройсмана...
Вот только Зеленая Власть оказалась на порядок тупее и наглее...
Если у вас есть факты преступлений, то в студию....
Но привлекать за то что будучи управляющим, он снизил завышенные налоги, то это бред и тупизм....
(Они кормятся за счёт бедных)
Когда за ним придут?
А Дубинеску УЖЕ должен греть нары за табачные поправки, из-за которых бюджет недополучил в разы больше.
Эллочка-людоедка.
у меня у ребенка черепашка и то умнее и разнообразнее
кстати, я тебя барана поздравляю. евробляхерам подняли въезд в страну на 200 евро. чтобы жизнь медом не казалась.