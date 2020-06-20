Экс-правоохранитель организовал схему отмывания преступных денег: успел легализовать почти 120 млн, - прокуратура
Прокуратура Киева совместно с оперативным управлением ГУ Государственной фискальной службы в Киеве сообщила о подозрении 5 членам организованной преступной группы, которые обеспечили легализацию средств, полученных преступных путем, на общую сумму около 120 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
"Установлено, что преступную группу организовал бывший сотрудник правоохранительного органа. Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставления им услуг по обналичиванию средств, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.
Организатору и четырем участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) и ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Экс-правоохранителю вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам преступной группы.
Следствие продолжается. Устанавливаются субъекты реального сектора экономики, которые воспользовались услугами преступной группы.
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Не все СМИ у нас коломойские, потому стало известно, что самым крупным подрядчиком в закупках оказалась киевская компания "Медгарант". А самым большим заказчиком - Державна прикордонна служба України. На закупку медицинского оборудования у "Медгарант" пограничники потратили больше 108-ми миллионов гривен.
Что же они купили на эти деньги? А немного. 4 рентгена. 2 томографа. 22 аппарата ИВЛ. Всё вроде нужное, но есть нюанс."Медгарант" продал пограничникам рентгеновские аппараты OPERA RT20 HARP по 20 миллионов гривен каждый. А в рознице они стоят по 6,4 миллиона. А в конце прошлого года такие же рентгены обошлись Державній кримінально-виконавчій службе в 5,6 миллионов за штуку. Но тогда мыши ещё не жрали в три горла, а только присматривались.
Журналисты перезвонили в "Медгарант", сделали вид, что они покупатели и им срочно нужно пару рентгеновских аппаратов. Так вот, в прайс-листе цена на эти аппараты оказалась ещё меньше. Всё потому, что мышей нет. А у Зеленского есть.
А в господарчому магазині вони по 90.