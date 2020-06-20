Путин обвинил Польшу в начале Второй мировой войны, Варшава говорит об искажении истории

Президент России Владимир Путин опубликовал статью о Второй мировой войне. Он обвиняет в ее начале Польшу, оправдывает пакт Молотова-Риббентропа и приводит фальшивую цитату Гитлера из экстремистской книги.

Статья Путина, посвященная 75-летию окончания Второй мировой войны, опубликована на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

"Последовавшая затем трагедия Польши – целиком на совести тогдашнего польского руководства, которое помешало заключению англо‑франко‑советского военного союза и понадеялось на помощь западных партнеров, подставило свой народ под каток гитлеровской машины уничтожения", — пишет он.

Кроме этого, российский лидер использовал в тексте фальшивую цитату Гитлера. На это обратил внимание историк Игорь Петров, информирует "Медуза".

"Гитлер прямо заявлял: "Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола"", — говорится в статье Путина. Источник этой цитаты — книга Генри Пикера "Застольные разговоры Гитлера", признанная в России экстремистской. Анализ книги, опубликованный в 2019 году, показал, что в ней передаются не аутентичные слова Гитлера, а отредактированные задним числом воспоминания других людей.

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Польское правительство считает последнюю статью Владимира Путина о Второй мировой войне частью последовательной информационной войны против Запада и манипуляцией историей, сообщает "Европейская правда". Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарина.

"Тезисы, представленные Владимиром Путиным, являются частью информационной деятельности, направленной на дестабилизацию Запада, подрыв государств-членов НАТО, ослабление доверия к странам Альянса, а также формирования имиджа России как защитника, что должен влиять на глобальные решения. Такие действия следует оценивать как часть агрессивной политики против Запада", — заявил представитель Польши.

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