Ночью из Одессы приехали полицейские, чтобы рассказать о правилах домашнего ареста. Не дождавшись адвокатов, они уехали, - Стерненко
Одесский активист Сергей Стерненко, который был отправлен под домашний арест в Киеве, сообщил, что к нему наведывались полицейские из Одессы.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
По словам Стерненко, полицейские прибыли в 23:22, и, учитывая позднее время, он предложил им перенести встречу на утро.
"Они отказались, сказали что разъяснить им надо прямо сейчас. Я сказал, что если им принципиально именно ночью "разъяснять", то пусть подождут, потому что в таком случае я вызываю адвокатов, и общаться мы будем уже все вместе.
Полицейские ответили что они подождут. Но когда через 15-20 мин. прибыли адвокаты, то на месте уже никого не было. Люди, которые представились работниками полиции, куда-то исчезли. Утром тоже никто не приходил", - рассказал активист.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.
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Конечно хочется думать, что они по Бисмарку(это он говорил о России ) "на каждую вашу хитрость они ответит своей непредсказуемой глупостью",но всё же не да такой степени.
Это касается и игрищ над Порошенко.
Всё похоже на постановку.
http://prad-media.ru/iron-chancellor-bismarck-and-russia/