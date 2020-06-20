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Нацполиция (16194) Стерненко (393)

Ночью из Одессы приехали полицейские, чтобы рассказать о правилах домашнего ареста. Не дождавшись адвокатов, они уехали, - Стерненко

Ночью из Одессы приехали полицейские, чтобы рассказать о правилах домашнего ареста. Не дождавшись адвокатов, они уехали, - Стерненко

Одесский активист Сергей Стерненко, который был отправлен под домашний арест в Киеве, сообщил, что к нему наведывались полицейские из Одессы.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По словам Стерненко, полицейские прибыли в 23:22, и, учитывая позднее время, он предложил им перенести встречу на утро.

"Они отказались, сказали что разъяснить им надо прямо сейчас. Я сказал, что если им принципиально именно ночью "разъяснять", то пусть подождут, потому что в таком случае я вызываю адвокатов, и общаться мы будем уже все вместе.

Полицейские ответили что они подождут. Но когда через 15-20 мин. прибыли адвокаты, то на месте уже никого не было. Люди, которые представились работниками полиции, куда-то исчезли. Утром тоже никто не приходил", - рассказал активист.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.

Ночью из Одессы приехали полицейские, чтобы рассказать о правилах домашнего ареста. Не дождавшись адвокатов, они уехали, - Стерненко 01
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Топ комментарии
+10
Не могу понять, либо зе поехал мозгами, либо за его спиной кто то его подставляет.
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20.06.2020 13:24
+8
Не факт что єто мусора були, а может и мусора но не прии исполнении, а может и при исполнении чьего заказа за пару косарей
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20.06.2020 13:22
+7
Катаються з Одеси до Києва вочевидь на гроші платників податків. Нє? І вочевидь не у плацкарт них вагонах, а на "Хюндаях" у кращому випадку, а то й на власних, чи службових авто, яких заправити потрібно не на одну тисячу.
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20.06.2020 13:19
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Правила форума Совет форумчан
Что то его слишком много. Отвлекалочка от реальной жизни?! Выгодна для дестабилизации и нестабильности в стране. а в это время бабло пилят, коррупция, схемы процветают!
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20.06.2020 13:11 Ответить
Опасная отвлекалочка учитывая дестабилизацию.... Но зеленые власти видимо как янык - ничего не бояться, что пошли на такое.
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20.06.2020 13:15 Ответить
чого це його много? читаю першу статтю за день на цензорі, принаймні післяобдні новини.
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21.06.2020 03:29 Ответить
Нас отвлекают этой инфой от чего-то более важного и насущного.
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20.06.2020 13:14 Ответить
Возможно, но пока ещё ничего "важного и насущного" за эти дни не случилось так что это только теория.
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20.06.2020 13:16 Ответить
оно идёт , просто не обращают внимания из за такой вот инфы , забивающей всё остальное.
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20.06.2020 13:17 Ответить
Пророссийский реванш, это и есть самое важное сейчас.
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20.06.2020 14:26 Ответить
Геша, мурзилка, какое там у тебя важное нассущное, цирк просто с этими зелебобами.
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20.06.2020 14:57 Ответить
Катаються з Одеси до Києва вочевидь на гроші платників податків. Нє? І вочевидь не у плацкарт них вагонах, а на "Хюндаях" у кращому випадку, а то й на власних, чи службових авто, яких заправити потрібно не на одну тисячу.
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20.06.2020 13:19 Ответить
да, ще один приклад дибілів при владі. надавали завдань, а простий люд мучається - і підсудний і виконавці хотєлок богов.
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21.06.2020 03:31 Ответить
Не факт что єто мусора були, а может и мусора но не прии исполнении, а может и при исполнении чьего заказа за пару косарей
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20.06.2020 13:22 Ответить
Не могу понять, либо зе поехал мозгами, либо за его спиной кто то его подставляет.
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20.06.2020 13:24 Ответить
Чем чем? Откуда взялися?
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20.06.2020 13:30 Ответить
Глядя на глупости и процессуальные ошибки ,которые совершают правоохранители,не может не создаться ощущения, что кто то невидимый дёргает ниточки.
Конечно хочется думать, что они по Бисмарку(это он говорил о России ) "на каждую вашу хитрость они ответит своей непредсказуемой глупостью",но всё же не да такой степени.
Это касается и игрищ над Порошенко.
Всё похоже на постановку.

http://prad-media.ru/iron-chancellor-bismarck-and-russia/
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20.06.2020 14:13 Ответить
И теперешняя власть на те же грабли,планомерно. Азаров в конце 13г тоже говорил, никакого Майдана не будет.....и где теперь Азаров с Януковичем? Вова, твои пеньки уже пройдены и ты открыл ящик Пандоры Нафига было затевать судилище неправомерное над Стернеко, который себя защитил и не дал убить Народ злой, Вова, и на рейтинг не рассчитывай. Те, что выходят на улицу, на Майдан плевать хотели на твой рейтинг А те, что рейтинг тебе создают, на улицу в твою защиту не выйдут. Помни это Вова ..всегда
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20.06.2020 14:18 Ответить
Якщо хтось скаже, що це ХАОС, ні це - БАРДАК...
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20.06.2020 14:29 Ответить
Стерненко герой!
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20.06.2020 14:53 Ответить
Синку, тримайсь! Все буде Україна!
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20.06.2020 14:58 Ответить
Не, в Одессу ему нельзя - зарежут в целях самообороны.
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20.06.2020 19:06 Ответить
а точно з Одеси, документи показали?
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21.06.2020 03:32 Ответить
Сергій це приклад як потрібно нейтралізувати нападників. Нападник з раною в серці ще пробіг коло сотню метрів і здох. Жаль, що другий втік. Якби було б більше в Україні Стерненків, то сьогодні ми б жили в найбезпечнішній країні.
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21.06.2020 09:15 Ответить
 
 