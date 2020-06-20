COVID-19 в Киеве: за сутки 76 новых случаев, среди заболевших - двое медработников. КАРТА
Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание COVID-19, увеличилось на 76 человек – это на 16 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Всего в Киеве 4252 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
За минувшие сутки заболели: 36 женщин в возрасте от 22 до 85 лет; 32 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет; 5 девочек от 5 до 15 лет и 3 мальчика, которым 2, 7 и 17 лет.
Кроме того, коронавирусом заразились двое медработников.
Госпитализированы пятеро пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
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Выздоровели за минувшие сутки 59 человек. Всего коронавирус преодолели 1391 житель столицы.
Самое большое количество случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 15. Соломенском - 11. В Дарницком и Святошинском районах - по 8 случаев.
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- выход в общественное место в маске - цена вопроса 11 гривен.
- выход в общественное место без маски - цена вопроса 17 тысяч гривен.
- выход в общественное место с коронавирусом - тюремный срок.
без исключений.
И следить за этим должна полиция.
Но менты ж очень заняты охраной шариковцев и изнасилованиями в РОВД, а простой нарид может выполнять элементарные правила только тогда, когда альтернативой является получение в бубен.
- выход в общественное место в маске - цена вопроса 11 гривен.
Носилки + клетчатое одеяло - 300 миллионов!
Народ,вы не осознаете, что вас дурачат?
Лично не вижу разницы между "капиталистическим окружением" и "пандемией от СМИ.
Особенно Китай надурили.
«Летняя» пневмония: почему в жару воспалением легких болеют не меньше, чем зимой?
Заболеть пневмонией летом кажется чем-то из области фантастики. Другое дело осенью или зимой, когда на улице сыро и холодно. Однако, как отмечают пульмонологи Запорожской облбольницы, в летний зной на больничные койки с воспалением легких попадает ничуть не меньше жителей нашего города и области. Как уберечься и не омрачить себе летний отдых?
Где вы такие упоротые берётесь? Та загугли придурок и читай полно статей за пневмонию летом. Что тебе тормозу ты на чёрное будешь говорить что оно белое если тебе по телику так скажет центральные СМи. Такие ублюдки как ты мозгов не имеют(