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COVID-19 в Киеве: за сутки 76 новых случаев, среди заболевших - двое медработников. КАРТА

COVID-19 в Киеве: за сутки 76 новых случаев, среди заболевших - двое медработников. КАРТА

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание COVID-19, увеличилось на 76 человек – это на 16 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Всего в Киеве 4252 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За минувшие сутки заболели: 36 женщин в возрасте от 22 до 85 лет; 32 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет; 5 девочек от 5 до 15 лет и 3 мальчика, которым 2, 7 и 17 лет.

Кроме того, коронавирусом заразились двое медработников.

Госпитализированы пятеро пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Также на Цензор.НЕТ: В Киеве могут усилить карантинные ограничения, - Кличко

Выздоровели за минувшие сутки 59 человек. Всего коронавирус преодолели 1391 житель столицы.

Самое большое количество случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 15. Соломенском - 11. В Дарницком и Святошинском районах - по 8 случаев.

COVID-19 в Киеве: за сутки 76 новых случаев, среди заболевших - двое медработников 01

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Топ комментарии
+4
Только 5 человек госпитализировано. Вот и все что нужно знать как будто о пандемии.
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20.06.2020 13:34
+3
Тада. Весь Мир дурят масоны и марсианские рептилоиды.

Особенно Китай надурили.
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20.06.2020 14:06
+2
вы Италии расскажите про катар, чисто чтоб поржать
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20.06.2020 15:52
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Чим менше лікарів, тим краща медицина.
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20.06.2020 13:15 Ответить
Завтра будет опять 900+ и это пичально...
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20.06.2020 13:27 Ответить
Вопрос изначально должен был быть поставлен жестко:
- выход в общественное место в маске - цена вопроса 11 гривен.
- выход в общественное место без маски - цена вопроса 17 тысяч гривен.
- выход в общественное место с коронавирусом - тюремный срок.
без исключений.

И следить за этим должна полиция.
Но менты ж очень заняты охраной шариковцев и изнасилованиями в РОВД, а простой нарид может выполнять элементарные правила только тогда, когда альтернативой является получение в бубен.
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20.06.2020 13:32 Ответить
Вопрос изначально должен был быть поставлен жестко:
- выход в общественное место в маске - цена вопроса 11 гривен.

Носилки + клетчатое одеяло - 300 миллионов!
Народ,вы не осознаете, что вас дурачат?
Лично не вижу разницы между "капиталистическим окружением" и "пандемией от СМИ.
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20.06.2020 13:58 Ответить
Тада. Весь Мир дурят масоны и марсианские рептилоиды.

Особенно Китай надурили.
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20.06.2020 14:06 Ответить
Только 5 человек госпитализировано. Вот и все что нужно знать как будто о пандемии.
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20.06.2020 13:34 Ответить
А тебе зовсім нічо не смущаєт, що люди ВЗАГАЛІ хворіють влітку пневмонією? Якось не сезон для неї, не?
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20.06.2020 15:21 Ответить
Боже. Який ти далекий
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20.06.2020 15:26 Ответить
Ага, масони і рептолоїди ... дадада, десь коментом вище ... я такий далекий від тебе і твоїх віруючих в це друзів)))
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20.06.2020 15:27 Ответить
Ну давай. Дошок обьясни я тебе скинули с интернета цитату как люди в 2017 болеют пневмонией летом. Что скажиш, уродец? Неужели и тогда был ваш смертельно опасной Ковид? 🤣😆
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20.06.2020 15:30 Ответить
За "уродца" в інеті я не реагую зазвичай, вас школярів, або ботів з нереальними ніками, багато, на всіх нервів не вистачить. Зможеж в очі повторити без наслідків, якщо колись доведеться зустрітися?)
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20.06.2020 15:33 Ответить
Летняя» пневмония: почему в жару воспалением легких болеют не меньше, чем зимой?
«Летняя» пневмония: почему в жару воспалением легких болеют не меньше, чем зимой?
Заболеть пневмонией летом кажется чем-то из области фантастики. Другое дело осенью или зимой, когда на улице сыро и холодно. Однако, как отмечают пульмонологи Запорожской облбольницы, в летний зной на больничные койки с воспалением легких попадает ничуть не меньше жителей нашего города и области. Как уберечься и не омрачить себе летний отдых?
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20.06.2020 15:26 Ответить
"Пульмонологи Запорожской больницы" - це приблизно такі ж саме авторітети, як і міфічні "британські вчені", на яких зазвичай посилаются в "авторитетних" статтях під час чергового завалення лайном простору інтернету?) Фактичні прізвища пульмонологів можно? Адреси, телефони? Я сам з апоріжжя і кожен рік там буваю по декілька разів, я заїду в серпні, запитаю особисто.
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20.06.2020 15:31 Ответить
Блин
Где вы такие упоротые берётесь? Та загугли придурок и читай полно статей за пневмонию летом. Что тебе тормозу ты на чёрное будешь говорить что оно белое если тебе по телику так скажет центральные СМи. Такие ублюдки как ты мозгов не имеют(
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20.06.2020 15:34 Ответить
Я зрозумів, аргументи звелися до "уродец", "упоротий", "сам дурак", "придурок" ... обтекай, масонофоб.
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20.06.2020 15:35 Ответить
Чому кожному коронапсихозники потрібно пояснювати і розжовувати кожну ситуацію. О чудо пневмонії літом бували і до корони. Ти ба знову ковідопсихозники демонструють свою тупість коли кажуть, що пневмонії літом не може бути. Які ж ви все такі далекі люди. ) Здається цим людям вже ніхто нічог не докаже. Навіть якщо сам біл Гейтс їм скаже, що це все пиз..іж то вони вже не повірять йому 😆🤣
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20.06.2020 15:29 Ответить
А тим часом маленький Катар дає змогу оцінити смертність з коронавірусом.! Населення катару 2 млн 800 тисяч чоловік це як Київ припустимо. І увага! З карантином катар має 85 тисяч позитивних тестів! Всього зробленно 313 тисяч тестів! І увага 93 смерті! Тобто це близько 0.1 % ось примасовому тестуванні демонструється яскраво маленька смертність з коронавірусом. Наголошую що саме з, а не від коронавірусу. Тому що тести це афера. Але приклад катару показує, що в якщо в Києві провести триста тисяч тестів то ви так само знайдете тисяч 80 позитивних! І коли в маленькому катарі з карантином знайшли 85 тисяч позитивних постає питання який сенс карантину!? А сенс знищити фінансову незалежність людей і спричини більше смертей від недоотримання медичних послуг по справжнім хворобам! Ковідопсихозний мають пґвідповідати перед народом!
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20.06.2020 15:18 Ответить
вы Италии расскажите про катар, чисто чтоб поржать
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20.06.2020 15:52 Ответить
**** ты свое италией пристал если доказано, что в италии ставили диагноз всем подряд и устроили геноцид в домах престарелых, плюс сестринский персонал сбежал на восток европы кто за стариками присмвтривал. И 99 % имели намного серьезней хронические болезни. А ты все о италии чешишь. То что в катаре не такой коронавирус мли что? Головой думай чупа чупс ходячий
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20.06.2020 18:02 Ответить
 
 