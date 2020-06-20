COVID-19 в Киеве: за сутки 76 новых случаев, среди заболевших - двое медработников. КАРТА

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание COVID-19, увеличилось на 76 человек – это на 16 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Всего в Киеве 4252 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За минувшие сутки заболели: 36 женщин в возрасте от 22 до 85 лет; 32 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет; 5 девочек от 5 до 15 лет и 3 мальчика, которым 2, 7 и 17 лет.

Кроме того, коронавирусом заразились двое медработников.

Госпитализированы пятеро пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Также на Цензор.НЕТ: В Киеве могут усилить карантинные ограничения, - Кличко

Выздоровели за минувшие сутки 59 человек. Всего коронавирус преодолели 1391 житель столицы.

Самое большое количество случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 15. Соломенском - 11. В Дарницком и Святошинском районах - по 8 случаев.