Филатов ответил на 20 вопросов о "Пропозиции": Мы не хотим, чтобы территориальные громады унижали и грабили
Мэр Днепра Борис Филатов дал ответы на 20 наиболее популярных вопросов о новосозданной партии "Пропозиция", членом которой он является.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"1. Да, мы сделали то, во что никто не верил.
2. Нет, это не "партия Филатова".
3. Да, мы понимаем скепсис многих.
4. Нет, мы не очередной "Наш Край" или Партия Регионов.
5. Почему? Потому, что мы создавали нашу партию снизу, а не в кабинетах на Банковой. Долго, мучительно и по совести.
6. Да, мы хотим, чтобы к нам присоединялось как можно больше мэров. Разных и по всей стране.
7. Нет, мы не партия "больших начальников".
8. Да, мы - партия, которая хочет сильного местного самоуправления.
9. Да, мы открыты к переговорам для всех, кто поддерживает нашу программу.
10. Да, мы считаем, что партии "Кличко, Филатова, Гройсмана, Атрошенко, Иванова, Петрова, Сидорова" не смогут защищать права местного самоуправления по всей стране. Именно поэтому мы и создали всеукраинскую партию и предлагаем всем объединяться.
11. Нет, мы не враги центральной власти.
12. Да, центральная власть не хочет слышать и слушать местное самоуправление.
13. Нет, мы не сепаратисты.
14. Да, мы за четкое разделение полномочий между местным самоуправлением и центральной властью.
15. Нет, мы не претендуем на права Киева, но и не хотим, чтобы территориальные громады унижали и грабили.
16. Да, мы ждём к себе всех активных граждан, которые разделяют нашу идею.
17. Нет, мы создали нашу партию не для того, чтобы переизбраться на местных выборах.
18. Да, мы планируем принять участие в парламентских выборах.
19. Да, мне постоянно передают приветы, что если "ты не успокоишься, то мы тебя посадим". "Новые лица", как говорится, люди принёсшие в политику мораль, профессионализм и порядочность.
20. Нет, я никого не боюсь", - говорится в посте.
Филатов добавил: "Да, да, да, у нас получилось то, во что никто не верил. И это только начало пути. Идёмте с нами. Это наша вам "Пропозиция".
Пожалуйста, подождите...
С 1992 по 2000 год работал председателем Винницкого городского совета.
В 1998 году был избран народным депутатом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины .
Утром 23 ноября 1999 года возле церкви https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC христиан-баптис
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC тов на улице Максимовича на Дворкиса было совершено покушение. Неизвестный стрелял из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 автомата Калашникова , убив водителя О. Коваленко, и ранив городского голову и его охранника В. Попенко. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0 Звезда Давида , которую Дмитрий Владимирович носил на шее, спасла его от пули, которая могла бы быть для него смертельной. Официально до сих пор неизвестно, кто был заказчиком и исполнителем покушения.
В 2002 и 2006 гг. снова принимал участие в выборах городского головы Винницы, но проиграл соответственно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. Домбровскому и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Гройсману , заняв вторые места.
Само создание партии ни о чем плохом не говорит, а вот когда там берут верх антиукраинская силы - это другой разговор.
И таки да, Украине не обосРаха, Сцарька здесь никогда не будет, как и вертикали, а местное самоуправление, наделенное финансами и правами--это таки европейский путь.
Не морочь людям голову своим популизмом. В Днепр приезжаешь,.... один срач в центре и всё разваливается....
Ніяких автономій в Україні та ніяких асобєних районав. Нехай тюрма народів азіопська обісРашка дбає про автономії у себе.
Єдина автономія, що можлива в Україні - це автономія для кримських татар у Криму.
Інші всі народи, що проживають в Україні, мають свої країни, рюзьге, наприклад, мають парАшу, якщо їх не влаштовує українська Україна, нехай шурують в тундру та тайгу за поребрик та на радниЯ срані-Рязані.
За винятком автономії кримських татар, Україна єдина та неділима.
Ніяких автономних Галичини, Буковини, Поділля чи бамбасу. Це автономії чиї? Яких народів? Це все українські землі.
А територіальне самоврядування це про інше, до ніяких автономній це ніякого стосунку не має.
Історія є причиною і поясненням деяких ментальних відмінностей,які поступово будуть нівельовані, але не повинна бути виправданням для дерібану країни.
мерів в Україні НЕМА НЕ БУЛО і НЕ БУДЕ!
а партії невдоволених потвор місце в буцегарні
сами то определились?
холопский розум мы должны прийти к системе когда центральная власть будет продолжением
региональных то есть будет формироваться из кадров местной власти а не кукловодами оли-
гархических кланов из собственных партийных бизнес-политпроектов и людей от них завися-
щих и живёт весь этот бомонд себе припеваючи потому шо народ в состоянии помайданить
только раз в 10 лет........ а "местным боссам" хочешь-нехочешь а приходится ориентироваться
на реальные запросы населения и довольно оперативно.... в этой затее важно что бы кадида
том в ВР могли быть исключительно люди отработавшие одну полную каденцию в местном
самоуправлении и для обеспечения постоянной ротации ограничить возможность быть избра
нным в депутаты ВР только 2 раза (неважно полная каденция или нет - 2 раза) а кандидатом
в президенты может быть только отработавший одну полную каденцию в парламенте при чём
я даже согласен увеличить срок для избираемых с 5 до 6 лет - год на "раскачку" и 5 лет "твор
чества"....