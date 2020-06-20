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Волынец (158) шахтеры (655) Герус (184)

От имени шахтеров я направил Зеленскому обращение с требованием уволить Геруса, - нардеп Волынец

От имени шахтеров я направил Зеленскому обращение с требованием уволить Геруса, - нардеп Волынец

Шахтеры просят президента спасти угледобывающую отрасль и уволить главу энергетического комитета ВР Андрея Геруса, действия которого довели ее до кризиса.

Об этом сообщил народный депутат Украины, Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Депутат сообщил, что по поручению шахтерских коллективов направил обращение к президенту Украины и председателю Верховной Рады относительно необходимых мер для решения проблем, связанных с развитием угледобывающей отрасли.

В частности, шахтеры призывают пересмотреть финансирование отрасли и погасить задолженность перед ними по выплате зарплат, а также разработать программу действий по выходу угледобывающей отрасли из кризиса.

Кроме того, они требуют уволить председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса, действия которого привели к критической ситуации в угледобыче. И запретить на законодательном уровне импорт электроэнергии из Республики Беларусь и РФ, который был восстановлен благодаря "поправке Геруса".

"Уволить председателя профильного комитета Верховной Рады Украины А.М. Геруса за негативную динамику показателей угледобывающей отрасли, а также искусственное углубление кризиса и отсутствие плана по его преодолению", - процитировал обращение шахтеров Волынец.

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Напомним, ранее Волынец заявлял, что энергетический кризис и остановка угольной отрасли Украины были спровоцированы действиями председателя парламентского комитета Андрея Геруса.

В то же время лидер Радикальной партии Олег Ляшко отмечал, что действия председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса привели к коллапсу в энергетической отрасли и его необходимо отстранить от влияния на энергетику.

От имени шахтеров я направил Зеленскому обращение с требованием уволить Геруса, - нардеп Волынец 01
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Топ комментарии
+28
Воровал не воровал никому не ведомо...но деньги в казне были...
А сейчас все сожрали мыши...и деньги..и зерно..и маски...
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20.06.2020 13:44
+21
Там все зеленое стадо одни сплошные свинарчуки...а не только герус...воруют по черному...
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20.06.2020 13:33
+19
По герусу вообще надо провести служебное расследование и по результатам решить вопрос об уголовном преследовании.МЕНЯ НЕ УСТРАИВАЕТ возможность этим крысам приходить ,гадить и отделываться увольнением.
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20.06.2020 13:38
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косой герус сильно хорошо пристроился к корыту- новое поколение свинярчуков
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20.06.2020 13:32 Ответить
Там все зеленое стадо одни сплошные свинарчуки...а не только герус...воруют по черному...
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20.06.2020 13:33 Ответить
Воровал не воровал никому не ведомо...но деньги в казне были...
А сейчас все сожрали мыши...и деньги..и зерно..и маски...
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20.06.2020 13:44 Ответить
От имени шахтеров я направил Зеленскому обращение с требованием уволить Геруса, - нардеп Волынец - Цензор.НЕТ 3425
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20.06.2020 13:48 Ответить
Главная мыша.
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20.06.2020 13:52 Ответить
Та не возвеличуйте. Яка там головна! Так собі сценічний занавіс. Миші за ним.
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20.06.2020 14:51 Ответить
а я то думаю: чего это у янелоха морда в последнее время пухнуть стала?
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20.06.2020 14:56 Ответить
не более, чем зиц-председатель Фунт)
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20.06.2020 18:12 Ответить
Так если воровал так посадите а не выдумывайте дела за Томос и защиту интересов Украины!
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20.06.2020 14:30 Ответить
Ну так ніхрена ж не виходить "насадити сову на глобус"!
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20.06.2020 14:54 Ответить
По герусу вообще надо провести служебное расследование и по результатам решить вопрос об уголовном преследовании.МЕНЯ НЕ УСТРАИВАЕТ возможность этим крысам приходить ,гадить и отделываться увольнением.
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20.06.2020 13:38 Ответить
А что Гладковский не так сделал? Кому вред нанёс? Кто из зерады показал, что тоже самое можно сделать законно?
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20.06.2020 13:44 Ответить
"Свинарчукам" таке й не снилось. У Зе-клоуна все реально по-взрослому.
Якби зараз 2014-й Україні була б хана.
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20.06.2020 13:48 Ответить
От имени шахтеров я направил Зеленскому обращение с требованием уволить Геруса, - нардеп Волынец

Ничего не выйдет. Усские своих не бросают.
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20.06.2020 13:32 Ответить
Яка ж проведена "титанічна" робота, до президента Марсу з таким же результатом звернулися б. Вже рік як Герус цю "бодягу протянув" і лише тепер доходить.
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20.06.2020 14:58 Ответить
Чукча пісатєль?
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20.06.2020 13:35 Ответить
Чукча кацап. Тому українських внутрішніх розкладі не знає.
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20.06.2020 14:47 Ответить
председатель профсоюза горняков
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20.06.2020 13:38 Ответить
Як миллионерша до фермера.
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20.06.2020 13:40 Ответить
Зеб, а миллионерш фермеры на собрании выбирают?
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20.06.2020 13:50 Ответить
Ой как выбирают председателей профсоюзов лучше мне не рассказывай!
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20.06.2020 14:31 Ответить
Зеб, главное, то ты знаешь - как фермеры избирают миллионерш.
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20.06.2020 14:39 Ответить
Пряме.
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20.06.2020 13:49 Ответить
Звільняти потрібно Главзебіла.
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20.06.2020 13:34 Ответить
Балаболов много, а президент - один!
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20.06.2020 13:37 Ответить
І той поранений.
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20.06.2020 13:40 Ответить
в нас в селі казали "вдарений"
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20.06.2020 13:54 Ответить
А в нас ще добавляли - "мішком по голові".
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20.06.2020 15:00 Ответить
А в нас кажуть просто:"Й@бнутий на всю голову".
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20.06.2020 15:56 Ответить
Невже ми земляки?
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20.06.2020 18:53 Ответить
Зеб, загляни в Конституцию Украины, в обязанности Президента, и скажи - кто в Украине президент.
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20.06.2020 13:52 Ответить
От имени шахтеров я направил Зеленскому обращение с требованием уволить Геруса, - нардеп Волынец - Цензор.НЕТ 9496
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20.06.2020 13:52 Ответить
Від імені шахтарів я направив Зеленському звернення із вимогою звільнити Геруса, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 392
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20.06.2020 14:09 Ответить
👏👏👏👏👏
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20.06.2020 14:49 Ответить
Вот этот дурачек все шишки на себя и потянет))
А уж желающих нагрузить на него будет...и свои..и чужие..))))
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20.06.2020 19:55 Ответить
волынец на защите братьев ермаков..
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20.06.2020 13:38 Ответить
Вы сначала посмотрите, как собирались эти подписи у шахтёров, очередное - подпиши то, сам не знаю чего.Собрали как баранов и подписуйся, а что оно и к чему, непонятно. Что значит "сохранить отрасль" и "убрать Геруса"? За чей счёт сохранить убыточные шахты? У нас уже шахтёры депутатов с постов будут снимать?...Геруса достаточно критикуют, но эти хотелки распильщиков госсредств для "поддержки" шахтёров в 2020 уже смешны. Да и конкурировать за стоимость надо, а то уже цены выше чем в Европе скоро будут, всё будем мальчиков Ринатов и остальных "поддерживать"
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20.06.2020 13:39 Ответить
От имени шахтеров на танках и простого шахтера Рината, очевидно.
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20.06.2020 13:42 Ответить
Ты тоже заметил, что благодаря правкам Геруса энергетическая отрасль Украины разрушается или ты просто - зеб?
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20.06.2020 13:54 Ответить
уволить геруса с должности председателя могут только депутаты ВР согласно ст.7 п.3 Закону "Про комитеты ВР" "3. Голова, перший заступник голови, заступник голови, секретар комітету можуть бути у будь-який час за рішенням Верховної Ради України відкликані зі своїх посад"u3:st7" id="n54" name="n54">
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20.06.2020 13:47 Ответить
Все он правильно написал, по сути. Поскольку бьют не по паспорту, бьют по роже. И земразота стремительно двигается в этом направлении.
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20.06.2020 13:51 Ответить
...краткое содержание письма?
От имени шахтеров я направил Зеленскому обращение с требованием уволить Геруса, - нардеп Волынец - Цензор.НЕТ 3463
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20.06.2020 13:49 Ответить
Оно и на сцене некчемой было, только лишнехромосомные его и смотрели.
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20.06.2020 13:55 Ответить
Лучше бы ты направил своё обращение в Спортлото и то было бы больше пользы.
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20.06.2020 13:52 Ответить
Любое публичное заявление важно, т.к. разрушает зраду к которой имеет непосредственное отношение и Герус.
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20.06.2020 13:57 Ответить
А что толку. Придёт новый нью-Герус и будет тоже самое. Когда один глаз смотрит направо ,а другой налево(слегка с уклоном вниз)выискивая "левандос", уже это должно настораживать при назначении на должность--Бог шельму метит.
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20.06.2020 14:11 Ответить
Звільнити Геруса і посадити Геруса це дві зовсім інші речі.
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20.06.2020 14:13 Ответить
да похер на ваши обращения .вы выбрали себе Гринпоца , а дальше уже и без вас . мавр сделал свое дело . ну еще скажите шо вы его выбрали .вы и снимете . *** еле дописал шоб не заржать . А МНЕ НРАВИТСЯ ГеРУС .жрите бакланы .
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20.06.2020 14:26 Ответить
Давайте сами себе скажем честно : у нас атомного электричества девать некуда , а ТЭС на угле вообще не рассматривают . Шахты - это прошлое . Извините , шахтёры .
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20.06.2020 14:26 Ответить
Какие такие шахтеры? Беня.
Впрочем, Зеленскому стоит прислушаться, если он не хочет, чтобы ему шахтеры натянули каску на его тупую башку.
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20.06.2020 14:29 Ответить
Новороссія розпиляла та вбила вугледобувну галузь і значна частина шахтарів до цього причепні, бо чинили опір ЗСУ. Після війни, оті ж шахтарі приїдуть у Київ і у бандерівської Верховної Ради будуть вимагати щоби Україна поновила шахти, які вони ж самі розпиляли і затопили.
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20.06.2020 14:51 Ответить
Уволить - этого мало, судить его строго надо и на нары паскуду.
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20.06.2020 15:02 Ответить
Від імені шахтарів я направив Зеленському звернення із вимогою звільнити Геруса, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 730
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20.06.2020 15:20 Ответить
Так совком повеяло, там тоже говорили, по просьбе трудящихся телевидение будет работать до 23-00, бо строителю коммунизма спать надо
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20.06.2020 15:59 Ответить
Опаньки, это говорящая голова Ахметова уже нардеп. Чьи месседжи транслирует тоже в общем то понятно. Нафиг-нафиг.
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20.06.2020 16:09 Ответить
И шлюхтеры и эта шестерка гудка идут на три буквы.
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20.06.2020 16:15 Ответить
 
 