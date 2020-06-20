От имени шахтеров я направил Зеленскому обращение с требованием уволить Геруса, - нардеп Волынец

Шахтеры просят президента спасти угледобывающую отрасль и уволить главу энергетического комитета ВР Андрея Геруса, действия которого довели ее до кризиса.

Об этом сообщил народный депутат Украины, Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Депутат сообщил, что по поручению шахтерских коллективов направил обращение к президенту Украины и председателю Верховной Рады относительно необходимых мер для решения проблем, связанных с развитием угледобывающей отрасли.

В частности, шахтеры призывают пересмотреть финансирование отрасли и погасить задолженность перед ними по выплате зарплат, а также разработать программу действий по выходу угледобывающей отрасли из кризиса.

Кроме того, они требуют уволить председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса, действия которого привели к критической ситуации в угледобыче. И запретить на законодательном уровне импорт электроэнергии из Республики Беларусь и РФ, который был восстановлен благодаря "поправке Геруса".

"Уволить председателя профильного комитета Верховной Рады Украины А.М. Геруса за негативную динамику показателей угледобывающей отрасли, а также искусственное углубление кризиса и отсутствие плана по его преодолению", - процитировал обращение шахтеров Волынец.

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Напомним, ранее Волынец заявлял, что энергетический кризис и остановка угольной отрасли Украины были спровоцированы действиями председателя парламентского комитета Андрея Геруса.

В то же время лидер Радикальной партии Олег Ляшко отмечал, что действия председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса привели к коллапсу в энергетической отрасли и его необходимо отстранить от влияния на энергетику.