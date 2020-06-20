От имени шахтеров я направил Зеленскому обращение с требованием уволить Геруса, - нардеп Волынец
Шахтеры просят президента спасти угледобывающую отрасль и уволить главу энергетического комитета ВР Андрея Геруса, действия которого довели ее до кризиса.
Об этом сообщил народный депутат Украины, Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Депутат сообщил, что по поручению шахтерских коллективов направил обращение к президенту Украины и председателю Верховной Рады относительно необходимых мер для решения проблем, связанных с развитием угледобывающей отрасли.
В частности, шахтеры призывают пересмотреть финансирование отрасли и погасить задолженность перед ними по выплате зарплат, а также разработать программу действий по выходу угледобывающей отрасли из кризиса.
Кроме того, они требуют уволить председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса, действия которого привели к критической ситуации в угледобыче. И запретить на законодательном уровне импорт электроэнергии из Республики Беларусь и РФ, который был восстановлен благодаря "поправке Геруса".
"Уволить председателя профильного комитета Верховной Рады Украины А.М. Геруса за негативную динамику показателей угледобывающей отрасли, а также искусственное углубление кризиса и отсутствие плана по его преодолению", - процитировал обращение шахтеров Волынец.
Напомним, ранее Волынец заявлял, что энергетический кризис и остановка угольной отрасли Украины были спровоцированы действиями председателя парламентского комитета Андрея Геруса.
В то же время лидер Радикальной партии Олег Ляшко отмечал, что действия председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса привели к коллапсу в энергетической отрасли и его необходимо отстранить от влияния на энергетику.
Пожалуйста, подождите...
А сейчас все сожрали мыши...и деньги..и зерно..и маски...
Якби зараз 2014-й Україні була б хана.
Ничего не выйдет. Усские своих не бросают.
А уж желающих нагрузить на него будет...и свои..и чужие..))))
Впрочем, Зеленскому стоит прислушаться, если он не хочет, чтобы ему шахтеры натянули каску на его тупую башку.