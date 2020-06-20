Недавние узники Кремля осудили преследования Порошенко, Стерненко, волонтеров и активистов и призвали власти остановить репрессии

Не допустить реванша пророссийских сил и преследования политических оппонентов призвали во время акции в столичном парке Шевченко бывшие узники Кремля - ​​Ахтем Чийгоз, Олег Сенцов, Владимир Жемчугов, Владимир Балух, Евгений Панов, Игорь Козловский, Николай Карпюк, Александр Кольченко. Они предостерегли власть от политически мотивированных дел против пятого президента Петра Порошенко, напомнили о деле Сергея Стерненка, о заключенных Андрее Антоненко и Юлии Кузьменко и других примерах усиления политических репрессий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

"Мы встретились с бывшими политзаключенными и решили, что если есть такие вызовы перед нашей страной, мы не можем стоять в стороне. И мы не стоим. Хотим обратиться к нашему народу, к нашему государству с призывом о том, что те процессы, которые сейчас происходят, несут очень большую угрозу. Это касается как политических репрессий, так и атаки на язык, армию. И всему, что мы после Революции Достоинства построили в нашем государстве. Это недопустимо", - отметил Ахтем Чийгоз, бывший узник оккупационной власти в Крыму, народный депутат от" Европейской Солидарности ".

Олег Сенцов предостерег нынешнюю власть в Украине от наследования репрессивных методов, с которыми хорошо знакомы все бывшие политические заключенные. "Людей преследуют за их общественную, политическую позицию. Очень хотелось бы, чтобы наша власть сосредоточилась не на расправах с бывшими активистами или политиками, а работала над построением независимой судебной системы", - отметил Сенцов.

Владимир Жемчугов подчеркнул, что преследование лидера оппозиции Петра Порошенко возвращает Украину во времена Януковича. "Петр Порошенко сегодня остается лидером партии "Европейская Солидарность", которая продолжает бороться за честь, совесть, идентичность и независимость Украины. Мне это напоминает все, что происходило при Януковиче после 2010 года. И я не хочу повторения этого. Тогда в Луганске мы промолчали, глядя на эту политическую расправу, и это привело к тому, что нас просто начали убивать российские диверсанты, изменники Украины. Я не хочу, чтобы это снова повторилось. Я обращаюсь к общественности дать этому соответствующую оценку и остановить это", - призвал Жемчугов.

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Николай Карпюк отметил, что в Украине усиливается "пятая колонна" Кремля, и это угроза национальной безопасности нашего государства. "Еще с осени прошлого года я почувствовал, что в Украине достаточно сильно укоренилось и успешно действует кремлевско-эфэсбэшное лобби. Ряд законопроектов, вынесенных в Верховной Раде, политические репрессии - это все деятельность кремлевско-эфэсбэшного лобби. Цель которого заключается в том, чтобы показать Украину как территорию, где жестко нарушаются права человека и тем самым отвлечь Украину от цивилизованного Запада, в первую очередь от Европы. И тогда Украина попадает в жесткие объятия Кремля. Это лобби я чувствую и в Верховной Раде, и в Офисе президента, и в силовых структурах". Карпюк призвал украинских патриотов сформировать единый координационный центр, чтобы противостоять реваншу.

Владимир Балух резко раскритиковал усилия нынешней власти "умиротворить" Путина, которые в конечном итоге ведут к капитуляции и уничтожению основ украинской государственности.

"Власть в Украине сейчас олицетворяет собой такого тряпичного Петрушку на руке у Кремля, который пытается анонсированной Сивохой тактикой мелких шагов растворить все устои украинской государственности. Я искренне считаю, что люди, которые создают эти устои, не ломаются и не гнутся. И не тряпичному Петрушке это сделать. Я призываю власти одуматься. Повернуться лицом к тем, кто создает эту страну, нацию, государство и начать диалог. И началом этого диалога должно стать прекращение любых преследований и по делу Шеремета, и Стерненко, и по судебным заседаниям, которые сейчас проходят. Ну и новое дело "за разжигание межрелигиозной розни" - это уже не лезет ни в какие ворота. Я бы хотел предостеречь власть от дальнейших таких действий", - отметил Балух.

"У нас одно небо, одна земля, одна Украины, и мы все люди с разными позициями, но мы работаем на Украину. Любой политик должен понять, что оппозиция - это добро, потому что помогает государству держаться своего курса", - убежден Игорь Козловский.