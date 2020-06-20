Подозреваемый в организации убийства ветерана Олешко (Сармата) Бродский находится в Бердянске и может встречаться с подельниками, - побратимы убитого. ДОКУМЕНТ

Суд отпустил подозреваемого в организации убийства ветерана Виталия Олешко (Сармата) Евгения Бродского из Днепра в Бердянск якобы для оздоровления детей. Голодающие под ОП побратимы Олешко подозревают, что Бродский может встречаться с подельниками и вырабатывать общую стратегию накануне суда.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал побратим погибшего Виталия Олешко Тарас Костанчук. Сейчас он вместе с еще шестью товарищами 12-й день голодает возле Офиса Президента, требуя, чтобы подозреваемых в убийстве Сармата вернули за решетку.

"Мы получили вчера сообщение от наших людей в Бердянске, что его видели в Бердянске. Мы позвонили полиции, сообщили об этом. Полиция отреагировала, нашла его, я так понимаю. Он показал постановление, которое позволяет ему с 18 по 22 находиться в Бердянске", — рассказал Костанчук.

Подозреваемый в организации убийства Виталия Олешко Евгений Бродский

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Это постановление есть в распоряжении Цензор.НЕТ. В документе указано, что Бродского отпустили для оздоровления детей. По адресу, по которому должен находиться Бродский, расположена база отдыха.

"Оздоровление детей не делается для подозреваемых в организации убийства. Этим занимается жена, родственники, и так далее, а не подозреваемый. И не отправляется туда, где под домашним арестом сидит другой организатор, где произошло именно убийство и где подозреваемые заказчики убийства, во всяком случае те, кого следствие допрашивало. Это депутат бывший Валентиров и Пономарев", — говорит Костанчук.

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Побратимы убитого Олешко подозревают, что Бродский может встречаться в Бердянске с еще одним подозреваемым в организации убийства — Сигидой.

"У них как раз там суббота-воскресенье пообщаться каким-то образом. Пойдет этот к нему в гости, сядут и обсудят детали, план и так далее, что делать им дальше. Возможно, даже предполагаю, что Бродский может в Бердянске встретиться с кем-то из организаторов для организации дальнейших действий, получения указаний, и так далее", — рассказал Костанчук.

Подозреваемый в организации убийства Виталия Олешко Михаил Сигида

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.

В конце июля 2019 года дело в отношении предполагаемых исполнителей и организаторов убийства Сармата передали в суд. На скамье подсудимых - подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.

Двое судей заявили о самоотводе.

В августе 2019 года ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими информации о подготовке убийства Сармата.

29 мая 2020 года суд отпустил под домашних арест четверых обвиняемых - Михаилу Сигиду, Николая Ломако, Александра Обухова, Максима Владимиренкова.

9 июня побратимы Олешко объявили голодовку под Офисом Президента. Они требуют, чтобы обвиняемых в убийстве Сармата отправили под арест.