Проверки кафе и транспорта усилят, Степанов едет на Львовщину и в Закарпатье, - совещание у Зеленского
На следующей неделе в Украине усилят проверки заведений общественного питания и транспорта на предмет соблюдения карантина в условиях роста заболеваемости коронавирусом. Министр здравоохранения Максим Степанов посетить Львовскую и Закарпатскую области.
Речь об этом шла на селекторном совещании, которое провел президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"На следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса", — сообщает пресс-служба.
"Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина", — подчеркнул Зеленский.
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на совещании сообщил, что планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области, которые являются лидерами по количеству инфицированных. Закарпатской области, возможно, придется вернуться к более строгим ограничениям, добавил он. Степанов планирует изучить ситуацию в регионе и выслушать предложения местной власти.
Пожалуйста, подождите...
де виставляється озброєна охорона...
по периметру карантину..
ЩОБ НЕ ПОСТРАЖДАЛИ незаражені від свободолюбивих МОЖЛИВО інфікованих...
Не за адресою..
претензії варто висловлювати Китаю і ВОЗ...
За те,що випустили вірус у світ....
Все это надо было контролировать с 11.05, а то творился везде полный беспредел: и люди в метро без масок или на подбородке, и забитые маршрутки, в ТЦ продавцы без масок.
За базары вообще молчу. И всем было по фиг.
Дошли до 1000 новых случаев в день, и спохватились.
Просто придурки.
І от водії громадського транспорту перед вибором: бути битим чи винним у невиконанні вимог постанови кабміну... Є, звісно, і третій варіант - не виходити на роботу, але їсти за щось треба, тому малоймовірно.
А що скаже КС з приводу законності цих обмежень та відповідності їх Конституції?