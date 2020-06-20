Проверки кафе и транспорта усилят, Степанов едет на Львовщину и в Закарпатье, - совещание у Зеленского

На следующей неделе в Украине усилят проверки заведений общественного питания и транспорта на предмет соблюдения карантина в условиях роста заболеваемости коронавирусом. Министр здравоохранения Максим Степанов посетить Львовскую и Закарпатскую области.

Речь об этом шла на селекторном совещании, которое провел президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"На следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса", — сообщает пресс-служба.

"Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина", — подчеркнул Зеленский.

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на совещании сообщил, что планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области, которые являются лидерами по количеству инфицированных. Закарпатской области, возможно, придется вернуться к более строгим ограничениям, добавил он. Степанов планирует изучить ситуацию в регионе и выслушать предложения местной власти.