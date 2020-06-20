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Новости Коронавирус и карантин
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Закарпатье (2538) Зеленский (19042) карантин (16728) Львовщина (2795) проверка (811) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Проверки кафе и транспорта усилят, Степанов едет на Львовщину и в Закарпатье, - совещание у Зеленского

Проверки кафе и транспорта усилят, Степанов едет на Львовщину и в Закарпатье, - совещание у Зеленского

На следующей неделе в Украине усилят проверки заведений общественного питания и транспорта на предмет соблюдения карантина в условиях роста заболеваемости коронавирусом. Министр здравоохранения Максим Степанов посетить Львовскую и Закарпатскую области.

Речь об этом шла на селекторном совещании, которое провел президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"На следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса", — сообщает пресс-служба.

"Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина", — подчеркнул Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине 841 случай COVID-19 за сутки, умерли 9 человек, всего зафиксированы 35 825 случаев

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на совещании сообщил, что планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области, которые являются лидерами по количеству инфицированных. Закарпатской области, возможно, придется вернуться к более строгим ограничениям, добавил он. Степанов планирует изучить ситуацию в регионе и выслушать предложения местной власти.

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Топ комментарии
+9
Поки "Епіцентр" Герег не розпродасть всіх захисних засобів, яких понавозив з Китаю, поки крупні бізнес- групи не доб"ють дрібних в галузі автоперевезень, готельного бізнесу, громадського харчування (ресторани, кафе, піцерії і тд), розважального бізнесу - до тих пір буде карантин і "заноси" кому треба, щоб він продовжувався як можна довше. Слава Україні! Бізнес понад усе!
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20.06.2020 16:13
+5
зєбидло отрабатывает ковидные бабки и добивает экомику.
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20.06.2020 15:22
+5
В Києві один водій намагався виконати ті вимоги, щоб не лишитись винним. Потрапив до лікарні.
І от водії громадського транспорту перед вибором: бути битим чи винним у невиконанні вимог постанови кабміну... Є, звісно, і третій варіант - не виходити на роботу, але їсти за щось треба, тому малоймовірно.
А що скаже КС з приводу законності цих обмежень та відповідності їх Конституції?
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20.06.2020 15:57
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Провідати тьоску гаранта?
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20.06.2020 15:03 Ответить
Поздно . Я понимаю , что народ рано расслабился . Как теперь людям объявить карантин ? Это будет очень сложно .
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20.06.2020 15:05 Ответить
якщо здохнеш у лікарні -морду вже нікому не наб"єш...
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20.06.2020 18:52 Ответить
Что значит объявить карантин, какой на хрен карантин. Люди не знают как концы с концами сводить, а паникерам дай карантин. МОЗ с президентом всех бы навечно закрыл бы на карантин, чтобы под ногами не путались, жрать не просили.
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20.06.2020 15:16 Ответить
Не надо было издеваться над людьми. Зачем силой забирают людей в больницы? Кстати, ваш Филатов тоже распорядился вокруг больницы восстановить забор и охранять периметр полицейскими. Он тоже виноват в превращении инфекционных больниц в концентрационные лагеря.
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20.06.2020 15:20 Ответить
ви напевне не бачили фільмів..

де виставляється озброєна охорона...

по периметру карантину..
ЩОБ НЕ ПОСТРАЖДАЛИ незаражені від свободолюбивих МОЖЛИВО інфікованих...
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20.06.2020 18:50 Ответить
А посоветываться с вирусологами никто из вас прохендеев не хочет.
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20.06.2020 15:11 Ответить
А навіщо? Ідіот знає все!
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20.06.2020 15:16 Ответить
Не ідіот,кретин.
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20.06.2020 16:22 Ответить
Треба буде підготуватися до зустрічі. Чи може він для конспірації приїде у жіночому вбранні.
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20.06.2020 15:16 Ответить
зєбидло отрабатывает ковидные бабки и добивает экомику.
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20.06.2020 15:22 Ответить
Львів"яни як і вся Україна знають і поважають Степана і з недовірою не без підставно відносяться до степанова..Коли ж нарешті степанов заслужить довіру?
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20.06.2020 15:25 Ответить
Зебилы хотите добить мелкий средний класс окончательно?
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20.06.2020 15:28 Ответить
ЙО..нутим порохоботам.
Не за адресою..

претензії варто висловлювати Китаю і ВОЗ...
За те,що випустили вірус у світ....
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20.06.2020 18:51 Ответить
в Україні немає карантину, 11 березня навіть не було засідання Кабміну
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20.06.2020 15:39 Ответить
А каковапля цель визита? Талончики в общественном транспорте пусть не забудет проверить...бабло на транспортировку туда-сюда этого *********** залажены в бюджете конкретно,пои°палу шанс есть нарваться...
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20.06.2020 15:44 Ответить
пізно всра*ися.
Все это надо было контролировать с 11.05, а то творился везде полный беспредел: и люди в метро без масок или на подбородке, и забитые маршрутки, в ТЦ продавцы без масок.
За базары вообще молчу. И всем было по фиг.
Дошли до 1000 новых случаев в день, и спохватились.
Просто придурки.
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20.06.2020 15:47 Ответить
В Києві один водій намагався виконати ті вимоги, щоб не лишитись винним. Потрапив до лікарні.
І от водії громадського транспорту перед вибором: бути битим чи винним у невиконанні вимог постанови кабміну... Є, звісно, і третій варіант - не виходити на роботу, але їсти за щось треба, тому малоймовірно.
А що скаже КС з приводу законності цих обмежень та відповідності їх Конституції?
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20.06.2020 15:57 Ответить
Поки "Епіцентр" Герег не розпродасть всіх захисних засобів, яких понавозив з Китаю, поки крупні бізнес- групи не доб"ють дрібних в галузі автоперевезень, готельного бізнесу, громадського харчування (ресторани, кафе, піцерії і тд), розважального бізнесу - до тих пір буде карантин і "заноси" кому треба, щоб він продовжувався як можна довше. Слава Україні! Бізнес понад усе!
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20.06.2020 16:13 Ответить
Ну приїдеш до нас в Закарпаття і що вірус зупиниться? Скільки бабла на цю поїздку цей клерк та світа його впусту профукають.
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20.06.2020 20:26 Ответить
 
 