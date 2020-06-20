Американская торговая палата выступила в поддержку Омеляна в деле НАБУ о портовых сборах
Американская торговая палата (АСС) поддерживает снижение ставок портовых сборов, хотя НАБУ возбудила уголовное дело против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна за их снижение на 20% в 2018 году.
Об этом говорится в заявлении Американской торговой палаты на ее официальном сайте, передает Цензор.НЕТ.
"Палата отмечала и продолжает поддерживать политику по снижению ставок портовых сборов. Такая политика окажет положительное влияние на экономику Украины, что приведет к увеличению экспортных грузопотоков и повышению ВВП Украины. Снижение правительством портовых тарифов и сборов в 2018 году помогло развить портовую отрасль и улучшить экономическую ситуацию", - отмечается в заявлении АСС.
В заявлении также отмечается, что согласно исследованиям независимой аналитической платформы VoxUkraine, при поддержке экспертов Всемирного банка, 50% скидка портовых сборов генерирует потери на уровне 48,4 млн долл. США. В то же время, это обеспечивает дополнительные налоговые поступления на уровне 167,7 млн долл. США именно от увеличения прибыльности субъектов хозяйствования, которые получат такую скидку, и способствует развитию экономики региона.
Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что НАБУ обвиняет его в нанесении ущерба государству из-за принятого им решения об уменьшении на 20% портовых сборов в 2018 году, что стимулировало рост доходов морской отрасли.
При этом исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев заявлял, что портовые сборы в украинских портах самые высокие среди стран Черноморского региона и они экономически не обоснованы, их нужно снижать.
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Ты не помнишь - про внешнее управление паРаша начала говорить с начала Майдана 2013-2014 гг или с середины? А когда ЮВТ начала говорить про внешнее управление - с приходом Зелемойского или после получения платы за работу через медиаторов?
суперофшорне.
А главная причина преследование некоторых политиков прошлой власти-это позиция по отношению к РФ.Омелян,Порошенко,Супрун,именно их мочил Шарий и роств,теперь их демонизирует новая власть,на совпадение это точно не похоже
Вы только вдумайтесь, Свинарчуки предлагают для населения повысить тарифы в 3 раза для ремонта и модернизации проводов и сетей.
При етом для олигархов и барых Свинарчуки предлагают снизить тарифы на 20% для развития портов.
Не чуствуете что Парашенко просто сношает народ в грубой форме? И ета тварь ублюдочная еще надеется вернуть себе власть?
Квартальную банду в отставку!
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
Нє, можливо, на Цензорі цього в інфах не було... але ж є інші інфи з інших ресурсів! Наприклад: «https://espreso.tv/news/2020/06/19/quotzelenskyy_obdzvonyv_pravookhoronni_organy_zi_vkazivkoyu_mochyty_omelyanaquot_eksministr_infrastruktury_pro_pidozru_vid_nabu Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що президент Володимир Зеленський обдзвонив всі правоохоронні органи зі вказівкою "мочити Омеляна"; тому вважає, що співпадіння обшуків ДБР і справи НАБУ є не випадковими. Він зазначив, що це зниження портових тарифів і зборів було не його одноосібне рішення. Це було колегіальне рішення Кабінету міністрів. Насправді, портові тарифи та збори треба знижувати далі, бо вони в два-три рази вищі від світових. Українські порти неконкурентні. Особливо з російськими портами у Чорноморському регіоні. Є надія, що НАБУ не працює на Росію і насправді не хоче, щоб знову вантажопотік йшов в російські порти, оминаючи українські. »
Тому напевно начасі питання повного переформатування цієї структури, або припинення її існування, як шкідливої і такої що не оправдує грошей, яких вона коштує платникам податків.
Где уголовка?)
Так ни одного вора-мародера не посадят.....хапнули ну и ладно.