Американская торговая палата выступила в поддержку Омеляна в деле НАБУ о портовых сборах

Американская торговая палата (АСС) поддерживает снижение ставок портовых сборов, хотя НАБУ возбудила уголовное дело против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна за их снижение на 20% в 2018 году.

Об этом говорится в заявлении Американской торговой палаты на ее официальном сайте, передает Цензор.НЕТ.

"Палата отмечала и продолжает поддерживать политику по снижению ставок портовых сборов. Такая политика окажет положительное влияние на экономику Украины, что приведет к увеличению экспортных грузопотоков и повышению ВВП Украины. Снижение правительством портовых тарифов и сборов в 2018 году помогло развить портовую отрасль и улучшить экономическую ситуацию", - отмечается в заявлении АСС.

В заявлении также отмечается, что согласно исследованиям независимой аналитической платформы VoxUkraine, при поддержке экспертов Всемирного банка, 50% скидка портовых сборов генерирует потери на уровне 48,4 млн долл. США. В то же время, это обеспечивает дополнительные налоговые поступления на уровне 167,7 млн долл. США именно от увеличения прибыльности субъектов хозяйствования, которые получат такую ​​скидку, и способствует развитию экономики региона.

Читайте также: Обвинения в адрес Омеляна - бред, тогда каждый, кто хочет снизить налоги - преступник, - "слуга народа" Заблоцкий

Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что НАБУ обвиняет его в нанесении ущерба государству из-за принятого им решения об уменьшении на 20% портовых сборов в 2018 году, что стимулировало рост доходов морской отрасли.

При этом исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев заявлял, что портовые сборы в украинских портах самые высокие среди стран Черноморского региона и они экономически не обоснованы, их нужно снижать.