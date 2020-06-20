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НАБУ (4183) Омелян (712)

Американская торговая палата выступила в поддержку Омеляна в деле НАБУ о портовых сборах

Американская торговая палата выступила в поддержку Омеляна в деле НАБУ о портовых сборах

Американская торговая палата (АСС) поддерживает снижение ставок портовых сборов, хотя НАБУ возбудила уголовное дело против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна за их снижение на 20% в 2018 году.

Об этом говорится в заявлении Американской торговой палаты на ее официальном сайте, передает Цензор.НЕТ.

"Палата отмечала и продолжает поддерживать политику по снижению ставок портовых сборов. Такая политика окажет положительное влияние на экономику Украины, что приведет к увеличению экспортных грузопотоков и повышению ВВП Украины. Снижение правительством портовых тарифов и сборов в 2018 году помогло развить портовую отрасль и улучшить экономическую ситуацию", - отмечается в заявлении АСС.

В заявлении также отмечается, что согласно исследованиям независимой аналитической платформы VoxUkraine, при поддержке экспертов Всемирного банка, 50% скидка портовых сборов генерирует потери на уровне 48,4 млн долл. США. В то же время, это обеспечивает дополнительные налоговые поступления на уровне 167,7 млн долл. США именно от увеличения прибыльности субъектов хозяйствования, которые получат такую ​​скидку, и способствует развитию экономики региона.

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Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что НАБУ обвиняет его в нанесении ущерба государству из-за принятого им решения об уменьшении на 20% портовых сборов в 2018 году, что стимулировало рост доходов морской отрасли.

При этом исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев заявлял, что портовые сборы в украинских портах самые высокие среди стран Черноморского региона и они экономически не обоснованы, их нужно снижать.
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Топ комментарии
+22
зесрань пора уже ,как минимум, бить
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20.06.2020 15:12
+17
Зебуїн, ти повний ідіот чи так, по приколу?
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20.06.2020 15:23
+16
Интересно получается - за снижение налогов и сборов зеублюдки собираются посадить в тюрьму. А за повышение зарплат и пенсий зеублюдки расстреливать будут?
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20.06.2020 15:16
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Черговий пшик "прахоохоронців"
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20.06.2020 15:10 Ответить
За наш с вами счет.
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20.06.2020 15:43 Ответить
Американська торгова палата робить ідіотські заяви! Зменшення портових зборів не призвело до збільшення перевалки вантажів в портах, а просто зменшило надходження в бюджет України! Тому на заяви Американської торгової палати не потрібно звертати увагу - вони діють в інтересах мафії та іноземного спекулятивного капіталу, який не несе користі Україні!
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20.06.2020 17:43 Ответить
Это отменяет то что аваковские собаки живут за наш счёт?
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20.06.2020 18:25 Ответить
Від наших прав лишився прах.
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20.06.2020 15:11 Ответить
Это про которое ЮВТ говорила, которая набрала кредитов, как ***** блох?

Ты не помнишь - про внешнее управление паРаша начала говорить с начала Майдана 2013-2014 гг или с середины? А когда ЮВТ начала говорить про внешнее управление - с приходом Зелемойского или после получения платы за работу через медиаторов?
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20.06.2020 15:33 Ответить
Товариш сумує за мацквой?
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20.06.2020 15:37 Ответить
Чи краще через високий портовий збір кораблі їшли у кацапські порти?
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20.06.2020 15:39 Ответить
Американська торгова палата виступила на підтримку Омеляна в справі НАБУ щодо портових зборів - Цензор.НЕТ 5389
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20.06.2020 17:03 Ответить
зесрань пора уже ,как минимум, бить
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20.06.2020 15:12 Ответить
Ні. Бити вже пізно. Хіба що сокирою.
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20.06.2020 15:23 Ответить
закапывать.
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20.06.2020 15:49 Ответить
Американська торгова палата виступила на підтримку Омеляна в справі НАБУ щодо портових зборів - Цензор.НЕТ 9473
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20.06.2020 17:12 Ответить
Запаси зельонкі до бою
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20.06.2020 15:13 Ответить
Повышение ВВП Украины ? Я их понимаю .
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20.06.2020 15:14 Ответить
Ситнік, дай розяснення народу, в чому тут корупція?
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20.06.2020 15:15 Ответить
Бизнес , ничего личного для слабоумных .
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20.06.2020 15:17 Ответить
Интересно получается - за снижение налогов и сборов зеублюдки собираются посадить в тюрьму. А за повышение зарплат и пенсий зеублюдки расстреливать будут?
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20.06.2020 15:16 Ответить
Ленивые на выборы пойдут .
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20.06.2020 15:18 Ответить
Їм треба - щури голодні
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20.06.2020 15:19 Ответить
Крыса ты соевая. За счет чего ты хочешь повысить пенсии если олигархам и бандюкам портовым снизят налоги?
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20.06.2020 15:23 Ответить
При высоких портовых сборах грузопотоки из Украины переходят в Варну, Констанцу, Стамбул. В результате денег в бюджет не поступает вовсе (это подробно расписано в теле статьи, надо лишь внимательно ее прочитать). И причем здесь налоги? Портовые сборы - это не налоги, а плата за услуги порта. Не надо писать на тему, о которой не имеете представления.
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20.06.2020 15:34 Ответить
Портовые сборы идут на пенсии?
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20.06.2020 15:37 Ответить
Зеушеску не нужен, это понятно. Подлежит ликвидации.
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20.06.2020 15:18 Ответить
Да вы серьезно? Почему же наш простой народ никто не поддерживает и налоги не то что не снижают а наоборот только повышают? Ну пускай ваша палата и защищает Украину от окупантов и платит вам налоги
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20.06.2020 15:19 Ответить
Зебуїн, ти повний ідіот чи так, по приколу?
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20.06.2020 15:23 Ответить
Воно дрімучий совок, здається,колись він писав,що з Харкова.
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20.06.2020 15:39 Ответить
Американская торговая палата выступила в поддержку Омеляна в деле НАБУ о портовых сборах - Цензор.НЕТ 9934
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20.06.2020 15:27 Ответить
Скорее поможет добить дороги перегруженными фурами!
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20.06.2020 15:19 Ответить
а среформированное мыролюбно емельяном эта палатка будет возвращать в бюджет?
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20.06.2020 15:20 Ответить
Только зебилы могут орать за повышение таможенных сборов, которые и так самые высокие...
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20.06.2020 15:27 Ответить
а миллионер клоун не хочет заплатить налоги со своих убыточных квартальных ООО за 20 лет?
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20.06.2020 15:27 Ответить
Ага, Пеця був офшорний, тоді недорозумениє -
суперофшорне.
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20.06.2020 15:43 Ответить
ідіоте! Зменшення портових зборів призводить до підвищення доходів портів і зарплат роботяг! Ідіоте, ну не можна бути таким дебілом! Мозок хоч інколи вмикай, якщо, звичайно, він в тебе є
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20.06.2020 15:26 Ответить
Совковата,про " наворованное",будь ласка,детальніше.
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20.06.2020 15:42 Ответить
А снижение цены на газ, а заодно тарифов и доходов Бурисмы - американская торговая палата тоже поддерживает, или тогда пуцин нападет?
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20.06.2020 15:27 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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20.06.2020 15:36 Ответить
Зелёным ватным имбицилам тяжело понять что 167млн больше чем 40.
А главная причина преследование некоторых политиков прошлой власти-это позиция по отношению к РФ.Омелян,Порошенко,Супрун,именно их мочил Шарий и роств,теперь их демонизирует новая власть,на совпадение это точно не похоже
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20.06.2020 15:28 Ответить
"...их мочил Шарий и роств..." ЮВТ от них не отставала...
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20.06.2020 15:38 Ответить
Хитрожопые Свинарчуки прихватизировали порта а теперь хотят неплатить портовые сборы чтобы можно было из Украины вывозить зерно бесплатно. Вместо етого Свинарчуки требуют повышения тарифов для население на електроенергию в 3 раза.
Вы только вдумайтесь, Свинарчуки предлагают для населения повысить тарифы в 3 раза для ремонта и модернизации проводов и сетей.
При етом для олигархов и барых Свинарчуки предлагают снизить тарифы на 20% для развития портов.
Не чуствуете что Парашенко просто сношает народ в грубой форме? И ета тварь ублюдочная еще надеется вернуть себе власть?
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20.06.2020 15:31 Ответить
Голодные зеленые крысы сожрали все средства, собранные Порохом и пихают мою страну в обьятия ублюдка пуйла.
Квартальную банду в отставку!
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20.06.2020 15:36 Ответить
кто у тебя барана требует? зевласть? вот ее и трахай. ты ее выбрал
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20.06.2020 15:37 Ответить
Не думал, что люди могут быть настолько тупыми...впрочем, чего еще ождать от голосовавших за главзебила.
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20.06.2020 15:40 Ответить
"Пошел в жопу дебил" А. Полтава не говорил, тогда для тебя то, что он говорил
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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20.06.2020 15:39 Ответить
***** какая же всё таки мразь нынешня власть во главе с клоуном
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20.06.2020 15:36 Ответить
А как назвать тех, кто поверил этой мрази, всей их брехне про Порошенко, и избрал эту мразь?
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20.06.2020 15:40 Ответить
Дебило-лохи.Как то так.
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20.06.2020 15:45 Ответить
Омеляна только за гиперлуп нужно посадить на 15 лет.
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20.06.2020 15:45 Ответить
И что он этим гиперлупом тебе сделал?Невинности лишил?
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20.06.2020 15:47 Ответить
Олег, тебя сосед обманул - то,, чем он нанес тебе тяжелую моральную-физическую травму, называется не "гиперлуп" а страпон.
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20.06.2020 15:52 Ответить
в космічні туристичні човники того же автора ідеї Ілона Маска також ніхто не вірив....
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20.06.2020 16:27 Ответить
Омелян, садись вместе со своим Ахметовым и Парашенком на свой гиперлуп и п***дуй на Ростов. за***бал ты уже грабить украинцев и продавать страну олигархам
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20.06.2020 15:50 Ответить
Дело открыто не за то что снизил, а за то что не был на это уполномочен, это должен был делать КМУ
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20.06.2020 15:54 Ответить
Цікаво, а яке діло НАБУ до службових повноважень міністрів, тим більше, якщо в даному епізоді нема жодних ознак корупційного злочину.
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20.06.2020 16:16 Ответить
Дебіл, а тобі ще не дійшло, що наказ було видано на підставі Постанови Кабміну?
Нє, можливо, на Цензорі цього в інфах не було... але ж є інші інфи з інших ресурсів! Наприклад: «https://espreso.tv/news/2020/06/19/quotzelenskyy_obdzvonyv_pravookhoronni_organy_zi_vkazivkoyu_mochyty_omelyanaquot_eksministr_infrastruktury_pro_pidozru_vid_nabu Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що президент Володимир Зеленський обдзвонив всі правоохоронні органи зі вказівкою "мочити Омеляна"; тому вважає, що співпадіння обшуків ДБР і справи НАБУ є не випадковими. Він зазначив, що це зниження портових тарифів і зборів було не його одноосібне рішення. Це було колегіальне рішення Кабінету міністрів. Насправді, портові тарифи та збори треба знижувати далі, бо вони в два-три рази вищі від світових. Українські порти неконкурентні. Особливо з російськими портами у Чорноморському регіоні. Є надія, що НАБУ не працює на Росію і насправді не хоче, щоб знову вантажопотік йшов в російські порти, оминаючи українські. »
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20.06.2020 16:25 Ответить
Так виглядає що НАБУ повністю ігнорує своє основне призначення (боротьба з корупційними злочинами діючої влади) і мутувала в інструмент розправи з політичною опозицією.

Тому напевно начасі питання повного переформатування цієї структури, або припинення її існування, як шкідливої і такої що не оправдує грошей, яких вона коштує платникам податків.
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20.06.2020 16:11 Ответить
Если честно, то не могу понять 95 квартал, что они хотят взять из-под омеляна, в то время когда пятая колонна мертвечука захватывает стратегически важные и секретные отрасли украинской экономики, приватизировать, начатые при шоколаде телеканалы, тем, чем занимались фашисты перед захватом власти в германии, когда же в конце концов будут работать гпу и сбу на Украину, а не против Украины?
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20.06.2020 16:12 Ответить
умыли зеленых дураков в который раз....
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20.06.2020 16:13 Ответить
Цікаво. Якщо дії " корупціонера і бариги" Пороха та його команди підтримує Захід, то звідки Зе зі сворою, отримали команду "фас"? Це що Захід- корупціонери, а мордорський запоребрик- борцуни з корупцією?
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20.06.2020 16:56 Ответить
Так снижение коммунальных тарифов от презЕдента тоже привело к нанесению.ущерба.
Где уголовка?)
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20.06.2020 16:59 Ответить
Потрібно прийняти закон,що "підтримка українських високопосадовців американськими являється злочином і карається від п"яти до десяти років суворого режиму"...Бо раз підтримують - значить накрав стільки,що може ту підтримку купити навіть в Америці...
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20.06.2020 17:21 Ответить
А если поддерживают грязные свинособаки,типо русских?
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21.06.2020 14:19 Ответить
на что они надеятся? на то что сбегут? ведь как только огласят результаты выборов (ну или в каком другом случаи) вся шобла тупо окажется в сизо. это они дурачки что то пытаются найти. их тупые действия документируются в режиме реального времени. и вместе с заявлением во все эти бубу ббр вакс и прочие страшные буквы принесут готовые и подшитые уголовные дела. просто для подписи
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20.06.2020 17:47 Ответить
Справа ж не в тому, що Омелян знизив відсотки. Залишив би їх ез змін чи підняв - то вже це було б підставою для переслідування. Так само, як з Порошенком.
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20.06.2020 18:18 Ответить
а папуасы Гвинеи-Бисау еще не выступили в поддержку????
Так ни одного вора-мародера не посадят.....хапнули ну и ладно.
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21.06.2020 10:46 Ответить
 
 