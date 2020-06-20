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Новости Коронавирус и карантин
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В опорных больницах Закарпатья заканчиваются места для больных COVID-19, - главврач Закарпатской инфекционной больницы Поляк

Ухудшение эпидситуации на Закарпатье привело к резкому увеличению количества госпитализированных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге в Закарпатской ОГА сообщил Михаил Поляк, главный врач Закарпатской инфекционной больницы.

"Ухудшение эпидситуации на Закарпатье привело к резкому увеличение госпитализированных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены. За последние две недели количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будет мест для госпитализации", - сказал Поляк.

Он пояснил, в настоящее время в больницах первой волны мало принимают больных, ведь процесс выздоровления идет тяжело, около трех недель продолжается лечение в стационаре.

"На сегодня, 20 июня, на утро в больницах первой волны 179 больных. Вчера выписано только 11. Не выписываем - поэтому некуда класть новых", - сказал Поляк.

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Он также отметил, что с 19 июня больных COVID-19 госпитализируют в районные больницы.

"Но в некоторых районах - Хустском, Свалявском, Иршавском, они также переполнены. На сегодня более 30 больных в каждой", - сказал он.
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Топ комментарии
+10
Ой, да нет никаких вирусов!
Он что, комменты выдающихся вирусологов Галактики на Цензоре не читает?
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20.06.2020 16:03
+5
Это мокшанские троли гадят. Как могут так и ведут войну со всем миром. Сначала заразу выпустили, а теперь способствуют росту эпидемии при помощи промывки мозгов излишне доверчивому пиплу, которого увы подавляющее большинство.
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20.06.2020 16:20
+3
Да что ж вы такие злые ? Дайте ослику еще полгода с короновирусом покарантинничать . Хуже ж не будет ! Да зебилы ?
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20.06.2020 17:00
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Ой, да нет никаких вирусов!
Он что, комменты выдающихся вирусологов Галактики на Цензоре не читает?
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20.06.2020 16:03 Ответить
Это мокшанские троли гадят. Как могут так и ведут войну со всем миром. Сначала заразу выпустили, а теперь способствуют росту эпидемии при помощи промывки мозгов излишне доверчивому пиплу, которого увы подавляющее большинство.
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20.06.2020 16:20 Ответить
Потрібно розширювати кількість палат для хворих на коронавірус в цих лікарнях, переводячі інших хворих в інші лікарні! МОЗ має оперативно реагувати, але не реагує, бо міністр Степанов не розуміє що відбуваєтся і не розуміє що потрібно робити! Потрібен новий міністр охорони здоров'я. От недавно намагались зняти санврача Житомирської області Парамонова - хірурга який провів 15 тис. операцій і який зміг збільшити в 6 разів кількість ПЛР тестів які робить житомирська лабораторія! Поставте досвідчену людину міністром МОЗ, скільки можна призначати непрофесіоналів та ідіотів? Степанов, Ляшко, Радуцький, Скалецька - це ж якийсь треш! Де професіонали медики, де фахівці? Не можете знайти людину повертайте Супрун, ставайте перед нею на коліна і просіть пробачення, бо Україна загине від вірусу, поки ви будете гратись в карантини!
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20.06.2020 16:58 Ответить
Супрун-разрушила то немногое, что еще оставалось. Вы можете стать перед этой санитаркой на колени, если хотите ускорить процесс вымирания украинцев.
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20.06.2020 17:15 Ответить
На жаль "то нємногоє", що було і є в Україні вже було і є не ******** медициною а навколомедичним шарлатанством, тому воно мало загинути, бо не лікувало пацієнтів, а збагачувало лікарів та медичну мафію!
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20.06.2020 17:36 Ответить
Ось ми бачимо що "те що було" не може справитись навіть відносно безпечним коронавірусом!
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20.06.2020 17:37 Ответить
Та постав мадам Супрун на коліна і пролікуй її в "позі собачки"! Короновірус - це небезпека і попередження від тих, хто при владі, а не лікарів і вчених від медицини! Поки що головний епідеміолог в нас -міністр МВД Аваков!
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20.06.2020 17:50 Ответить
Скоро народ України відтягне всю владу Зеленського в позі собачки і потім закопає, бо влада не витримає знущань.
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20.06.2020 18:02 Ответить
Конкретно, что дала "реформа" этой жуткой Супрун, без общих фраз
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20.06.2020 18:05 Ответить
Ігорьок може сам ставати на коліна перед Супрун,якщо бажає..

пи..ду їй полизати... (
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20.06.2020 19:01 Ответить
От недавно намагались зняти санврача Житомирської області Парамонова - хірурга який провів 15 тис. операцій і який зміг збільшити в 6 разів кількість ПЛР тестів.

ббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб

А вам не кажется,что это несколько разные специализации? Увеличение количества тестов,это благодаря профессионализму руководителя?
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20.06.2020 18:19 Ответить
А зачем людей силой затягивать в больницы? Это короновирус виноват или зебильная власть?
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20.06.2020 16:32 Ответить
а яких вірусологів слухаєш ти? Віталіка Кличко? браво, довбню
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20.06.2020 16:55 Ответить
Зато Степанов и Ляшко "лучшие" врачи в Европе
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20.06.2020 16:08 Ответить
дауж заканчиваются..тонкий намек...шо пора уже вех лечить
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20.06.2020 16:17 Ответить
принаймні реальна смертність в Україні від ковід на зараз у 20 разів як мінімум менша ніж у Білорусі..Де народу навіть не запропонувала влада карантин і масочний режим..
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20.06.2020 18:59 Ответить
Брешеш!
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20.06.2020 21:02 Ответить
Завтра будет походу антирекорд, и это пичалит...
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20.06.2020 16:28 Ответить
где тут зебилы, призывающие ходить без масок??
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20.06.2020 16:31 Ответить
зебилы запретили людям старше 60 лет выходить из дома.
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20.06.2020 16:33 Ответить
зебіли не розуміють, що маски ніяк не рятують від вірусів
маскою ловити вірус, це як відром ловити мурашку
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20.06.2020 16:54 Ответить
Я порохобот. Против масок.
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20.06.2020 18:39 Ответить
Зато по-эуропейски, скоро будет как в Италии.
Зарабітчане зарабатывают, а украинцы должны из-за них болеть.
Оградите этот еврогадючник от остальной Украины, почему остальная Украина из-за них должна сидеть на карантине и болеть. А зарабітчан перед выездом предупреждать, до Нового года пускать обратно не будут.

Хотя для украинских безмозглых мартышек у власти, умеющих только копировать, это непосильная задача.
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20.06.2020 16:51 Ответить
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам. Що треба сидіти вдома, через вірус, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, а середній вік померлих від якого - трохи вище 80 років, до того ж в більшості з них зафіксовано букет хронічних смертельних патологій серцево-судинної системи, онкологій тощо.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
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20.06.2020 16:52 Ответить
это не деградация, это развращенность элиты и её вырождение
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20.06.2020 17:48 Ответить
Взагалі починати треба з таких двох простих, але важливих та обов'язкових, речей:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? ні, таких досліджень проведено не було
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? що є єдиним доказовим "пандемії"? тести
Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати?
медицина - це в першу чергу доказова наука, а не торгівля на ринку з-під поли
але в ситуації, коли медики по усьому світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
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20.06.2020 16:53 Ответить
Да что ж вы такие злые ? Дайте ослику еще полгода с короновирусом покарантинничать . Хуже ж не будет ! Да зебилы ?
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20.06.2020 17:00 Ответить
Коли Михайло Амброзійович каже що ситуація критична, то це на 100% правда. Шкода що такі фахівці не стають міністрами в Україні...
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20.06.2020 17:11 Ответить
пора выделять миллиард на больниуцы
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20.06.2020 17:45 Ответить
не страшно. недалекие считаю, что вируса нет. не принимайте и не лечите. я хоть поржу вдоволь. задолбала умолишенная нация
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20.06.2020 17:58 Ответить
Я только за. Пусть все таблетки от ковида Бешенный Лось сожрет, жидкими микстурами запивает и вакциной непроверенной уколется и семью переколет. И будет ему счастье. Кстати, ты в курсе, что Билл Гейтс своих детей не вакцинирует своими вакцинами? Все лучшее для лошар вроде Бешенного Лося.
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20.06.2020 18:45 Ответить
Самтакой "зі свічкою над ліжком Біла ГЕйтса особисто стояв"...

Це часта практика ольгінських ))))
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20.06.2020 18:57 Ответить
Так 2 месяца был строгий карантин, больных было в разы меньше, разве вы не готовились к такой ситуации в то время, даже по телеку была социальная реклама, страна готова мы подолаем и т.п. Странно однако.
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20.06.2020 18:22 Ответить
Закарпаття орієнтується на Білорусь..

І це не дивно..

З таким засиллям московської православної церкви,де дуже ******* причащатись однією ложечкою і обціловувати ікони в час карантину...
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20.06.2020 18:55 Ответить
Фото, видео? Верим на слово ...
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20.06.2020 18:56 Ответить
Не завидуй, облизывай ботинки Ляшка и целуй руки Степанова.
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20.06.2020 18:58 Ответить
Не знаю что происходит,у нас район не большой а по сводкам заболевших (подтвержденных) уже 147 человек.А работаю я на предприятии где больше чем 600 человек и буквально из всего района но ни один не может сказать кто у них в селе заболел,а так просто быть не может.В соседнем селе умер,по официальным медицинским данным от коронавируса,цыган который в одном доме жил еще из 8-ми членами семьи у которых заболевание не обнаружили.
Просто мистика какая-то или тотальный обман народа.
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20.06.2020 21:13 Ответить
P.S.Я не хочу сказать что вируса нет или он не опасен но по моему власти намерено завышают показатели для выбивания из бюджета денег которые доходят по назначению в виде копеек.
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20.06.2020 21:16 Ответить
 
 