В опорных больницах Закарпатья заканчиваются места для больных COVID-19, - главврач Закарпатской инфекционной больницы Поляк

Ухудшение эпидситуации на Закарпатье привело к резкому увеличению количества госпитализированных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге в Закарпатской ОГА сообщил Михаил Поляк, главный врач Закарпатской инфекционной больницы.

"Ухудшение эпидситуации на Закарпатье привело к резкому увеличение госпитализированных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены. За последние две недели количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будет мест для госпитализации", - сказал Поляк.

Он пояснил, в настоящее время в больницах первой волны мало принимают больных, ведь процесс выздоровления идет тяжело, около трех недель продолжается лечение в стационаре.

"На сегодня, 20 июня, на утро в больницах первой волны 179 больных. Вчера выписано только 11. Не выписываем - поэтому некуда класть новых", - сказал Поляк.

Читайте также: Проверки кафе и транспорта усилят, Степанов едет на Львовщину и в Закарпатье, - совещание у Зеленского

Он также отметил, что с 19 июня больных COVID-19 госпитализируют в районные больницы.

"Но в некоторых районах - Хустском, Свалявском, Иршавском, они также переполнены. На сегодня более 30 больных в каждой", - сказал он.