В опорных больницах Закарпатья заканчиваются места для больных COVID-19, - главврач Закарпатской инфекционной больницы Поляк
Ухудшение эпидситуации на Закарпатье привело к резкому увеличению количества госпитализированных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге в Закарпатской ОГА сообщил Михаил Поляк, главный врач Закарпатской инфекционной больницы.
"Ухудшение эпидситуации на Закарпатье привело к резкому увеличение госпитализированных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены. За последние две недели количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будет мест для госпитализации", - сказал Поляк.
Он пояснил, в настоящее время в больницах первой волны мало принимают больных, ведь процесс выздоровления идет тяжело, около трех недель продолжается лечение в стационаре.
"На сегодня, 20 июня, на утро в больницах первой волны 179 больных. Вчера выписано только 11. Не выписываем - поэтому некуда класть новых", - сказал Поляк.
Он также отметил, что с 19 июня больных COVID-19 госпитализируют в районные больницы.
"Но в некоторых районах - Хустском, Свалявском, Иршавском, они также переполнены. На сегодня более 30 больных в каждой", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Он что, комменты выдающихся вирусологов Галактики на Цензоре не читает?
пи..ду їй полизати... (
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А вам не кажется,что это несколько разные специализации? Увеличение количества тестов,это благодаря профессионализму руководителя?
маскою ловити вірус, це як відром ловити мурашку
Зарабітчане зарабатывают, а украинцы должны из-за них болеть.
Оградите этот еврогадючник от остальной Украины, почему остальная Украина из-за них должна сидеть на карантине и болеть. А зарабітчан перед выездом предупреждать, до Нового года пускать обратно не будут.
Хотя для украинских безмозглых мартышек у власти, умеющих только копировать, это непосильная задача.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам. Що треба сидіти вдома, через вірус, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, а середній вік померлих від якого - трохи вище 80 років, до того ж в більшості з них зафіксовано букет хронічних смертельних патологій серцево-судинної системи, онкологій тощо.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? ні, таких досліджень проведено не було
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? що є єдиним доказовим "пандемії"? тести
Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати?
медицина - це в першу чергу доказова наука, а не торгівля на ринку з-під поли
але в ситуації, коли медики по усьому світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
Це часта практика ольгінських ))))
І це не дивно..
З таким засиллям московської православної церкви,де дуже ******* причащатись однією ложечкою і обціловувати ікони в час карантину...
Просто мистика какая-то или тотальный обман народа.