Двое воинов ОС ранены в результате вражеских обстрелов на Донбассе, оккупанты 20 раз нарушили режим прекращение огня, - пресс-центр
Вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120 и 82 мм минометы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пресс-центр Объединенных сил обнародовал оперативную информацию по состоянию на пять часов вечера 20 июня.
Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от Орехово противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го калибра и стрелковое оружие; вблизи хутора Вольного - артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, а также минометы различных калибров, станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; у Новоалександровки - артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"В течение часа оккупанты выпустили 13 мин 120-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Новозвановки. Защитников Троицкого враг обстреливал из артиллерийских систем 122-го калибра, 120 мм минометов и стрелкового оружия, а по украинским воинам в населенном пункте Шумы агрессор выпустил 13 артиллерийских снарядов калибра 122 мм. Защитников Попасной захватчики обстреляли из артиллерийских систем 122 мм калибра, 120-ти и 82 мм минометов и стрелкового оружия. 122-й калибр враг применил и по нашим опорным пунктам в районе Золотого-4, а по Луганскому - задействовал минометы 82-го калибра. Активизировался противник и у Зализного, использовав против наших защитников стрелковое оружие. По окрестностям Новотошковского враг выпустил мины 120-го и 82-го калибра", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Авдеевки агрессор обстрелял из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Павлополя - дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения и оказывают необходимую медицинскую помощь. Такие наглые действия наши воины без ответа не оставили и применили штатное вооружение, после чего оккупанты свернули свою преступную деятельность. Потери противника уточняются", - уточняют в пресс-центре.
При этом на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, 19 июня российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения.
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Это нагрудный знак (медаль) участника ООС. Выдаётся в комплекте с УБД.
Эта медаль теперь - пластмассовая. Да, обычный формованный пластик, покрашенный в золотистый цвет, а не металл.
Эти пластмассовые медали получили наши военные сейчас, в июне 2020 года.
Отличный шаг. Больше унизить Армию, было мабуть невозможно.
Доки на Ростов не будуть іти двохсоті по 10 шт на добу, доти "пєрєстать стрєлять" буде коштувати нам більше, ніж до цього "миру в очах путіна"...