Двое воинов ОС ранены в результате вражеских обстрелов на Донбассе, оккупанты 20 раз нарушили режим прекращение огня, - пресс-центр

Вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120 и 82 мм минометы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пресс-центр Объединенных сил обнародовал оперативную информацию по состоянию на пять часов вечера 20 июня.

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от Орехово противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го калибра и стрелковое оружие; вблизи хутора Вольного - артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, а также минометы различных калибров, станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; у Новоалександровки - артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"В течение часа оккупанты выпустили 13 мин 120-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Новозвановки. Защитников Троицкого враг обстреливал из артиллерийских систем 122-го калибра, 120 мм минометов и стрелкового оружия, а по украинским воинам в населенном пункте Шумы агрессор выпустил 13 артиллерийских снарядов калибра 122 мм. Защитников Попасной захватчики обстреляли из артиллерийских систем 122 мм калибра, 120-ти и 82 мм минометов и стрелкового оружия. 122-й калибр враг применил и по нашим опорным пунктам в районе Золотого-4, а по Луганскому - задействовал минометы 82-го калибра. Активизировался противник и у Зализного, использовав против наших защитников стрелковое оружие. По окрестностям Новотошковского враг выпустил мины 120-го и 82-го калибра", - говорится в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Авдеевки агрессор обстрелял из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Павлополя - дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения и оказывают необходимую медицинскую помощь. Такие наглые действия наши воины без ответа не оставили и применили штатное вооружение, после чего оккупанты свернули свою преступную деятельность. Потери противника уточняются", - уточняют в пресс-центре.

При этом на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, 19 июня российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения.