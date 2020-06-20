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Новости Агрессия России против Украины
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ранение (3358) Донбасс (26950) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)

Двое воинов ОС ранены в результате вражеских обстрелов на Донбассе, оккупанты 20 раз нарушили режим прекращение огня, - пресс-центр

Двое воинов ОС ранены в результате вражеских обстрелов на Донбассе, оккупанты 20 раз нарушили режим прекращение огня, - пресс-центр

Вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120 и 82 мм минометы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пресс-центр Объединенных сил обнародовал оперативную информацию по состоянию на пять часов вечера 20 июня.

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от Орехово противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го калибра и стрелковое оружие; вблизи хутора Вольного - артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, а также минометы различных калибров, станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; у Новоалександровки - артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"В течение часа оккупанты выпустили 13 мин 120-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Новозвановки. Защитников Троицкого враг обстреливал из артиллерийских систем 122-го калибра, 120 мм минометов и стрелкового оружия, а по украинским воинам в населенном пункте Шумы агрессор выпустил 13 артиллерийских снарядов калибра 122 мм. Защитников Попасной захватчики обстреляли из артиллерийских систем 122 мм калибра, 120-ти и 82 мм минометов и стрелкового оружия. 122-й калибр враг применил и по нашим опорным пунктам в районе Золотого-4, а по Луганскому - задействовал минометы 82-го калибра. Активизировался противник и у Зализного, использовав против наших защитников стрелковое оружие. По окрестностям Новотошковского враг выпустил мины 120-го и 82-го калибра", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитник Украины ранен под Орехово

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Авдеевки агрессор обстрелял из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Павлополя - дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения и оказывают необходимую медицинскую помощь. Такие наглые действия наши воины без ответа не оставили и применили штатное вооружение, после чего оккупанты свернули свою преступную деятельность. Потери противника уточняются", - уточняют в пресс-центре.

При этом на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, 19 июня российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения.

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Топ комментарии
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100006448650648&__cft__[0]=AZVrA5pjKU6f1TmWQJ7hK-P6CUqBESWalVEnml4nOyw-***************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Мартин Брест ...

Это нагрудный знак (медаль) участника ООС. Выдаётся в комплекте с УБД.
Эта медаль теперь - пластмассовая. Да, обычный формованный пластик, покрашенный в золотистый цвет, а не металл.

Эти пластмассовые медали получили наши военные сейчас, в июне 2020 года.
Отличный шаг. Больше унизить Армию, было мабуть невозможно.


Двое воинов ОС ранены в результате вражеских обстрелов на Донбассе, оккупанты 20 раз нарушили режим прекращение огня, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 3791
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20.06.2020 18:39
+5
Смешно читать "оккупанты 20 раз нарушили режим прекращение огня". Каждый день такие новости, значит никакого прекращения огня нет и не было. Подобные новости похожи на бред сумасшешдего.
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20.06.2020 18:51
+5
"нарушили режим прекращение огня" что за нах ...каждый день раненые или погибшие, какой в п***у режим прекращения ?
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20.06.2020 19:04
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сдрысни....
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20.06.2020 18:38 Ответить
Путин - *****.
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20.06.2020 18:39 Ответить
В статье нет ничего про "шквальный огонь". Все выстрелы, прилёты и калибры учитываются американскими арт радарами (радиус действия до 24км).
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20.06.2020 18:43 Ответить
Калибр минометов и артсистем ни о чем не говорит? Там все должно было быть сметено.
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20.06.2020 18:46 Ответить
"Калибр минометов и артсистем" говорит о том, что Вы очень слабо смыслите в позиционной войне и в инженерном оборудовании позиций на фронте.
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20.06.2020 18:55 Ответить
Куда бубочка пропал? почему оно молчит?
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20.06.2020 18:29 Ответить
Ему лучше молчать и казаться идиотом, чем открыть рот - и доказывать это!
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20.06.2020 18:36 Ответить
применили штатное вооружение, после чего оккупанты свернули свою преступную деятельность. Потери противника уточняются", - уточняют в пресс-центре.Источник: https://censor.net/n3203291 против артиллерии 152мм????????
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20.06.2020 18:30 Ответить
разводить и зеленеть - альтернативы нет...
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20.06.2020 18:37 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006448650648&__cft__[0]=AZVrA5pjKU6f1TmWQJ7hK-P6CUqBESWalVEnml4nOyw-***************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Мартин Брест ...

Это нагрудный знак (медаль) участника ООС. Выдаётся в комплекте с УБД.
Эта медаль теперь - пластмассовая. Да, обычный формованный пластик, покрашенный в золотистый цвет, а не металл.

Эти пластмассовые медали получили наши военные сейчас, в июне 2020 года.
Отличный шаг. Больше унизить Армию, было мабуть невозможно.


Двое воинов ОС ранены в результате вражеских обстрелов на Донбассе, оккупанты 20 раз нарушили режим прекращение огня, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 3791
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20.06.2020 18:39 Ответить
Уё#ки!
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20.06.2020 19:13 Ответить
Судя по всему, что мыши съели не только маски, зерно, но уже добрались и до хранилищ драг.металлов.
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20.06.2020 19:54 Ответить
" просто надо перестать стрелять"
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20.06.2020 18:40 Ответить
Двох воїнів ОС поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, окупанти 20 разів порушили режим припинення вогню, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7604
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20.06.2020 18:44 Ответить
блин, модер быстрее меня....
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20.06.2020 18:47 Ответить
Смешно читать "оккупанты 20 раз нарушили режим прекращение огня". Каждый день такие новости, значит никакого прекращения огня нет и не было. Подобные новости похожи на бред сумасшешдего.
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20.06.2020 18:51 Ответить
То просто найвеличніший не встиг відвести війська. Стопудово! До річки (якесь Дніпро чи Славута при князях київських) ще далеко, є куди відвести.
Доки на Ростов не будуть іти двохсоті по 10 шт на добу, доти "пєрєстать стрєлять" буде коштувати нам більше, ніж до цього "миру в очах путіна"...
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20.06.2020 18:51 Ответить
"нарушили режим прекращение огня" что за нах ...каждый день раненые или погибшие, какой в п***у режим прекращения ?
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20.06.2020 19:04 Ответить
Выздоравливайте Украинские Воины!
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20.06.2020 21:50 Ответить
нада проста перестать стрилять (с) зеля
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20.06.2020 22:10 Ответить
Двох воїнів ОС поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, окупанти 20 разів порушили режим припинення вогню, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3529
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20.06.2020 22:55 Ответить
 
 