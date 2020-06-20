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Новости Коронавирус и карантин
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Аваков (3444) карантин (16728) проверка (811) транспорт (1654) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

За время карантина общественный транспорт проверяли более 2,5 тыс. раз, наложено штрафов на 2 млн грн, - Аваков

За время карантина общественный транспорт проверяли более 2,5 тыс. раз, наложено штрафов на 2 млн грн, - Аваков

Со времени введения ограничительных мер в связи с распространением COVID-19 правоохранители провели более 2,5 тысяч проверок общественного транспорта.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Выявлено 703 нарушения в связи с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. Наложено штрафов почти на 2 млн грн", - сообщил он.

Напомним, на селекторном совещании под руководством Владимира Зеленского шла речь о том, что на следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль поручил Авакову усилить контроль за соблюдением карантина силами Нацполиции

Глава Минздрава Максим Степанов не исключает, что Закарпатской области "придется готовиться к введению дополнительных ограничений". Их могут ввести на одну неделю.

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Топ комментарии
+6
Потужный министр...
Когда нечем похвастаться - чиновник начинает сыпать бессмысленными цифрами.
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20.06.2020 19:10
+4
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ТІЛЬКИ ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів... і стрижуть баранів далі!
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам. Що треба сидіти вдома, через вірус, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, а середній вік померлих від якого - трохи вище 80 років, до того ж в більшості з них зафіксовано букет хронічних смертельних патологій серцево-судинної системи, онкологій тощо.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
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20.06.2020 19:11
+3
Больше интересуют другие показатели работы полиции. Например статистика тяжких преступлений в Украине или процент их раскрываемости.
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20.06.2020 19:49
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Потужный министр...
Когда нечем похвастаться - чиновник начинает сыпать бессмысленными цифрами.
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20.06.2020 19:10 Ответить
Сабакафф - иди сюда!
За час карантину громадський транспорт перевіряли понад 2,5 тис. разів, накладено штрафів на 2 млн грн, - Аваков - Цензор.НЕТ 6600
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20.06.2020 19:23 Ответить
Я тебя жду и тут твое место!
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20.06.2020 19:24 Ответить
Шо он пейстит,какие были проверки в тролетрамввайбусах,задней субботой перед типа чистым понедельником новой показухой свою срандель подтирает,хоондон...
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20.06.2020 19:11 Ответить
вот интересно, сколько там штрафов со Святогорского монастыря, откровенно разносившего заразу на Пасху на тысячи организмов ?
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20.06.2020 22:27 Ответить
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ТІЛЬКИ ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів... і стрижуть баранів далі!
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам. Що треба сидіти вдома, через вірус, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, а середній вік померлих від якого - трохи вище 80 років, до того ж в більшості з них зафіксовано букет хронічних смертельних патологій серцево-судинної системи, онкологій тощо.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
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20.06.2020 19:11 Ответить
Пан має посилання, що підтверджуючи правдивість його слів?
Или просто говна на вентилятор набросил?
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20.06.2020 20:06 Ответить
який сам факт тобі невідомий і з твоєї точки зору вимагає підтвердження?
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20.06.2020 20:27 Ответить
У Авакяна одни штрафы в башке.
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20.06.2020 19:11 Ответить
Так это потому, что у него просто куриные мозги...
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20.06.2020 19:32 Ответить
2,5 тыс раз ? а это не круто для 90 тыс премированный мусоров за героический труд в борьбе с COVID-19..?
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20.06.2020 19:15 Ответить
Судячи з того що в кожному транспорті є хоть один дебіл без маски, то свою роботу поліція не виконує.
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20.06.2020 19:20 Ответить
Не так, один грамотный здоровый среди запуганных лохов в намордниках.
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20.06.2020 20:15 Ответить
Не боїться ризикувати своїм і рідних здоров'ям, без варіантів дебіл.
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20.06.2020 20:40 Ответить
Нет, дебилы те, кто не знает даже школьного курса биологии, не говоря уже о современных знаниях о распространении вирусных ОРЗ и ковид. Намордник от вируса, все равно, что голова страуса в песке.
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20.06.2020 22:45 Ответить
Навіщо потрібно носити маску вже багато разів казали, а я особисто для вас напишу, щоб при розмові кашлі і чханні бризки не летіли на оточуючих. Не вірите в маску носіть респіратор, він захищає, але я впевнений що діло не в захисті, просто цім дебілам плювати на себе невмирущого, на близьких і на оточуючих.
Не потрібно мати наукову ступінь щоб зрозуміти - коли у всьому світі вдягають маски і радять іншим так вчинити, потрібно слухати, там є люди розумніші за тебе.
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20.06.2020 23:14 Ответить
"Во всем мире" - это не научный довод, а довод запуганных через СМИ. Читайте официальные июньские рекомендации ВОЗ для населения, там даже акцентировано поведение для кашляющих и чихающих, но нет даже упоминания о масках.
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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21.06.2020 13:21 Ответить
И конечно же коронавирус отступил или нет?
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20.06.2020 19:24 Ответить
Больше интересуют другие показатели работы полиции. Например статистика тяжких преступлений в Украине или процент их раскрываемости.
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20.06.2020 19:49 Ответить
а ФАК ова хорошо охоороняют,чуток ниже велоЗЕПЕДОВ

@ict
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20.06.2020 19:50 Ответить
Каждый внёс свою лепту в подрыв экономики Украины.
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20.06.2020 19:51 Ответить
От як штрафи виписувати - так перші. А хто кого в Княжичах перестріляв так і не відомо...
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20.06.2020 19:55 Ответить
Чи не показатель.. А может нужно было проверить 250 тысяч раз...
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20.06.2020 19:55 Ответить
700 штрафов круто. Это на конкурентов? Остальные свои?
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20.06.2020 19:58 Ответить
Краще мажорів-автогонщиків штрафували, боролись з наркоділерами, з садистами у своїх
лавах...
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20.06.2020 20:06 Ответить
И чем они гордятся,настригли с овец последние копейки,а масками бесплатными вы обеспечили,за 2 часа пребывания в маске,ее хоть выкручивай от транспортных выбросов,она серая,на черных масках хоть не видно. Соседка пришла с магазина,говорит зашла с улицы в супермаркет в маске,ноги стали ватные и такое впечатление,что я теряю сознание,в глазах потемнело,спасла корзина на колесах,постояла минут 5 ,вроде прошло.
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20.06.2020 20:34 Ответить
кроме штрафов, что сделано для народа? кроме карательных мер?
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20.06.2020 20:47 Ответить
Ты бы сам просто вышел на улицу или бы своего жирного заслал.Какие проверки,лохторат зедебильный да же не знает что такое маска и куда ее одевать.Или маршрутки с траликами топько по ночам гоняют.
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20.06.2020 21:50 Ответить
Влада зелених ублюдків, а жебраки ходять в вагонах метро це хто повинен контролювати? А розведення роботи в часі, а задіяння максимально роботи транспорту, а де потужні вентилятори в салонах. Влада, на виконаня рішень дядька Біла , нагнітає істерію замість реальних кроків щодо роботи і життя в умовах пандемії. Влада хоче щось робити але без вкладання інтелекту і коштів в певні карантинні заходи.
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21.06.2020 07:14 Ответить
 
 