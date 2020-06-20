За время карантина общественный транспорт проверяли более 2,5 тыс. раз, наложено штрафов на 2 млн грн, - Аваков
Со времени введения ограничительных мер в связи с распространением COVID-19 правоохранители провели более 2,5 тысяч проверок общественного транспорта.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Выявлено 703 нарушения в связи с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. Наложено штрафов почти на 2 млн грн", - сообщил он.
Напомним, на селекторном совещании под руководством Владимира Зеленского шла речь о том, что на следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса.
Глава Минздрава Максим Степанов не исключает, что Закарпатской области "придется готовиться к введению дополнительных ограничений". Их могут ввести на одну неделю.
Пожалуйста, подождите...
Когда нечем похвастаться - чиновник начинает сыпать бессмысленными цифрами.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам. Що треба сидіти вдома, через вірус, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, а середній вік померлих від якого - трохи вище 80 років, до того ж в більшості з них зафіксовано букет хронічних смертельних патологій серцево-судинної системи, онкологій тощо.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
Или просто говна на вентилятор набросил?
Не потрібно мати наукову ступінь щоб зрозуміти - коли у всьому світі вдягають маски і радять іншим так вчинити, потрібно слухати, там є люди розумніші за тебе.
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
@ict
лавах...