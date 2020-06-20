За время карантина общественный транспорт проверяли более 2,5 тыс. раз, наложено штрафов на 2 млн грн, - Аваков

Со времени введения ограничительных мер в связи с распространением COVID-19 правоохранители провели более 2,5 тысяч проверок общественного транспорта.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Выявлено 703 нарушения в связи с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. Наложено штрафов почти на 2 млн грн", - сообщил он.

Напомним, на селекторном совещании под руководством Владимира Зеленского шла речь о том, что на следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса.

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Глава Минздрава Максим Степанов не исключает, что Закарпатской области "придется готовиться к введению дополнительных ограничений". Их могут ввести на одну неделю.