Количество случаев COVID-19 в Одесской области выросло в 1,7 раза, на следующей неделе начнутся усиленные проверки пляжей и кафе, - глава ОГА Куцый

В Одесской области за последнюю неделю подтвердили 133 заражения коронавирусом. В предыдущую - количество новых случаев составило 80.

Такие данные обнародовал в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.

"Тревожный сигнал сегодня мы получили от ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины". По данным мониторинга заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, наблюдается рост лабораторно подтвержденных случаев в 1,7 раза (133 случая против 80). За минувшие сутки в Одесской области диагноз подтвердился у 32 пациентов. Зафиксировано два летальных случая. Эпидемическая ситуация остается неустойчивой", - отметил он.

При этом общее количество инфицированных COVID-19 в Одесской области составляет 1234, их которых 222 медицинских работника (144 вылечились) и 116 детей (44 выздоровели). Всего вылечились 668 пациентов, за сутки - 35.

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Куцый также сообщил об главных очагах заражения коронавирусом в Одесской области:

Одесса - 301 случай;

Болградский район - 100 случаев;

Подольский район - 449 случаев.

На карантин закрыты три села в Одесской области, а в Болградском районе - рынки, торговые центры, рестораны.

"Из-за неустойчивой эпидемической ситуации сегодня было проведено экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. На следующей неделе в Одесской области начнутся усиленные проверки пляжей, рынков, заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса. На территориях курортных районов Одесской области будут созданы рейдовые группы по контролю за соблюдением карантинных норм гражданами, которые будут посещать пляжи и базы отдыха. Полиция будет жестко реагировать на нарушения санитарных правил", - заверил глава ОГА.

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Напомним, по состоянию на 20 июня в Украине официально зарегистрировано 35825 случаев инфицирования коронавирусом. Из них выздоровели - 16406, летальные случаи - 994, остальные - лечатся.

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