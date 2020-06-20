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Новости Коронавирус и карантин
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карантин (16728) Одесская область (3377) Куцый Максим (56) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Количество случаев COVID-19 в Одесской области выросло в 1,7 раза, на следующей неделе начнутся усиленные проверки пляжей и кафе, - глава ОГА Куцый

Количество случаев COVID-19 в Одесской области выросло в 1,7 раза, на следующей неделе начнутся усиленные проверки пляжей и кафе, - глава ОГА Куцый

В Одесской области за последнюю неделю подтвердили 133 заражения коронавирусом. В предыдущую - количество новых случаев составило 80.

Такие данные обнародовал в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.

"Тревожный сигнал сегодня мы получили от ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины". По данным мониторинга заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, наблюдается рост лабораторно подтвержденных случаев в 1,7 раза (133 случая против 80). За минувшие сутки в Одесской области диагноз подтвердился у 32 пациентов. Зафиксировано два летальных случая. Эпидемическая ситуация остается неустойчивой", - отметил он.

При этом общее количество инфицированных COVID-19 в Одесской области составляет 1234, их которых 222 медицинских работника (144 вылечились) и 116 детей (44 выздоровели). Всего вылечились 668 пациентов, за сутки - 35.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Измаиле и еще пяти районах Одесской области усилили карантин

Куцый также сообщил об главных очагах заражения коронавирусом в Одесской области:

Одесса - 301 случай;

Болградский район - 100 случаев;

Подольский район - 449 случаев.

На карантин закрыты три села в Одесской области, а в Болградском районе - рынки, торговые центры, рестораны.

"Из-за неустойчивой эпидемической ситуации сегодня было проведено экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. На следующей неделе в Одесской области начнутся усиленные проверки пляжей, рынков, заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса. На территориях курортных районов Одесской области будут созданы рейдовые группы по контролю за соблюдением карантинных норм гражданами, которые будут посещать пляжи и базы отдыха. Полиция будет жестко реагировать на нарушения санитарных правил", - заверил глава ОГА.

Также читайте: В Болграде протестующие предприниматели ворвались в РГА с требованием отменить усиление карантина в районе

Количество случаев COVID-19 в Одесской области выросло в 1,7 раза, на следующей неделе начнутся усиленные проверки пляжей и кафе, - глава ОГА Куцый 01

Напомним, по состоянию на 20 июня в Украине официально зарегистрировано 35825 случаев инфицирования коронавирусом. Из них выздоровели - 16406, летальные случаи - 994, остальные - лечатся.

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Топ комментарии
+8
"усиленные проверки пляжей" - на что ви будете проверять пляжи, на корановирус? Как? Брать на пробы воду, воздух и песок? Может вы будите делать бесплатно анализ всем, кто пришёл на рляж, Или делать платно за 1800 грн.?
Признайте, что у вас даже никто не думал о том, что вам делать когда начнётся лето, когда люди захотят отдохнуть во время отпуска.
Вы ни***на не думали! Думаеье, как бы замутить денег, как бы перегнать из одного фонда в другой, а потом в третий а потом вообще не найдёш концов.
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20.06.2020 20:15
+6
Будут ходить зебилы по пляжУ и штрафовать тех,кто ныряет без масок.
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20.06.2020 20:20
+5
скажіть цьому дебілу, що збільшення кількості протестованих веде до збільшення кількості випадків
а 99% усіх заражених не мають взагалі ніяких симптомів

хто дуже боїться вірусів, хай сидить вдома під ліжком у скафандрі... але це нічого не гарантує
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20.06.2020 20:31
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Правила форума Совет форумчан
стриги бабло пока карантин
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20.06.2020 20:10 Ответить
усиленные проверки, штрафы, но ничем не поможет, ну сложно удержать миллионы людей дома наш народ не запугать, как и вирусом.... ложил он на власть и на законы, как и наша власть, такая взаимная любовь
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20.06.2020 20:12 Ответить
ну не совсем так. Народ правильно делает, что зеленую власть отправляет в игнор. Потому что Зеленский и компания ведет себя по принципу "Себе все, остальным - закон". В Украине такое не проходит
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20.06.2020 20:17 Ответить
Тем более, что смертельный короновирус это фейк, уже все убедились в этом за три месяца карантина и запугивания.
Страшилки власти уже не проходят.
Народ срал на власть и на её страшилки.
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20.06.2020 20:19 Ответить
А нашо ти їх вибирав, ср...ти хотів?
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20.06.2020 20:43 Ответить
"усиленные проверки пляжей" - на что ви будете проверять пляжи, на корановирус? Как? Брать на пробы воду, воздух и песок? Может вы будите делать бесплатно анализ всем, кто пришёл на рляж, Или делать платно за 1800 грн.?
Признайте, что у вас даже никто не думал о том, что вам делать когда начнётся лето, когда люди захотят отдохнуть во время отпуска.
Вы ни***на не думали! Думаеье, как бы замутить денег, как бы перегнать из одного фонда в другой, а потом в третий а потом вообще не найдёш концов.
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20.06.2020 20:15 Ответить
они сдули с немецких и испанских (!) мероприятий. креативности у них 0.
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20.06.2020 20:19 Ответить
Будут ходить зебилы по пляжУ и штрафовать тех,кто ныряет без масок.
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20.06.2020 20:20 Ответить
В жопу вы уже свои проверки засуньте. Если учесть инкубационный период то вирусом уже заразились десятки тысяч людей.
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20.06.2020 20:25 Ответить
скажите этому дебилу, что на открытом воздухе заражение не происходит.
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20.06.2020 20:27 Ответить
скажіть цьому дебілу, що збільшення кількості протестованих веде до збільшення кількості випадків
а 99% усіх заражених не мають взагалі ніяких симптомів

хто дуже боїться вірусів, хай сидить вдома під ліжком у скафандрі... але це нічого не гарантує
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20.06.2020 20:31 Ответить
кто слишком боится чего-то одного, достаточно быстро умирает от чего-то другого.
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20.06.2020 20:42 Ответить
особливо, коли в цьому цим людям допомагає влада

я про те, щомаски є шкідливими для здоров'я: при їх носінні зменшується рівень кисню в крові, збільшується рівень СО2, підвищується пульс
людина страждає від газового ацидозу, гіперкапнії
відбувається повторне вдихання відпрацьованого повітря з мокротою, в якій швидко розмножуються бактерії
нарешті, маска штучно збільшує вірусне навантаження, оскільки не працює на вихід
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20.06.2020 20:48 Ответить
Если вы несете всю эту хрень за деньги это еще можно понять. Но скорее вы просто дебил. Перестаньте делиться своими мыслями. Смешно и тошно читать ваш бред.
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20.06.2020 20:49 Ответить
прошу посилань на наукові дослідження, що доводять моє неправоту чи некоректність викладених мною фактів
кидатися гівном без аргументів - справа не важка
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20.06.2020 20:50 Ответить
Оччень конструктивно, убедительно и взвешенно. Такой сильный перепуг, да?
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20.06.2020 20:51 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fswprs.files.wordpress.com%2F2020%2F06%2Ftagesanzeiger-antibody-study-june-2020.pdf https://swprs.files.wordpress.com/2020/06/tagesanzeiger-antibody-study-june-2020.pdf (німецькою)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fswprs.org%2Fcoronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections%2F https://swprs.org/coronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections/ (короткий огляд англійською)

Наприкінці травня швейцарські імунологи під керівництвом професора Онура Боймана опублікували, мабуть, найважливіше дослідження, що впливає серед іншого і на підсумковий показник летальності Ковіду-19. Це "попереднє" дослідження приходить до висновку, що звичайні тести на антитіла, які вимірюють антитіла в крові (IgG та IgM), можуть розпізнати щонайбільше п'яту частину всіх випадків інфікування Covid19.

Причиною цієї невідповідності є те, що у більшості людей новий коронавірус нейтралізується антитілами вже на слизовій оболонці (IgA) або клітинним імунітетом (Т-клітинами). У більшості цих випадків не розвиваються ніякі симптоми.

Це означає, що новий коронавірус зустрічається набагато частіше (у вигляді "бессимптомного носійства"), ніж вважалося раніше, а летальність від інфекції ще в п'ять разів нижча, ніж передбачалося раніше на підставі серологічних досліджень (тести ІФА на антитіла в крові).

Тобто кількість випадків зараження вірусом насправді набагато (в 100-200 разів) більше, ніж розповідає "офіційна статистика". Виникає міцна аналогія з вірусом герпесу, яким заражені до 80% усього населення планети. При цьому лише дуже невелика частина усіх заражених (менше 1%) має хоч якісь симптоми. І таким чином реальна летальність є нижчою за 0,1%, що є навіть меншим ніж середній показник сезонного грипу, через що "ковід-19" ніяк не можна віднести до небезпечних хвороб! Для порівняння летальність звичайного сезонного грипу складає 0,1-0,2%, причому від нього вмирають і діти, на відміну від коронавірусу, середній вік померлих від якого складає трохи більше 80 років, і в більшості з них зафіксовані смертельні хронічні патології.
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20.06.2020 20:53 Ответить
Тобто все, як і зі звичайними вірусами, включно з ГРВІ-шними коронами.
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20.06.2020 21:32 Ответить
саме так
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20.06.2020 21:39 Ответить
Власть зеленоного дибила в шоке.
Никто уже не верит власти в страшилки о короновирусе и не соблюдает никакого дибильного карантина.
Зеленский в истерике уже сочинил очередной фейк, что его жена заболела короновирусом... Но это не произвело никакого эффекта на людей, все плевали на Зеленского и на его карантин.
Что ещё должна придумать власть зеленого дибила, что бы люди поверили ей и вступили в секту свидетелей короновируса?
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20.06.2020 20:38 Ответить
на его жену народу как-то глубоко...
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20.06.2020 20:43 Ответить
не верю, лживой продажной опг не верю
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20.06.2020 20:45 Ответить
Вот интересно тот идиот который дал разрешение открывать пляжи, он что правда рассчитывал что там люди будут ( или смогут) соблюдать дистанцию 1,5-2 метра и сидеть в масках. Тут как говорится " или крестик сними или трусы одень". А то открыли, а потом свалили на народ рост пандемии.
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20.06.2020 20:48 Ответить
притомні люди, що хоча б трохи орієнтуються в шкільній програмі (тобто не є повними дебілами), в курсі, що влітку на сонці (ультрафіолеті) немає ніякого вірусу
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20.06.2020 20:49 Ответить
Жаль бразильцы об этом не знают, а то очень бы удивились.. Со своими рекордами по коронавирусу.
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20.06.2020 20:54 Ответить
типа они на пляже его подхватывают, ага Ты в курсе, что они там живут в трущобах, 10 человек в одной комнате?
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20.06.2020 20:55 Ответить
Може, то їх зачищають таким чином?
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20.06.2020 21:39 Ответить
Он то может быть и в курсе, но он на работе и обязан выдавать то, что написано в его методичках. А как иначе отрабатывать денежное содержание?
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20.06.2020 21:53 Ответить
Да и ник у него соответствующий - Андерсен (Ганс Христиан), известный сказочник . Блин, я конечно не очень далеко от него ушел по нику , но это просто ник, чесслово
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20.06.2020 21:58 Ответить
1) чим підтверджено, що бразильці помирають саме від коронавірусу, а не від традиційних ГРВІ? тестами? Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати? в ситуації, коли медики по усьому світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
2) в Бразилії зараз зима, тобто сезон ГРВІ
так зима, приблизно така, як була в Україні цього року, але для них це прохолодно
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20.06.2020 20:57 Ответить
Добре, все розумію. Та нащо Біларусь, наприклад, рахує захворілих чи померлих? Тіж самі тести, праймери невідомо звідки...
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20.06.2020 21:36 Ответить
Какие пляжи проверять, что за маразм. Да нереально на пляже заразиться респираторным вирусом. В набитой маршрутке которая едет к морю или обратно - да, легко, но не на пляже.
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20.06.2020 21:23 Ответить
заметьте никакой аналитики по заражениям...где сколько и при каких обстоятельствах...просто арифметика...а тут уж свои аналитики-маски наше все...рынки...парки ...пляжи долой...хожу 2 месяца нестриженый-вы заметили хоть одного заросшего реформатора на телеэкране-какой-то парикмахтерский велюр подпольно работает...или ленка всех стрижет
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20.06.2020 21:47 Ответить
Типа пляжи опаснее Эпицентров...
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20.06.2020 22:03 Ответить
Почитал попередников и понял, на цензоре собрались сплошные Айболиты. Вот только, когда приходит болезнь, человек начинает думать головой, а не жопой.
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20.06.2020 22:11 Ответить
Ага а сколько заработали супермаркеты пока базары и прочее закрыли,атб,сильпо,ыуршеты и прочее?Цены подняли и получили сверхприбыли.Много здесь умерших от ковид ану отзовитесь.
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20.06.2020 22:46 Ответить
Почему в городе с 40к населением где просто бешеная миграция никто в глпза ковид не видел?
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20.06.2020 22:47 Ответить
Почитав всю цю фігню про страхи і жахи. Розумію, що є певна небезпека з приводу вірусу грипу, якому наука ще не знайшла вакцину. Чи не хоче її знайти так швидко, як потрібно декому. Прочитав. І що? Коронавірус косить континенти, як "іспанка"? Ні. Цей грип, якось агресивніше поводиться ніж інші сезонні? Ні. Ускладнення цього грипу інфікує і забирає життя більше ніж сезонні віруси попередніх років? Ні. В минулих роках сезонні віруси грипу забирали від ускладнень у світі понад 500000 життів людей. І ніхто про це не писав, не згадує. Кожного сезону - 500 тис. життів. КОЖНОГО РОКУ!!! Чому саме зараз такий ПСИХОЗ??? Чому зараз такий тотальний тиск на психіку людей? Давайте разом шукати розумні відповіді на ці запитання. І давайте виходити з найрозумнішого постулату про те, що все робиться лише тоді, коли те, що робиться потрібно тому хто це робить. Давайте разом думати, кому потрібен в Україні ажіотаж з сезонного грипу, кому і навіщо потрібен психоз на ниві страхів і жахів на темі мору від неіснуючої пандемії? Кому вигідно в країнах "нестабільної" суспільності мати пандемійну тематику відволікання від нагальних і гострих соціальних проблем? Хто зацікавлений розвивати всю цю психічну атаку на мізки простих людей по всьому світу? НАВІЩО? Люди такі довірлеві. Вони вірять в те що влада їх захищає, вона їм служить... Вони не хочуть розуміти аксіому. Влада це політика, а політика це боротьба за владу. Влада це - гроші, це володорювання, це привілею, це лобі, це користь, це здобич, це прибутки, це палаци, машини, літаки, шопінги, курорти... Отже, коли ми обираємо політиків, потрібно чітко розуміти, кому ми передаємо нашу владу. Коли народна влада передається політикам, які створюють психоз, щоб зберегтися у владі за будь-яких умов, тоді народ отримує таких президентів, як Зеля, Порох, Янук, Ющара... Кожен народ заслуговує рівно на тих, кого обирає. Кожен народ заслуговує на ту владу, яку він обрав. Потрібно мінятися. Проблема в тому, що мінятися в країні майже ніхто не бажає. Ось така фігня, малятки.
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20.06.2020 23:47 Ответить
 
 