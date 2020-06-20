Количество случаев COVID-19 в Одесской области выросло в 1,7 раза, на следующей неделе начнутся усиленные проверки пляжей и кафе, - глава ОГА Куцый
В Одесской области за последнюю неделю подтвердили 133 заражения коронавирусом. В предыдущую - количество новых случаев составило 80.
Такие данные обнародовал в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.
"Тревожный сигнал сегодня мы получили от ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины". По данным мониторинга заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, наблюдается рост лабораторно подтвержденных случаев в 1,7 раза (133 случая против 80). За минувшие сутки в Одесской области диагноз подтвердился у 32 пациентов. Зафиксировано два летальных случая. Эпидемическая ситуация остается неустойчивой", - отметил он.
При этом общее количество инфицированных COVID-19 в Одесской области составляет 1234, их которых 222 медицинских работника (144 вылечились) и 116 детей (44 выздоровели). Всего вылечились 668 пациентов, за сутки - 35.
Куцый также сообщил об главных очагах заражения коронавирусом в Одесской области:
Одесса - 301 случай;
Болградский район - 100 случаев;
Подольский район - 449 случаев.
На карантин закрыты три села в Одесской области, а в Болградском районе - рынки, торговые центры, рестораны.
"Из-за неустойчивой эпидемической ситуации сегодня было проведено экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. На следующей неделе в Одесской области начнутся усиленные проверки пляжей, рынков, заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса. На территориях курортных районов Одесской области будут созданы рейдовые группы по контролю за соблюдением карантинных норм гражданами, которые будут посещать пляжи и базы отдыха. Полиция будет жестко реагировать на нарушения санитарных правил", - заверил глава ОГА.
Напомним, по состоянию на 20 июня в Украине официально зарегистрировано 35825 случаев инфицирования коронавирусом. Из них выздоровели - 16406, летальные случаи - 994, остальные - лечатся.
Пожалуйста, подождите...
Страшилки власти уже не проходят.
Народ срал на власть и на её страшилки.
Признайте, что у вас даже никто не думал о том, что вам делать когда начнётся лето, когда люди захотят отдохнуть во время отпуска.
Вы ни***на не думали! Думаеье, как бы замутить денег, как бы перегнать из одного фонда в другой, а потом в третий а потом вообще не найдёш концов.
а 99% усіх заражених не мають взагалі ніяких симптомів
хто дуже боїться вірусів, хай сидить вдома під ліжком у скафандрі... але це нічого не гарантує
я про те, щомаски є шкідливими для здоров'я: при їх носінні зменшується рівень кисню в крові, збільшується рівень СО2, підвищується пульс
людина страждає від газового ацидозу, гіперкапнії
відбувається повторне вдихання відпрацьованого повітря з мокротою, в якій швидко розмножуються бактерії
нарешті, маска штучно збільшує вірусне навантаження, оскільки не працює на вихід
кидатися гівном без аргументів - справа не важка
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fswprs.org%2Fcoronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections%2F https://swprs.org/coronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections/ (короткий огляд англійською)
Наприкінці травня швейцарські імунологи під керівництвом професора Онура Боймана опублікували, мабуть, найважливіше дослідження, що впливає серед іншого і на підсумковий показник летальності Ковіду-19. Це "попереднє" дослідження приходить до висновку, що звичайні тести на антитіла, які вимірюють антитіла в крові (IgG та IgM), можуть розпізнати щонайбільше п'яту частину всіх випадків інфікування Covid19.
Причиною цієї невідповідності є те, що у більшості людей новий коронавірус нейтралізується антитілами вже на слизовій оболонці (IgA) або клітинним імунітетом (Т-клітинами). У більшості цих випадків не розвиваються ніякі симптоми.
Це означає, що новий коронавірус зустрічається набагато частіше (у вигляді "бессимптомного носійства"), ніж вважалося раніше, а летальність від інфекції ще в п'ять разів нижча, ніж передбачалося раніше на підставі серологічних досліджень (тести ІФА на антитіла в крові).
Тобто кількість випадків зараження вірусом насправді набагато (в 100-200 разів) більше, ніж розповідає "офіційна статистика". Виникає міцна аналогія з вірусом герпесу, яким заражені до 80% усього населення планети. При цьому лише дуже невелика частина усіх заражених (менше 1%) має хоч якісь симптоми. І таким чином реальна летальність є нижчою за 0,1%, що є навіть меншим ніж середній показник сезонного грипу, через що "ковід-19" ніяк не можна віднести до небезпечних хвороб! Для порівняння летальність звичайного сезонного грипу складає 0,1-0,2%, причому від нього вмирають і діти, на відміну від коронавірусу, середній вік померлих від якого складає трохи більше 80 років, і в більшості з них зафіксовані смертельні хронічні патології.
Никто уже не верит власти в страшилки о короновирусе и не соблюдает никакого дибильного карантина.
Зеленский в истерике уже сочинил очередной фейк, что его жена заболела короновирусом... Но это не произвело никакого эффекта на людей, все плевали на Зеленского и на его карантин.
Что ещё должна придумать власть зеленого дибила, что бы люди поверили ей и вступили в секту свидетелей короновируса?
2) в Бразилії зараз зима, тобто сезон ГРВІ
так зима, приблизно така, як була в Україні цього року, але для них це прохолодно