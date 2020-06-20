С начала суток на Донбассе ранены уже трое украинских защитников, - пресс-центр ОС

Вооруженные формирования Российской Федерации 20 июня в 21-й раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников вблизи Крымского.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вследствие обстрелов получил огнестрельное осколочное ранение еще один украинский защитник. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", - информируют в пресс-центре.

Украинские защитники дали оккупантам достойный отпор, их потери уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитник Украины ранен под Орехово

Напомним, по состоянию на 17:00 20 июня вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120 и 82 мм минометы. Ранения получили двое украинских воинов.

Также читайте: Враг за минувшие сутки 8 раз открывал огонь по позициям ОС: ранены 2 воина, уничтожены 2 оккупанта