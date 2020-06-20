С начала суток на Донбассе ранены уже трое украинских защитников, - пресс-центр ОС
Вооруженные формирования Российской Федерации 20 июня в 21-й раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников вблизи Крымского.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"Вследствие обстрелов получил огнестрельное осколочное ранение еще один украинский защитник. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", - информируют в пресс-центре.
Украинские защитники дали оккупантам достойный отпор, их потери уточняются.
Напомним, по состоянию на 17:00 20 июня вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120 и 82 мм минометы. Ранения получили двое украинских воинов.
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А ещё полковника отшлёпал в 2008 году Вечерний мудозвон.
Лютої смерті москалям і ворогам України.
этого чмыря нужно гнать палками!чем скорей тем лучше для Украины!
Горіть у пеклі москалі !!!
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