РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4275 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 328 46
ранение (3358) Донбасс (26950) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)

С начала суток на Донбассе ранены уже трое украинских защитников, - пресс-центр ОС

С начала суток на Донбассе ранены уже трое украинских защитников, - пресс-центр ОС

Вооруженные формирования Российской Федерации 20 июня в 21-й раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников вблизи Крымского.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вследствие обстрелов получил огнестрельное осколочное ранение еще один украинский защитник. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", - информируют в пресс-центре.

Украинские защитники дали оккупантам достойный отпор, их потери уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитник Украины ранен под Орехово

С начала суток на Донбассе ранены уже трое украинских защитников, - пресс-центр ОС 01

Напомним, по состоянию на 17:00 20 июня вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120 и 82 мм минометы. Ранения получили двое украинских воинов.

Также читайте: Враг за минувшие сутки 8 раз открывал огонь по позициям ОС: ранены 2 воина, уничтожены 2 оккупанта

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Якнайшвидшого одужання нашим пораненим воїнам.

Лютої смерті москалям і ворогам України.
показать весь комментарий
20.06.2020 20:51
+15
Одужання нашим героям
показать весь комментарий
20.06.2020 20:54
+12
С начала суток на Донбассе ранены уже трое украинских защитников, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2231
показать весь комментарий
20.06.2020 20:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба просто перестать стрілять!
показать весь комментарий
20.06.2020 20:47 Ответить
Давно у тебя слух прочистился? Сегодня или когда ты гнал против Порошенко до 21 апреля 2019 года?
показать весь комментарий
20.06.2020 20:51 Ответить
У тебя портрет Порошенко под подушкой? Суёшь его везде где надо и где не надо
показать весь комментарий
20.06.2020 21:36 Ответить
главное что бы ты видосики с Бубочкой поглубже себе не засовывал, а то услуги проктолога влетят тебе в копеечку
показать весь комментарий
20.06.2020 21:41 Ответить
Та мне по фиг твои видосики с беней и порохом-это одно и тоже-денежные мешки Разница между ними в том,что один вышиванку напялил,а другой и не скрывает,что мудак.
показать весь комментарий
20.06.2020 21:54 Ответить
Потрібно перестати стріляти з автоматів і почати стріляти з гармат та РСЗВ! Потрібно повернути артилерію та танки на позиції і почати зачистку ОРДЛО від терористів та колаборантів! Потрібно ввести Воєнний стан! Саме про це говорив екс-міністр оборони Анатолій Гриценко в своїй програмі кандидата в Президенти України в 2014 та в 2019 роках і він був правий, але обидва рази Президентами обрали не тих людей!
показать весь комментарий
20.06.2020 20:52 Ответить
Чому Анатолій Гриценко не став президентом? Бо представником у мінську потрох призначив мертвечука і зробив все щоб за Гриценка нек голосували.
показать весь комментарий
20.06.2020 21:12 Ответить
Многоликий, найди логическую связь в своей писанине! Главное хоть что-то ляпнуть про Порошенко? Кстати, до сих пор не понимаю зачем человеку столько акков на этом форуме (вопрос к админам)!? Ботоферма, я ведь предупреждал!!!
показать весь комментарий
20.06.2020 21:25 Ответить
Мого президентоа ще не обрали тому кер на всіх.
показать весь комментарий
20.06.2020 21:30 Ответить
Я его ночью спрашивал мастурбирует ли он когда читает сам себя. Судя по тому, что не ответил вывод напрашивается сам собой.
показать весь комментарий
20.06.2020 22:05 Ответить
Говорят Гриценко в шахматы хорошо играет - помог Зеленскому у ***** выиграть...
А ещё полковника отшлёпал в 2008 году Вечерний мудозвон.
показать весь комментарий
20.06.2020 21:14 Ответить
Говорят у москві кур доят і доїть сам *****!
показать весь комментарий
20.06.2020 21:37 Ответить
Від початку доби на Донбасі поранено вже трьох українських захисників, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 186
показать весь комментарий
20.06.2020 21:41 Ответить
Звиняйте не розумію собачої.
показать весь комментарий
20.06.2020 21:45 Ответить
Это картинка - её смотреть надо, а не читать.
показать весь комментарий
20.06.2020 21:57 Ответить
Как по мне, так предатель знающий украинский украинцем не становится. Наивно думать, что знание украинского является индульгенцией! В среду УПА вживляли много таких гебешников.
показать весь комментарий
20.06.2020 22:01 Ответить
А наш Бонапартиус на самоізоляції
показать весь комментарий
20.06.2020 20:49 Ответить
Воно вже десь засмагає.
показать весь комментарий
20.06.2020 21:04 Ответить
Рашен оккупанты накаляют обстановку в свете речи своего фюрера Пу о второй мировой войне и подготовке с скрепно вирусному параду, маршу похоронного батальона, и пукинообнуляторному шоу.
показать весь комментарий
20.06.2020 20:51 Ответить
Якнайшвидшого одужання нашим пораненим воїнам.

Лютої смерті москалям і ворогам України.
показать весь комментарий
20.06.2020 20:51 Ответить
С начала суток на Донбассе ранены уже трое украинских защитников, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2231
показать весь комментарий
20.06.2020 20:53 Ответить
Это говно - президент???
показать весь комментарий
20.06.2020 21:02 Ответить
это же каким нужно быть дебилом, что бы выбрать в президента вот это что то даже не знаю что
показать весь комментарий
20.06.2020 21:09 Ответить
Одужання нашим героям
показать весь комментарий
20.06.2020 20:54 Ответить
а зеЛеному мародерине пох!
этого чмыря нужно гнать палками!чем скорей тем лучше для Украины!
показать весь комментарий
20.06.2020 20:56 Ответить
Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !!!
показать весь комментарий
20.06.2020 21:03 Ответить
С начала суток на Донбассе ранены уже трое украинских защитников, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6959
показать весь комментарий
20.06.2020 21:03 Ответить
киев куда ты паришься ,что нету десятков тысяч убитых украинцев ублюдками *****?почему эту мразь не разорвали вместе с ее паганой футболкой?
показать весь комментарий
20.06.2020 21:06 Ответить
Эту картинку во всех ветках пропихивают . Конечно , сейчас все джентльмены , верят друг другу на слово . Но всё-же терзают смутные сомнения - это точно в Киеве ?
показать весь комментарий
20.06.2020 22:17 Ответить
Кацапы - ну перестаньте безобразничать, ведь вас поцев лично зеклоун просил..
показать весь комментарий
20.06.2020 21:04 Ответить
Кремль карає нашу бубочку за те що він не посадив Порошенка.
показать весь комментарий
20.06.2020 21:19 Ответить
та не...., просто уже пора потихоньку поджигать..... к тому времени, когда дед обнулится, нужно, чтобы уже горело....
показать весь комментарий
20.06.2020 21:29 Ответить
всё сложится: ГЛАВНАЕ ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ - зяленский!
показать весь комментарий
20.06.2020 22:12 Ответить
Від початку доби на Донбасі поранено вже трьох українських захисників, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 655
показать весь комментарий
20.06.2020 22:20 Ответить
Не буду утверждать,но если правда,то не знаю как это назвать.....
Ветеранам войны на Донбассе начали выдавать пластмассовые медали.https://www.obozrevatel.com/society/veteranam-vojnyi-na-donbasse-nachali-vyidavat-plastmassovyie-medali-foto.htm
показать весь комментарий
20.06.2020 22:52 Ответить
 
 