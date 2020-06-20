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Новости Коронавирус и карантин
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Запорожье (2568) карантин (16728) Киев (24766) Мотор Січ (124) Минск (1561) авиасообщение (792) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Рейсы из Запорожья в Минск отменены до 16 июля, в Киев - до 24 октября, - Мотор Сич

Рейсы из Запорожья в Минск отменены до 16 июля, в Киев - до 24 октября, - Мотор Сич

"В связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением острого респираторного заболевания COVID-19", "Мотор Сич" внесла изменения в расписание выполнения регулярных рейсов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Рейсы между Запорожьем и Минском отменены на период с 1 по 16 июля. О точной дате возобновления полетов по данному маршруту будет сообщено дополнительно. Рейсы М9 208 по маршруту Киев-Запорожье по субботам и М9 207 по маршруту Запорожье - Киев по воскресеньям отменены на период с 20 июня по 24 октября 2020 года", - уточняется в сообщении.

При этом пассажирам с авиабилетами на отмененные рейсы обещают вернуть деньги или перенести вылет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАУ приостановила продажу билетов на большинство международных рейсов

Напомним, по состоянию на 20 июня в Украине лабораторно подтверждены 35 825 случаев COVID-19. Из них выздоровели - 16406, летальные случаи - 994, остальные - лечатся. За сутки - 841 новый случай, что на 80 меньше, чем днем ранее.

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Топ комментарии
+3
Сказали бы прямо - из за совершенно неприемлемых цен, рейсы не загружены.
Визэйр открывает полеты из Запорожья в Дортмунд - цена билета от 700 грн.
Почувствуйте разницу.
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20.06.2020 21:54
+1
А, шо будет осенью, а осенью будет полярный писец.
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20.06.2020 21:42
+1
Идиотизм как он есть
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20.06.2020 21:43
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А, шо будет осенью, а осенью будет полярный писец.
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20.06.2020 21:42 Ответить
Идиотизм как он есть
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20.06.2020 21:43 Ответить
Тебя каким пальцем делали, ублюдок?
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20.06.2020 22:07 Ответить
Сказали бы прямо - из за совершенно неприемлемых цен, рейсы не загружены.
Визэйр открывает полеты из Запорожья в Дортмунд - цена билета от 700 грн.
Почувствуйте разницу.
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20.06.2020 21:54 Ответить
Да зачем у бульбошей всего 60000 тысяч больных на 9 миллионов населения.Надо нам их догонять.уже все побережье в Херсонской области забито ими.Я все думаю это зедебилы специально делают ,что бы устроить нам геноцид Украинцев!!
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20.06.2020 22:14 Ответить
Варто було б повністю закрити кордони та принити будь яку торгівлю з союзником ***** - державою на території якої ФСБ ********** викрадає українських громадян.
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20.06.2020 22:34 Ответить
Какой ужосс. А как же Гриб и другие ***ны поедут на Беларашку кацапский крючек заглатывать?
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20.06.2020 23:29 Ответить
В Беларуси за время кампании с выборов снялись уже четыре кандидата в президенты

https://news.liga.net/world/news/minus-odin-v-belarusi-esche-odin-kandidat-snyalsya-s-prezidentskih-vyborov
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21.06.2020 02:12 Ответить
 
 