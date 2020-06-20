Рейсы из Запорожья в Минск отменены до 16 июля, в Киев - до 24 октября, - Мотор Сич

"В связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением острого респираторного заболевания COVID-19", "Мотор Сич" внесла изменения в расписание выполнения регулярных рейсов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Рейсы между Запорожьем и Минском отменены на период с 1 по 16 июля. О точной дате возобновления полетов по данному маршруту будет сообщено дополнительно. Рейсы М9 208 по маршруту Киев-Запорожье по субботам и М9 207 по маршруту Запорожье - Киев по воскресеньям отменены на период с 20 июня по 24 октября 2020 года", - уточняется в сообщении.

При этом пассажирам с авиабилетами на отмененные рейсы обещают вернуть деньги или перенести вылет.

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Напомним, по состоянию на 20 июня в Украине лабораторно подтверждены 35 825 случаев COVID-19. Из них выздоровели - 16406, летальные случаи - 994, остальные - лечатся. За сутки - 841 новый случай, что на 80 меньше, чем днем ранее.